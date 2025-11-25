BREAKING NEWS | Guvernul taie compensațiile la energie
HotNews, 25 noiembrie 2025 17:10
Suma maximă a compensației la energie pentru sezonul rece 2025–2026 se reduce de la 1400 la 1000 de lei, iar cea minimă se fixează la 500 de lei, potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru ajustarea mecanismului de sprijin acordat consumatorilor casnici, aprobat în cadrul unei ședințe a secretarilor generali de la Cancelaria de […]
• • •
Acum 30 minute
17:10
Suma maximă a compensației la energie pentru sezonul rece 2025–2026 se reduce de la 1400 la 1000 de lei, iar cea minimă se fixează la 500 de lei, potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru ajustarea mecanismului de sprijin acordat consumatorilor casnici, aprobat în cadrul unei ședințe a secretarilor generali de la Cancelaria de […]
Acum o oră
16:50
Traian Băsescu: „Degeaba avem Eurofighter și F-16 dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli” # HotNews
Fostul președinte Traian Băsescu crede că suntem „ridicoli" în condițiile în care drona pătrunsă în România a căzut singură și nu a fost doborâtă de trei avioane de vânătoare. Declarațiile fostului președinte al României vin după ce a 13-a pătrundere neautorizată a unui vehicul fără pilot pe teritoriul național s-a încheiat cu descoperirea dronei căzute […]
16:40
Ion Ceban: Cetățenii nu sunt informați de instituțiile statului, iar primele persoane ironizează pe subiecte de interes major # HotNews
Ion Ceban, președintele Partidului MAN și Primarul general al municipiului Chișinău, constată că se crează impresia că opinia publică este intenționat bulversată, pentru a fi ascunse detalii și persoanele implicate în cazurile răsunătoare din ultima perioadă. Ion Ceban condamnă vehement toate declarațiile publice, eronate și chiar pe alocuri în batjocură, inclusiv din partea reprezentanților puterii, […]
Acum 4 ore
13:30
Șoferii din Republica Moldova vor achita, începând de astăzi, 25 noiembrie, tarife mai mari pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA). Noile prețuri intră în vigoare după ce Banca Națională a Moldovei a aprobat un set actualizat de prime de referință și coeficienți de risc, stabilite în baza evoluțiilor din ultimii cinci ani privind […]
Acum 6 ore
13:20
Ion Ceban: Blocarea votului înseamnă blocarea salariilor, iar consilierii trebuie să și-o asume în fața locuitorilor municipiului Chișinău # HotNews
Primarul General al Capitalei, Ion Ceban, a reacționat la sesizarea către CNA, depusă de consilierii PAS și pe comunicatul ministerului Finanțelor Nu faceți politică pe seama oamenilor!, declar[ Ion Ceban Potrivit lui, Ministerul Finanțelor prezintă doar o parte din cadrul legal și lasă impresia că Primarul General poate introduce orice transfer salarial printr-o simplă dispoziție, […]
Acum 8 ore
11:10
Victoria Furtună susține că drona ar fi ajuns intenționat pe casa bărbatului din Cuhureștii de Jos, raionul Florești # HotNews
Liderul Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a venit cu o reacție după ce pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos, Florești, a căzut o dronă. Mai exact, politicianul acuză autoritățile de „conspirații moldo-ucrainene", întrucât ea susține că drona nu ar fi putut ajunge în Moldova din Federația Rusă. „Oameni buni, hai să ne trezim […]
11:00
Deputatul Partidului Nostru, Elena Grițco: Guvernarea trebuie să renunțe la secretomanie și să înceapă un dialog deschis cu cetățenii! # HotNews
Oamenii sunt sătui de faptul că puterea ascunde mereu totul: contractele de gaze – secret, planul de reintegrare a țării – de asemenea secret. A venit timpul să învățăm să vorbim cu cetățenii cinstit și deschis. Despre aceasta a vorbit vicepreședinta fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, Elena Grițco, în cadrul programului „Новая неделя" cu Anatol […]
09:50
O dronă s-a prăbușit în această dimineață peste acoperișul casei unui paznic din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Incidentul a avut loc într-o livadă din apropiere, iar impactul a fost raportat imediat autorităților. Echipa Secției tehnico-explozive a Poliției se deplasează la fața locului pentru verificări. Între timp, persoanele aflate în zonă au fost evacuate, […]
09:40
Alertă la granița cu Ucraina. Două drone au intrat în spațiul aerian al României. Patru aeronave de luptă, ridicate în aer # HotNews
