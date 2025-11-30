Sfârșit tragic pentru un pieton lovit în plină stradă, în Chișinău
SafeNews, 30 noiembrie 2025 10:40
Un bărbat a murit, după ce a fost lovit de un automobil în timp ce traversa strada.Tragedia a avut loc ieri-seara, în jurul orei 18:53, pe strada Calea Basarabiei, din municipiul Chișinău, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Potrivit informațiilor primare obținute de la fața locului s-a stabilit că pietonul traversa strada neregulamentar, în afara trecerii […] Articolul Sfârșit tragic pentru un pieton lovit în plină stradă, în Chișinău apare prima dată în SafeNews.
• • •
Acum 5 minute
11:20
Rezervele de apă dulce din Europa se reduc din cauza încălzirii globale, potrivit unui studiu realizat de Universitatea din Londra (UCL). Oamenii de știință au analizat datele satelitare din ultimele două decenii, scrie theguardian.com. Studiul arată că regiunile sudice și centrale ale Europei pierd volume semnificative de apă dulce. Scăderea rezervelor este înregistrată din Spania și Italia […] Articolul STUDIU | Resursele de apă ale Europei se reduc rapid apare prima dată în SafeNews.
Acum 15 minute
11:10
Un mucegai negru descoperit la locul dezastrului nuclear de la Cernobîl pare să se hrănească din radiații, iar oamenii de știință cred că putea fi folosit pentru a proteja astronauții de razele cosmice. În mai 1997, Nelli Zhdanova a intrat într-una dintre cele mai radioactive zone de pe planetă – ruinele reactorului explodat de la […] Articolul Organism ciudat găsit la Cernobîl: NASA vrea să îl folosească în misiuni apare prima dată în SafeNews.
11:10
Dacă odinioară era izolată, industria cripto devine acum strâns legată de economia globală. Bitcoin, cel mai important indicator al acestei pieței, își schimbă deseori prețul în funcție de datele economice și de deciziile de politică monetară. Această legătură a devenit una dintre trăsăturile principale ale sectorului cripto în 2025, se arată într-o analiză realizată de Bitget. Cel mai recent […] Articolul ANALIZĂ | Cum este influențat prețul Bitcoin de economia globală apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
11:00
Uniunea Europeană alocă 20 de milioane de euro pentru consolidarea apărării antiaeriene a Republicii Moldova. Anunțul făcut de Kaja Kallas
Uniunea Europeană va aloca 20 de milioane de euro pentru consolidarea apărării antiaeriene a Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de șefa diplomației europene, Kaja Kallas. „Încălcările spațiului aerian al Moldovei de către dronele rusești sunt inacceptabile, acestea creează risc pentru aviația civilă. UE investește anul acesta 20 de milioane de euro în apărarea antiaeriană […] Articolul Uniunea Europeană alocă 20 de milioane de euro pentru consolidarea apărării antiaeriene a Republicii Moldova. Anunțul făcut de Kaja Kallas apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
10:40
Acum 2 ore
10:10
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, numit în funcție la 1 noiembrie 2025, și-a publicat declarația de avere pentru anul 2024, document care arată un portofoliu financiar extrem de complex, cu investiții semnificative în SUA, Ucraina și România și proprietăți imobiliare în trei state. Conform declarației, Munteanu nu a avut venituri salariale în Republica Moldova anul […] Articolul DOC | Premierul milionar: Munteanu, cu portofoliu de lux în trei țări apare prima dată în SafeNews.
10:10
După nici două săptămâni, Zelenski revine la Paris. Macron și liderul ucrainean vor discuta despre planul de pace propus de SUA # SafeNews
După nici două săptămâni, Vladimir Zelenski ajunge din nou la Paris. Emmanuel Macron şi liderul de la Kiev vor continua luni, 1 decembrie 2025, discuţiile despre planul de pace propus de americani. Despre acelaşi plan vor discuta astăzi în Florida şi secretarul de stat american, Marco Rubio, şi Steve Witkoff cu o echipă de negociatori […] Articolul După nici două săptămâni, Zelenski revine la Paris. Macron și liderul ucrainean vor discuta despre planul de pace propus de SUA apare prima dată în SafeNews.
