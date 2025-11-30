VIDEO | Victoria Furtună: Guvernul a descoperit soluția magică pentru acoperirea deficitului bugetar – Operațiunea „DRONA”
HotNews, 30 noiembrie 2025 17:40
Anunțul Uniunii Europene privind alocarea a 20 de milioane de euro pentru întărirea apărării aeriene a Republicii Moldova a generat reacții în spațiul public. Victoria Furtună a criticat ironic decizia, făcând referire la incidentul cu drona căzută în raionul Florești. Uniunea Europeană va investi 20 de milioane de euro în acest an pentru modernizarea și
• • •
Acum 30 minute
17:40
VIDEO | Victoria Furtună: Guvernul a descoperit soluția magică pentru acoperirea deficitului bugetar – Operațiunea „DRONA” # HotNews
Anunțul Uniunii Europene privind alocarea a 20 de milioane de euro pentru întărirea apărării aeriene a Republicii Moldova a generat reacții în spațiul public. Victoria Furtună a criticat ironic decizia, făcând referire la incidentul cu drona căzută în raionul Florești. Uniunea Europeană va investi 20 de milioane de euro în acest an pentru modernizarea și
Acum o oră
17:30
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat tensiunile economice din jurul fondurilor rusești înghețate în Belgia și modul în care Uniunea Europeană încearcă să găsească o soluție de finanțare pentru sprijinirea Ucrainei. Totodată, analistul descrie importanța strategică a zonei Zaporojie și riscurile uriașe pentru Ucraina
Acum 4 ore
14:50
Victoria Furtună: Drona căzută în satul Cuhureștii de Jos a fost compromisă ca probă și solicitâ procurorilor și judecătorilor să evalueze legalitatea acțiunilor autorităților # HotNews
Victoria Furtună critică modul în care autoritățile au procedat după recuperarea dronei rusești căzute în satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești, în urma incidentului din 25 noiembrie, când șase drone lansate de Rusia au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. Liderul Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, susține că nu ar fi fost respectate procedurile legale
Acum 6 ore
13:40
Denis Șova: Guvernul Republicii Moldova are propria „matematică” a salariilor, care nu coincide cu cerințele UE # HotNews
În Moldova, guvernarea vorbește despre calea europeană, dar, în același timp, propune calcule privind salariile care nu corespund standardelor UE. Despre aceasta a vorbit consilierul municipal al Chișinăului din partea Partidului Nostru, economistul Denis Șova, în emisiunea „Glavnoie" de la TVC21. „Termenele pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană permanent se schimbă: inițial se vorbea
Acum 12 ore
07:20
Horoscop 30 noiembrie -O să avem disponibilitate pentru ieșit la plimbare, la distracție, să mai schimbăm o vorbă cu un viitor partener de afaceri, doar–doar o să ne punem, în sfârșit, de acord. SĂGETĂTOR Se poate să fie zi de naștere, onomastică sau să mergeți la un eveniment festiv în alt oraș și să vă
Ieri
16:30
Ion Ceban: Mă bucur că practica de a planta arbori devine an de an o tradiție frumoasă pentru municipiul nostru # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, împreună cu echipa municipală, precum și administrația locală și mai mulți locuitori din Sîngera, a plantat copaci în preajma Liceului Teoretic „Al. cel Bun" și Grădinița Nr. 202. „Mă bucur că practica de a planta arbori devine an de an o tradiție frumoasă pentru municipiul nostru. Am mulțumit colegilor din Sîngera,
16:00
Dan Dungaciu: „Europenii nu au reacționat în urma scandalului de corupție din Ucraina. Continuă sprijinul” # HotNews
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat situația tensionată din jurul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, după ce șeful biroului prezidențial, Andriy Yermak, ar fi devenit ținta unei investigații anticorupție. Dungaciu analizează motivele din spatele numirilor făcute de Zelenski și presiunea uriașă exercitată asupra instituțiilor anticorupție
28 noiembrie 2025
18:50
ULTIMA ORĂ | Irina Vlah: Curtea Constituţională va examina prevederile abuzive din Legea partidelor politice # HotNews
