Amendă uriașă pentru o companie de asigurări! BNM sancționează cu peste 2 milioane de lei societatea ”INTACT Asigurări Generale”

07:10

Horoscop 21 noiembrie – o zi cu surprize. Avem multe de făcut și o să ne străduim să ne achităm, onorabil, de toate obligațiile, ca să ne putem și distra! Că merităm. SCORPION Se conturează un câștig de imagine, vi se mulțumește pentru ce ați muncit în ultima vreme și a fost de calitate – […] The post Horoscop 21 noiembrie – relația cu partenerul de cuplu are nevoie de comunicare first appeared on HotNews.md.