10:00
Echipele France Télévisions, cu sediul în al XV-lea arondisment al Parisului, au fost evacuate sâmbătă seara, după ce au fost avertizate de către autorităţi cu privire la o alertă cu bombă, relatează AFP. „Poliţia şi o echipă cu câini sunt în prezent la faţa locului în vederea îndepărtării îndoielilor”, anunţă pe site Franceinfo și News.ro. „În […] Articolul Sediul France Télévisions, la Paris, evacuat în urma unei alerte cu bombă apare prima dată în SafeNews.
10:00
Ministerul Justiţiei din Rusia a adăugat organizaţia Human Rights Watch, pe lista organizaţiilor neguvernamentale străine şi internaţionale ale căror activităţi sunt considerate indezirabile în Rusia. Decizia Rusiei de a desemna Human Rights Watch drept organizaţie străină „indezirabilă”, făcută publică de Ministerul Justiţiei pe 28 noiembrie, reprezintă încă un semn al represiunii exercitate de Kremlin, a […] Articolul Rusia adaugă Human Rights Watch pe lista organizaţiilor indezirabile apare prima dată în SafeNews.
10:00
The Wall Street Journal relatează că ideea centrală din planul de pace al lui Donald Trump pentru Ucraina este inspirată direct dintr-o propunere a Moscovei: pace prin afaceri, nu prin negocieri politice tradiționale. Potrivit surselor citate, apropiați ai lui Trump și emisari ai Kremlinului au lucrat în secret la un proiect economic de proporții istorice. […] Articolul Planul secret Trump–Kremlin pentru pace în Ucraina valorează 2 trilioane de dolari apare prima dată în SafeNews.
09:40
Cetățenii Republicii Moldova sunt sfătuiți să-și verifice pașapoartele și cărțile de identitate înainte de orice deplasare în străinătate, după ce Poliția de Frontieră a atras atenția că documentele deteriorate pot împiedica trecerea frontierei. „Un document de călătorie – fie pașaport, fie carte de identitate – trebuie să fie intact, astfel încât toate elementele de securitate […] Articolul Documentul deteriorat = frontieră blocată! Ce trebuie să știi înainte de orice călători apare prima dată în SafeNews.
09:40
Momente de groază. Un atac armat a avut loc la o petrecere de familie din California: patru oameni uciși și alți zece răniți # SafeNews
O reuniune de familie s-a transformat într-o scenă de groază în Stockton, California, unde un atac armat produs sâmbătă seara s-a soldat cu 14 persoane împușcate din care patru au decedat. Autoritățile americane investighează circumstanțele tragediei, iar primele date arată că ar putea fi vorba despre un atac premeditat, printre victime aflându-se și copii. Potrivit […] Articolul Momente de groază. Un atac armat a avut loc la o petrecere de familie din California: patru oameni uciși și alți zece răniți apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
07:40
TRAGEDIE ÎN FITNESS | Un antrenor de 30 de ani și-a pierdut viața după o lună de exces alimentar # SafeNews
Dmitri Nuyanzin, un antrenor de fitness rus în vârstă de 30 de ani, a murit subit în somn, după ce și-a propus să se îngrașe cu 22 de kilograme pentru a promova un program de slăbit. Bărbatul reușise să câștige deja 14 kilograme într-o lună, consumând zilnic produse de patiserie, ravioli cu maioneză, chipsuri și […] Articolul TRAGEDIE ÎN FITNESS | Un antrenor de 30 de ani și-a pierdut viața după o lună de exces alimentar apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
07:20
Importurile de motorină în Ucraina prin portul Constanța nu au revenit încă la nivelurile de dinaintea interdicției impuse la 1 octombrie, deși autoritățile de la Kiev au ridicat restricțiile, arată o analiză publicată de Profit.ro. Traderii care obișnuiau să folosească terminalele românești au început să își vândă marfa pe alte piețe, printre care România, Serbia […] Articolul Motorina ocolește Ucraina: România și Moldova devin hub pentru motorină în regiune apare prima dată în SafeNews.
