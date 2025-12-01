„Există șanse pentru un acord”: Trump, despre negocierile cu Ucraina
1 decembrie 2025
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că negocierile cu Ucraina privind noul plan de reglementare a conflictului „merg bine” și că există „șanse reale” de a ajunge la un acord.Răspunzînd întrebărilor jurnaliștilor la bordul avionului prezidențial, în drum spre Washington din statul Florida — unde și-a petrecut weekendul cu ocazia Zilei Recunoștinței — Trump a spus că a discutat telefonic
MAE: Moldova nu poate negocia regimuri fără vize cu Tadjikistan și Kîrgîzstan. „Ar contraveni angajamentelor europene” # Noi.md
Ministerul Afacerilor Externe a transmis redacției Noi.md un răspuns oficial clarificînd situația referitoare la regimul de călătorii cu Republica Tadjikistan și Republica Kîrgîză.Potrivit instituției, nu au fost inițiate negocieri bilaterale pentru stabilirea unui regim fără vize cu aceste state, iar o astfel de inițiativă ar contraveni obligațiilor Republicii Moldova ca stat candidat la UE.
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 1 decembrie sînt:01 decembrie — a 335-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 30 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:18 1 Sf. Mc. Platon, Varul şi RomanCe se sărbătorește în lume:
Compania aeriană chineză China Eastern intenționează să ofere cel mai lung zbor direct din lume, începînd de săptămîna viitoare, transmite agerpres.ro.Compania a anunțat că, începînd cu data de 4 decembrie, va introduce zboruri din Shanghai, centrul economic al Chinei, către capitala Argentinei, Buenos Aires, de două ori pe săptămînă.Noua rută a fost aprobată miercuri, 26 noiembrie curent,
Ninsoarea puternică și nămeții formați în mai multe state americane au dus la anularea a peste 600 de zboruri la nivel național, potrivit datelor platformei FlightAware.Conform informațiilor, duminică au fost anulate 658 de curse din SUA, spre SUA și pe rutele interne, iar peste șapte mii de zboruri au înregistrat întîrzieri.Postul CBS notează că cele mai afectate aeroporturi sînt cele din
Forțe americane și siriene au efectuat raiduri vizînd facilități de arme ale Statului Islamic # Noi.md
Armata americană a distrus recent 15 situri care conțineau depozite de arme ale grupării Stat Islamic (ISIS) în sudul Siriei, a anunțat duminică într-un comunicat Comandamentul Central al forțelor SUA, transmite Reuters.CENTCOM a precizat că împreună cu forțele siriene a identificat și distrus facilități de depozitare de armament din provincia Rif Dimashq în cursul mai multor atacuri aeriene ș
Aeroportul din Vilnius, Lituania, a anunțat suspendarea operațiunilor după detectarea unor baloane suspecte în spațiul său aerian cel mai recent incident dintr-o serie de perturbări ale traficului aerian din țara baltică.În ultimele luni, aviația europeană a fost afectată în repetate rînduri de apariția sau pătrunderea dronelor în zone sensibile, inclusiv la Copenhaga și Bruxelles. Aeroportul
Întîlnirea dintre oficiali americani și ucraineni care a avut loc duminică în Florida a fost 'foarte productivă', a afirmat secretarul de stat american Marco Rubio, precizînd că încă mai este de lucru în direcția încheierii războiului Rusiei cu Ucraina, au consemnat Reuters și AFP.'Sunt multe părți în mișcare și, evident, există o altă parte implicată aici care va trebui să facă parte din ecua
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar a slăbit puțin față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el a cîștigat de la moneda unică europeană mai mult de 2 bani, dar a cedat dolarului american 0,8 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 1 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,6686
Ludmila Posiletcaia: „Acasă înseamnă mirosul strugurilor, glasul bunicii și chipurile părinților” # Noi.md
