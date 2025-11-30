Ce știți despre Circul din Chișinău?
Noi.md, 30 noiembrie 2025 22:00
[[53]]Mai multe informații despre Circul din Chișinău găsiți AICI
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
22:00
Sărbătorile de iarnă aduc, pe lîngă momente de bucurie, și tentația cumpărăturilor impulsive, pe fondul facturilor mai mari în perioada rece a anului.Trainerul financiar Victoria Iordachi explică cum putem împărți corect veniturile, economisi eficient și evita capcana datoriilor, chiar și pentru cei cu venituri modeste, transmite Radio Moldova.{{52025}}Victoria Iordachi recomandă respectar
22:00
[[53]]Mai multe informații despre Circul din Chișinău găsiți AICI
Acum 2 ore
20:30
Ministrul Afacerilor Externe al Turciei, Hakan Fidan, a declarat că președintele Rusiei, Vladimir Putin, este pregătit să accepte încetarea focului în Ucraina, în anumite condiții.Potrivit Oxu.Az, declarația sa a fost publicată în Welt am Sonntag.{{851135}}Potrivit lui Fidan, acordul de pace privind conflictul ruso-ucrainean, care este în prezent în discuție, este important nu numai pentru
Acum 4 ore
19:30
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că departamentul său a suspendat eliberarea vizelor pentru cetățenii Afganistanului. Acest lucru s-a întâmplat după recentele împușcături care au avut loc la cîteva străzi distanță de Casa Albă.Informația a fost comunicată de RBC-Ucraina, cu referire la mesajul secretarului de stat pe rețeaua de socializare X.{{847273}}Departamentul de Sta
19:00
Mod de preparare:Dovleceii tineri se curăţă de coajă, se spală, se taie de-a lungul felii alungite, se prăjesc pe ambele părţi. Pe panglicile de dovlecei prăjiţi se pune umplutura şi se rulează.Prepararea umpluturii:Legumele şi ciupercile se taie pai, se prăjesc uşor, se sărează, se adaugă usturoiul pisat, verdeaţa, usturoiul şi se amestecă.Ingrediente:3 dovlecei,½ pahar de
18:30
Dramaturgul britanic Tom Stoppard, cîștigător al premiilor Oscar și Globul de Aur pentru scenariul filmului „Shakespeare in Love”, a murit la vîrsta de 89 de ani.Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de Sky News.Postul de televiziune precizează că Stoppard a murit în casa sa din Dorset, înconjurat de familie.„Operele sale, cunoscute pentru combinația de inteligență, emoție și u
18:30
Peste 2.600 de studenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” vor utiliza tehnologii inovatoare în procesul de instruire, datorită unei donații de echipament IT. {{839464}}Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, informează USMF, transmite Agora.Circa 2.640 de studenți ai USMF di
Acum 6 ore
18:00
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a depus o cerere oficială de grațiere către președintele Isaak Herzog, potrivit unui comunicat al biroului prezidențial, relatează The Times of Israel.Potrivit reprezentanților aparatului lui Herzog, departamentul de grațiere al Ministerului Justiției „va colecta opiniile tuturor organelor corespunzătoare ale ministerului și apoi le va trimite recoma
17:30
Șefa diplomației UE a recunoscut temerile justificate ale Belgiei cu privire la activele rusești înghețate # Noi.md
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a recunoscut temerile justificate ale Belgiei cu privire la utilizarea activelor rusești înghețate, dar a îndemnat toate țările Uniunii Europene să împartă riscurile potențiale ale unei astfel de decizii.Ea a declarat acest lucru într-un interviu acordat ziarului spaniol El País.{{850425}}„Belgia are temeri întemeiate. În primul rînd, este necesar de redus
17:30
Republica Moldova se confruntă cu stagnare economică prelungită. PIB-ul a crescut cu doar 0,1% în 2024, producția agricolă a scăzut cu 19%, iar exporturile de bunuri s-au redus cu 13%.În prima jumătate a anului 2025, salariile reale au crescut sub 2%, pensiile au stagnat, remiterile s-au contractat, iar rata de ocupare a scăzut cu peste 73.000 de persoane, ceea ce a dus la majorarea sărăciei a
17:00
Ucraina și Norvegia au semnat un document privind producția comună de drone ucrainene.Despre acest lucru a anunțat pe rețeaua de socializare X ministrul Apărării Denis Șmîgal, scrie „Европейская правда”.{{851096}}Șmîgal a menționat că a semnat acordul cu ministrul Apărării din Norvegia, Tore O. Sandvik.„Următoarea etapă este lansarea rapidă a unei linii de producție pilot în 2026 și, î
16:30
Pretura Ciocana din capitală a venit cu o informație importantă pentru locuitorii sectorului, notează Noi.md.În legătură cu lucrările de reparație a echipamentului electric de către Premier Energy SRL, în data de 01.12.2025, în intervalul 13:00–16:30, va fi stopată temporar furnizarea energiei electrice pe cîteva adrese:{{849548}}-str. Budăi 2, 2/3, 2/3A, 2/3B, 2/3V, 15–17, 17A, 21, 25–33,
Acum 8 ore
16:00
Actorul a murit pe 28 noiembrie, potrivit vedomosti.ruSmirnov s-a născut pe 13 martie 1972. Este cunoscut pentru rolurile sale din serialele „Убойная сила” și “Улицы разбитых фонарей”. A lucrat împreună cu fratele său geamăn, Dmitri. În special, au jucat în „Агент национальной безопасности-2”, “Литейном”, “Испанском вояже Степаныча”, “Гаишниках”, “Чужая стая” și altele.
