Turcia a scris istorie: pentru prima dată, o dronă de atac Bayraktar a reușit să neutralizeze de una singură o țintă aeriană, fără intervenție umană
SafeNews, 1 decembrie 2025 07:20
Turcia a scris ieri istorie: pentru prima dată, în cadrul unor teste, o dronă de atac Bayraktar a reușit să neutralizeze de una singură o țintă aeriană, cu o rachetă aer-aer. Aparatul de zbor a acționat în totalitate singur, ajutat de radar și sistemele inteligente. Pentru prima dată în lume, o dronă de luptă fără
• • •
Acum 5 minute
07:40
Pentru a-și proteja industria textilă, guvernul indonezian a declarat război hainelor secondhand. Dar presa locală indică defecte mai profunde: corupția vamală, scăderea competitivității și o piață internă în rapidă schimbare. „Distrugerea" importatorilor ilegali de haine secondhand: acesta este planul ministrului indonezian de finanțe, Purbaya Yudhi Sadewa, care a anunțat pedepse mai stricte împotriva importului ilegal
07:40
CFM își sabotează singură exporturile: Tarifele majorate au prăbușit transportul feroviar de cereale # SafeNews
Transportul feroviar de cereale din Republica Moldova riscă să intre într-o criză profundă, după ce anunțarea majorării tarifelor Căii Ferate din Moldova (CFM) cu 7% a provocat o reacție imediată și severă din partea pieței. Economistul Iurie Rija avertizează, într-o analiză recentă, că efectele acestei politici tarifare sunt deja vizibile, iar consecințele pot deveni ireversibile
07:40
Aeroportul din Vilnius s-a închis din nou, în urma unor încălcări ale spațiului aerian. Este al zecelea incident în decurs de două luni # SafeNews
Aeroportul Vilnius din Lituania a anunțat duminică că și-a suspendat temporar activitatea din cauza unor baloane suspecte în spațiul său aerian. Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de perturbări ale zborurilor în această țară baltică. Aviația europeană a fost aruncată în haos în repetate rânduri, în ultimele luni, din cauza apariției și incursiunilor dronelor,
07:40
Judocanul Mihail Latîșev a adus Republicii Moldova o nouă performanță pe scena internațională, obținând medalia de argint la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi. Rezultatul a fost anunțat pe 30 noiembrie de Comitetul Național Olimpic și Sportiv. Latîșev a concurat la categoria de 90 kg, unde a avut un parcurs solid. Potrivit Comitetului, sportivul moldovean
Acum 15 minute
07:30
Ministrul ucrainean al Apărării: Ucraina şi Norvegia urmează să producă în comun drone începând din 2026 # SafeNews
Ucraina şi Norvegia au convenit să producă împreună drone – începând din 2026 -, anunţă duminică, pe X, ministrul ucrainean al Apărării Denîs Şmîhal, precizând că a semnat un document în acest sens cu omologul său norvegian Tore Sandvik, relatează AFP. „Următoarea etapă constă în lansatrea rapidă a unei linii de producţie-pilot, în 2026, acţionând
Acum 30 minute
07:20
Turiștii aflați în în această perioadă la Brașov, sfătuiți să evite altitudinile mari. Este risc crescut de avalanșă, avertizează salvamontiștii # SafeNews
Turiștii aflați în această perioadă în județul Brașov sunt sfătuiți să evite traseele montane situate la altitudini de peste 1800 de metri, după ce ninsorile recente au depus un strat consistent de zăpadă, generând risc crescut de avalanșă. Condițiile meteorologice instabile pot transforma plimbările pe munte în situații periculoase, avertizează salvamontiștii. Potrivit Serviciului Județean Salvamont
07:20
Acum o oră
07:10
Elveţienii au respins masiv, duminică, o înlocuire a serviciului militar cu un serviciu civil obligatoriu pentru toţi, indiferent de sex, şi impunera unei taxe climatice moştenirii celor mai bogaţi, arată proiecţiile de după acest referendum. Potrivit acestor estimări, realizate după închiderea secţiilor de votare, către ora locală 12.00 (13.00, ora României), elveţienii au spus foarte
07:00
Polonia, la un pas să doboare avioane de vânătoare rusești MiG-31. Forțele armate germane și bateriile Patriot, puse rapid în „stare de alertă” # SafeNews