Forţele Aeriene au detectat, marţi dimineaţă, pătrunderi de drone în spaţiul aerian naţional. Una dintre acestea a traversat spaţiul aerian dinspre Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche din judeţul Tulcea, iar cea de-a doua a fost detectată în zona judeţului Galaţi. Două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriană Mihail Kogalniceanu şi două […]
Acum 12 ore
09:20
UAAM despre campania de denigrare în adresa administratorilor autorizați: Uniunea condamnă ferm orice formă de denigrare, intimidare sau imixtiune în exercitarea atribuțiilor acestora # HotNews
Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova (UAAM) a lansat un comunicat de presă în care s-a referit la campania de denigrare a unor administratori autorizați. Uniunea a precizat că, administratorii autorizați au responsabilitatea de a asigura transparența, legalitatea și eficiența procedurilor, contribuind astfel la protejarea drepturilor creditorilor, la corecta valorificare a bunurilor și la menținerea stabilității […]
08:50
Poliția de Frontieră a anunțat că în dimineața zilei de 25 noiembrie o dronă de tip „Shahed" a traversat spațiul aerian al Moldovei, îndreptându-se ulterior spre România. Autoritățile verifică zona presupusului traseu al zborului. Potrivit informațiilor parvenite, dispozitivul aerian a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior în direcția frontierei de stat cu […]
08:40
ULTIMA ORĂ: Percheziţii în Suceava într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina și Republica Moldova # HotNews
Şaptesprezece percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, R. Moldova şi alte state din fosta URSS, relatează News.ro. Acuzaţiile din dosar sunt de fals informatic, uz de fals şi complicitate la fals informatic, în cazul emiterii […]
08:20
VIDEO | Ion Ceban: Nu putem pasa responsabilitatea ca profesorii să prindă contrabandiști ori să caute ascunzișuri de droguri # HotNews
Ion Ceban, președintele Partidului MAN, Primar General al municipiului Chișinău declară că politica e politică, dar când e vorba de droguri, aici e vorba de sănătatea și securitatea copiilor și a tinerilor. Mai mult, Nu putem pasa responsabilitatea și nici pretinde ca profesorii sau directorii să prindă contrabandiști ori să caute prin curțile blocurilor ascunzișuri […]
08:20
Noul deputat al Partidului Nostru, Constantin Cuiumju: „Conștientizez că mandatul de deputat înseamnă, înainte de toate, slujirea interesului public” # HotNews
Noul deputat al Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, s-a adresat cetățenilor după ce, pe 24 noiembrie, Curtea Constituțională i-a validat mandatul de parlamentar. Potrivit declarațiilor sale, pentru el este o mare onoare să facă parte din organul legislativ al țării și să aibă posibilitatea de a contribui la consolidarea transparenței și libertății. „Primesc această responsabilitate cu […]
07:50
Horoscop 25 noiembrie – o zi frumoasă. O vorbă bună, un gest de apreciere sau un cadou, ceva care ne atinge acolo, la coarda sensibilă, va conta mult pentru starea noastră de spirit. SĂGETĂTOR O energie debordantă vă va ajuta să rezolvați lucrurile care nu au ieșit din prima și să le duceți la bun […]
Ieri
17:10
VIDEO Corneliu Pântea acuză fracțiunile PAS și PSRM de blocarea aprobării bugetului municipal # HotNews
În cadrul ședinței CMC, consilierul MAN, Corneliu Pantea a acuzat fracțiunile PAS și PSRM de sabotarea aprobării proiectului bugetului necesar pentru buna funcționare a instituțiilor municipale. „Fracțiunile PAS și PSRM sabotează dezvoltarea Chișinăului. De 8 ori am încercat să aprobăm bugetul municipiului. Inițial găseau tot felul de argumente pentru a nu vota proiectul pentru 2025, […]
15:10
BREAKING NEWS | Nicușor Dan: Negocierile de pace să țină cont de legătura directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova # HotNews
Președintele Nicușor Dan a participat luni, prin videoconferință, la o reuniune a liderilor Uniunii Europene, pentru a discuta planul de pace pentru Ucraina. La finalul întâlnirii, șeful statului a transmis într-o postare pe X că europenii rămân uniți și vor sprijini în continuare Kievul, precizând că „actualele negocieri trebuie să țină cont că există o […]
15:00
Preţurile de referinţă la gaze în Europa au scăzut luni sub 30 €/MWh, pentru prima dată în peste un an, susţinute de creşterea importurilor şi speranţele pentru pace în Ucraina. La hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale au scăzut luni în […]
14:40
