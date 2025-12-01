Departamentul de Stat al SUA suspendă eliberarea vizelor pentru cetăţenii afgani

17:30

Pe măsură ce se apropie ianuarie 2026, peste 206.000 de mașini fără etichetă de mediu vor fi interzise în capitala Spaniei, iar proprietarii lor se îndreaptă tot mai mult către centrele de dezmembrări. Decizia autorităților a creat un adevărat boom pe piața auto second-hand și a pieselor reutilizabile. Timpul se scurge pentru șoferii madrileni, care […] Articolul MADRID | Mașini la 100 de euro: Cum profită centrele de dezmembrări de interdicția pentru vehiculele poluante apare prima dată în SafeNews.