Unități ale forțelor armate ale Germaniei prezente în Polonia pentru a opera sistemele Patriot au fost activate vineri după ce au detectat în apropierea spațiului aerian polonez prezența unor avioane de vânătoare rusești care operau în vestul Ucrainei, informează EFE. Potrivit ediției de duminică a ziarului Bild, avioane de vânătoare rusești model MiG-31 au zburat
06:50
Zelenski o numeşte pe fosta ambasadoare în SUA Oksana Markarova consilieră însărcinată cu reconstrucţia şi investiţiile # SafeNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă duminică numirea fostei ambasadoare a Ucrainei în Statele Unite, Oksana Markarova, în postul de consilieră în domeniul reconstrucţiei şi investiţiilor, relatează AFP. "Începând de azi (duminică), Oksana Markarova va continua să ne susţină statul în calitate de consilieră în reconstrucţie şiinvestiţii", anunţă pe X preşedintele ucrainean. Starting today, Oksana Markarova will
Acum 2 ore
06:40
Mașina de spălat oameni, lansată pe piață: cât costă și cum funcționează. „Spală și sufletul” # SafeNews
O maşină de spălat oameni prezentată la expoziţia universală Expo 2025 de la Osaka se găseşte acum de vânzare, a anunţat o purtătoare de cuvânt a companiei producătoare Science, informează știrileprotv.ro. Utilizatorul trebuie să ia loc într-o capsulă la cărei capac se închide. Spălarea cu jeturi de apă este însoţită de muzică şi – menţionează AFP
06:30
Dan Perciun: „Chișinăul ar putea avea mai multe locuri noi în școli din 2026, iniţial, prin utilizarea a două clădiri pentru reducerea supraaglomerării” # SafeNews
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță primele soluții concrete pentru criza locurilor în școlile din capitală. Este vorba de transmiterea către sistemul educațional a două clădiri din Chișinău – Blocul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică de pe strada Sadoveanu 40 și sediul Liceului de Arte „Igor Vieru", potrivit declaraţiei ministrului de resort Dan
06:20
„Familia prezidențială lansează «Trump Vodka»: băutura premium care promite să agite piața” # SafeNews
Eric Trump, fiul președintelui Statelor Unite, a anunțat lansarea oficială a vodcii „Trump Vodka", disponibilă acum pentru precomenzi. Anunțul a fost făcut pe platforma X, unde Eric a scris scurt: „Ваше здоровье!" („Noroc!"). O sticlă costă 47 de dolari, semnificativ peste prețul mediu al vodcii în SUA. Pe site-ul companiei este listată și o versiune
06:10
Administraţia americană a ordonat diplomaţilor săi din întreaga lume să înceteze procesarea cererilor de viză ale cetăţenilor afgani, potrivit unui document al Departamentului de Stat consultat de Reuters. Această decizie suspendă de facto programul de imigrare cunoscut sub numele de operaţiunea „Allies Welcome" şi pus în aplicare de Joe Biden pentru a permite mii de
Acum 12 ore
21:50
ULTIMA ORĂ | Volodimir Zelenski anunță că asistăm la „zile importante”, în care se pot schimba multe, după o discuție cu șeful NATO # SafeNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică că ne aflăm într-o perioadă crucială, după ce a purtat discuții cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. În timp ce negocierile pentru încheierea războiului se intensifică, Kievul își coordonează pașii îndeaproape cu partenerii occidentali. „Am vorbit cu Mark
21:30
STOP CADRU | Contrabanda cu arme descoperită la vama Albița: Șefa MAI spune că e vorba despre o ”grupare organizată” # SafeNews
Recent descoperita contrabandă cu arme la vama Albița arată că nu este vorba de amatori, ci de o grupare organizată. Cel puțin asta a declarat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în emisiunea „Cutia Neagră PLUS" de la TV8. „Deși este primul caz în Republica Moldova în care sunt găsite muniții și armamente de aceste proporții,
21:10
ULTIMA ORĂ | Activitate suspendată la Giurgiulești–Reni: Postul vamal închis temporar din cauza lipsei curentului în Ucraina # SafeNews
Activitatea în postul vamal Giurgiulești–Reni, care funcționează în regim de control comun cu autoritățile ucrainene, este temporar suspendată din cauza lipsei energiei electrice pe partea ucraineană, anunță Serviciul Vamal. Incidentul a fost semnalat în această dimineață. Traficul de persoane și mărfuri care tranzitează punctul vamal este redirecționat către postul Vulcănești–Vinogradovca. Autoritățile recomandă planificarea din timp