La solicitarea Partidului Republican "Inima Moldovei", Curtea Constituţională va examina prevederile abuzive din Legea partidelor politice, anunță Irina Vlah Curtea Constituţională va verifica constituţionalitatea mai multor prevederi abuzive din articolul 21 al Legii privind partidele politice. Aceasta după ce astăzi Curtea de Apel Centru a dat curs cererii depuse în acest sens de către Partidul
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Victoria Furtună: Ca procuror, mă interesa nu consumatorii de droguri, ci cum ajung drogurile în țară. Ancheta a dus la cei care erau responsabili de combaterea traficului de droguri # HotNews
Forfota Poliției din ultima vreme, care vine în fiecare zi cu informații despre destructurarea speluncilor și reținerea celor care distribuie drogurile, este o imitare de activitate. Fostul procuror Victoria Furtună, liderul Partidului "Moldova Mare", spune că structurile competente trebuie să se concentreze pe canalele de aducere a drogurilor în țară și pe cei care le
16:00
Ultimatumul UE pentru Zelenski: Trebuie să scăpați de corupția din țară, dacă vreți să aderați la Uniunea Europeană # HotNews
Comisarul UE pentru justiție afirmă că Kievul trebuie să facă curățenie în politică, în contextul unei anchete privind o presupusă corupție de 100 de milioane de dolari care vizează cercul restrâns al lui Volodimir Zelenski. Comisarul UE pentru justiție afirmă că Kievul trebuie să facă curățenie în politică, în contextul unei anchete privind o presupusă
12:40
ZdG: ANSA a cheltuit peste 800 de mii de lei pe salarii și despăgubiri plătite pe durata absenței forțate de la muncă # HotNews
Instituțiile statului cheltuie, anual, milioane de lei pentru plata salariilor pe durata absenței forțate de la muncă a angajaților pe care i-au concediat ilegal. Autoritățile nu dețin date centralizate despre banii din buget care merg spre executarea hotărârilor judecătorești în care statul este considerat bun de plată. Pe portalul instanțelor de judecată există însă zeci
10:30
VIDEO | Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, atrage atenția asupra riscurilor din reforma Inspectoratului de Stat al Muncii # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, membru al Comisiei pentru protecție socială, sănătate și familie, a participat la prima sa ședință a Parlamentului Republicii Moldova. În cadrul intervenției sale, Nicolae Margarint a comentat proiectul de modificare a Legii privind Inspectoratul de Stat al Muncii. Potrivit deputatului, reforma este necesară, însă în forma actuală prezintă riscuri semnificative,
09:30
Percheziții la biroul șefului Oficiului Președintelui, Andrii Ermak, efectuate de angajați ai Biroului Național Anticorupție și ai Procuraturii Specializate Anticorupție. Perchezițiile au loc în cartierul guvernamental. Informația este raportată de publicația „Ukrainska Pravda" și de deputatul fracțiunii „Golos", Iaroslav Jeleznâk. Potrivit publicației, aproximativ 10 angajați ai NABU și SAP au intrat pe teritoriul cartierului guvernamental.
09:10
Viktor Orban se întâlnește vineri cu Vladimir Putin la Moscova pentru a discuta despre energie și eforturile de pace privind Ucraina # HotNews
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat că se va întâlni vineri la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre aprovizionarea cu țiței și gaze a Ungariei, precum și despre eforturile de pace privind Ucraina, relatează Reuters. Orban a menținut relații strânse cu Moscova în ciuda războiului din Ucraina vecină, iar Ungaria este
08:40
Ion Ceban: Un nou bloc operator centralizat va fi deschis în curând la Spitalul Municipal „Sfânta Treime” din capitală # HotNews
Ion Ceban. Primar General al municipiului Chișinău, anunță că un nou bloc operator centralizat va fi deschis în curând la Spitalul Municipal „Sfânta Treime" din capitală. Blocul dispune de 15 săli operatorii, construite conform standardelor internaționale, capabile să funcționeze simultan, precum și de o zonă de terapie intensivă și spații special amenajate unde personalul medical
08:20
Un pacient de la Spitalul Raional Soroca nu poate fi externat deja de opt luni din cauza birocrației # HotNews
Un pacient de la Spitalul Raional Soroca nu poate fi externat, chiar dacă a fost tratat. Bărbatul a ajuns la Spitalul din Soroca acum opt luni, în urma unui accident cardiovascular. Pentru că nu deține acte de identitate, acesta nu poate fi preluat de un centru social, dar nici nu poate fi scos în stradă.
