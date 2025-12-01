Ministrul ucrainean al Apărării: Ucraina şi Norvegia urmează să producă în comun drone începând din 2026

09:40

Cetățenii Republicii Moldova sunt sfătuiți să-și verifice pașapoartele și cărțile de identitate înainte de orice deplasare în străinătate, după ce Poliția de Frontieră a atras atenția că documentele deteriorate pot împiedica trecerea frontierei. „Un document de călătorie – fie pașaport, fie carte de identitate – trebuie să fie intact, astfel încât toate elementele de securitate […] Articolul Documentul deteriorat = frontieră blocată! Ce trebuie să știi înainte de orice călători