VIDEO | Nicolae Margarint își va concentra activitatea parlamentară pe priorități precum protecția persoanelor vulnerabile și incluziunea socială # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, își va concentra activitatea parlamentară pe priorități precum protecția persoanelor vulnerabile și incluziunea socială. „Și le vom promova cu prioritate! Mandatul meu va fi despre muncă, transparență, respect și apropiere de oameni. Voi duce în Parlament problemele reale ale cetățenilor așa cum ele sunt!", a declarat Margarint. Astăzi, Curtea Constituțională […]
12:30
VIDEO | Ion Ceban: Am rugat fracțiunile care au respins bugetul de 8 ori anul acesta să revină în sală. # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, se adresează consilierilor dacă nu vreți să votați bugetul, dar măcar votați pentru ajustarea legii care prevede ca profesorii să-și primească salariile și premiile, așa prevede legea, iar acest proiect de decizie trebuie să fie aprobat de către consiliu. Deși se invocă că ar fi ilegal, bugetul provizoriu se formează și […]
10:50
Alexandr Berlinschii, deputat al Partidului Nostru, a discutat consolidarea relațiilor moldo-armene și sprijinul pentru cetățenii moldoveni din Armenia # HotNews
Deputatul Partidului Nostru Alexandr Berlinschii, aflat într-o vizită oficială la Erevan, Armenia, a discutat cu Makar Petrosyan, Consulul Onorific al Republicii Moldova în Armenia, dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre cele două state, punând accent pe potențialul economic, educațional și cultural. Întâlnirea a vizat și sprijinul pentru cetățenii moldoveni din Armenia, precum și îmbunătățirea cooperării consulare și […]
09:50
În perioada 17 – 23 noiembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 924,0 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 103,1%. De la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 36,1 miliarde lei. Totodată, […]
09:10
Ion Ceban: Primăria a amenajat sute de parcări, dar nu este clar în ce mod pot funcționa aceste parcări cu plată # HotNews
Ion Ceban, președintele Partidului MAN, Primar General al municipiului Chișinău declară că un proiect de lege cu privire la organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto, îl vom înregistra în această săptămână în Parlamentul Republicii Moldova. Potrivit lui Ion Ceban, acest segment trebuie să fie reglementat prin lege, astfel încât să fie stabilite prin lege […]
09:00
O familie care trăia izolată într-o pădure din Italia a rămas fără cei trei copii după ce au fost preluați de autorități # HotNews
Viața liniștită a unei familii de cinci membri, care locuia în pădurile din Abruzzo, Italia, alături de cai, măgari și găini, s-a schimbat brusc după ce instanța a decis să retragă copiii și să îi plaseze în sistemul de protecție. Forțele de ordine au luat copiii de acasă și i-au dus într-un centru administrat de […]
07:10
Horoscop 24 noiembrie – o zi reușită. O să ne găsim echilibrul în toate, cu răbdare și înțelepciune. Finalul de an să ne găsească în armonie cu noi înșine. SĂGETĂTOR Se pare că o să recuperați niște bani și o să vă puneți casa la punct: cumpărați lucrurile necesare și dați altora ce nu mai […]
23 noiembrie 2025
22:50
ULTIMA ORĂ VIDEO: Un autobuz cu 24 de ucraineni a ieşit în afara şoselei şi a ajuns într-un şanţ # HotNews
Un accident rutier a avut loc, duminică seară, pe Calea Galaţi din municipiul Brăila, unde un autobuz în care se aflau 24 de ucrainenia ieşit în afara şoselei şi a ajuns într-un şanţ. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie. Planul Roşu de Intervenţie a fost dezactivat, au anunţat reprezentanţii ISU. La intervenţie au participat […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Renato Usatîi a felicitat agricultorii și a reiterat angajamentul Partidului Nostru de a promova în Parlament măsuri în susținerea lor! # HotNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a transmis un mesaj puternic de Ziua Agricultorului, exprimând respectul și recunoștința față de cei care au grijă de securitatea alimentară a țării. Totodată, el a reiterat angajamentul Partidului Nostru de a promova în Parlament măsuri pentru sprijinirea și modernizarea sectorului agricol. „Cu prilejul Zilei Agricultorului vă transmitem respectul și […]
07:10
Horoscop 23 noiembrie – vești bune azi. O să ne bucurăm de prez
22 noiembrie 2025
19:00
Fostul cancelar german Olaf Scholz a depus vineri mărturie în cadrul unei anchete privind construcția conductei de gaz Nord Stream 2 sub Marea Baltică. Controversata conductă era destinată transportului gazului rusesc către Germania, dar nu a intrat în funcțiune din cauza invaziei rusești din Ucraina, relatează dpa. Scholz a declarat în cadrul anchetei parlamentare din […] The post Olaf Scholz a depus mărturie în cadrul anchetei privind sabotarea Nord Stream first appeared on HotNews.md.