07:10
Horoscop 28 noiembrie – SĂGETĂTOR – se rezolvă chestiuni mai complicate din trecut și o să faceți progrese la serviciu # HotNews
Horoscop 28 noiembrie – rezolvări astăzi. O să ne ocupăm și de treburile de serviciu, și de cele de familie, și o să ne pregătim să facem ceva frumos cu timpul nostru liber. Să ne eliberăm de stres. SĂGETĂTOR Se rezolvă chestiuni mai complicate din trecut și o să faceți progrese la serviciu și în
27 noiembrie 2025
15:20
Deputatul Partidului Nostru Elena Grițco: Voi propune amendament la legea achizițiilor publice pentru a proteja primăriile și administrația locală! # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Elena Grițco, a anunțat că va propune amendamente la legea achizițiilor publice pentru a proteja primăriile și administrațiile locale. Ea a atras atenția asupra vulnerabilităților care pot împiedica implementarea eficientă a legii și impactul acesteia asupra serviciilor pentru cetățeni. „Voi pregăti amendamente pentru lectura a doua și insist ca atunci când votăm
15:10
Piotr Vlah ar putea fi surpriza la alegerile anticipate pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, crede Corneliu Ciurea # HotNews
Analistul Corneliu Ciurea analizează, într-un editorial pentru portalul politics.md, posibilii candidați la funcția de bașcan al Găgăuziei în cazul în care concomitent cu alegerile în Adunarea Populară din 22 martie vor avea loc și alegeri pentru funcția de Bașcan. Analistul spune că, chiar dacă Curtea de Apel încă nu a dat verdictul în cazul Evgheniei
13:40
Reacția Franței după incursiunile cu drone din România și Republica Moldova: „Consolidăm apărarea aeriană” # HotNews
Incursiunile cu drone în spaţiile aeriene ale României şi Republicii Moldova sunt "inacceptabile", a transmis, joi, purtătorul de cuvânt al Ministerului francez pentru Europa şi Afaceri Externe. "Spaţiile aeriene ale României şi Republicii Moldova au fost din nou încălcate de incursiuni ale unor drone, în contextul războiului din Ucraina. Aceste incidente sunt inacceptabile. Franţa reafirmă
11:40
VIDEO | Partidul Nostru solicită Parlamentului alocarea urgentă de fonduri orașului Glodeni, pentru ca locuitorii să aibă apă și căldură. Majoritatea PAS se opune # HotNews
Deputatul Partidului Nostru Alexandr Berlinschii a depus un amendament la proiectul de modificare a Legii bugetului de stat pentru 2025, prin care solicită alocarea a 2 milioane de lei orașului Glodeni pentru compensarea diferențelor de tarife la energia electrică și gazele naturale. Potrivit argumentării, Glodeni se confruntă cu o criză financiară generată de majorarea prețurilor
10:40
Irina Vlah anunță o nouă acțiune în privința modificărilor operate în art. 21 din Legea partidelor: „Sesizarea Curţii Constituţionale de către Curtea de Apel Centru este absolut necesară” # HotNews
Partidul Republican „Inima Moldovei" va solicita Curţii de Apel să sesizeze Curtea Constituţională în vederea verificării constituţionalităţii mai multor prevederi abuzive din articolul 21 al Legii privind partidele Partidul Republican „Inima Moldovei" va solicita Curţii de Apel Centru să sesizeze Curtea Constituţională în vederea verificării constituţionalităţii mai multor prevederi abuzive din articolul 21 al Legii
10:00
Ion Ceban propune un Proiect de lege cu privire la organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto # HotNews
Ion Ceban, președintele Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Primar General al municipiului Chișinău, împreună cu deputații Partidului MAN, au înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova – Proiectul de lege cu privire la organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto în Chișinău, dar și pe întreg teritoriul țării. Propunem adoptarea unei Legi Speciale, care ar pune baza