Într-un interviu recent, Ludmila Posiletcaia, reprezentantă IARC-UNICART în Italia și promotoare a turismului moldovenesc, a vorbit despre semnificația profundă a cuvântului „acasă” și despre legătura spirituală pe care o păstrează cu Republica Moldova, chiar după aproape trei decenii trăite peste hotare.Potrivit ei, „acasă” nu este o definiție geografică, ci una emoțională.„Acasă este locul
Săptămîna va începe cu vreme răcoroasă, ceață și cer variabil.Izolat sînt posibile precipitații slabe. Vîntul va sufla din direcția nord-vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +8...+10°C.În centru se așteaptă +7...+8°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +2...+5°C
Anatolie Dirun: „În absența unui dialog între Chișinău și Tiraspol, orice plan de reintegrare este sortit eșecului” # Noi.md
Dacă liderii din Chișinău și Tiraspol nu se vor întîlni și nu vor comunica între ei, orice plan de reintegrare a Moldovei este sortit eșecului, și niciun progres și nicio înțelegere privind soluționarea conflictului din Transnistria nu vor fi posibile, dacă nu vor fi impuse de circumstanțe externe de nedepășit.Această opinie a fost exprimată de politologul Anatolie Dirun, în cadrul emisiunii „
Companiile aeriene din întreaga lume au găsit o soluție pentru remedierea rapidă a vulnerabilității avioanelor Airbus A320, care era legată de expunerea la radiațiile solare.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat Bloomberg, cu referire la transportatori și surse familiarizate cu situația.{{851099}}Conform datelor Airbus, defecțiunea a afectat o parte din software-ul responsabil de c
Turcia a efectuat un test istoric cu un avion de vînătoare fără pilot: pe internet au apărut imagini # Noi.md
Avionul de vînătoare fără pilot Bayraktar KIZILELMA al Turciei a devenit prima platformă din lume care a lovit o țintă aeriană cu rachete aer-aer în timpul testelor efectuate în largul coastei Sinop.Potrivit TRT Haber, cu referire la o declarație a companiei Baykar, proiectul a fost dezvoltat exclusiv cu resurse naționale. Testul a intrat în istorie ca primul caz de succes al utilizării unui a
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a auzit o traducere incorectă a cuvintelor liderului rus la întîlnirea cu președintele rus Vladimir Putin la Kremlin, din cauza calității slabe a traducerii, scrie Telex.Traducătoarea a atenuat sau a reformulat o parte din replici, unele dintre ele referindu-se la conflictul din Ucraina. Astfel, în loc de fraza „Cunoaștem opinia dvs. echilibrată cu privire la
Prima doamnă a SUA, Melania Trump, va lansa propria companie de producție, Muse Films.Potrivit Oxu.Az, informația a fost publicată de Deadline.{{832883}}Această informație a apărut înainte de lansarea unui documentar despre ea de către Amazon MGM Studios. Filmul este regizat de Brett Ratner. Filmul povestește despre cele 20 de zile care au precedat inaugurarea lui Donald Trump în 2025.
În statul american Tennessee, la unul dintre tîrgurile de Crăciun, a avut loc un incident neașteptat: un urs sălbatic se plimba liber printr-un centru comercial în aer liber.{{850467}}Potrivit Oxu.Az, cu referire la Fox News, imaginile filmate de amatori arată cum animalul se apropie de bordură și începe să mănînce conținutul unui pahar de plastic pe care cineva l-a lăsat nesupravegheat. Se pa
Liderul RPDC, Kim Jong-un, a declarat că forțele aeriene ale Coreei de Nord vor primi noi mijloace strategice.Potrivit acestuia, armata nord-coreeană va avea o „nouă misiune importantă”, transmite Oxu.Az. {{846302}}„Spunând că Forțele Aeriene ale Republicii Coreea vor primi noi sarcini importante odată cu noile resurse militare strategice, el a subliniat că partidul și patria au mari spera
30 noiembrie 2025
Judocanul moldovean Mihail Latîșev a mai obținut o performanță remarcabilă! După ce, la începutul lunii, a devenit vicecampion european la Chișinău, de data asta sportivul bălțean a cucerit medalia de argint la Grand-Prixul de la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.{{851162}}Latîșev a concurat în categoria de greutate de pînă la 90 de kilograme și a obținut 4 victorii pînă a ajunge în finală.