16:00
Atacantul argentinian Lionel Messi a depășit recordul mondial al numărului de pase decisive în carieră (404), care aparținea fotbalistului maghiar Ferenc Puskas, a anunțat serviciul de presă al clubului MLS Inter Miami.{{850345}} Messi a ajutat Inter Miami să învingă New York City în semifinala playoff-ului MLS cu scorul de 5:1, relatează rbc.În minutul 67, Messi a dat o pasă decisivă cătr
15:30
Împotriva fostului șef al biroului președintelui Ucrainei, Andrei Ermak, a fost deschis un dosar penal.Potrivit Report, despre acest lucru a comunicat Departamentul de Afaceri Interne al Administrației Militare-Civile din regiunea Harkov.{{851096}}Anterior s-a comunicat că Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Procuraturii Specializat Anticorupție, în baza unei hotărîri a judecătorul
15:00
O nouă ediție a Colectei Naționale de Alimente „Binele din coșul tău” a mobilizat mii de oameni dornici să ofere o mînă de ajutor celor aflați în dificultate. {{848397}}Timp de o zi, voluntarii au adunat produse alimentare care vor ajunge la cantine sociale sau centre de zi pentru adulți sau copii. Inițiativa contribuie și la reducerea risipei alimentare, transmite Moldova1.Locuitorii
15:00
Muzicianul Semion Duja, Artist al Poporului și profesor universitar, a încetat din viață la vîrsta de 79 de ani, lăsînd în urmă o moștenire esențială pentru cultura muzicală a Republicii Moldova.Vestea a fost confirmată de Uniunea Muzicienilor din Moldova, care a anunțat sîmbătă dispariția unuia dintre cei mai importanți clarinetiști și pedagogi din țara noastră, transmite Radio Moldova.{{
14:30
Cu o zi înainte, în Transnistria a avut loc un atac organizat de mare amploare al unor escroci telefonici. Potrivit datelor furnizate de organele de drept, infractorii au telefonat locuitorii din aproape toate localitățile din regiune.Serviciile de urgență au primit aproximativ 100 de sesizări din partea cetățenilor care au primit apeluri suspecte.{{850946}}Potrivit presei locale, majorita
Acum 12 ore
14:00
În regiunea Transnistria au loc duminică alegeri legislative și locale, în urma cărora urmează să fie desemnați 33 de deputați în aşa-numitul Consiliul Suprem, 469 de consilieri locali și 76 de șefi de localități.Autoritățile locale au deschis 246 de secții de votare, iar scrutinul se desfășoară pe parcursul întregii zile, urmînd să se încheie la ora 20:00, transmite Moldpres.{{851133}}Pot
14:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va sosi în Franța pe 1 decembrie și se va întîlni cu președintele țării, Emmanuel Macron. Vizita va avea loc la doar două săptămîni după cea precedentă.Potrivit BFMTV, informația a fost comunicată de Palatul Elysée, scrie „Европейская правда”.{{851169}}Luni, Macron îl va primi pe Zelenski la Paris. Liderii „vor schimba opinii despre condițiile une
13:30
Dacă ați planificat un zbor, Poliția de Frontieră vine cu recomandări importante, de care trebuie să țineți cont înainte de îmbarcarea în aeronavă.1.Asigurați-vă că dețineți documentele de călătorie valabile, biletul la avion și alte documente necesare pentru țara de destinație.{{848266}}2.Prezentați-vă din timp la aeroport pentru a evita aglomerația la procedurile de control și de securit
13:00
Forțele aeriene ale SUA au trimis în aer un avion de vînătoare F-16 pentru a intercepta un avion civil. Acesta a încălcat spațiul aerian temporar restricționat pentru zboruri deasupra reședinței lui Donald Trump din Florida.Potrivit Oxu.Az, încălcarea zonei temporar restricționate pentru zboruri a fost semnalată de North American Aerospace Defense Command (NORAD) pe rețeaua de socializare X.