21:10
FLASH | Intervenție de URGENȚĂ în România: Apă îmbuteliată distribuită, în această seară, în județele afectate # SafeNews
Peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată, în flacoane de câte 2 litri, vor ajunge în zonele afectate de întreruperea alimentării cu apă din județele Prahova și Dâmbovița. Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat, cu puțin timp în urmă, că această cantitate provine din rezerva de stat și va fi distribuită imediat către locuitorii
21:00
Cum poate fi oprit Vladimir Putin din ambițiile sale imperialiste? Propunerile fostului comandant-șef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnîi # SafeNews
Fostul comandant-șef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnîi, în prezent ambasador al Ucrainei în Marea Britanie, pledează pentru o încetare de lungă durată a războiului și pentru dezvoltarea strategică a țării sale prin reforme, garanții de securitate și o arhitectură de apărare care să prevină o nouă agresiune din partea Rusiei. Mesajele apar într-un amplu
20:50
Biserica ortodoxă din satul Luncani, comuna Mărgineni (județul Bacău, România), a fost cuprinsă de un incendiu puternic duminică, în jurul orei 13:47. Flăcările au izbucnit la turla lăcașului de cult și s-au extins rapid la acoperiș, afectând aproximativ 300 de metri pătrați. Pompierii din cadrul Detașamentului Bacău au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu
20:40
O delegație americană condusă de secretarul de stat Marco Rubio și una ucraineană, condusă de șeful Consiliului de Securitate Națională și Apărare, Rustem Umerov, au început duminică negocierile privind planul de pace pentru Ucraina. Discuțiile au loc la clubul de golf al lui Steve Witkoff din Hallandale Beach, Florida, relatează AFP. La deschiderea întâlnirii, Marco
Acum 24 ore
15:50
TRAGIC! O îngrijitoare ucraineancă a ucis și jefuit bătrâna de care îngrijea: Ce pedeapsă au decis judecătorii din Italia # SafeNews
O badantă din Italia a fost condamnată definitiv la 18 ani de închisoare pentru uciderea pensionarei de care o îngrijea, în provincia Bergamo. Incidentul s-a produs la 22 aprilie 2022, în localitatea Colognola, Bergamo. Rosanna Aber, o femeie în vârstă, a căzut de la fereastra locuinței sale și a murit. Ancheta a stabilit că îngrijitoarea
15:40
MERGEȚI ÎN ROMÂNIA? ANM anunță vreme rea: Ploi, lapoviță și ninsoare la munte. Tulcea, sub cod galben # SafeNews
Administrația Națională de Meteorologie din România (ANM) a emis duminică, 30 noiembrie, o informare de vreme rea, valabilă în mai multe regiuni ale țării. Ploile, lapovița și ninsorile vor afecta nordul Dobrogei, mare parte din Moldova și zonele montane, unde se va depune un strat de zăpadă de până la 10 centimetri. Potrivit ANM, în
15:30
FOTO | O ilustrație din Cahul va reprezenta Moldova în lume: aniversarea spiritului de Crăciun la Guvern # SafeNews
Odată cu debutul oficial al sezonului de iarnă, atmosfera de sărbătoare a ajuns și în sediul Guvernului, unde Biroul pentru Integrare Europeană a lansat expoziția de ilustrații „Crăciunul mEU acasă". Evenimentul reunește 58 de lucrări realizate de copii și artiști din mai multe regiuni ale Republicii Moldova, înscrise în concursul cu același nume. Potrivit Cristinei
15:20
FOTO | Influenceriță dispărută de șase zile, descoperită în pădure. Fostul iubit recunoaște tot # SafeNews
După șase zile de căutări intense, dispariția influenceriței austriece Stefanie P., în vârstă de 32 de ani, s-a încheiat tragic. Poliția slovenă a descoperit sâmbătă trupul tinerei într-o valiză ascunsă într-o pădure de lângă Majšperk, confirmând astfel cel mai sumbru scenariu. Principalul suspect, fostul ei iubit – un sloven de 31 de ani aflat deja
15:10
Parlamentul lituanian a început dezbaterile privind o propunere de modificare a Constituției care ar permite tinerilor de 16 și 17 ani să participe la alegerile municipale, informează LRT, citat de „Eвропейская правда". Susținătorii acestei inițiative susțin că reducerea vârstei pentru vot va stimula implicarea civică a tinerilor. Studenții care frecvent vizitează Seimul pentru a urmări
15:00
