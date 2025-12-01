Horoscop 1 decembrie 2025. Ziua în care o zodie își umple buzunarele
Omniapres, 1 decembrie 2025 07:10
Astrele aduc energie financiară puternică: bani recuperați, surprize materiale, cadouri, prime sau cheltuieli acoperite de alții. Multe zodii simt azi o ușurare în portofel, dar pentru una dintre ele ziua devine cu adevărat specială — vine un câștig clar, palpabil, care schimbă starea și planurile pentru zilele următoare. SĂGETĂTOR O zi cu vibe festiv, dar […]
• • •
Acum o oră
07:10
Ieri
09:30
In noapte de 28 – 29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republica Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și 10 minute, în intervalul 22:43 – 23:53, ca măsură de urgență, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul național, creând un pericol direct pentru siguranța aeronautică. Precizările vin de la […]
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis, noaptea trecută, din cauza survolării teritoriului țării de către două drone, în regiunea de nord. Poliția de Frontieră anunță că a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării. Cele două drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Stanislavka, regiunea Odesa – […]
28 noiembrie 2025
18:10
MAI s-a autosesizat în cazul medicului acuzat anterior de abuzuri sexuale asupra minorelor # Omniapres
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că Poliția a pornit verificări după apariția în spațiul public a unor informații privind activitatea unui medic anesteziolog-reanimatolog care, în trecut, a fost vizat într-un dosar penal privind infracțiuni de natură sexuală. Autoritățile au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a evalua inclusiv posibila comitere a […]
17:40
Furtună: Am demonstrat cum șefi din Poliție au fost implicați în protejarea traficului de droguri # Omniapres
Forfota Poliției din ultima vreme, care vine în fiecare zi cu informații despre destructurarea speluncilor și reținerea celor care distribuie drogurile, este o imitare de activitate. Fostul procuror Victoria Furtună, liderul Partidului "Moldova Mare", spune că structurile competente trebuie să se concentreze pe canalele de aducere a drogurilor în țară și pe cei care le […]
17:10
Fostul șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), Ion Bulmaga, a anunțat că pleacă din Republica Moldova, publicând pe rețelele sociale o imagine în care apare alături de soția sa, în aeroport, înainte de îmbarcare. Mesajul său a fost scurt și sugestiv: „Moldova, mulțumim și la revedere! Ciao a tutti!" Demisia lui Bulmaga a survenit […]
17:00
Mitropolia Moldovei reacționează după decizia în favoarea Mitropoliei Basarabiei: nu este vorba despre 800 de biserici # Omniapres
Mitropolia Moldovei a venit cu o reacție oficială după ce în presă s-a anunțat că Mitropolia Basarabiei ar fi obținut o victorie importantă în instanță privind radierea drepturilor de folosință asupra a sute de lăcașe de cult. Instituția afirmă că decizia Curții de Apel Centru din 25 noiembrie 2025 vizează un singur bun imobil, și […]
16:10
Judecătoria Chișinău a dispus arestarea pentru 30 de zile a bărbatului de 52 de ani considerat organizatorul transportului ilegal de armament descoperit în camionul oprit la punctul de trecere Leușeni. Măsura preventivă a fost aplicată la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), care a argumentat necesitatea menținerii suspectului în custodia statului […]
15:40
Interpretul Gabriel Nebunu lucrează la o cămașă realizată cu fire de aur veritabile, un proiect vestimentar exclusivist pe care artistul îl dezvoltă în prezent împreună cu o echipă de meșteri. Dezvăluirea a fost făcută în cadrul Podcastului Lorenei, unde Nebunu a povestit că ideea îi aparține în totalitate și că se află încă în etapa […]
15:20
Fostul deputat Vladimir Andronachi va rămâne în arest încă 20 de zile, în urma unei noi decizii pronunțate astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Instanța a examinat demersul procurorilor anticorupție privind prelungirea măsurii preventive și a acceptat doar o parte din solicitările acestora, menținând totuși detenția bănuitului. Andronachi, cercetat pentru spălare de bani în proporții […]