13:00
Iubitorii de animale au ocazia să admire peste 120 de rase de cîini din 17 țări. La Chișinău se desfășoară o expoziție internațională. Patrupezi, dichisiți de stăpînii lor pînă la cele mai mici detalii, au defilat și au participat la diverse probe. Dmitrii și Anastasia au venit la competiție din Kiev împreună cu cîinele lor, Charles. Patrupedul, de rasă dog german, are 90 de centimentri în
12:30
Turcia ar putea deveni cea mai probabilă destinație de emigrare a liderului venezuelean Nicolas Maduro, dacă acesta va decide să părăsească țara pe fondul presiunii crescînde din partea SUA și al creșterii prezenței militare americane în regiunea Caraibelor.{{821576}}Despre acest lucru scrie The Washington Post. Potrivit publicației, un eventual acord ar putea include garanții că Maduro nu va
12:00
Igor Dodon, despre camionul cu armament: "Nu exclud că ar putea fi o schemă de contrabandă" # Noi.md
"Eu nu exclud că, poate, aceasta este o schemă de contrabandă mult mai amplă". Declarația a fost făcută pentru Noi.md de către Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor (PSRM), deputat, despre incidentul din data de 20 noiembrie de la frontiera moldo-română, cînd la Vama Leușeni-Albița, vameșii români au stopat un camion cu armament."Pentru a rezolva această problemă, este necesar ca a
12:00
Deputatul Radu Marian spune că nu poate răspunde pentru dirijorul Nicolae Botgros, ales PAS în noul Parlament, în ceea ce ține de incompatibilitatea funcțiilor. {{849046}}Marian a menționat că, în legislatura precedentă, colegul său Vitali Gavrouc a avut concerte neplătite, iar situația s-ar putea repeta. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la TVR. „În legislatur
11:30
Pe 30 noiembrie, în Kîrgîzstan au loc alegeri parlamentare anticipate pentru Jogoorku Keneș — parlamentul unicameral. Acestea au fost programate după ce, pe 25 septembrie 2025, parlamentul actual a luat decizia de a se dizolva anticipat. Secțiile de votare pentru alegerile anticipate în Jogoorku Keneș s-au deschis în țară la ora 08:00, ora locală, informează haqqin.az.{{849337}}În Kîrgîzst
11:00
Purtătorul de cuvînt oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Kazahstanului, Aibek Smadiarov, a făcut o declarație în legătură cu atacul asupra Consorțiului Conductei Caspice (CPC), relatează Nur.kz.În declarația Ministerului Afacerilor Externe al Kazahstanului este exprimat protestul „în legătură cu un nou atac țintit asupra infrastructurii critice a consorțiului internațional al conduct
11:00
Numărul unu în clasamentul UFC la categoria semiușoară, Movsar Evloev, a decis să acționeze pe cont propriu pentru a-și consolida poziția în fruntea diviziei.Luptătorul rus i-a lansat o provocare britanicului de neînvins Leron Murphy, care ocupă locul patru în clasament.„Leron Murphy, îți voi da șansa să lupți cu pretendentul numărul unu. Spune-le oamenilor tăi că ești gata să te lupți cu
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 30 noiembrie sînt:30 noiembrie — a 335-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 31 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:17 30 Sf. Ier. Grigorie al NeocezareiiCe se sărbătorește în lu
10:00
În punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 60 881 traversări. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămîn a fi:PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 15 469 traversări persoane;PTF Leușeni – 8 297 traversări persoane;PTF Sculeni – 8 324 traversări persoane;PTF Palanca – 4 505 traversări persoane;PTF Otaci – 4 214 traversări persoan
09:30
Astăzi, sinopticienii prognozează cer variabil. În cea mai mare parte a țării se va forma ceață.Pe alocuri sînt așteptate precipitații slabe. Vîntul va sufla din nord-vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării aerul se va încălzi pînă la +8…+10°C, în raioanele centrale temperatura va fi de +7…+8°C, iar în nord se vor înregistra valori de aproximativ +2…+5°C.
