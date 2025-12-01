Aeroportul din Vilnius revine la normal după 11 ore de restricții ale spațiului aerian. Lituania acuză Belarus de noi atacuri hibride

11:10

Un mucegai negru descoperit la locul dezastrului nuclear de la Cernobîl pare să se hrănească din radiații, iar oamenii de știință cred că putea fi folosit pentru a proteja astronauții de razele cosmice. În mai 1997, Nelli Zhdanova a intrat într-una dintre cele mai radioactive zone de pe planetă – ruinele reactorului explodat de la […] Articolul Organism ciudat găsit la Cernobîl: NASA vrea să îl folosească în misiuni apare prima dată în SafeNews.