Oricît de mare ar fi tentația, sărbătoriți cu limită.Este recomandarea medicilor, care spun că în fiecare an zeci de oameni ajung cu intoxicații la spital, după noaptea de revelion. Pentru a face bine sistemului digestiv, combinați carnea cu murăturile, nu cu salată olivie, și ar fi bine să numărați cîte pahare dați peste cap.Orice gospodină vrea să pună pe masă de revelion fel de fel de m
Președintele Vladimir Zelenski a numit-o pe Oxana Markarova, fostă ambasadoare a Ucrainei în SUA, consilieră pe probleme de reconstrucție și investiții.Președintele a anunțat acest lucru pe rețelele de socializare, transmite publicația „Европейская правда”.{{851206}}Șeful statului a subliniat că Markarova „va continua să ajute statul nostru în calitate de consilier al meu pe probleme de re
Serviciul Vamal informează că, în prezent, activitatea postului vamal de frontieră Giurgiulești–Reni, unde funcționează controlul comun cu autoritățile ucrainene, este temporar oprită ca urmare a unei întreruperi de energie electrică pe teritoriul Ucrainei.Traficul este redirecționat spre postul vamal de frontieră Vulcănești–Vinogradovca, iar participanții la trafic sînt îndemnați să își plani
Contrabanda cu arme descoperită la vama Albița: Șefa MAI spune că e vorba despre o ”grupare organizată” # Noi.md
Cei care au pus la cale contrabanda cu arme, descoperită la vama Albița, nu sînt amatori, ci fac parte dintr-o grupare organizată.Declarația a fost făcută de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră PLUS” de la TV8.{{851146}}Deși spune că este primul caz în care în Republica Moldova sînt găsite „muniții și armamente de aceste proporții”, șefa
Sărbătorile de iarnă aduc, pe lîngă momente de bucurie, și tentația cumpărăturilor impulsive, pe fondul facturilor mai mari în perioada rece a anului.Trainerul financiar Victoria Iordachi explică cum putem împărți corect veniturile, economisi eficient și evita capcana datoriilor, chiar și pentru cei cu venituri modeste, transmite Radio Moldova.{{52025}}Victoria Iordachi recomandă respectar
Mai multe informații despre Circul din Chișinău găsiți AICI
Ministrul Afacerilor Externe al Turciei, Hakan Fidan, a declarat că președintele Rusiei, Vladimir Putin, este pregătit să accepte încetarea focului în Ucraina, în anumite condiții.Potrivit Oxu.Az, declarația sa a fost publicată în Welt am Sonntag.{{851135}}Potrivit lui Fidan, acordul de pace privind conflictul ruso-ucrainean, care este în prezent în discuție, este important nu numai pentru
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că departamentul său a suspendat eliberarea vizelor pentru cetățenii Afganistanului. Acest lucru s-a întâmplat după recentele împușcături care au avut loc la cîteva străzi distanță de Casa Albă.Informația a fost comunicată de RBC-Ucraina, cu referire la mesajul secretarului de stat pe rețeaua de socializare X.{{847273}}Departamentul de Sta
Mod de preparare:Dovleceii tineri se curăţă de coajă, se spală, se taie de-a lungul felii alungite, se prăjesc pe ambele părţi. Pe panglicile de dovlecei prăjiţi se pune umplutura şi se rulează.Prepararea umpluturii:Legumele şi ciupercile se taie pai, se prăjesc uşor, se sărează, se adaugă usturoiul pisat, verdeaţa, usturoiul şi se amestecă.Ingrediente:3 dovlecei,½ pahar de
Dramaturgul britanic Tom Stoppard, cîștigător al premiilor Oscar și Globul de Aur pentru scenariul filmului „Shakespeare in Love”, a murit la vîrsta de 89 de ani.Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de Sky News.Postul de televiziune precizează că Stoppard a murit în casa sa din Dorset, înconjurat de familie.„Operele sale, cunoscute pentru combinația de inteligență, emoție și u
Peste 2.600 de studenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” vor utiliza tehnologii inovatoare în procesul de instruire, datorită unei donații de echipament IT. {{839464}}Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, informează USMF, transmite Agora.Circa 2.640 de studenți ai USMF di
