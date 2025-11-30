/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1376: Reuniunea Dnipropetrovsk, atacată la greu. Mai multe persoane au fost rănite
TV8, 30 noiembrie 2025 09:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1376: Reuniunea Dnipropetrovsk, atacată la greu. Mai multe persoane au fost rănite
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
09:30
Acum 4 ore
07:10
Acum 12 ore
22:10
21:20
21:00
20:50
Acum 24 ore
20:20
20:00
19:30
18:50
18:20
17:30
17:00
16:30
15:40
15:10
15:10
15:10
14:40
14:00
13:20
13:10
12:40
11:50
11:10
10:40
10:10
Ieri
09:40
09:40
09:20
02:00
00:20
28 noiembrie 2025
23:40
23:20
23:10
22:50
22:40
22:20
22:10
21:40
21:40
21:10
20:40
20:00
19:30
19:20
18:20
17:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.