/HARTĂ/ Alertă de drone în Moldova: Spațiul aerian a fost închis temporar, iar avioanele redirecționate

TV8, 29 noiembrie 2025 02:00

Acum 30 minute
02:00
/HARTĂ/ Alertă de drone în Moldova: Spațiul aerian a fost închis temporar, iar avioanele redirecționate TV8
Acum 4 ore
00:20
Alertă de drone în Moldova: Spațiul aerian a fost închis temporar, iar avioanele redirecționate TV8
28 noiembrie 2025
23:40
Explozie puternică la o bază de rachete din Rusia: S-a ridicat un nor dens deasupra zonei TV8
23:20
Opt persoane reținute după incendiul devastator din Hong Kong: Anchetatorii vizează firmele de construcții și întreținere TV8
23:10
/VIDEO/ Dezastru în Grecia: Vântul a smuls copaci, distrus acoperișuri și lăsat oameni în beznă TV8
22:50
Dezechilibru pe piața media din Moldova? Ce cred televiziunile private despre TRM, jucător pe piața publicității TV8
22:40
/VIDEO/ „Doamne ferește să vină Putin!” Ediție Specială „Întreabă Ghețu” la Cojușna și de la Parlament TV8
Acum 6 ore
22:20
Ion Nicolaescu a suferit un eșec drastic în cupele europene: Echipa sa, învinsă de noul lider din Europa League TV8
22:10
/VIDEO/ Igor Dodon și Vladimir Voronin, față în față: Erau sau nu 860.000 de euro în „kuliok”? TV8
21:40
/VIDEO/ Reportaj special TV8 din Kosovo: Ce îi apasă cel mai mult pe militarii moldoveni plecați în misiunea de pace TV8
21:40
/VIDEO/ „Arta Gustului Responsabil”: Kaufland Moldova și Banca de Alimente luptă împotriva risipei alimentare /P/ TV8
21:10
/DOC/ Ce avere are prim-ministrul Alexandru Munteanu: 3 locuințe, 14 conturi bancare și investiții în SUA TV8
20:40
/VIDEO/ Venituri mai mari, sărăcia tot în creștere: Câte familii din Moldova nu pot cheltui mai mult de 3.500 de lei lunar TV8
Acum 8 ore
20:00
/LIVE/ „Doamne ferește să vină Putin!” Ediție Specială „Întreabă Ghețu” la Cojușna și de la Parlament TV8
19:30
/VIDEO/ Orban s-a întâlnit cu Putin și sfidează UE? Ungaria va continua să cumpere gaz rusesc TV8
19:20
/VIDEO/ Protest la Ministerul Sănătății: Oamenii cer pedepsirea medicului acuzat de abuz sexual asupra unor fetițe TV8
Acum 12 ore
18:20
FCSB suferă un nou eșec în Europa League: Care echipă a salvat onoarea României în cupele europene TV8
17:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1374: Demisie la Kiev, linie roșie și plan secret în Germania. „Trump face noi concesii Rusiei” TV8
17:50
Andrii Ermak, șeful administrației prezidențiale de la Kiev, a demisionat. „Urmează o resetare” TV8
17:30
/FOTO/ Rise Moldova: Cine este Scarlett Karoleva, moldoveanca care atacă UE la televiziuni din Europa TV8
17:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1374: Linia roșie a Kievului, plan secret în Germania și ordinul lui Kim. „Trump face noi concesii Rusiei” TV8
17:00
/VIDEO/ Criză în agricultură: Bani pentru subvenții nu mai sunt, iar mulți fermieri riscă faliment TV8
16:30
/VIDEO/ „Pescărușul” revine cu un nou episod la TV8: Provocări deocheate - sâmbătă, la ora 19:45 TV8
16:30
/FOTO/ „Ciao a tutti!” Ion Bulmaga, fostul șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, pleacă din Moldova TV8
16:20
Decis de CSJ: Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei va fi restabilită TV8
16:00
/VIDEO/ Cyber Security and AI Week 2025: O ediție Orange Business dedicată securității digitale și AI /P/ TV8
15:40
/DOC/ La o lună după percheziții: ANI va verifica averile lui Vladimir Mizdrenco și Maxim Moroșanu TV8
15:10
Cyber Security and AI Week 2025: o ediție Orange Business dedicată securității digitale și AI /P/ TV8
15:00
/VIDEO/ Între cifre și realitate: Ce cred moldovenii despre salariul minim pe economie, ce va fi majorat din 2026 TV8
14:30
Benzina și motorina se ieftinesc: Cât vor costa carburanții pe 29, 30 noiembrie și 1 decembrie 2025 TV8
14:00
Medicul acuzat de abuz sexual asupra unor fetițe, suspendat din funcție: Ministerul Sănătății a pornit o anchetă TV8
13:40
Scandal în România: Ministrul Apărării a demisionat în urma unor controverse privind studiile sale TV8
13:30
/VIDEO/ „Să vă fie rușine!” PAS a susținut proiectul privind salariile profesorilor din Chișinău, cu o condiție. MAN a respins-o TV8
Acum 24 ore
13:10
/PROMO/ „Doamne ferește să vină Putin!” Ediție Specială „Întreabă Ghețu” la Cojușna și de la Parlament TV8
13:00
/VIDEO/ Vladimir Andronachi, filmat de TV8 la judecătorie: Răspunsul ironic la acuzația de spălare de bani TV8
12:30
Gravidă moartă la Ștefan Vodă: Un ginecolog scapă de pușcărie, dar ar putea plăti despăgubiri TV8
12:10
/VIDEO/ Bilanțul dezastrului din Hong Kong crește la peste 120 de morți: Alarmele de incendiu erau defecte TV8
12:00
/VIDEO/ Dosarul contrabandei cu arme: Momentul în care presupusul organizator al transportului e adus în fața judecătorilor TV8
11:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1374: Linia roșie a Kievului și ordinul lui Kim. Putin anunță o reînarmare și amenință UE TV8
11:20
Crimă la Buiucani: Un tânăr a fost găsit mort într-un apartament TV8
11:10
/FOTO/ Percheziții la Kiev: Este vizat Andrii Ermak, șeful de cabinet al președintelui Ucrainei TV8
10:50
/VIDEO/ Afacere de milioane cu piese auto de contrabandă: Droguri, mașini și bani ridicate după percheziții TV8
10:40
/VIDEO/ Condamnat, torturat și numit „terorist”: Cum a devenit Ilie Ilașcu, subiect de propagandă în regiunea transnistreană TV8
10:20
Anunț tragic după atacul armat de lângă Casa Albă: Tânăra împușcată din Garda Națională a murit TV8
09:30
/FOTO/ Percheziții la Kiev: Este vizat Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Ucrainei TV8
09:20
Noi percheziții după scandalul TUX Moldova: Precizări de la PCCOCS TV8
09:00
/VIDEO/ Premieră în școlile din Moldova: Elevii au susținut primul test național de competențe digitale TV8
08:20
Postul Crăciunului 2025: Ce NU se poate și ce superstiții păstrează creștinii de stil vechi TV8
07:50
Horoscop 28 noiembrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii sunt curajoși, Peștii sunt ușor de rănit, iar Fecioarele sunt atente la detalii TV8
07:20
/METEO/ Vremea azi, 28 noiembrie 2025: Ploaie și ceată în toată țara. Care vor fi temperaturile maxime TV8
