Judecată pentru porumb în comuna Vărăncău: conflict vechi, amendă nouă
Observatorul de Nord, 29 noiembrie 2025 06:20
Într-o poveste care pare desprinsă din întâmplările satului moldovenesc, o neînțelegere mai veche despre câteva rânduri de porumb a ajuns din nou în fața judecătorului. În mijlocul lunii octombrie, o localnică din comuna Vărăncău a fost acuzată că ar fi strâns porumb de pe un teren care nu-i aparține, iar pricinile de anul trecut s-au […]
• • •
Acum o oră
06:20
Într-o poveste care pare desprinsă din întâmplările satului moldovenesc, o neînțelegere mai veche despre câteva rânduri de porumb a ajuns din nou în fața judecătorului. În mijlocul lunii octombrie, o localnică din comuna Vărăncău a fost acuzată că ar fi strâns porumb de pe un teren care nu-i aparține, iar pricinile de anul trecut s-au […]
Acum 8 ore
00:20
O dronă a survolat raionul Soroca: spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis # Observatorul de Nord
Două drone au survolat nedetectate spațiul aerian al Republicii Moldova în regiunea de Nord, obligând autoritățile să închidă temporar cerul în această zonă și să inițieze verificări extinse pentru a evalua eventualele riscuri pentru populație. Incidentul, raportat de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării, ridică noi semne de întrebare privind securitatea frontierei în contextul tensiunilor […]
Acum 12 ore
18:40
Ultimul suspin al izvoarelor. În Cotova, apele satului se transformă în amintiri… # Observatorul de Nord
Într-o dimineață liniștită de toamnă, la marginea satului Cotova, r. Drochia, o fântână veche stă în tăcere. Mătușa Alexandra, o localnică de 82 de ani, privește în adânc și oftează: „Pe vremuri, trecătorii se opreau aici să-și potolească setea, alții veneau cu ulcioarele, apa era limpede, rece. Înainte de Paște, dimineața, ne adunam aici și […]
Acum 24 ore
17:20
La Liceul Teoretic „Constantin Stere" a avut loc o activitate interactivă dedicată prevenirii violenței digitale, un subiect tot mai actual în rândul tinerilor. Evenimentul s-a desfășurat cu participarea elevilor clasei a VII-a, sub coordonarea dirigintei Olimpia Gatman, în parteneriat cu Liudmila Jitari, specialist principal în domeniul prevenirii violenței în familie și reabilitării victimelor infracțiunilor. Activitatea […]
15:30
Sorocenii sunt invitați să celebreze Ziua Marii Uniri: „Suntem o Țară și un Neam” # Observatorul de Nord
Soroca marchează Ziua Marii Uniri – 1 Decembrie – printr-un program amplu de ceremonii religioase, momente comemorative și activități culturale, reunind comunitatea locală în spiritul unității și al identității românești. Evenimentele, desfășurate pe parcursul întregii zile, sunt organizate de AO „Consiliul Unirii din Soroca" și partenerii săi, sub genericul „Suntem o Țară și un Neam". […]
14:50
in memoriam Valentina Basiul, jurnalistă decedată în data de 26 noiembrie 2025, la doar 43 de ani. # Observatorul de Nord
Absolventă a Facultății de Jurnalism a Universității din București (2005) și cu două decenii de experiență în presă, Valentina Basiul a fost una dintre cele mai bune jurnaliste din Republica Moldova, fiind respectată și apreciată de colegii de breaslă, de public, dar și de cei despre care a relatat. Râuri de regrete, condoleanțe și evocări […]
14:40
La două luni de la alegeri am invitat deputații soroceni la discuții, doar unul a venit / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi se împlinesc două luni de la Alegerile Parlamentare din Republica Moldova. Și fiindcă parlamentarii până a-și primi mandatele mergeau din casă în casă ca să vă ceară votul, la redacția Observatorul de Nord ne-am gândit că ar fi bine periodic ca ca aceștia să vină și să raporteze alegătorilor ce au făcut între timp. […]
12:50
Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare, marcată la Soroca / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Astăzi, Palatul de Cultură din municipiul Soroca a găzduit evenimentul dedicat Zilei Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare. Agricultorii din raion, alături de specialiști, conducători agricoli, mecanizatori și veterani al muncii, s-au reunit pentru a marca un an întreg de muncă pe câmp și în sectorul prelucrător. Cei prezenți au fost apreciați pentru efortul depus […]
09:40
Ieri, la Soroca, a avut loc ultima întâlnire din cadrul Proiectului „Cartea care unește – punți culturale spre valorile europene", parte a Programului Național „Acces la cultură 2025", desfășurat sub genericul „Chipuri ale demnității și culturii locale: Ana Bejan și prietenii săi la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu„". Pe parcursul implementării, proiectul a cuprins 12 ședințe […]