Acum 24 ore
08:00
Moldoveanca Ludmila Posiletcaia: „Recalificarea și curajul schimbării pot schimba destinul femeilor din diaspora” # Noi.md
Antreprenoarea Ludmila Posiletcaia, stabilită de aproape trei decenii în Italia, vorbește deschis despre una dintre cele mai sensibile teme ale diasporei moldovenești: dificultatea femeilor de a-și reconstrui o carieră peste hotare.Absolventă a Facultății de Psihologie a USM, Ludmila a fost nevoită să înceapă de la zero într-o țară străină, într-un domeniu diferit de cel pentru care s-a pregăt
06:30
Descoperire surprinzătoare la Cernobîl: radiațiile s-au dovedit a fi mai blînde decît omul, iar lumea trăiește perfect fără noi # Noi.md
Radiațiile s-au dovedit a fi mai blînde decât omul, deoarece în Zona de Excludere a Centralei Nucleare de la Cernobîl radiațiile au „ajutat” de fapt natura să se refacă după activitatea umană, creînd o rezervație naturală unică.O afirmație paradoxală – fraza „radiația s-a dovedit a fi mai blîndă decît omul” a fost rostită la conferința de la Praga de un biolog din Cernobîl, care trăiește de pe
05:30
Anatolie Dirun: „După încheierea acordului de pace privind Ucraina, relațiile dintre Chișinău și Tiraspol vor căpăta noi contururi” # Noi.md
Încheierea acordului de pace în Ucraina, promovat activ de Statele Unite ale Americii, va avea un impact asupra dinamicii relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol, care vor începe să se schimbe, vor deveni mai intense și vor căpăta noi contururi.Această opinie a fost exprimată de politologul Anatolie Dirun, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” de pe canalul N4, relatează N
04:30
Casa Albă a deschis o „sală a rușinii” virtuală, unde sînt enumerate mass-media „acuzate de distribuirea de știri false”.{{850753}}În această „sală” sînt menționate canalele de televiziune CNN, MSNBC și CBS News, precum și ziarul The Washington Post. Există, de asemenea, o secțiune intitulată „infractorul media al săptămînii”, în care sînt menționate CBS News, Boston Globe și publicația britan
03:30
Din cauza pretențiilor lui Trump asupra Groenlandei, în guvernul danez a apărut un paznic de noapte special # Noi.md
Din cauza pretențiilor lui Trump asupra Groenlandei, în guvernul danez a apărut un paznic de noapte special. El trebuie să dea alarma dacă se întîmplă ceva. La etajul șase al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei, în fiecare seară, paznicul de noapte de serviciu își începe munca responsabilă.Tura lui durează de la 17 la 7 dimineața. Potrivit ziarului danez Politiken, acest angajat treb
02:30
Centrul comercial și de divertisment Dubai Square Mall, care se construiește în zona Dubai Creek Harbour, este prevăzut să fie inaugurat în trei ani. Obiectul va deveni unul dintre cele mai mari din regiune.Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de compania Emaar Properties. {{850437}}Potrivit dezvoltatorului, costul proiectului este estimat la 180 miliarde de dirhami (aproximativ 5
01:30
Pentru prima dată din anii '90, regele Suediei a organizat exerciții militare în caz de război # Noi.md
Pentru prima dată după mulți ani, Suedia a organizat exerciții militare în caz de război, la care au participat armata, Majestatea Sa Regele, Alteța Sa Regală Prințesa Moștenitoare și deputații Riksdagului. {{846826}} Guvernul a publicat o declarație în acest sens, inclusiv în limba rusă, relatează Bild. „Este important să ne antrenăm împreună, mai ales avînd în vedere situația actuală
29 noiembrie 2025
23:30
Fostul pilot de Formula 1 Adrian Sutil a fost reținut la Stuttgart, fiind suspectat de fraudă și deturnare de fonduri.Informația a fost publicată de Bild. Detaliile cazului deocamdată nu se cunosc. Se menționează că pe 27 noiembrie au fost efectuate percheziții la trei adrese: în Monaco, Elveția și Stuttgart, unde a fost reținut Sutil, în vîrstă de 42 de ani, relatează rbc. Procuratura a r
22:30
„Tuturor companiilor aeriene, piloților, traficanților de droguri și traficanților de persoane: vă rog să considerați spațiul aerian deasupra Venezuelei și în jurul ei complet închis”, a scris președintele american pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.Anterior, Donald Trump anunțase o operațiune terestră împotriva unor presupuși traficanți de droguri din Venezuela, fără a oferi detalii,
