Ucraina publică traseul dronelor și rachetelor. Două aparate au trecut prin spațiul aerian al Moldovei

Un șofer de TIR a creat joi după-amiază un ambuteiaj neobișnuit pe autostrada A12 din Olanda, după ce a oprit camionul pe banda de urgență pentru a trage un pui de somn, relatează publicația locală Nu. Incidentul s-a petrecut la ieșirea 23, în direcția Veenendaal-Rhenen. Alți șoferi, crezând că TIR-ul stă la coadă pentru ieșire, […] Articolul Somn de după-amiază pe autostradă: Un șofer de TIR a oprit pe banda de urgență ca să se culce și a făcut coadă de zeci de mașini în spatele lui apare prima dată în SafeNews.