09:30
Seara de Revelion este momentul în care mesele devin vedeta serii. Iar un meniu de revelion bine ales poate transforma orice petrecere într-o experiență memorabilă pentru invitați. Este important să combini gusturi diverse, preparate echilibrate și prezentări atractive, astfel încât fiecare farfurie să spună o poveste. Gustări care deschid apetitul Începe seara cu gustări care […]
08:10
Astăzi, 28 noiembrie 2025: benizna este mai ieftină cu trei bani, iar motorina s-a ieftinit cu 11 bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 28 noiembrie 2025. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,28 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,88 lei, ceea ce îmseamnă o ieftinire cu 3 bani […]
08:00
Noi proiecte de dezvoltare urbană în Florești și Drochia: contracte semnate pentru canalizare, drumuri și spații publice # Observatorul de Nord
Două contracte de finanțare pentru proiecte de dezvoltare urbană în orașele Florești și Drochia au fost semnate ieri, la Conferința „Orașe inteligente – viitorul urban al regiunii", organizată de Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) sub egida Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), în colaborare cu Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic „Nortek", transmite […]
07:40
Horoscopul zilei de 28 noiembrie 2025. Taurii se simt provocați. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Este a 8-a zi lunară, iar acest lucru îi încurajează pe nativi să fie mai implicați în ceea ce își propun în plan personal. Emoțiile lor îmbrățișate de către cei dragi. De asemenea, intuiția pe care o oferă zodia Pești îi inspiră să caute posibilități nenumărate. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia […]
Ieri
07:00
Violență digitală: condamnare la închisoare pentru raport sexual cu o minoră și producere de pornografie infantilă # Observatorul de Nord
În cea de a treia zi a campaniei dedicate combaterii violenței de gen, Procuratura informează despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare într-o cauză penală ce vizează producerea de materiale cu caracter de pornografie infantilă și întreținere a unor rapoarte sexuale cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani, informează procuratura.md […]
06:30
Rusia nu va înceta ostilitățile până când ucrainenii nu vor ceda teritoriile pe care Rusia le revendică – de la Putin cetire… # Observatorul de Nord
În cadrul unei conferințe de presă, susținută de Vladimir Putin la Bișkek, acesta a spus tranșant că „…Rusia nu va înceta ostilitățile până când ucrainenii nu vor ceda teritoriile pe care aceasta le revendică". Pe de altă parte, Putin a recunoscut că planurile propuse de către Donald Trump pot fi o „bază bună de plecare" […]
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova astăzi, 28 noiembrie 2025, conform prognozelor metorologiloor vom avea precipitații sub formă de ploaie, pe arii extinse. Valorile termice se vor încadra între +4 și +7 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 35 la sută, umiditatea aerului va fi de 87 procente, iar vântul va bate […]
01:00
Stația de epurare a apelor uzate menajere din orașul Drochia, construcția căreia a costat peste 13 milioane de lei, a funcționat doar câteva luni în cei opt ani de când a fost dată în exploatare. Aceasta a fost construită din bani oferiți de Uniunea Europeană sub formă de grant, dar și din surse publice alocate […]
00:10
Scara pe care Statele Unite ale Americii devin iarăși mici, iar Republica Moldova din nou mare # Observatorul de Nord
Recunosc: comparația din titlu este forțată. Intenționat forțată. Statele Unite ale Americii și Republica Moldova sunt două entități care nu pot fi comparate decât pur statistic. Greutatea lor specifică este total diferită pe toate palierele: fie cel politic, cel economic, cel militar, demografic ori ce ține de oricare alt domeniu. Pe scara în care evaluarea […]
27 noiembrie 2025
17:00
Există o putere care nu se învață din cărți, ci se simte — puterea dragostei. În noul episod al podcastului „La taclale cu vânzare", vă invităm să descoperiți istoria unei afaceri de familie din inima Câmpiei Sorocii: Agropensiunea „Trei Frați" din Dărcăuți. O poveste despre dragoste pentru familie, pentru pământul natal și pentru visuri cultivate […]
16:00
Un pacient de la Spitalul Raional Soroca, fără acte de identitate, nu poate fi externat # Observatorul de Nord