07:10
Horoscop 27 noiembrie – O zi condimentată. O să dăm zor să ne achităm de toate obligațiile, atât profesionale, cât și personale, că vin sărbătorile și vrem să încheiem anul fără restanțe. SĂGETĂTOR Se rezolvă probleme mai vechi și este posibil să vă dați acordul pentru un contract cu care angajatorii v-au tentat de mai
26 noiembrie 2025
22:40
Doi soldați ai Gărzii Naționale au fost împușcați miercuri în apropierea Casei Albe, a declarat un oficial al forțelor de ordine pentru agenția Associated Press. Starea lor de sănătate nu este cunoscută. De asemenea, mai multe autospeciale s-au deplasat la fața locului, mai notează AP. Departamentul de Poliție Metropolitană a declarat că intervenea în urma
17:20
Ion Ceban: 27 de idei de afaceri au fost selectate pentru finanțare în cadrul Programului municipal „STARTUP pentru TINERI și MIGRANȚI” # HotNews
27 de idei de afaceri au fost selectate pentru finanțare în cadrul Programului municipal „STARTUP pentru TINERI și MIGRANȚI", implementat de Primăria Chișinău prin intermediul Centrului Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Primarul General, Ion Ceban, a participat la evenimentul de înmânare a certificatelor tinerilor câștigători, care vor iniția afaceri, iar aceste evenimente ne dau multă încredere
17:00
VIDEO | Renato Usatîi cere măsuri urgente pentru securizarea frontierei cu Ucraina, după depistarea unui transport ilegal de arme # HotNews
Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, a venit cu mai multe precizări în legătură cu cazul transportului ilegal de armament și muniții depistat săptămâna trecută la frontieră, subliniind că problema reală nu ține de denumirea exactă a armelor, ci de proveniență, traseu și riscurile majore pentru securitatea regională. Usatîi
13:30
Amendă uriașă pentru o companie de asigurări! BNM sancționează cu peste 2 milioane de lei societatea ”INTACT Asigurări Generale” # HotNews
Banca Națională a Moldovei a aplicat o amendă de 2 015 365,12 lei companiei „INTACT Asigurări Generale" SA, sancțiune echivalentă cu 8% din cerința de capital minim, după un control tematic desfășurat între 28 octombrie și 6 decembrie 2024. În Hotărârea din 5 noiembrie 2025, Comitetul executiv al BNM
11:20
Veaceslav Ioniță: Guvernul se împrumută masiv de pe piața internă pentru a întoarce datoriile luate anterior # HotNews
Economistul Veaceslav Ioniță avertizează că Moldova a intrat într-un cerc vicios al datoriei, iar încetarea colaborării cu Fondul Monetar Internațional agravează situația. Potrivit acestuia, Guvernul contractează masiv credite scumpe de pe piața bancară internă, dar nu pentru a face investiții, ci pentru a returna împrumuturile vechi, în cea mai mare parte, transmite ziua.md. Potrivit lui […] The post Veaceslav Ioniță: Guvernul se împrumută masiv de pe piața internă pentru a întoarce datoriile luate anterior first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 26 noiembrie – o zi cu rezolvări. E multă treabă și la serviciu, și acasă – totul pe repede-înainte ca să nu ne prindă sfârșitul de an cu proiectele în aer. SĂGETĂTOR Lumea vă apreciază și aveți multe de oferit; pare să fie un moment de bilanț și veți apărea frecvent în public. S-ar […] The post Horoscop 26 noiembrie – zodia care își va găsi sufletul pereche first appeared on HotNews.md.
25 noiembrie 2025
17:10
Suma maximă a compensației la energie pentru sezonul rece 2025–2026 se reduce de la 1400 la 1000 de lei, iar cea minimă se fixează la 500 de lei, potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru ajustarea mecanismului de sprijin acordat consumatorilor casnici, aprobat în cadrul unei ședințe a secretarilor generali de la Cancelaria de […] The post BREAKING NEWS | Guvernul taie compensațiile la energie first appeared on HotNews.md.