07:10
Un soldat belgian a fost grav rănit în timpul unor exerciții militare cu tragere reală la poligonul din Pabrade, Lituania. Incidentul a avut loc în timpul manevrelor cu mortiere, soldatul fiind transportat de urgență la un spital din Vilnius, după ce a primit primul ajutor la fața locului. Armata lituaniană a declarat că soldatul se […] Articolul TRAGEDIE la exerciții militare: Un soldat belgian grav rănit în Lituania apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
19:30
O cisternă înmatriculată în Ucraina, încărcată cu 19 tone de gaz petrolier lichefiat (GPL), s-a răsturnat sâmbătă după-amiază pe drumul național DN 26, pe sectorul Blăgești-Oancea, în județul Vaslui. Vehiculul a ieșit de pe carosabil și a ajuns într-un șanț, însă, potrivit primelor verificări, nu există scurgeri de combustibil și nici risc de explozie, anunță […] Articolul Cisternă răsturnată cu 19 tone de gaz, într-un șanț apare prima dată în SafeNews.
19:20
Președintele Franței, Emmanuel Macron, îl va primi luni la Paris pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a discuta „condițiile unui pace justă și durabilă”, a anunțat un reprezentant al Palatului Élysée, citat de AFP. Întâlnirea survine în contextul în care delegația ucraineană se pregătește să meargă în Statele Unite pentru continuarea negocierilor privind planul american […] Articolul Macron și Zelenski se vor întâlni la Paris pentru discuții privind pacea în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
18:30
Zeci de mii de locuitori din mai multe localități situate în județele Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă din cauza unor probleme tehnice la barajul Paltinu, anunță News.ro, citat de „Europa Liberă”. Autoritățile locale au precizat că defecțiunea nu provine de la compania furnizoare Hidro, ci din cauza barajului, unde acumularea de nămol […] Articolul ROMÂNIA | Zeci de mii de români din sudul țării, rămași fără apă potabilă. Motivul apare prima dată în SafeNews.
18:30
Lumini, magie și voturi record: Orașul devenit campion al târgurilor europene de Crăciun, 2026 # SafeNews
Craiova a câștigat titlul de cel mai bun Târg de Crăciun din Europa pentru 2026, depășind orașe renumite precum Viena, Strasbourg sau Dresda, anunță European Best Destinations. Competiția a fost extrem de strânsă: peste 803.000 de călători din 179 de țări și-au votat destinațiile preferate, iar Craiova a strâns 142.687 de voturi, mai mult de […] Articolul Lumini, magie și voturi record: Orașul devenit campion al târgurilor europene de Crăciun, 2026 apare prima dată în SafeNews.
18:20
Într-o atmosferă electrizantă, unde 373 de sportivi din 52 de țări se luptă pentru glorie, judoka moldovean Victor Sterpu (-81 kg) a reușit să urce pe podium și să câștige medalia de bronz la Grand Slam-ul de Judo. Performanța sa a surprins adversari și fani deopotrivă, demonstrând curaj, strategie și o determinare de fier. Competiția […] Articolul SPORT | Victor Sterpu aduce bronzul Moldovei la Grand Slam-ul de Judo de la Abu Dhabi apare prima dată în SafeNews.