Un pacient de la Spitalul Raional Soroca nu poate fi externat, chiar dacă a fost tratat, transmite moldova1.md. Bărbatul a ajuns la Spitalul din Soroca acum opt luni, în urma unui accident cardiovascular. Pentru că nu deține acte de identitate, acesta nu poate fi preluat de un centru social, dar nici nu poate fi […]
14:40
Profesori și elevi de la Colegiul „Mihai Eminescu” promovează oportunitățile educaționale în raion # Observatorul de Nord
Recent, câțiva profesori și elevi de la Colegiul „Mihai Eminescu" din Soroca au pornit într-o serie de vizite în mai multe localități din raion. Scopul acțiunii a fost de a promova imaginea colegiului și de a informa tinerii despre oportunitățile educaționale pe care le oferă instituția. În cadrul vizitelor, echipa colegiului a prezentat oferta de […]
13:40
ANI a căutat dar nu a găsit nereguli în declarațiile consilierului Mihai Ojog, director al S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” # Observatorul de Nord
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a refuzat să inițieze un control al averii și intereselor personale în privința directorului administrativ al SA „Regia Apă-Canal Soroca", Mihail Ojog, după ce verificările prealabile nu au identificat elemente care să indice nedeclararea unor bunuri sau existența unei diferențe substanțiale între venituri și proprietăți. Decizia este consemnată în Proces-verbalul […]
12:30
Broșura „Istorii de succes ale femeilor care au depășit violența” lansată la Centrul DACIA # Observatorul de Nord
La Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA a avut loc prezentarea broșurii „Istorii de succes ale femeilor care au depășit violența". Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea protecției prin sprijin psihosocial, răspuns la violența bazată pe gen, răspuns de urgență și alimentație pentru refugiații din Ucraina și moldovenii vulnerabili". Broșura prezintă poveștile […]
10:10
Pe 29 noiembrie, de la ora 13:00, Casa de Cultură Drochia, situată în zona fostei fabrici de zahăr, va găzdui unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale ale toamnei – Folk Festival Drochia. Publicul va avea ocazia să se bucure de evoluțiile Fanfarei de Tineret „Hasnaș", conduse de dirijorul Andrei Arhirii, precum și de talentul […]
09:40
Instruire pentru depistarea precoce a autismului pentru medicii din patru raioane # Observatorul de Nord
Recent, în incinta Centrului de Sănătate Soroca, cu suportul Organizației People in Need și al Ministerului Sănătății, a fost desfășurată o instruire dedicată medicilor de familie și pediatrilor din raioanele Soroca, Drochia, Florești și Șoldănești. Evenimentul a avut ca obiectiv consolidarea abilităților specialiștilor în evaluarea și diagnosticarea precoce a tulburărilor de spectru autist (TSA). În […]
07:40
Horoscopul zilei de 27 noiembrie 2025. Capricornii îmbrățișează sinceritatea. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Cu Luna care se odihnește în Vărsător, balanța este cheia astăzi. Nativii se găsesc într-o armonie deosebită, mai ales în relațiile de cuplu. Cei pasionați de călătorii vor avea ocazia să se bucure de peisaje inedite. Astrele îi ajută să vadă imaginea de ansamblu atunci când unii nativi se simt pierduți. Descoperă ce îți […]
Mai mult de 2 zile în urmă
06:30
Comisia parlamentară pentru securitate națională a discutat despre unele modificări ale legislației privind armele, conform cărora deținătorii de arme din Republica Moldova ar putea fi supuși unor reguli mai stricte, vor fi obligați să treacă cursuri mai des, iar perioada de suspendare a dreptului de port-armă nu va mai fi inclusă în termenul de vizare. Printre […]
06:10
Meteo, 27 noiembrie 2025: ploi de scurtă durată și valori termice adecvate perioadei # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 27 noiembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova se așteaptă ploi pe arii extin
00:10
Ambasada Republicii Moldova în Israel își suspendă temporar serviciile consulare # Observatorul de Nord
Serviciile consulare din cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Israel vor fi suspendate în perioada 28 noiembrie -15 decembrie. Decizia vine în legătură cu plecarea funcționarului consular în concediu. Astfel, în această perioadă vor fi examinate doar cazurile de urgență ale cetățenilor Republicii Moldova, semnalate la telefonul de urgență +972527789772, transmite stiri.md Totodată, persoanele care au […] Post-ul Ambasada Republicii Moldova în Israel își suspendă temporar serviciile consulare apare prima dată în Observatorul de Nord.
