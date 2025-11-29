/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1375: Alertă cu drone în Moldova, 3 morți și 16 răniți la Kiev și discuții cu SUA despre planul de pace

/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1375: Alertă cu drone în Moldova, 3 morți și 16 răniți la Kiev și discuții cu SUA despre planul de pace

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8