14:50
Bugetul pentru educație, ajustat de CMC: 40 de voturi pentru plata salariilor și primelor anuale # Omniapres
Consiliul Municipal Chișinău a aprobat, vineri, 28 noiembrie, cu 40 de voturi, ajustarea bugetului pentru educație, permițând achitarea salariilor pentru luna noiembrie și a primelor anuale ale profesorilor. Socialiștii au lipsit din sală în momentul votului, transmite MOLDPRES. Decizia vine după eșecul ședinței din 25 noiembrie, Primăria acceptând ulterior să divizeze proiectul pentru a separa […]
14:30
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru bărbatul suspectat că ar fi organizat transportul de arme de contrabandă descoperit la vama Albița. Astăzi, 28 noiembrie, acesta a fost adus în fața Judecătoriei Ciocana, unde magistrații urmează să examineze cererea procurorilor, realitatea.md. Întrebat de jurnaliști despre destinația armamentului și proveniența acestuia, bărbatul nu a […]
13:10
VIDEO // Patru bărbați au păgubit clienți din SUA cu 500 000 de dolari prin anunțuri false de vehicule retro # Omniapres
Patru bărbați din Chișinău, cu vârste între 20 și 25 de ani, specialiști în domeniul IT, au fost reținuți pentru implicare într-o escrocherie online de aproximativ 500.000 de dolari, anunță Direcția combaterea criminalității organizate a INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul BPDS „Fulger". Potrivit anchetei, cei patru ar fi creat prin clonare […]
12:50
Ministerul Sănătății analizează cazul Maniuc: medicul riscă retragerea gradului de calificare # Omniapres
Anesteziologul Ecaterina Maniuc ar putea rămâne fără gradul de calificare, după ce Ministerul Sănătății a inițiat evaluarea anticipată a competențelor sale profesionale în contextul decesului femeii de afaceri Liuba Babuțchi. Instituția anunță că, pe 26 noiembrie 2025, Comisia de atestare a medicilor anesteziologi-reanimatologi s-a întrunit pentru a verifica dacă nivelul de pregătire al medicului corespunde […]
12:10
Motorina se ieftinește cu 10 bani, benzina cu 1 ban: noi prețuri stabilite pentru weekend # Omniapres
Prețurile carburanților au început să scadă în această săptămână, reducerea ajungând până la 2%, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Tendința descendentă este determinată de ieftinirea cotațiilor internaționale Platts, care influențează direct piața internă a produselor petroliere. Potrivit ANRE, evoluția prețurilor este legată de mai mulți factori externi. Printre aceștia se numără semnalele […]
11:30
Tariful la gaze ar putea scădea cu peste 10%: Energocom va transmite calculele către ANRE # Omniapres
Energocom va transmite luni către ANRE toate calculele privind costurile de achiziție a gazelor naturale, iar datele preliminare indică un preț final mediu ponderat de aproximativ 390 euro pentru 1.000 de metri cubi, a anunțat Alexandr Slusari, solicitat de redacția BANI.MD. Potrivit acestuia, calculele confirmă premise solide pentru reducerea tarifului achitat de consumatori. „Prognoza mea […]
11:20
Renato Usatîi: Problema salariilor la negru poate fi rezolvată doar cu o adevărată revoluție fiscală # Omniapres
Președintele Fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat situația actuală a salariilor din sectorul public și a condițiilor de muncă ale inspectorilor de stat. Deputatul a ținut un discurs de la tribuna paramentului la această temă în cadrul dezbaterilor pe marginea proiectul de l modificare a Legii privind Inspectoratul de Stat al Muncii și Legii […]
10:40
Comisia de evaluare a procurorilor a încheiat procedura de evaluare externă în privința procurorului Anatolie Ciuleacu din Procuratura Anticorupție. Completul de evaluare a constatat că acesta corespunde criteriilor de integritate etică și financiară și a transmis către subiect și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) raportul de evaluare, cu propunerea de promovare a evaluării. În cadrul […]
10:30
Doar pe 28 noiembrie 2025, membrii FLYONE Club beneficiază de 50% reducere la toate zborurile spre și din Chișinău. Fie că visezi la o escapadă romantică, un city break spontan sau o vacanță memorabilă în familie, aceasta este șansa perfectă de a călători mai mult și de a plăti mai puțin. Timp de 24 de […]