26 noiembrie 2025
16:30
Seminar pentru bibliotecarii școlari despre educația media și siguranța digitală / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Astăzi a avut loc un seminar destinat bibliotecarilor școlari cu genericul „Bibliotecarul ca navigator în oceanul digital: Strategii practice de educație pentru media în bibliotecă”. Tema întâlnirii a fost orientată spre utilizarea responsabilă a informației în mediul online. Participanții au discutat despre modul în care pot fi recunoscute știrile false. Au analizat exemple concrete și […] Post-ul Seminar pentru bibliotecarii școlari despre educația media și siguranța digitală / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
…Guvernul dă asigurări că gospodăriile vulnerabile vor continua să fie sprijinite. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavrilița, susține că prioritatea Executivului nu este majorarea ajutoarelor în factură, ci creșterea veniturilor populației. La rândul ei, ministra Muncii, Natalia Plugaru, spune că autoritățile poartă discuții cu donatori externi pentru a obține finanțare suplimentară, așa cum s-a întâmplat în ultimele […] Post-ul Compensațiile la energie ar putea fi mai mici în acest sezon rece, dar… apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:50
Drona „Gerbera”, prăbușită în raionul Florești, expusă în fața MAE. Ambasadorul agreat al Rusiei a primit încă o notă de protest # Observatorul de Nord
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a prezentat astăzi ambasadorului agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, o notă oficială de protest. Decizia părții moldovenești este exprimată în contextul incidentului din dimineața de 25 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de șase drone, una dintre care s-a prăbușit în raionul Florești, […] Post-ul Drona „Gerbera”, prăbușită în raionul Florești, expusă în fața MAE. Ambasadorul agreat al Rusiei a primit încă o notă de protest apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Moldovenii stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor beneficia de pensii # Observatorul de Nord
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și de alte prestații sociale, anunță membrii Comisiei pentru politică externă. Astăzi, 26 noiembrie, au fost aprobate avizele consultative pentru inițierea negocierilor a două acorduri în domeniul securității sociale. Încheierea acestor acorduri are drept scop asigurarea unor garanții de securitate […] Post-ul Moldovenii stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor beneficia de pensii apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Peste 12000 de cereri depuse la Soroca pentru sprijin în perioada rece a anului # Observatorul de Nord
Cetățenii Republicii Moldova mai au două zile pentru a se înregistra în sistemul de compensații la energie. În perioada 3 noiembrie și 25 noiembrie, în Soroca au fost depuse în jur de 12274 de cereri. Oamenii pot solicita ajutor pentru plata energiei în sezonul rece al anului 2025–2026. Cererile sunt înregistrate de asistenții sociali din […] Post-ul Peste 12000 de cereri depuse la Soroca pentru sprijin în perioada rece a anului apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
În cadrul campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen” Procuratura va continua să informeze publicul despre condamnările persoanelor acuzate de abuz sexual împotriva minorilor, violența în familie și alte manifestări ilegale, care atentează la integritatea fizică și sexuală a victimelor. Astfel, Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză […] Post-ul 13 ani de închisoare pentru un tânăr care a abuzat sexual o minoră apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Bloomberg a publicat ieri seara (25 noiembrie) înregistrarea convorbirii Witkoff – Ușakov, de cinci minute, care a avut loc pe 14 octombrie. Bloomberg nu a precizat cine a înregistrat-o și cum a ajuns publicația să aibă acces la ea. Conținutul dovedește că agentul imobiliar de profesie Witkoff, trimisul special al lui Trump, este un […] Post-ul Atenție la cum este vândută o țară… apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Pensii și alte prestații sociale pentru moldovenii care au muncit în Slovacia # Observatorul de Nord