16:50
Traian Băsescu: „Degeaba avem Eurofighter și F-16 dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli” # HotNews
Fostul președinte Traian Băsescu crede că suntem „ridicoli” în condițiile în care drona pătrunsă în România a căzut singură și nu a fost doborâtă de trei avioane de vânătoare. Declarațiile fostului președinte al României vin după ce a 13-a pătrundere neautorizată a unui vehicul fără pilot pe teritoriul național s-a încheiat cu descoperirea dronei căzute […] The post Traian Băsescu: „Degeaba avem Eurofighter și F-16 dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli” first appeared on HotNews.md.
16:40
Ion Ceban: Cetățenii nu sunt informați de instituțiile statului, iar primele persoane ironizează pe subiecte de interes major # HotNews
Ion Ceban, președintele Partidului MAN și Primarul general al municipiului Chișinău, constată că se crează impresia că opinia publică este intenționat bulversată, pentru a fi ascunse detalii și persoanele implicate în cazurile răsunătoare din ultima perioadă. Ion Ceban condamnă vehement toate declarațiile publice, eronate și chiar pe alocuri în batjocură, inclusiv din partea reprezentanților puterii, […] The post Ion Ceban: Cetățenii nu sunt informați de instituțiile statului, iar primele persoane ironizează pe subiecte de interes major first appeared on HotNews.md.
13:30
Șoferii din Republica Moldova vor achita, începând de astăzi, 25 noiembrie, tarife mai mari pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA). Noile prețuri intră în vigoare după ce Banca Națională a Moldovei a aprobat un set actualizat de prime de referință și coeficienți de risc, stabilite în baza evoluțiilor din ultimii cinci ani privind […] The post De astăzi, Cartea Verde și RCA se scumpesc first appeared on HotNews.md.
13:20
Ion Ceban: Blocarea votului înseamnă blocarea salariilor, iar consilierii trebuie să și-o asume în fața locuitorilor municipiului Chișinău # HotNews
Primarul General al Capitalei, Ion Ceban, a reacționat la sesizarea către CNA, depusă de consilierii PAS și pe comunicatul ministerului Finanțelor Nu faceți politică pe seama oamenilor!, declar[ Ion Ceban Potrivit lui, Ministerul Finanțelor prezintă doar o parte din cadrul legal și lasă impresia că Primarul General poate introduce orice transfer salarial printr-o simplă dispoziție, […] The post Ion Ceban: Blocarea votului înseamnă blocarea salariilor, iar consilierii trebuie să și-o asume în fața locuitorilor municipiului Chișinău first appeared on HotNews.md.
11:10
Victoria Furtună susține că drona ar fi ajuns intenționat pe casa bărbatului din Cuhureștii de Jos, raionul Florești # HotNews
Liderul Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a venit cu o reacție după ce pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos, Florești, a căzut o dronă. Mai exact, politicianul acuză autoritățile de „conspirații moldo-ucrainene”, întrucât ea susține că drona nu ar fi putut ajunge în Moldova din Federația Rusă. „Oameni buni, hai să ne trezim […] The post Victoria Furtună susține că drona ar fi ajuns intenționat pe casa bărbatului din Cuhureștii de Jos, raionul Florești first appeared on HotNews.md.
11:00
Deputatul Partidului Nostru, Elena Grițco: Guvernarea trebuie să renunțe la secretomanie și să înceapă un dialog deschis cu cetățenii! # HotNews
Oamenii sunt sătui de faptul că puterea ascunde mereu totul: contractele de gaze – secret, planul de reintegrare a țării – de asemenea secret. A venit timpul să învățăm să vorbim cu cetățenii cinstit și deschis. Despre aceasta a vorbit vicepreședinta fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, Elena Grițco, în cadrul programului „Новая неделя” cu Anatol […] The post Deputatul Partidului Nostru, Elena Grițco: Guvernarea trebuie să renunțe la secretomanie și să înceapă un dialog deschis cu cetățenii! first appeared on HotNews.md.