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a depus o cerere oficială de grațiere către președintele Isaak Herzog, potrivit unui comunicat al biroului prezidențial, relatează The Times of Israel.Potrivit reprezentanților aparatului lui Herzog, departamentul de grațiere al Ministerului Justiției „va colecta opiniile tuturor organelor corespunzătoare ale ministerului și apoi le va trimite recoma
Șefa diplomației UE a recunoscut temerile justificate ale Belgiei cu privire la activele rusești înghețate # Noi.md
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a recunoscut temerile justificate ale Belgiei cu privire la utilizarea activelor rusești înghețate, dar a îndemnat toate țările Uniunii Europene să împartă riscurile potențiale ale unei astfel de decizii.Ea a declarat acest lucru într-un interviu acordat ziarului spaniol El País.{{850425}}„Belgia are temeri întemeiate. În primul rînd, este necesar de redus
Republica Moldova se confruntă cu stagnare economică prelungită. PIB-ul a crescut cu doar 0,1% în 2024, producția agricolă a scăzut cu 19%, iar exporturile de bunuri s-au redus cu 13%.În prima jumătate a anului 2025, salariile reale au crescut sub 2%, pensiile au stagnat, remiterile s-au contractat, iar rata de ocupare a scăzut cu peste 73.000 de persoane, ceea ce a dus la majorarea sărăciei a
Ucraina și Norvegia au semnat un document privind producția comună de drone ucrainene.Despre acest lucru a anunțat pe rețeaua de socializare X ministrul Apărării Denis Șmîgal, scrie „Европейская правда”.{{851096}}Șmîgal a menționat că a semnat acordul cu ministrul Apărării din Norvegia, Tore O. Sandvik.„Următoarea etapă este lansarea rapidă a unei linii de producție pilot în 2026 și, î
Pretura Ciocana din capitală a venit cu o informație importantă pentru locuitorii sectorului, notează Noi.md.În legătură cu lucrările de reparație a echipamentului electric de către Premier Energy SRL, în data de 01.12.2025, în intervalul 13:00–16:30, va fi stopată temporar furnizarea energiei electrice pe cîteva adrese:{{849548}}-str. Budăi 2, 2/3, 2/3A, 2/3B, 2/3V, 15–17, 17A, 21, 25–33,
Actorul a murit pe 28 noiembrie, potrivit vedomosti.ruSmirnov s-a născut pe 13 martie 1972. Este cunoscut pentru rolurile sale din serialele „Убойная сила” și “Улицы разбитых фонарей”. A lucrat împreună cu fratele său geamăn, Dmitri. În special, au jucat în „Агент национальной безопасности-2”, “Литейном”, “Испанском вояже Степаныча”, “Гаишниках”, “Чужая стая” și altele.
Atacantul argentinian Lionel Messi a depășit recordul mondial al numărului de pase decisive în carieră (404), care aparținea fotbalistului maghiar Ferenc Puskas, a anunțat serviciul de presă al clubului MLS Inter Miami.{{850345}} Messi a ajutat Inter Miami să învingă New York City în semifinala playoff-ului MLS cu scorul de 5:1, relatează rbc.În minutul 67, Messi a dat o pasă decisivă cătr
Împotriva fostului șef al biroului președintelui Ucrainei, Andrei Ermak, a fost deschis un dosar penal.Potrivit Report, despre acest lucru a comunicat Departamentul de Afaceri Interne al Administrației Militare-Civile din regiunea Harkov.{{851096}}Anterior s-a comunicat că Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Procuraturii Specializat Anticorupție, în baza unei hotărîri a judecătorul
O nouă ediție a Colectei Naționale de Alimente „Binele din coșul tău” a mobilizat mii de oameni dornici să ofere o mînă de ajutor celor aflați în dificultate. {{848397}}Timp de o zi, voluntarii au adunat produse alimentare care vor ajunge la cantine sociale sau centre de zi pentru adulți sau copii. Inițiativa contribuie și la reducerea risipei alimentare, transmite Moldova1.Locuitorii
