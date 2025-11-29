Dan Dungaciu: „Europenii nu au reacționat în urma scandalului de corupție din Ucraina. Continuă sprijinul”

08:20

Un pacient de la Spitalul Raional Soroca nu poate fi externat, chiar dacă a fost tratat. Bărbatul a ajuns la Spitalul din Soroca acum opt luni, în urma unui accident cardiovascular. Pentru că nu deține acte de identitate, acesta nu poate fi preluat de un centru social, dar nici nu poate fi scos în stradă. […]