18:20
Alertă în Ţările de Jos: Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel # HotNews
Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel din estul ţării, dar nu au fost recuperate resturi, a anunţat sâmbătă Ministerul Apărării din Ţările de Jos, potrivit AP. Personalul de securitate al bazei a raportat prezenţa dronelor între orele 19:00 şi 21:00 vineri, determinând forţele aeriene să tragă cu arme terestre […] The post Alertă în Ţările de Jos: Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel first appeared on HotNews.md.
18:10
Ion Ceban: MAN va depune un proiect de lege pentru ca cetǎțenii sǎ aibǎ dreptul sǎ vorbeascǎ direct în Legislativ # HotNews
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) va depune un proiect de lege pentru ca cetățenii să aibă dreptul să vorbească direct în Legislativ, a anunțat liderul formațiunii politice, Ion Ceban, primar al Chișinăului. În opinia MAN, Parlamentul este instituția unde vocea poporului trebuie să fie auzită. “Oamenii s-au săturat să vadă deputații doar în campaniile electorale […] The post Ion Ceban: MAN va depune un proiect de lege pentru ca cetǎțenii sǎ aibǎ dreptul sǎ vorbeascǎ direct în Legislativ first appeared on HotNews.md.
13:40
Fadei Nagacevschi: Republica Moldova traversează o perioadă de revenire la fenomenul considerat depășit: STAT CAPTURAT # HotNews
Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, constată că Republica Moldova traversează o perioadă pe care tot mai mulți analiști internaționali o descriu ca pe revenirea unui fenomen considerat depășit: statul capturat. Potrivit lui Fadei Nagacevschi, derapajele recente nu sunt episoade izolate, ci elemente ale unui tipar alarmant, în care instituțiile statului par folosite ca instrumente […] The post Fadei Nagacevschi: Republica Moldova traversează o perioadă de revenire la fenomenul considerat depășit: STAT CAPTURAT first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 22 noiembrie – o zi frumoasă. E o energie de care ar fi bine să profităm la maximum: să ne plimbăm, să mergem la petreceri, să revedem oameni pe care nu i-am mai văzut de multă vreme. SĂGETĂTOR Se conturează o plecare cu prietenii – o fi ceva de sărbătorit – și o să […] The post Horoscop 22 noiembrie – se adună bani din surse diverse first appeared on HotNews.md.
21 noiembrie 2025
22:00
ULTIMA ORĂ | Iulian Rusanovschi: De ce perchezițiile sunt efectuate la acei care au depistat contrabanda de armament? # HotNews
Iulian Rusanovschi amintește că contrabanda cu armament a fost depistată în vama Leușeni-Albița datorită unui inspector vamal din Republica Moldova în colaborare cu Partea română. Zilele acestea, după descoperirea camionului cu armament în punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, Serviciul Vamal și PCCOCS au efectuat mai multe percheziții la domiciliile angajaților Serviciului Vamal, care de […] The post ULTIMA ORĂ | Iulian Rusanovschi: De ce perchezițiile sunt efectuate la acei care au depistat contrabanda de armament? first appeared on HotNews.md.
18:30
Ion Ceban, președintele Partidului „Mișcarea Alternativa Națională” și primar general al municipiului Chișinău, l-a criticat dur pe președintele Parlamentului, Igor Grosu, după comentariile acestuia privind conferința susținută astăzi în Legislativ pe tema creșterii consumului și vânzării de droguri în Republica Moldova. „Am văzut declarațiile aberante ale președintelui Parlamentului, Grosu, cu referire la conferința pe care […] The post Ion Ceban către Igor Grosu: „Nu faceți politică pe sănătatea și viața copiilor noștri” first appeared on HotNews.md.