10:10
Moscova acuză Chișinăul că ar putea folosi armele descoperite la frontieră pentru „provocări” # Omniapres
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a lansat noi acuzații la adresa Republicii Moldova, susținând că armele găsite în camionul oprit la punctul de trecere Albița–Leușeni ar putea fi folosite de Chișinău „pentru o provocare" împotriva Rusiei, transmite ria.ru. Oficialul rus a afirmat că, pe imaginile publicate în presă, s-ar observa […]
09:40
Vineri, 28 noiembrie, este termenul-limită până la care gospodăriile se pot înregistra pentru a beneficia de compensații la energia consumată în luna curentă. După această dată, autoritățile vor începe verificarea datelor declarate, urmând să stabilească nivelul ajutorului pentru fiecare solicitant. Procesul de înscriere poate fi realizat online, pe compensatii.gov.md, sau cu ajutorul asistenților sociali din […]
09:10
Armamentul depistat în camionul reținut la Vama Leușeni–Albița ar fi ajuns în Republica Moldova înainte de alegerile parlamentare, pe parcursul a cel puțin 13 curse de contrabandă, potrivit surselor TV8. O parte dintre transporturi ar fi intrat în țară prin segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, ipoteză pe care autoritățile o verifică în prezent. În cadrul […]
09:10
De astăzi, pentru creștinii ortodocși ce țin calendarul neîndreptat, începe Postul Crăciunului, care se va sfârși în data de 6 ianuarie, în Ajun de Nașterea Domnului. Acesta este al doilea, ca durată, post din an, dar, în același timp, este considerat cel mai blând dintre toate, deoarece, în zilele de sâmbătă și duminică, dar și […]
09:10
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală ai INI, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger", sub conducerea procurorilor PCCOCS, desfășoară noi acțiuni în cadrul cauzei penale „Tux". Astfel, sunt în curs peste 20 de percheziții pe teritoriul Republicii Moldova, la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar. Rezultatele acestor percheziții […]
07:10
Astrele aduc mișcare intensă în zona financiară: bani recuperați, cheltuieli planificate, investiții pentru casă, bonusuri, prime sau oferte avantajoase. E o zi în care multe zodii își fac ordine în finanțe, își revizuiesc bugetul și pregătesc terenul pentru finalul de an. Pentru o zodie însă, emoțiile vin la pachet cu un câștig important — fie […]
27 noiembrie 2025
18:10
Oana Țoiu: „Trebuie să ținem cont de securitatea Republicii Moldova în negocierile pentru pace” # Omniapres
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a afirmat miercuri, 26 noiembrie, că România susține continuarea negocierilor pentru a ajunge la o pace durabilă în timp, subliniind că este necesar să se acorde atenție și intereselor de securitate ale Republicii Moldova, relatează Agerpres. „Poziţia României, aşa cum a fost foarte clar exprimată şi de preşedintele Nicuşor Dan, […]
17:40
Luni, 1 decembrie 2025, între orele 13:00 și 16:30, mai multe străzi din capitală vor rămâne temporar fără energie electrică. Despre aceasta anunță Primăria Chișinău. Premier Energy SRL va efectua lucrări de reparație la echipamentele electrice, ceea ce impune sistarea alimentării în perimetrul vizat. Deconectările vor afecta locuitori de pe străzile Budăi, Ciocana, Mâlăiești, Nicolae […]
16:40
VIDEO // Urmărire încheiată cu tragedie: șoferul a murit după ce s-a izbit în stația de așteptare la Cruglic # Omniapres
Un bărbat de 33 de ani din raionul Rîbnița a murit în această dimineață, după ce a fugit de polițiști și s
16:40
VIDEO // „Tovarăș Grosu, nu-mi închideți gura!” — Scandal în Parlament între Chicu și Grosu # Omniapres
Ședința plenului Parlamentului a fost marcată astăzi de un moment tensionat între președintele Legislativului, Igor Grosu, și deputatul blocului ”Alternativa”, Ion Chicu. Disputa a pornit atunci când Chicu i-a cerut reprezentantului Ministerului Finanțelor să dea citire unui articol din noua lege privind achizițiile publice. În acel moment, Igor Grosu a intervenit, sugerându-i fostului premier că […] The post VIDEO // „Tovarăș Grosu, nu-mi închideți gura!” — Scandal în Parlament între Chicu și Grosu appeared first on Omniapres.