18:10
Guvernul începe analiza cererilor pentru compensațiile lunii noiembrie. Câte gospodării au depus # SafeNews
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a anunțat că, începând de astăzi, 29 noiembrie, începe procesarea cererilor pentru compensațiile aferente lunii noiembrie. Autoritățile vor compara informațiile furnizate de solicitanți cu date din 11 surse și baze de date, pentru a garanta corectitudinea calculelor. Peste 780.000 de gospodării s-au înregistrat pentru acest ajutor, dintre care mai mult […] Articolul Guvernul începe analiza cererilor pentru compensațiile lunii noiembrie. Câte gospodării au depus apare prima dată în SafeNews.
18:10
Trump anunță „închiderea cerului” deasupra Venezuelei, sugerând posibile acțiuni militare # SafeNews
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că spațiul aerian de deasupra Venezuelei și cel adiacent este „închis”, ceea ce ar putea indica pregătirea unor operațiuni militare americane. Anunțul a fost făcut pe rețeaua sa socială Truth Social. În mesajul său, Trump a avertizat: „În atenția tuturor companiilor aeriene, piloților, traficanților de droguri și contrabandiștilor […] Articolul Trump anunță „închiderea cerului” deasupra Venezuelei, sugerând posibile acțiuni militare apare prima dată în SafeNews.
17:40
Primăria municipiului Chișinău anunță că a finalizat instalarea a 25 de camere de supraveghere în jurul clădirii abandonate a fostului Hotel Național, echipamentele fiind donate de o asociație obștească. Autoritățile au închis și împrejmuit toate intrările, subliniind necesitatea menținerii unui punct de pază în zonă, a precizat primarul general Ion Ceban. În urma prezentării situației […] Articolul FOTO | 25 de camere de supraveghere montate în jurul fostului Hotel Național apare prima dată în SafeNews.
17:30
MADRID | Mașini la 100 de euro: Cum profită centrele de dezmembrări de interdicția pentru vehiculele poluante # SafeNews
Pe măsură ce se apropie ianuarie 2026, peste 206.000 de mașini fără etichetă de mediu vor fi interzise în capitala Spaniei, iar proprietarii lor se îndreaptă tot mai mult către centrele de dezmembrări. Decizia autorităților a creat un adevărat boom pe piața auto second-hand și a pieselor reutilizabile. Timpul se scurge pentru șoferii madrileni, care […] Articolul MADRID | Mașini la 100 de euro: Cum profită centrele de dezmembrări de interdicția pentru vehiculele poluante apare prima dată în SafeNews.
17:10
Ceață densă și ploi în mai multe regiuni ale țării: Poliția avertizează șoferii să circule cu prudență maximă # SafeNews
Poliția Națională avertizează conducătorii auto că în mai multe zone ale Republicii Moldova persistă ceață densă, iar pe alocuri se înregistrează ploi care reduc semnificativ vizibilitatea și umezes caarosabilul. Condițiile meteo dificile cresc riscul producerii accidentelor rutiere, motiv pentru care șoferii sunt îndemnați să adopte un comportament responsabil la volan. Potrivit autorităților, vizibilitatea redusă impune […] Articolul Ceață densă și ploi în mai multe regiuni ale țării: Poliția avertizează șoferii să circule cu prudență maximă apare prima dată în SafeNews.
17:10
Kazahstan redirecționează urgent exporturile de petrol după atacul dronelor în Novorossiisk # SafeNews
Kazahstanul va redirecționa de urgență exporturile de petrol pe rute alternative, după ce infrastructura maritimă a Consorțiului Conductei Caspice (CPC) din zona portului rusesc Novorossiisk a fost avariată în urma unui atac cu drone maritime neechipate, potrivit unui comunicat oficial al Ministerului Energeticii din Kazahstan. „În scopul minimizării consecințelor negative și menținerii ritmului de producție […] Articolul Kazahstan redirecționează urgent exporturile de petrol după atacul dronelor în Novorossiisk apare prima dată în SafeNews.