Muzicianul Semion Duja, Artist al Poporului și profesor universitar, a încetat din viață la vîrsta de 79 de ani, lăsînd în urmă o moștenire esențială pentru cultura muzicală a Republicii Moldova.Vestea a fost confirmată de Uniunea Muzicienilor din Moldova, care a anunțat sîmbătă dispariția unuia dintre cei mai importanți clarinetiști și pedagogi din țara noastră, transmite Radio Moldova.{{
Cu o zi înainte, în Transnistria a avut loc un atac organizat de mare amploare al unor escroci telefonici. Potrivit datelor furnizate de organele de drept, infractorii au telefonat locuitorii din aproape toate localitățile din regiune.Serviciile de urgență au primit aproximativ 100 de sesizări din partea cetățenilor care au primit apeluri suspecte.{{850946}}Potrivit presei locale, majorita
În regiunea Transnistria au loc duminică alegeri legislative și locale, în urma cărora urmează să fie desemnați 33 de deputați în aşa-numitul Consiliul Suprem, 469 de consilieri locali și 76 de șefi de localități.Autoritățile locale au deschis 246 de secții de votare, iar scrutinul se desfășoară pe parcursul întregii zile, urmînd să se încheie la ora 20:00, transmite Moldpres.{{851133}}Pot
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va sosi în Franța pe 1 decembrie și se va întîlni cu președintele țării, Emmanuel Macron. Vizita va avea loc la doar două săptămîni după cea precedentă.Potrivit BFMTV, informația a fost comunicată de Palatul Elysée, scrie „Европейская правда”.{{851169}}Luni, Macron îl va primi pe Zelenski la Paris. Liderii „vor schimba opinii despre condițiile une
Dacă ați planificat un zbor, Poliția de Frontieră vine cu recomandări importante, de care trebuie să țineți cont înainte de îmbarcarea în aeronavă.1.Asigurați-vă că dețineți documentele de călătorie valabile, biletul la avion și alte documente necesare pentru țara de destinație.{{848266}}2.Prezentați-vă din timp la aeroport pentru a evita aglomerația la procedurile de control și de securit
Forțele aeriene ale SUA au trimis în aer un avion de vînătoare F-16 pentru a intercepta un avion civil. Acesta a încălcat spațiul aerian temporar restricționat pentru zboruri deasupra reședinței lui Donald Trump din Florida.Potrivit Oxu.Az, încălcarea zonei temporar restricționate pentru zboruri a fost semnalată de North American Aerospace Defense Command (NORAD) pe rețeaua de socializare X.
Iubitorii de animale au ocazia să admire peste 120 de rase de cîini din 17 țări. La Chișinău se desfășoară o expoziție internațională. Patrupezi, dichisiți de stăpînii lor pînă la cele mai mici detalii, au defilat și au participat la diverse probe. Dmitrii și Anastasia au venit la competiție din Kiev împreună cu cîinele lor, Charles. Patrupedul, de rasă dog german, are 90 de centimentri în
Turcia ar putea deveni cea mai probabilă destinație de emigrare a liderului venezuelean Nicolas Maduro, dacă acesta va decide să părăsească țara pe fondul presiunii crescînde din partea SUA și al creșterii prezenței militare americane în regiunea Caraibelor.{{821576}}Despre acest lucru scrie The Washington Post. Potrivit publicației, un eventual acord ar putea include garanții că Maduro nu va
Igor Dodon, despre camionul cu armament: "Nu exclud că ar putea fi o schemă de contrabandă" # Noi.md
"Eu nu exclud că, poate, aceasta este o schemă de contrabandă mult mai amplă". Declarația a fost făcută pentru Noi.md de către Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor (PSRM), deputat, despre incidentul din data de 20 noiembrie de la frontiera moldo-română, cînd la Vama Leușeni-Albița, vameșii români au stopat un camion cu armament."Pentru a rezolva această problemă, este necesar ca a
Deputatul Radu Marian spune că nu poate răspunde pentru dirijorul Nicolae Botgros, ales PAS în noul Parlament, în ceea ce ține de incompatibilitatea funcțiilor. {{849046}}Marian a menționat că, în legislatura precedentă, colegul său Vitali Gavrouc a avut concerte neplătite, iar situația s-ar putea repeta. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la TVR. „În legislatur