Apple se confruntă cu un nou obstacol în pregătirea lansării iPhone 18: creșterea prețului memoriei ar putea majora costul viitoarelor modele, inclusiv iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, transmite unian.net, citând United Daily News. Deficitul de memorie afectează întreaga industrie, iar chiar și Apple, cunoscută pentru lanțul său de aprovizionare bine organizat, resimte
12:30
Autoritățile din Republica Moldova propun înăsprirea legislației privind traficul și consumul de droguri, urmând ca pedepsele pentru vânzătorii de substanțe interzise să fie majorate semnificativ. Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că „pedeapsa cu închisoarea pentru vânzătorii de droguri ar putea crește
12:20
INCIDENT NEAȘTEPTAT: Ou aruncat în capul politicianului francez Jordan Bardella. Cine a făcut-o # SafeNews
Liderul partidului de dreapta francez „Reuniunea Națională”, Jordan Bardella, a fost atacat cu un ou în timpul unei întâlniri cu alegătorii, atacatorul fiind imediat reținut. Incidentul s-a petrecut în localitatea Moissac, lângă Toulouse, în sudul Franței, în timpul unei sesiuni de autografe prilejuite de lansarea cărții sale „Ce vor francezii”. Evenimentul a început în jurul […] Articolul INCIDENT NEAȘTEPTAT: Ou aruncat în capul politicianului francez Jordan Bardella. Cine a făcut-o apare prima dată în SafeNews.
12:10
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și-a anulat întâlnirea cu premierul Ungariei, Viktor Orbán, în urma vizitei acestuia la Moscova, unde s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Decizia a fost anunțată duminică dimineață de Marcin Przydacz, șeful Biroului de Politică Internațională din cadrul Președinției Poloniei, într-o postare pe platforma X, potrivit European Pravda. Przydacz a precizat că președintele […] Articolul FLASH | Gest fără precedent: Polonia sancționează politic vizita lui Orbán la Kremlin apare prima dată în SafeNews.
12:00
Maia Sandu condamnă atacurile nocturne ale Rusiei asupra Ucrainei și denunță încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat ferm după atacurile masive lansate de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă, atacuri care au durat aproape zece ore și în timpul cărora două drone rusești au pătruns în spațiul aerian al țării noastre. Într-o postare publicată pe platforma X, Sandu a criticat dur agresiunea […] Articolul Maia Sandu condamnă atacurile nocturne ale Rusiei asupra Ucrainei și denunță încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
12:00
METEO | Vreme instabilă și temperaturi în scădere duminică, 30 noiembrie: Ploi slabe, cer acoperit și ceață pe alocuri # SafeNews
Duminică, 30 noiembrie 2025, întreaga țară se confruntă cu vreme instabilă, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Sunt așteptate precipitații slabe și temperaturi în scădere, iar în timpul nopții și al dimineții, pe arii restrânse, se va forma ceață slabă. În sudul republicii, cerul va rămâne complet acoperit, iar aici precipitațiile vor fi moderate. Vântul va […] Articolul METEO | Vreme instabilă și temperaturi în scădere duminică, 30 noiembrie: Ploi slabe, cer acoperit și ceață pe alocuri apare prima dată în SafeNews.
11:30
Americani influenți din cercul politic al fostului președinte Donald Trump poartă deja negocieri pentru acces la resursele naturale ale Rusiei, în contextul unui posibil „plan de pace” ruso-american, relatează The Wall Street Journal, citând surse familiare discuțiilor. Potrivit publicației, Gentry Beach – prieten din studenție al lui Donald Trump Jr. și sponsor al campaniei lui […] Articolul Interese energetice peste sancțiuni: planul ocult ce leagă SUA și Rusia apare prima dată în SafeNews.
11:20
Rezervele de apă dulce din Europa se reduc din cauza încălzirii globale, potrivit unui studiu realizat de Universitatea din Londra (UCL). Oamenii de știință au analizat datele satelitare din ultimele două decenii, scrie theguardian.com. Studiul arată că regiunile sudice și centrale ale Europei pierd volume semnificative de apă dulce. Scăderea rezervelor este înregistrată din Spania și Italia […] Articolul STUDIU | Resursele de apă ale Europei se reduc rapid apare prima dată în SafeNews.