17:00
Raid nocturn în Siria: Localnici acuză uciderea civililor, Israelul afirmă că a neutralizat militanți # SafeNews
Cel puțin 13 persoane, între care femei și copii, au fost ucise în sudul Siriei în urma unui raid al forțelor israeliene asupra satului Beit Jinn, incident pe care autoritățile siriene îl descriu drept cel mai sângeros atac de la ocuparea regiunii, în urmă cu un an. Potrivit oficialilor sirieni și agenției naționale de presă […] Articolul Raid nocturn în Siria: Localnici acuză uciderea civililor, Israelul afirmă că a neutralizat militanți apare prima dată în SafeNews.
16:50
89.000 de automobile hibride BYD, rechemate în service în China din cauza unui posibil defect la baterie # SafeNews
Producătorul auto chinez BYD anunță o amplă campanie de rechemare în service, vizând 89.000 de vehicule hibride Qin Plus DM-i, după ce a fost identificat un potențial defect de asamblare la modulele bateriei. Modelele afectate au fost fabricate între începutul anului 2021 și toamna lui 2023. Potrivit autorităților chineze și presei de specialitate, unele module […] Articolul 89.000 de automobile hibride BYD, rechemate în service în China din cauza unui posibil defect la baterie apare prima dată în SafeNews.
16:50
LICITAȚII | De la terenuri de milioane la clădiri industriale: Ce vinde statul în decembrie # SafeNews
Agenția Proprietății Publice (APP) pregătește o nouă rundă de privatizări, punând la dispoziția potențialilor cumpărători 31 de loturi de bunuri ale statului. Licitațiile, organizate atât „cu strigare”, cât și „cu reducere”, sunt programate pentru 16 decembrie, iar cei interesați trebuie să depună cererile până la 15 decembrie, ora 12:00. Printre cele mai scumpe și atractive […] Articolul LICITAȚII | De la terenuri de milioane la clădiri industriale: Ce vinde statul în decembrie apare prima dată în SafeNews.
16:40
ROMÂNIA | Cum au ajuns oligarhi ruși să dețină buletine românești: acte false, transcrise oficial la Starea Civilă # SafeNews
Rețeaua care a furnizat acte românești false cetățenilor ruși, ucraineni și moldoveni a funcționat ani la rând cu sprijin din interiorul instituțiilor statului român. Mai multe hotărâri judecătorești arată clar că documente inexistente în registrele României au fost totuși acceptate și transcrise la serviciile de Stare Civilă, fără ca cineva să verifice autenticitatea lor înainte […] Articolul ROMÂNIA | Cum au ajuns oligarhi ruși să dețină buletine românești: acte false, transcrise oficial la Starea Civilă apare prima dată în SafeNews.
12:20
ULTIMA ORĂ | Spațiul aerian redeschis: Cum au afectat două drone traficul din noaptea trecută # SafeNews
Zborurile se desfășoară în regim obișnuit după alerta provocată de două drone care au traversat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 28–29 noiembrie. Incidentul a determinat autoritățile să închidă temporar cerul țării timp de o oră și zece minute, între 22:43 și 23:53, afectând mai multe curse programate. Autoritatea Aeronautică Civilă a […] Articolul ULTIMA ORĂ | Spațiul aerian redeschis: Cum au afectat două drone traficul din noaptea trecută apare prima dată în SafeNews.
12:10
Ermak pleacă pe front după scandalul de corupție: „Sunt pregătit pentru orice represalii” # SafeNews
Șeful demis al Biroului Președintelui Ucrainei, Andrei Ermak, a anunțat că se va îndrepta spre linia frontului, după ce a fost implicat într-un scandal de corupție și au avut loc percheziții la domiciliul său. Ermak susține că măsurile luate împotriva sa reprezintă o încălcare a demnității sale și a criticat lipsa de susținere din partea […] Articolul Ermak pleacă pe front după scandalul de corupție: „Sunt pregătit pentru orice represalii” apare prima dată în SafeNews.
