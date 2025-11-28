/VIDEO/ „Doamne ferește să vină Putin!” Ediție Specială „Întreabă Ghețu” la Cojușna și de la Parlament
TV8, 28 noiembrie 2025 22:40
/VIDEO/ „Doamne ferește să vină Putin!” Ediție Specială „Întreabă Ghețu” la Cojușna și de la Parlament
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
23:20
Acum 15 minute
23:10
Acum o oră
22:50
22:40
Acum 2 ore
22:20
22:10
21:40
21:40
Acum 4 ore
21:10
20:40
20:00
19:30
Acum 6 ore
19:20
18:20
17:50
17:50
17:30
Acum 8 ore
17:20
17:00
16:30
16:30
16:00
15:40
Acum 12 ore
15:10
15:00
14:30
14:00
13:40
13:30
13:10
13:00
12:30
12:10
12:00
11:40
11:10
10:50
10:40
Acum 24 ore
10:20
09:30
09:00
08:20
07:50
07:20
Ieri
23:20
22:50
22:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.