11:10
Un mucegai negru descoperit la locul dezastrului nuclear de la Cernobîl pare să se hrănească din radiații, iar oamenii de știință cred că putea fi folosit pentru a proteja astronauții de razele cosmice. În mai 1997, Nelli Zhdanova a intrat într-una dintre cele mai radioactive zone de pe planetă – ruinele reactorului explodat de la […] Articolul Organism ciudat găsit la Cernobîl: NASA vrea să îl folosească în misiuni apare prima dată în SafeNews.
11:10
Dacă odinioară era izolată, industria cripto devine acum strâns legată de economia globală. Bitcoin, cel mai important indicator al acestei pieței, își schimbă deseori prețul în funcție de datele economice și de deciziile de politică monetară. Această legătură a devenit una dintre trăsăturile principale ale sectorului cripto în 2025, se arată într-o analiză realizată de Bitget. Cel mai recent […] Articolul ANALIZĂ | Cum este influențat prețul Bitcoin de economia globală apare prima dată în SafeNews.
11:00
Uniunea Europeană alocă 20 de milioane de euro pentru consolidarea apărării antiaeriene a Republicii Moldova. Anunțul făcut de Kaja Kallas # SafeNews
Uniunea Europeană va aloca 20 de milioane de euro pentru consolidarea apărării antiaeriene a Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de șefa diplomației europene, Kaja Kallas. „Încălcările spațiului aerian al Moldovei de către dronele rusești sunt inacceptabile, acestea creează risc pentru aviația civilă. UE investește anul acesta 20 de milioane de euro în apărarea antiaeriană […] Articolul Uniunea Europeană alocă 20 de milioane de euro pentru consolidarea apărării antiaeriene a Republicii Moldova. Anunțul făcut de Kaja Kallas apare prima dată în SafeNews.
10:40
Un bărbat a murit, după ce a fost lovit de un automobil în timp ce traversa strada.Tragedia a avut loc ieri-seara, în jurul orei 18:53, pe strada Calea Basarabiei, din municipiul Chișinău, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Potrivit informațiilor primare obținute de la fața locului s-a stabilit că pietonul traversa strada neregulamentar, în afara trecerii […] Articolul Sfârșit tragic pentru un pieton lovit în plină stradă, în Chișinău apare prima dată în SafeNews.
10:10
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, numit în funcție la 1 noiembrie 2025, și-a publicat declarația de avere pentru anul 2024, document care arată un portofoliu financiar extrem de complex, cu investiții semnificative în SUA, Ucraina și România și proprietăți imobiliare în trei state. Conform declarației, Munteanu nu a avut venituri salariale în Republica Moldova anul […] Articolul DOC | Premierul milionar: Munteanu, cu portofoliu de lux în trei țări apare prima dată în SafeNews.
10:10
După nici două săptămâni, Zelenski revine la Paris. Macron și liderul ucrainean vor discuta despre planul de pace propus de SUA # SafeNews
După nici două săptămâni, Vladimir Zelenski ajunge din nou la Paris. Emmanuel Macron şi liderul de la Kiev vor continua luni, 1 decembrie 2025, discuţiile despre planul de pace propus de americani. Despre acelaşi plan vor discuta astăzi în Florida şi secretarul de stat american, Marco Rubio, şi Steve Witkoff cu o echipă de negociatori […] Articolul După nici două săptămâni, Zelenski revine la Paris. Macron și liderul ucrainean vor discuta despre planul de pace propus de SUA apare prima dată în SafeNews.
10:00
Echipele France Télévisions, cu sediul în al XV-lea arondisment al Parisului, au fost evacuate sâmbătă seara, după ce au fost avertizate de către autorităţi cu privire la o alertă cu bombă, relatează AFP. „Poliţia şi o echipă cu câini sunt în prezent la faţa locului în vederea îndepărtării îndoielilor”, anunţă pe site Franceinfo și News.ro. „În […] Articolul Sediul France Télévisions, la Paris, evacuat în urma unei alerte cu bombă apare prima dată în SafeNews.
10:00
Ministerul Justiţiei din Rusia a adăugat organizaţia Human Rights Watch, pe lista organizaţiilor neguvernamentale străine şi internaţionale ale căror activităţi sunt considerate indezirabile în Rusia. Decizia Rusiei de a desemna Human Rights Watch drept organizaţie străină „indezirabilă”, făcută publică de Ministerul Justiţiei pe 28 noiembrie, reprezintă încă un semn al represiunii exercitate de Kremlin, a […] Articolul Rusia adaugă Human Rights Watch pe lista organizaţiilor indezirabile apare prima dată în SafeNews.