22:30
Turcia a început remorcarea navei Virat, avariată în urma exploziei. Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru au anunțat autoritățile din cadrul Direcției Generale a Navigației Maritime din Turcia.Se menționează că operațiunea de transport a navei într-un loc sigur a început astăzi la ora 17:45, ora locală.{{851086}}Se estimează că nava va ajunge în Turcia pe 1 decembrie, aproximativ la ora 13:
22:30
În luna decembrie, locuitorii Pămîntului vor putea vedea o serie de fenomene astronomice.Potrivit Oxu.Az, cu referire la mk.ru, cele mai interesante dintre acestea pot fi considerate cîteva ploi de stele și Luna plină. {{568621}}De asemenea, luna viitoare va avea loc solstițiul de iarnă (21 decembrie), iar Pămîntul se va apropia la maximum de cometa interstelară 3I/ATLAS. Locuitorii planet
22:30
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, trimisul special al președintelui, Steve Witkoff, și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, se vor întîlni cu delegația ucraineană duminică, 30 noiembrie, în Florida, transmite Reuters, citînd un oficial american de rang înalt.{{851135}}Pe 29 noiembrie, delegația ucraineană a plecat în Statele Unite pentru negocieri privind planul de pace. Ucraina va
Ieri
21:30
Negocierile dintre trimisul special al președintelui american Steve Whitcoff și reprezentantul special al șefului Rusiei pentru cooperarea investițională și economică cu țările străine, Kirill Dmitriev, au fost clasificate drept secrete pentru oficialii americani.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat ziarul Wall Street Journal, cu referire la surse apropiate situației.{{849221}}Pot
20:30
În Letonia a fost interzisă publicarea fotografiilor cu președintele și prim-ministrul țării # Noi.md
În Letonia a intrat în vigoare interdicția de a publica pe internet fotografii și înregistrări video cu primii oameni ai statului, inclusiv președintele Edgars Rinkēvičs și prim-ministrul Evita Silīna.Potrivit Oxu.Az, cu referire la Biroul leton pentru drepturile omului, motivul oficial al acestei măsuri este publicarea prea frecventă a unor astfel de materiale fără motive întemeiate.{{849
19:30
Anatolie Dirun: „Dacă Chișinăul va da dovadă de creativitate diplomatică, iar Tiraspolul va ieși din matricea locală - vom vedea progrese” # Noi.md
Rezultatele alegerilor în Consiliul Suprem al autoproclamatei RMN pot influența viitoarele relații dintre Chișinău și Tiraspol, dar acest lucru depinde de voința celor două părți.Această opinie a fost exprimată de politologul Anatolie Dirun, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” difuzată de canalul de televiziune N4, relatează Noi.md.El a menționat că, dacă Chișinăul
18:30
Șase persoane au fost remunerate cu cîte 50 de euro după ce au nformat Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) despre faptul că au identificat cadavre de mistreți. {{847237}}S-a întîmplat în cursul anului 2025, după ce ANSA a lansat un apel de sprijin din partea populației în lupta cu pesta porcină. Datele au fost comunicate de agenție pentru AGORA.În total, în anul curen
18:30
Mod de preparare:Aluatul se pregăteşte ca în reţeta „Aluat pentru plăcinte și învîrtite”. Foile de aluat (varianta veche) se pun cate 5-8 împreună, ungîndu-le bine cu ulei sau cu unt topit. Umplutură se pune pe foaie grămăjoare nu prea mari, foaia se taie pătrăţele, colţurile pătrăţelelor se ung cu ou, se unesc în centru, se lipesc şi se apasă uşor. Plăcintele se pun cu cusătura în jos în tăvi
18:00
Clădirea Circului din Chișinău va fi reparată capital, fiind inclusă în Planul de Creștere pentru Republica Moldova, ceea ce asigură continuarea lucrărilor de reabilitare.Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, Cristian Jardan, care a întreprins o vizită de documentare la fața locului, transmite Moldpres.{{848028}}„Am fost în vizită de lucru la Circul din Chișinău pentru a vedea cu och
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.