09:50
O dronă s-a prăbușit în această dimineață peste acoperișul casei unui paznic din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Incidentul a avut loc într-o livadă din apropiere, iar impactul a fost raportat imediat autorităților. Echipa Secției tehnico-explozive a Poliției se deplasează la fața locului pentru verificări. Între timp, persoanele aflate în zonă au fost evacuate, […] The post NEWS ALERT | O dronă a aterizat peste acoperișul unei case din raionul Florești first appeared on HotNews.md.
09:40
Alertă la granița cu Ucraina. Două drone au intrat în spațiul aerian al României. Patru aeronave de luptă, ridicate în aer # HotNews
Forţele Aeriene au detectat, marţi dimineaţă, pătrunderi de drone în spaţiul aerian naţional. Una dintre acestea a traversat spaţiul aerian dinspre Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche din judeţul Tulcea, iar cea de-a doua a fost detectată în zona judeţului Galaţi. Două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriană Mihail Kogalniceanu şi două […] The post Alertă la granița cu Ucraina. Două drone au intrat în spațiul aerian al României. Patru aeronave de luptă, ridicate în aer first appeared on HotNews.md.
09:20
UAAM despre campania de denigrare în adresa administratorilor autorizați: Uniunea condamnă ferm orice formă de denigrare, intimidare sau imixtiune în exercitarea atribuțiilor acestora # HotNews
Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova (UAAM) a lansat un comunicat de presă în care s-a referit la campania de denigrare a unor administratori autorizați. Uniunea a precizat că, administratorii autorizați au responsabilitatea de a asigura transparența, legalitatea și eficiența procedurilor, contribuind astfel la protejarea drepturilor creditorilor, la corecta valorificare a bunurilor și la menținerea stabilității […] The post UAAM despre campania de denigrare în adresa administratorilor autorizați: Uniunea condamnă ferm orice formă de denigrare, intimidare sau imixtiune în exercitarea atribuțiilor acestora first appeared on HotNews.md.
08:50
Poliția de Frontieră a anunțat că în dimineața zilei de 25 noiembrie o dronă de tip „Shahed” a traversat spațiul aerian al Moldovei, îndreptându-se ulterior spre România. Autoritățile verifică zona presupusului traseu al zborului. Potrivit informațiilor parvenite, dispozitivul aerian a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior în direcția frontierei de stat cu […] The post BREAKING NEWS: O dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova first appeared on HotNews.md.
08:40
ULTIMA ORĂ: Percheziţii în Suceava într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina și Republica Moldova # HotNews
Şaptesprezece percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, R. Moldova şi alte state din fosta URSS, relatează News.ro. Acuzaţiile din dosar sunt de fals informatic, uz de fals şi complicitate la fals informatic, în cazul emiterii […] The post ULTIMA ORĂ: Percheziţii în Suceava într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina și Republica Moldova first appeared on HotNews.md.
08:20
VIDEO | Ion Ceban: Nu putem pasa responsabilitatea ca profesorii să prindă contrabandiști ori să caute ascunzișuri de droguri # HotNews
Ion Ceban, președintele Partidului MAN, Primar General al municipiului Chișinău declară că politica e politică, dar când e vorba de droguri, aici e vorba de sănătatea și securitatea copiilor și a tinerilor. Mai mult, Nu putem pasa responsabilitatea și nici pretinde ca profesorii sau directorii să prindă contrabandiști ori să caute prin curțile blocurilor ascunzișuri […] The post VIDEO | Ion Ceban: Nu putem pasa responsabilitatea ca profesorii să prindă contrabandiști ori să caute ascunzișuri de droguri first appeared on HotNews.md.
