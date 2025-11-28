Meteo, 28 noiembrie 2025: vom avea ploi de scurtă durată, pe arii extinse

16:00

Un pacient de la Spitalul Raional Soroca nu poate fi externat, chiar dacă a fost tratat, transmite moldova1.md. Bărbatul a ajuns la Spitalul din Soroca acum opt luni, în urma unui accident cardiovascular. Pentru că nu deține acte de identitate, acesta nu poate fi preluat de un centru social, dar nici nu poate fi […]