12:00
Pe 29 noiembrie, vremea în Republica Moldova va fi predominant noroasă, cu ploi izolate și ceață care se va forma pe întreg teritoriul țării. Meteorologii avertizează că temperaturile diurne vor urca până la 12 grade Celsius, în timp ce nopțile se vor răci până la 6 grade. Regiunile nordice vor înregistra maxime de până la […] Articolul METEO | Ploi izolate și temperaturi între 6 și 12 grade anunțate pentru ziua de astăzi apare prima dată în SafeNews.
12:00
ULTIMA ORĂ | Rusia lansează 36 de rachete și 600 de drone: Zelenski solicită reacție rapidă din partea Europei # SafeNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Europei să ia o decizie privind utilizarea activelor rusești înghețate, după ce Rusia a lansat o nouă serie de atacuri masive asupra Ucrainei. Potrivit mesajului său postat pe rețelele sociale, noaptea trecută au fost lansate aproximativ 36 de rachete și aproape 600 de drone rusești. Principalele ținte au fost […] Articolul ULTIMA ORĂ | Rusia lansează 36 de rachete și 600 de drone: Zelenski solicită reacție rapidă din partea Europei apare prima dată în SafeNews.
11:50
DOC | Averea internațională a prim-ministrului Munteanu: Conturi și investiții de peste 1 milion de dolari în cinci țări # SafeNews
Deține active financiare și conturi bancare în valoare de peste 1 milion de dolari, răspândite în cinci țări: Republica Moldova, România, Ucraina, Italia și SUA, iar veniturile sale din investiții și consultanță internațională au depășit 246.000 de dolari. Vorbim despre averea proaspătului prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, depusă pentru anul 2024. Potrivit declarației de […] Articolul DOC | Averea internațională a prim-ministrului Munteanu: Conturi și investiții de peste 1 milion de dolari în cinci țări apare prima dată în SafeNews.
11:40
Ucraina trimite o delegație în SUA pentru negocieri privind planul de pace. Cine va merge # SafeNews
O delegație ucraineană, condusă de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustam Umerov, și de adjunctul ministrului de externe, Serghei Kislitsa, se îndreaptă spre Statele Unite pentru a continua negocierile privind un plan de soluționare a războiului declanșat de Rusia, transmite Bloomberg, citat de „Eвропейская правда”. Conform sursei, delegația va sta în Florida, unde […] Articolul Ucraina trimite o delegație în SUA pentru negocieri privind planul de pace. Cine va merge apare prima dată în SafeNews.
11:30
Traversări record și controale sporite: ce au descoperit polițiștii de frontieră într-o singură zi # SafeNews
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova anunță un flux semnificativ de persoane înregistrat în ultimele 24 de ore. În ziua de 28 noiembrie 2025, punctele de trecere ale frontierei au însumat 56.107 traversări, menținând tendința ridicată a mobilității transfrontaliere. Potrivit datelor oficiale, cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău – cu […] Articolul Traversări record și controale sporite: ce au descoperit polițiștii de frontieră într-o singură zi apare prima dată în SafeNews.
Ieri
11:20
VIDEO | Impact devastator pe strada Nicolae Testemițanu: Un autoturism a EXPLODAT după ce a intrat într-un bloc de locuit # SafeNews
Mașină în flăcări după un impact violent cu o casă pe strada Nicolae Testemițanu din Chișinău. Incidentul a avut loc în jurul orei 03.30. Din primele informații, șoferul ar fi pierdut controlul volanului, a părăsit carosabilul și a lovit direct o clădire de locuit, după care vehiculul a luat foc. Echipajele de intervenție au ajuns […] Articolul VIDEO | Impact devastator pe strada Nicolae Testemițanu: Un autoturism a EXPLODAT după ce a intrat într-un bloc de locuit apare prima dată în SafeNews.