16:40
Decret prezidențial: Cinci moldoveni au rămas fără cetățenie pentru înrolare în forțe armate străine # Omniapres
Președinta Maia Sandu a semnat, la 27 noiembrie, decretul prin care cinci cetățeni moldoveni sunt decăzuți din cetățenia Republicii Moldova. Decizia a fost luată în temeiul articolului 23 alineatul (1) litera b) din Legea cetățeniei, prevedere care sancționează înrolarea benevolă în forțele armate ale unui alt stat. Documentul îi vizează pe Boț Oleg, născut în […] The post Decret prezidențial: Cinci moldoveni au rămas fără cetățenie pentru înrolare în forțe armate străine appeared first on Omniapres.
16:30
Operatorul platformelor „Yandex Go” și „Yandex Pro”, compania „Ridetech International” BV, respinge sancțiunea de aproape 800 de mii de lei aplicată de Consiliul Concurenței și anunță că va contesta decizia autorității moldovene. Reprezentanții serviciului au transmis că firma nu poate furniza datele cerute în cadrul investigației, invocând legislația europeană privind protecția datelor personale. „Nu suntem […] The post Yandex Go contestă sancțiunea aplicată de Consiliul Concurenței appeared first on Omniapres.
16:10
Data alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei a fost stabilită pentru 22 martie 2026, în urma ședinței tensionate de astăzi a legislativului regional de la Comrat. Din cei 28 de deputați prezenți, 15 au votat pentru această dată, în timp ce o altă propunere – 10 mai – nu a întrunit numărul necesar de voturi. […] The post Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei vor avea loc pe 22 martie 2026 appeared first on Omniapres.
15:40
Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, nu va fi expulzat în urma incidentului în care șase drone rusești au survolat ilegal teritoriul țării, una dintre ele prăbușindu-se pe o locuință din Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că autoritățile au la dispoziție măsuri mai eficiente decât […] The post „Nu recurgem la expulzare” — Igor Grosu explică de ce Ozerov rămâne la Chișinău appeared first on Omniapres.
15:10
Luptătoarea medaliată la Jocurile Olimpice de la Paris și mai nou, deputată și mamă cu o fetiță de doar trei luni, Anastasia Nichita apare într-o ipostază neobișnuită. Sportiva și parlamentara își recunoaște oboseala și faptul că nu poate continua la nesfârșit în tempoul curent, scrie cancan.md. Cu doar o masă pe zi luată, Anastasia a […] The post Anastasia Nichita, depășită de situație: „Puțini ar fi în stare să încalțe papucii mei” appeared first on Omniapres.
14:40
Renato Usatîi vrea activitate mai eficientă a deputaților: Poporul i-a ales să muncească, nu să mimeze discuțiile sau să arate că se ceartă # Omniapres
Deputatul Renato Usatîi, președintele Fracțiunii „Partidul Nostru”, va propune modificarea regulamentului Parlamentului pentru a crește eficiența ședințelor legislative. Potrivit acestuia, ședințele durează în prezent până la 10 ore având pe ordinea de zi doar câteva subiecte, iar un număr mare de deputați mimează dezbateri, fără a aduce expertiza necesară pe subiectele discutate. „Cred că ar […] The post Renato Usatîi vrea activitate mai eficientă a deputaților: Poporul i-a ales să muncească, nu să mimeze discuțiile sau să arate că se ceartă appeared first on Omniapres.
14:10
Estonia a decis să deschidă o ambasadă în Republica Moldova, a anunțat ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, într-o discuție telefonică purtată astăzi cu viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi. „O veste foarte bună pentru țara noastră! Acest pas al autorităților estone demonstrează cât de bune sunt relațiile dintre țările noastre și sprijinul […] The post Estonia va deschide ambasadă la Chișinău appeared first on Omniapres.
13:40
VIDEO // Un șofer beat a provocat accident cu victime în Chișinău: o minoră, transportată la spital # Omniapres
O minoră de 13 ani a ajuns la spital în urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara, 26 noiembrie, pe strada Valea Crucii din capitală. Fata se afla în calitate de pasageră într-un automobil Toyota, lovit în plin de un Ford condus de un tânăr de 24 de ani. Potrivit informațiilor preliminare, […] The post VIDEO // Un șofer beat a provocat accident cu victime în Chișinău: o minoră, transportată la spital appeared first on Omniapres.