14:00
Panică la Kiev: Zelenski i-a sunat de urgență pe Macron, Starmer și Merz după ce a apărut planul de pace Trump-Putin # HotNews
Cancelarul german Friedrich Merz și-a anulat planurile pentru vineri pentru a purta o convorbire telefonică urgentă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni cu privire la planul SUA și Rusiei de a pune capăt războiului din Ucraina, a raportat vineri Bloomberg. Președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic Keir Starmer sunt, de asemenea, […] The post Panică la Kiev: Zelenski i-a sunat de urgență pe Macron, Starmer și Merz după ce a apărut planul de pace Trump-Putin first appeared on HotNews.md.
12:20
ALERT FOTO: În camion erau 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade anti-tanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană şi piese ale unei drone # HotNews
Un moldovean care a condus un camion cu arme a fost oprit în Vama Albiţa. El este acuzat că aderat la o grupare specializată în contrabandă cu arme şi muniţii cu destinaţia Israel. Avea în camion 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade anti-tanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană şi piese ale unei […] The post ALERT FOTO: În camion erau 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade anti-tanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană şi piese ale unei drone first appeared on HotNews.md.
11:20
VIDEO | Ion Ceban: Solicităm instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea și consumul de droguri # HotNews
Membrii Partidului Mișcarea Alternativa Națională au susținut o conferință de presă, în cadrul căreia a solicitat instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea și consumul de droguri, iar toate autoritățile să recunoască acest fenomen ca problemă națională. Ion Ceban, președintele Partidului MAN, Primar General al municipiului Chișinău, declară că așteaptă soluții de la Președintele […] The post VIDEO | Ion Ceban: Solicităm instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea și consumul de droguri first appeared on HotNews.md.
10:40
Sentința semnată de Ana Cucerescu devine relevantă în analiza procedurii de extrădare a lui Platon? Autoritățile tac și nu oferă răspunsuri sau comentarii # HotNews
Canalul OBSERVATOR, cunoscut pentru publicarea informațiilor din domeniul justiției, a anunțat că ședința privind extrădarea lui Veaceslav Platon din Regatul Unit ar fi fost amânată pentru luna mai 2026, deși fusese programată inițial pentru 24 noiembrie 2025. Pentru verificarea informației, redacția telegraph.md a transmis solicitări către Procuratura Generală și Ministerul Justiției. Până la ora publicării, […] The post Sentința semnată de Ana Cucerescu devine relevantă în analiza procedurii de extrădare a lui Platon? Autoritățile tac și nu oferă răspunsuri sau comentarii first appeared on HotNews.md.
10:20
VIDEO | Ion Chicu: Camionul cu armament a avut “liber de vamă” din partea autorității vamale a Republicii Moldova # HotNews
Noi informații scandaloase în privința camionului cu armament, depistat la Vama Albița. Ion Chicu, deputat al Blocului Alternativa: “Camionul cu armament a avut “liber de vamă” din partea autorității vamale a Republicii Moldova – vedeți CMR-ul cu ștampila vamei moldovenești și a celei românești. Camionul dat a traversat de câteva ori hotarul cu România în […] The post VIDEO | Ion Chicu: Camionul cu armament a avut “liber de vamă” din partea autorității vamale a Republicii Moldova first appeared on HotNews.md.
09:50
VIDEO | Primarul orașului Rîșcani, Victor Bogatico: Acum copiii vor putea petrece timpul în spații luminoase, sigure și complet renovate # HotNews
În satul Ramazani, care aparține primăriei orașului Rîșcani, a fost deschisă o nouă grădiniță. Până acum, pentru micuții din localitate erau rezervate câteva încăperi în vechea școală, care erau încălzite cu sobă. În noua grădiniță, încălzirea se face pe gaz. Clădirea a fost complet modernizată, inclusiv acoperișul a fost schimbat, au fost realizate și lucrările […] The post VIDEO | Primarul orașului Rîșcani, Victor Bogatico: Acum copiii vor putea petrece timpul în spații luminoase, sigure și complet renovate first appeared on HotNews.md.
09:40
Autoritățile din India investighează moartea a cel puțin 24 de copii, după ce un sirop de tuse produs de compania Sresan Pharmaceutical s-a dovedit a fi contaminat cu dietilenglicol, o substanță toxică extrem de periculoasă. Anchetatorii suspectează breșe grave în lanțul de aprovizionare, inclusiv reambalarea fără sigiliu a solventului propilenglicol de către distribuitori fără licență, […] The post Cum a ajuns un sirop de tuse să ucidă cel puțin 24 de copii first appeared on HotNews.md.