11:10
VIDEO | Momentul în care o rachetă care poate căra încărcătură nucleară explodează la cosmodromul Yasnoye din Rusia # SafeNews
O explozie puternică a zguduit vineri zona cosmodromului Yasnoye din regiunea Orenburg, aproape de granița cu Kazahstan, stârnind alarma în rândul autorităților și experților militari. Mai multe publicații ucrainene și rusești specializate în domeniul apărării sugerează că incidentul ar putea fi rezultatul unui nou test eșuat al rachetei balistice intercontinentale RS-28 Sarmat – una dintre […] Articolul VIDEO | Momentul în care o rachetă care poate căra încărcătură nucleară explodează la cosmodromul Yasnoye din Rusia apare prima dată în SafeNews.
11:10
Ucraina publică traseul dronelor și rachetelor. Două aparate au trecut prin spațiul aerian al Moldovei # SafeNews
Autoritățile ucrainene au publicat sâmbătă dimineață o hartă cu traiectoriile aproximative ale dronelor și rachetelor lansate de Rusia în timpul atacului din noaptea de 28 spre 29 noiembrie, indicând inclusiv rutele aparatelor care au pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit informațiilor transmise de Poliția de Frontieră, două drone au traversat teritoriul Republicii […] Articolul Ucraina publică traseul dronelor și rachetelor. Două aparate au trecut prin spațiul aerian al Moldovei apare prima dată în SafeNews.
11:00
FLASH | Două petroliere suspectate că fac parte din „flota din umbră” a Rusiei au luat foc în Marea Neagră. Ankara nu exclude un atac cu rachete sau drone # SafeNews
Două petroliere care ar putea aparține așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei au fost cuprinse de incendii în apropierea coastelor Turciei, iar autoritățile de la Ankara nu exclud posibilitatea ca acestea să fi fost lovite de rachete, drone sau mine maritime. Ministrul turc al transporturilor și infrastructurii, Abdulkadir Uraloğlu, citat de AP, a declarat că […] Articolul FLASH | Două petroliere suspectate că fac parte din „flota din umbră” a Rusiei au luat foc în Marea Neagră. Ankara nu exclude un atac cu rachete sau drone apare prima dată în SafeNews.
09:40
Explozii în Kiev, cinci blocuri au fost lovite de ruși. Cel puțin un mort și mai mulți răniți # SafeNews
Atac masiv combinat cu drone și rachete balistice în noaptea de vineri asupra Ucrainei. Ținta principală a rușilor a fost Kievul, unde au fost raportate explozii în șase zone din oraș, inclusiv asupra a cinci blocuri turn din zone rezidențiale. Primele informații arată că cel puțin un om a murit, iar alți 8 ar fi […] Articolul Explozii în Kiev, cinci blocuri au fost lovite de ruși. Cel puțin un mort și mai mulți răniți apare prima dată în SafeNews.
09:20
Incident aerian în Moldova: două drone au traversat teritoriul Moldovei, zborurile au fost suspendate # SafeNews
În noapte de 28 – 29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republica Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și zece minute, în intervalul 22:43 – 23:53, ca măsură de urgență, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul național, creând un pericol direct pentru siguranța aeronautică. Informația inițială a venit, […] Articolul Incident aerian în Moldova: două drone au traversat teritoriul Moldovei, zborurile au fost suspendate apare prima dată în SafeNews.
08:50
Casa de modă italiană Armani a anunțat vineri formarea unui nou consiliu de administrație, menit să ghideze compania prin perioada de tranziție după decesul designerului Giorgio Armani, survenit în septembrie la vârsta de 91 de ani. Noul consiliu este alcătuit din opt membri, selectați de Fundația Armani și moștenitorii fondatorului, printre care fostul top-manager John […] Articolul REORGANIZARE | Cine va conduce imperiul ARMANI după moartea fondatorului apare prima dată în SafeNews.
