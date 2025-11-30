Lituania discută posibilitatea ca tinerii de 16 și 17 ani să voteze la alegerile locale

12:30

Autoritățile din Republica Moldova propun înăsprirea legislației privind traficul și consumul de droguri, urmând ca pedepsele pentru vânzătorii de substanțe interzise să fie majorate semnificativ. Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că „pedeapsa cu închisoarea pentru vânzătorii de droguri ar putea crește până la 20 de ani". Mai mult, aceasta a adăugat că măsurile […]