Republica Moldova și Republica Slovacă au semnat Aranjamentul administrativ pentru aplicarea Acordului în domeniul securității sociale dintre cele două state. Astfel, cetățenii moldoveni ar urma să beneficieze de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzate de afecțiuni generale, pensii și indemnizații pentru dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau din cauza unei boli […] Post-ul Pensii și alte prestații sociale pentru moldovenii care au muncit în Slovacia apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
La Palatul de Cultură din municipiul Soroca s-a desfășurat Forumul Raional al Tinerilor din Soroca, unde s-au adunat școlari și membri ai Consiliilor de elevi din mai multe localități ale raionului. Scopul anunțat al evenimentului a fost identificarea soluțiilor și acțiunilor necesare pentru o dezvoltare eficientă a sectorului de tineret. La deschiderea oficială a evenimentului au […] Post-ul Astăzi Soroca a găzduit Forumul Raional al Tinerilor / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Palatul de Cultură din Soroca a găzduit Serata muzical-literară „Adio, pică frunza”, un eveniment emoționant dedicat romanței, organizat de Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” în colaborare cu Secția Cultură și Turism Soroca, Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”, Școala de Arte „Eugen Coca” și Organizația Veteranilor. Pe scenă au urcat elevi, profesori și soliști care au dăruit […] Post-ul Serată muzical-literară la Soroca: „Adio, pică frunza” apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Veste bună pentru angajații din sistemul educațional: din 1 ianuarie 2026 ar putea crește salariile # Observatorul de Nord
Invitat la emisiunea „Rezoomat” de la EliveTV ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat căangajații din sistemul educațional pot să se aștepte la majorarea salariilor, începând cu anul viitor. Oficialul a spus că „Avem o obligație pe care trebuie să ne-o onorăm. La 1 ianuarie 2026 ne așteptăm la creșteri salariale. Cuantumul acestor creșteri […] Post-ul Veste bună pentru angajații din sistemul educațional: din 1 ianuarie 2026 ar putea crește salariile apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Federația Sportivă de Rugby + Școala Sportivă Raională Soroca = un pas concret pentru extinderea și susținerea rugbyului în regiune / VIDEO # Observatorul de Nord
Eveniment sportiv de anvergură la Soroca – Federația Sportivă de Rugby a republicii Moldova și Școala Sportivă Raională Soroca au semnat un Acord de colaborare, care are drept scop extinderea și susținerea acestul gen de sport în regiune. Acordul a fost semnat de președintele Federației de Rugby din Republica Moldova, Anatol Curechi, și […] Post-ul Federația Sportivă de Rugby + Școala Sportivă Raională Soroca = un pas concret pentru extinderea și susținerea rugbyului în regiune / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Ieri, în comuna Stoicani au avut loc aplicații practice de Protecție Civilă. Exercițiul a avut scopul de a testa reacția echipelor locale în cazul unui cutremur. Activitatea a fost organizată de Direcția Situații Excepționale a municipiului Soroca și a adunat salvatori, pompieri, polițiști și reprezentanți ai administrației locale. Echipele de intervenție au fost aliniate în centrul […] Post-ul Exercițiu practic de protecție civilă la Stoicani / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Un italian s-a deghizat în propria mamă ca să-i poată lua pensia timp de 3 ani după moartea ei. El a păstrat cadavrul femeii în pivniță # Observatorul de Nord
Un italian și-a ținut mama moartă în casă timp de trei ani și a continuat să-i încaseze pensia, deghizându-se în ea. Acesta își aranja părul și folosea machiaj și haine de femeie, reușind să păcălească mai multe persoane. Înșelătoria a ieșit la iveală când a încercat să obțină un nou act de identitate pe numele […] Post-ul Un italian s-a deghizat în propria mamă ca să-i poată lua pensia timp de 3 ani după moartea ei. El a păstrat cadavrul femeii în pivniță apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Camionul cu armament depistat la vama Leușeni-Albița: Procuratura Generală vine cu precizări # Observatorul de Nord
