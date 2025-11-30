Pedeapsă mai dură pentru traficanții de droguri: Până la 20 de ani de închisoare

11:00

Două petroliere care ar putea aparține așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei au fost cuprinse de incendii în apropierea coastelor Turciei, iar autoritățile de la Ankara nu exclud posibilitatea ca acestea să fi fost lovite de rachete, drone sau mine maritime. Ministrul turc al transporturilor și infrastructurii, Abdulkadir Uraloğlu, citat de AP, a declarat că […] Articolul FLASH | Două petroliere suspectate că fac parte din „flota din umbră” a Rusiei au luat foc în Marea Neagră. Ankara nu exclude un atac cu rachete sau drone apare prima dată în SafeNews.