10:00
The Wall Street Journal relatează că ideea centrală din planul de pace al lui Donald Trump pentru Ucraina este inspirată direct dintr-o propunere a Moscovei: pace prin afaceri, nu prin negocieri politice tradiționale. Potrivit surselor citate, apropiați ai lui Trump și emisari ai Kremlinului au lucrat în secret la un proiect economic de proporții istorice. […] Articolul Planul secret Trump–Kremlin pentru pace în Ucraina valorează 2 trilioane de dolari apare prima dată în SafeNews.
09:40
Cetățenii Republicii Moldova sunt sfătuiți să-și verifice pașapoartele și cărțile de identitate înainte de orice deplasare în străinătate, după ce Poliția de Frontieră a atras atenția că documentele deteriorate pot împiedica trecerea frontierei. „Un document de călătorie – fie pașaport, fie carte de identitate – trebuie să fie intact, astfel încât toate elementele de securitate […] Articolul Documentul deteriorat = frontieră blocată! Ce trebuie să știi înainte de orice călători apare prima dată în SafeNews.
09:40
Momente de groază. Un atac armat a avut loc la o petrecere de familie din California: patru oameni uciși și alți zece răniți # SafeNews
O reuniune de familie s-a transformat într-o scenă de groază în Stockton, California, unde un atac armat produs sâmbătă seara s-a soldat cu 14 persoane împușcate din care patru au decedat. Autoritățile americane investighează circumstanțele tragediei, iar primele date arată că ar putea fi vorba despre un atac premeditat, printre victime aflându-se și copii. Potrivit […] Articolul Momente de groază. Un atac armat a avut loc la o petrecere de familie din California: patru oameni uciși și alți zece răniți apare prima dată în SafeNews.
Ieri
07:40
TRAGEDIE ÎN FITNESS | Un antrenor de 30 de ani și-a pierdut viața după o lună de exces alimentar # SafeNews
Dmitri Nuyanzin, un antrenor de fitness rus în vârstă de 30 de ani, a murit subit în somn, după ce și-a propus să se îngrașe cu 22 de kilograme pentru a promova un program de slăbit. Bărbatul reușise să câștige deja 14 kilograme într-o lună, consumând zilnic produse de patiserie, ravioli cu maioneză, chipsuri și […] Articolul TRAGEDIE ÎN FITNESS | Un antrenor de 30 de ani și-a pierdut viața după o lună de exces alimentar apare prima dată în SafeNews.
07:20
Importurile de motorină în Ucraina prin portul Constanța nu au revenit încă la nivelurile de dinaintea interdicției impuse la 1 octombrie, deși autoritățile de la Kiev au ridicat restricțiile, arată o analiză publicată de Profit.ro. Traderii care obișnuiau să folosească terminalele românești au început să își vândă marfa pe alte piețe, printre care România, Serbia […] Articolul Motorina ocolește Ucraina: România și Moldova devin hub pentru motorină în regiune apare prima dată în SafeNews.
07:10
Un soldat belgian a fost grav rănit în timpul unor exerciții militare cu tragere reală la poligonul din Pabrade, Lituania. Incidentul a avut loc în timpul manevrelor cu mortiere, soldatul fiind transportat de urgență la un spital din Vilnius, după ce a primit primul ajutor la fața locului. Armata lituaniană a declarat că soldatul se […] Articolul TRAGEDIE la exerciții militare: Un soldat belgian grav rănit în Lituania apare prima dată în SafeNews.
29 noiembrie 2025
19:30
O cisternă înmatriculată în Ucraina, încărcată cu 19 tone de gaz petrolier lichefiat (GPL), s-a răsturnat sâmbătă după-amiază pe drumul național DN 26, pe sectorul Blăgești-Oancea, în județul Vaslui. Vehiculul a ieșit de pe carosabil și a ajuns într-un șanț, însă, potrivit primelor verificări, nu există scurgeri de combustibil și nici risc de explozie, anunță […] Articolul Cisternă răsturnată cu 19 tone de gaz, într-un șanț apare prima dată în SafeNews.
19:20
Președintele Franței, Emmanuel Macron, îl va primi luni la Paris pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a discuta „condițiile unui pace justă și durabilă”, a anunțat un reprezentant al Palatului Élysée, citat de AFP. Întâlnirea survine în contextul în care delegația ucraineană se pregătește să meargă în Statele Unite pentru continuarea negocierilor privind planul american […] Articolul Macron și Zelenski se vor întâlni la Paris pentru discuții privind pacea în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