În cadrul dosarului investigat de către autorități, a fost creat un grup de lucru comun cu autoritățile din România, urmând a fi efectuate acțiuni de urmărire penală și schimb de informații și probe, informează Procuratura Generală a Republicii Moldova. Potrivit datelor obținute în cadrul anchetei pe linie de cooperare internațională, au fost stabilite drept […] Post-ul Camionul cu armament depistat la vama Leușeni-Albița: Procuratura Generală vine cu precizări apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
„16 Zile de Activism Împotriva Violenței în Bază de Gen” – campanie la care s-a alăturat și Inspectoratul de Poliție Soroca # Observatorul de Nord
Inspectorarul de Poliție soroca s-a alăturat campaniei „16 Zile de Activism Împotriva Violenței în Bază de Gen”. Polițiștii din Soroca au desfășurat la CSPT Pro-Viața YK Soroca activități de informare privind prevenirea violenței, inclusiv a celei digitale. Sub genericul „Moldova fără violență „Nicio scuză pentru violența digitală”, campania promovează respectul și raportarea comportamentelor abuzive. […] Post-ul „16 Zile de Activism Împotriva Violenței în Bază de Gen” – campanie la care s-a alăturat și Inspectoratul de Poliție Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Igor Dodon are motive de „palpitații” – gosarul „kuliok” a fost reluat de la zero # Observatorul de Nord
Dosarul denumit generic „kuliok”, în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este judecat pentru corupere pasivă și acceptarea finanțării partidului din surse ilegale, a fost realuat de la zero, cu un alt complet de judecată. Decizia a fost luată de magistrații Curții Supreme de Justiție, iar prima ședință a avut loc marți, la CSJ. […] Post-ul Igor Dodon are motive de „palpitații” – gosarul „kuliok” a fost reluat de la zero apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 26 noiembrie 2025: euro coboară cu doi bani, iar dolarul urcă cu un ban # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 26 noiembrie 2026, euro coboară la valoarea de 19 lei și 80 de bani, cu 2 bani mai puțin decât ieri. Dolarul american urcă la valoarea de 17 lei și 18 bani, cu un ban mai mult. Leul românesc va fi […] Post-ul Curs valutar, 26 noiembrie 2025: euro coboară cu doi bani, iar dolarul urcă cu un ban apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Drochia și alte cinci orașe au recepționat seturi moderne de utilaje pentru a interveni mai prompt în situații de urgență, din partea UE # Observatorul de Nord
Locuitorii din Drochia, Iargara, Sîngerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir vor fi mai bine protejați în fața calamităților, după ce de întreprinderile municipale au recepționat seturi moderne de utilaje pentru a interveni mai prompt în situații de urgență, în valoare totală de aproape 2 milioane de lei. Echipamentele au fost oferite de Uniunea Europeană prin proiectul […] Post-ul Drochia și alte cinci orașe au recepționat seturi moderne de utilaje pentru a interveni mai prompt în situații de urgență, din partea UE apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
În acest sezon de încălzire, moldovenii vor primi compensații la căldură de până la 1.000 de lei. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost deja elaborat de Guvern și avizat de secretarii de stat. Ca și în anii precedenți, de compensații vor beneficia gospodăriile cu venituri mici, transmite stiri.md/ cu referire la […] Post-ul Ajutor la contor: Am putea primi până la 1.000 de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 26 noiembrie 2025. Vărsătorii se simt în siguranță. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Spiritul rebel al Vărsătorului îi face pe nativi să aibă mai multă încredere în deciziile lor. Se simt inspirați să încalce reguli, însă nu pentru o durată prea mare de viață. Rutele alternative sunt necesare în acest moment, asta pentru că vor apărea oportunități neașteptate. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în […] Post-ul Horoscopul zilei de 26 noiembrie 2025. Vărsătorii se simt în siguranță. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