13:10
Moldova denunță acordul cu Rusia privind centrele culturale: Parlamentul a votat în lectură finală # Omniapres
Parlamentul a denunțat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Proiectul a fost susțin în lectura a doua de 57 deputați. Acordul a fost semnat în anul 1998, la Moscova și a intrat în vigoare în iulie 2001. În baza documentului, Federația Rusă a deschis la Chișinău, […] The post Moldova denunță acordul cu Rusia privind centrele culturale: Parlamentul a votat în lectură finală appeared first on Omniapres.
12:40
Adunarea Generală a Asociației Băncilor din Moldova (ABM) l-a reales pe Dorel Noroc în funcția de președinte al organizației, pentru un nou mandat de trei ani. Decizia reflectă continuitatea și încrederea industriei bancare în direcția strategică stabilită în ultimii ani. Potrivit ABM, mandatul reconfirmat vine într-un moment în care sectorul bancar joacă un rol tot […] The post Dorel Noroc, reales pentru încă trei ani la șefia Asociației Băncilor din Moldova appeared first on Omniapres.
12:30
VIDEO // Fadei Nagacevschi, fost ministru al Justiției: ”Dosarul lui Vlad Plahotniuc este examinat cu abateri și într-o grabă suspectă” # Omniapres
Fostul ministru al Justiției Fadei Nagacevschi denunță o „justiție selectivă în cazul dosarului în care este vizat Vlad Plahotniuc, lucru demonstrat inclusiv de abaterile și de modul în care este examinată în instanță această cauză”. Juristul se referă, în special, la „grabă suspectă operată de unii dintre judecătorii care examinează dosarul și care sunt în […] The post VIDEO // Fadei Nagacevschi, fost ministru al Justiției: ”Dosarul lui Vlad Plahotniuc este examinat cu abateri și într-o grabă suspectă” appeared first on Omniapres.
12:10
Daniel Vodă, venituri de peste jumătate de milion în 2025 – dublu față de fostul prim-ministru # Omniapres
Daniel Vodă a ridicat în 2025 salariu dublu, față de cel al ex-prim-ministrului Dorin Recean. Dacă fostul șef de Guvern declară că a primit de la începutul anului cumulativ leafă de 238.349 de lei, purtătorul de cuvânt al cabinetului de miniștri a indicat că a fost remunerat în aceeași perioadă cu 574.268 de lei, scrie […] The post Daniel Vodă, venituri de peste jumătate de milion în 2025 – dublu față de fostul prim-ministru appeared first on Omniapres.
12:00
Partidul Nostru cere suplinirea Fondului pentru Agricultură cu 500 milioane de lei pentru plata subvențiilor restante, iar PAS se opune # Omniapres
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, cere suplimentarea cu 500 milioane de lei a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru a achita restanțele către fermierii care au depus cereri de subvenționare în 2024 și pentru a evita blocajele financiare din sectorul agricol. Amendamentul la proiectul […] The post Partidul Nostru cere suplinirea Fondului pentru Agricultură cu 500 milioane de lei pentru plata subvențiilor restante, iar PAS se opune appeared first on Omniapres.
11:40
VIDEO // Lilian Carp: „Nu există indicii că un oficial înalt ar fi implicat în traficul de armament” # Omniapres
Președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, deputatul PAS Lilian Carp, afirmă că, la această etapă, ancheta privind traficul de armament depistat săptămâna trecută nu indică nicio legătură cu vreun oficial de rang înalt de la Chișinău. Declarațiile au fost făcute la TVR Moldova, în contextul întrebărilor legate de posibile conexiuni politice […] The post VIDEO // Lilian Carp: „Nu există indicii că un oficial înalt ar fi implicat în traficul de armament” appeared first on Omniapres.