08:40
Somn de după-amiază pe autostradă: Un șofer de TIR a oprit pe banda de urgență ca să se culce și a făcut coadă de zeci de mașini în spatele lui # SafeNews
Un șofer de TIR a creat joi după-amiază un ambuteiaj neobișnuit pe autostrada A12 din Olanda, după ce a oprit camionul pe banda de urgență pentru a trage un pui de somn, relatează publicația locală Nu. Incidentul s-a petrecut la ieșirea 23, în direcția Veenendaal-Rhenen. Alți șoferi, crezând că TIR-ul stă la coadă pentru ieșire, […] Articolul Somn de după-amiază pe autostradă: Un șofer de TIR a oprit pe banda de urgență ca să se culce și a făcut coadă de zeci de mașini în spatele lui apare prima dată în SafeNews.
08:30
Institutul Pasteur avertizează: o mutație a virusului gripei aviare ar putea declanșa o pandemie mai gravă decât COVID-19 # SafeNews
Cercetătorii de la Institutul Pasteur din Franța atrag atenția că o mutație a virusului gripei aviare H5 ar putea reprezenta o amenințare majoră pentru sănătatea publică, cu potențial de a provoca o pandemie mai severă decât COVID-19. „O pandemie de gripă aviară ar fi probabil mai gravă decât cea pe care am trăit-o”, a declarat […] Articolul Institutul Pasteur avertizează: o mutație a virusului gripei aviare ar putea declanșa o pandemie mai gravă decât COVID-19 apare prima dată în SafeNews.
08:20
Colegiul de disciplină și etică a anunțat finalizarea procedurilor disciplinare împotriva a trei procurori, decizia finală fiind eliberarea acestora din funcție pentru fapte de corupție. Decizia a fost luată după verificările efectuate de Inspecția procurorilor, care au constatat că Veaceslav Vacari (Procuratura Bălți), Eugeniu Trocin (Procuratura Edineț) și Lilia Ureche (Procuratura Hâncești) au încălcat grav […] Articolul Trei procurori își pierd funcțiile din cauza corupției. Cine sunt aceștia apare prima dată în SafeNews.
08:10
Primarul opoziției din Varna, eliberat după ce susținătorii săi au strâns rapid cauțiunea # SafeNews
Blagomir Kotsev, primarul opoziției din Varna, al treilea oraș ca mărime din Bulgaria, a fost eliberat din arest vineri, după ce susținătorii săi au reușit să strângă suma necesară pentru cauțiune – 102.262 de euro – în doar patru ore. Kotsev fusese arestat în iulie 2025, în urma unei razii la domiciliul său și în […] Articolul Primarul opoziției din Varna, eliberat după ce susținătorii săi au strâns rapid cauțiunea apare prima dată în SafeNews.
08:00
Trump propune SUA să recunoască ocupația rusă a Crimeei. Reacția lui Putin respinge orice acord cu Ucraina # SafeNews
Președintele american Donald Trump a propus ca SUA să recunoască oficial ocupația rusă a Crimeei și a altor teritorii ucrainene, în cadrul unui plan de pace prezentat Rusiei, relatează The Telegraph. Propunerea vine după consultări americano-ucrainene la Geneva, în încercarea de a stabili condițiile unui eventual acord. Kremlinul a primit deja parametrii planului, însă Vladimir […] Articolul Trump propune SUA să recunoască ocupația rusă a Crimeei. Reacția lui Putin respinge orice acord cu Ucraina apare prima dată în SafeNews.
07:50
Primăria municipiului Chișinău anunță că ruta suburbană de autobuz nr. 47 „str. V. Alecsandri – com. Ciorescu” va circula după un program special pe 29 noiembrie 2025, din cauza desfășurării Turneului Internațional de Arte Marțiale. Autobuzele vor respecta orarul specific zilelor de odihnă, iar autoritățile vor suplimenta cursele pentru a facilita transportul participanților și al […] Articolul Ruta suburbană de autobuz nr. 47 va avea orar modificat. Motivul apare prima dată în SafeNews.