08:20
Noul deputat al Partidului Nostru, Constantin Cuiumju: „Conștientizez că mandatul de deputat înseamnă, înainte de toate, slujirea interesului public” # HotNews
Noul deputat al Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, s-a adresat cetățenilor după ce, pe 24 noiembrie, Curtea Constituțională i-a validat mandatul de parlamentar. Potrivit declarațiilor sale, pentru el este o mare onoare să facă parte din organul legislativ al țării și să aibă posibilitatea de a contribui la consolidarea transparenței și libertății. „Primesc această responsabilitate cu […] The post Noul deputat al Partidului Nostru, Constantin Cuiumju: „Conștientizez că mandatul de deputat înseamnă, înainte de toate, slujirea interesului public” first appeared on HotNews.md.
07:50
Horoscop 25 noiembrie – o zi frumoasă. O vorbă bună, un gest de apreciere sau un cadou, ceva care ne atinge acolo, la coarda sensibilă, va conta mult pentru starea noastră de spirit. SĂGETĂTOR O energie debordantă vă va ajuta să rezolvați lucrurile care nu au ieșit din prima și să le duceți la bun […] The post Horoscop 25 noiembrie – banii câștigați anterior vă vor aduce echilibru financiar first appeared on HotNews.md.
24 noiembrie 2025
17:10
VIDEO Corneliu Pântea acuză fracțiunile PAS și PSRM de blocarea aprobării bugetului municipal # HotNews
În cadrul ședinței CMC, consilierul MAN, Corneliu Pantea a acuzat fracțiunile PAS și PSRM de sabotarea aprobării proiectului bugetului necesar pentru buna funcționare a instituțiilor municipale. „Fracțiunile PAS și PSRM sabotează dezvoltarea Chișinăului. De 8 ori am încercat să aprobăm bugetul municipiului. Inițial găseau tot felul de argumente pentru a nu vota proiectul pentru 2025, […] The post VIDEO Corneliu Pântea acuză fracțiunile PAS și PSRM de blocarea aprobării bugetului municipal first appeared on HotNews.md.
15:10
BREAKING NEWS | Nicușor Dan: Negocierile de pace să țină cont de legătura directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova # HotNews
Președintele Nicușor Dan a participat luni, prin videoconferință, la o reuniune a liderilor Uniunii Europene, pentru a discuta planul de pace pentru Ucraina. La finalul întâlnirii, șeful statului a transmis într-o postare pe X că europenii rămân uniți și vor sprijini în continuare Kievul, precizând că „actualele negocieri trebuie să țină cont că există o […] The post BREAKING NEWS | Nicușor Dan: Negocierile de pace să țină cont de legătura directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova first appeared on HotNews.md.
15:00
Preţurile de referinţă la gaze în Europa au scăzut luni sub 30 €/MWh, pentru prima dată în peste un an, susţinute de creşterea importurilor şi speranţele pentru pace în Ucraina. La hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale au scăzut luni în […] The post ULTIMA ORĂ: Preţul gazelor în Europa coboară sub 30 de euro first appeared on HotNews.md.
14:40
VIDEO | Nicolae Margarint își va concentra activitatea parlamentară pe priorități precum protecția persoanelor vulnerabile și incluziunea socială # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, își va concentra activitatea parlamentară pe priorități precum protecția persoanelor vulnerabile și incluziunea socială. „Și le vom promova cu prioritate! Mandatul meu va fi despre muncă, transparență, respect și apropiere de oameni. Voi duce în Parlament problemele reale ale cetățenilor așa cum ele sunt!”, a declarat Margarint. Astăzi, Curtea Constituțională […] The post VIDEO | Nicolae Margarint își va concentra activitatea parlamentară pe priorități precum protecția persoanelor vulnerabile și incluziunea socială first appeared on HotNews.md.
12:30
VIDEO | Ion Ceban: Am rugat fracțiunile care au respins bugetul de 8 ori anul acesta să revină în sală. # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, se adresează consilierilor dacă nu vreți să votați bugetul, dar măcar votați pentru ajustarea legii care prevede ca profesorii să-și primească salariile și premiile, așa prevede legea, iar acest proiect de decizie trebuie să fie aprobat de către consiliu. Deși se invocă că ar fi ilegal, bugetul provizoriu se formează și […] The post VIDEO | Ion Ceban: Am rugat fracțiunile care au respins bugetul de 8 ori anul acesta să revină în sală. first appeared on HotNews.md.