11:10
CNPF validează a 7-a emisiune de obligațiuni a unei bănci comerciale, în valoare de aproape 127 milioane lei # Omniapres
Comisia Națională a Pieței Financiare a anunțat că a înregistrat rezultatele celei de-a șaptea emisiuni de obligațiuni corporative realizate de maib în cadrul celui de-al treilea program de finanțare prin obligațiuni. Emisiunea curentă însumează 126,846 milioane de lei, fiind plasate 6.323 de obligațiuni din clasa VI, fiecare având valoarea nominală de 20.000 de lei. Titlurile […] The post CNPF validează a 7-a emisiune de obligațiuni a unei bănci comerciale, în valoare de aproape 127 milioane lei appeared first on Omniapres.
10:40
VIDEO // Deputat PAS, despre cazul contrabandei cu muniții: ”Noul șef al Vămii nu poartă responsabilitatea” # Omniapres
Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, nu poate fi tras la răspundere pentru cazul camionului încărcat cu muniții depistat la vamă, deoarece abia a preluat funcția, susține deputatul PAS Andrian Cheptonar. În cadrul unei emisiuni la Rlive TV, acesta a declarat că este nedrept să fie atribuită responsabilitatea unei persoane nou-numite în funcție. „Domnul Vrabie are […] The post VIDEO // Deputat PAS, despre cazul contrabandei cu muniții: ”Noul șef al Vămii nu poartă responsabilitatea” appeared first on Omniapres.
10:10
VIDEO // Maia Sandu, la recepția Ambasadei României: „Europa se confruntă cu pericole fără precedent” # Omniapres
Președinta Maia Sandu a declarat că valorile fundamentale ale Europei – pacea, libertatea și democrația – sunt astăzi „mai amenințate ca oricând”, pe fondul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și al intensificării atacurilor hibride la adresa statelor din regiune. Mesajul a fost transmis în cadrul recepției oferite de Ambasada României la Chișinău, cu […] The post VIDEO // Maia Sandu, la recepția Ambasadei României: „Europa se confruntă cu pericole fără precedent” appeared first on Omniapres.
09:40
Yandex Go, obligată să achite o amendă de 776 000 lei și să prezinte informațiile solicitate Consiliului Concurenței # Omniapres
Consiliul Concurenței a decis să sancționeze compania „Ridetech International” BV, administratorul serviciilor „Yandex Go” și „Yandex Pro”, pentru faptul că nu a pus la dispoziția autorității informațiile solicitate în cadrul unei anchete demarate în 2023 privind activitatea platformelor pe piața transportului de pasageri din Republica Moldova. Instituția precizează că operatorului i-au fost cerute date referitoare […] The post Yandex Go, obligată să achite o amendă de 776 000 lei și să prezinte informațiile solicitate Consiliului Concurenței appeared first on Omniapres.
09:10
Autoritățile pregătesc noi reguli pentru colete, pentru a bloca fluxul de droguri din Ucraina # Omniapres
Transmiterea coletelor va fi reglementată printr-un registru în care va fi stipulat numărul coletului, cine transmite și cine trebuie să primească coletul. Noua măsură va fi aplicată pentru a preveni transportarea ilegală a drogurilor prin colete și a fost anunțată după ședința Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică. La reuniune s-a mai […] The post Autoritățile pregătesc noi reguli pentru colete, pentru a bloca fluxul de droguri din Ucraina appeared first on Omniapres.
07:10
O zi condimentată. O să dăm zor să ne achităm de toate obligațiile, atât profesionale, cât și personale, că vin sărbătorile și vrem să încheiem anul fără restanțe. SĂGETĂTOR Se rezolvă probleme mai vechi și este posibil să vă dați acordul pentru un contract cu care angajatorii v-au tentat de mai mult timp. Puteți găsi […] The post Horoscop 27 noiembrie 2025. O zodie va primi un proiect cu bani frumoși appeared first on Omniapres.
26 noiembrie 2025
17:40
Familiile membrilor misiunilor diplomatice sau consulare ale Republicii Moldova din Regatul Țărilor de Jos se vor putea angaja în câmpul muncii. Comisia pentru politică externă va propune Parlamentului ratificarea unui Acord care prevede acest lucru. În baza principiului reciprocității, acordul permite soților/soțiilor și, în unele cazuri, copiilor aflați la întreținerea aflate la întreținerea personalului diplomatic, […] The post Familiile diplomaților moldoveni din Olanda vor putea munci legal appeared first on Omniapres.