08:50
Ministerul Muncii și Protecției Sociale analizează propunerea sindicatelor de a majora salariul minim în sectorul real al economiei până la 8.050 de lei. Într-un răspuns pentru IPN, instituția a precizat că este evaluat atât impactul economic, cât și cel social, iar procesul se desfășoară în consultare cu partenerii sociali. Potrivit MMPS, actualizarea salariului mediu lunar […] The post Autoritățile analizează majorarea salariului minim first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 21 noiembrie – o zi cu surprize. Avem multe de făcut și o să ne străduim să ne achităm, onorabil, de toate obligațiile, ca să ne putem și distra! Că merităm. SCORPION Se conturează un câștig de imagine, vi se mulțumește pentru ce ați muncit în ultima vreme și a fost de calitate – […] The post Horoscop 21 noiembrie – relația cu partenerul de cuplu are nevoie de comunicare first appeared on HotNews.md.
20 noiembrie 2025
16:30
VIDEO | Victoria Furtună: Dacă situația camionului încărcat cu muniții va fi mușamalizată, riscăm declanșarea unui război # HotNews
Lidera „Moldova Mare”, Victoria Furtună, solicită Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Parchetului General și Ministerului Apărării Naționale să clarifice public situația camionului depistat în punctul de trecere Albița, încărcat cu arme și muniții, declarate în acte drept „piese din fier”, cu destinația Israel. Ea susține că armele ar proveni […] The post VIDEO | Victoria Furtună: Dacă situația camionului încărcat cu muniții va fi mușamalizată, riscăm declanșarea unui război first appeared on HotNews.md.
14:00
LIVE Renato Usatîi detalii despre incidentul nocturn de contrabandă cu arme: amenințări la adresa securității naționale! # HotNews
LIVE Renato Usatîi detalii despre incidentul nocturn de contrabandă cu arme: amenințări la adresa securității naționale! The post LIVE Renato Usatîi detalii despre incidentul nocturn de contrabandă cu arme: amenințări la adresa securității naționale! first appeared on HotNews.md.
13:50
Primarul Alexandr Petkov: Municipiul Bălți devine o ancoră a parteneriatelor internaționale din regiune # HotNews
Municipiul Bălți devine o ancoră a parteneriatelor internaționale din regiune. Doar în ultimele zile a fost semnat un nou acord de înfrățire și a fost lansat un nou proiect european cultural. Prin semnarea Acordului de înfrățire cu comunitatea teritorială Solotvino din Ucraina, orașul a făcut încă un pas important în dezvoltarea cooperării internaționale. „M-am bucurat […] The post Primarul Alexandr Petkov: Municipiul Bălți devine o ancoră a parteneriatelor internaționale din regiune first appeared on HotNews.md.
13:40
Ion Ceban: Cu un nou Guvern și o nouă conducere, un camion cu contrabandă de arme, a trecut vama fără probleme # HotNews
Ion Ceban, președintele Partidului MAN și Primarul General al municipiului Chișinău, constată că incompetența, dictatura, corupția la scară largă și reformele putrede duc la distrugerea statului Republica Moldova. Alegerile au trecut și ne trezim la realitatea dură, doar că aceste subiecte despre care vreau să vorbesc nu prea le veți vedea pe canalele de televiziune. […] The post Ion Ceban: Cu un nou Guvern și o nouă conducere, un camion cu contrabandă de arme, a trecut vama fără probleme first appeared on HotNews.md.
13:20
Stare de alertă la granița României cu Republica Moldova. Un camion plin cu armament oprit la Vama Albița # HotNews
Noapte tensionată la granița de est a României. Arme de foc și lansatoare de rachete au fost descoperite la miezul nopții trecute în Vama Albița-Leușeni. DIICOT și structurile de securitate ale României sunt în alertă după ce în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 1.30, un cetățean din Republica Moldova a ajuns la […] The post Stare de alertă la granița României cu Republica Moldova. Un camion plin cu armament oprit la Vama Albița first appeared on HotNews.md.
11:20
VIDEO: International Tobacco SRL: 20 de ani de dezvoltare continuă și planuri mari de viitor # HotNews
Acum 20 de ani, Fabrica de tutun din Orhei International Tobacco SRL marca un nou început, după o perioadă destul de grea în care a trebuit să reziste în condiţiile vitrege ce se creaseră după destrămarea URSS, inclusiv crizelor economice ce au marcat anii ’90 ai secolului trecut. Cu o strategie de dezvoltare clară, cu […] The post VIDEO: International Tobacco SRL: 20 de ani de dezvoltare continuă și planuri mari de viitor first appeared on HotNews.md.
