Serată muzical-literară la Soroca: „Adio, pică frunza”

Palatul de Cultură din Soroca a găzduit Serata muzical-literară „Adio, pică frunza", un eveniment emoționant dedicat romanței, organizat de Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu" în colaborare cu Secția Cultură și Turism Soroca, Colegiul de Arte „Nicolae Botgros", Școala de Arte „Eugen Coca" și Organizația Veteranilor. Pe scenă au urcat elevi, profesori și soliști care au dăruit
Veste bună pentru angajații din sistemul educațional: din 1 ianuarie 2026 ar putea crește salariile
Invitat la emisiunea „Rezoomat" de la EliveTV ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat căangajații din sistemul educațional pot să se aștepte la majorarea salariilor, începând cu anul viitor. Oficialul a spus că „Avem o obligație pe care trebuie să ne-o onorăm. La 1 ianuarie 2026 ne așteptăm la creșteri salariale. Cuantumul acestor creșteri
Federația Sportivă de Rugby + Școala Sportivă Raională Soroca = un pas concret pentru extinderea și susținerea rugbyului în regiune / VIDEO
Eveniment sportiv de anvergură la Soroca – Federația Sportivă de Rugby a republicii Moldova și Școala Sportivă Raională Soroca au semnat un Acord de colaborare, care are drept scop extinderea și susținerea acestul gen de sport în regiune. Acordul a fost semnat de președintele Federației de Rugby din Republica Moldova, Anatol Curechi, și
Ieri, în comuna Stoicani au avut loc aplicații practice de Protecție Civilă. Exercițiul a avut scopul de a testa reacția echipelor locale în cazul unui cutremur. Activitatea a fost organizată de Direcția Situații Excepționale a municipiului Soroca și a adunat salvatori, pompieri, polițiști și reprezentanți ai administrației locale. Echipele de intervenție au fost aliniate în centrul
Un italian s-a deghizat în propria mamă ca să-i poată lua pensia timp de 3 ani după moartea ei. El a păstrat cadavrul femeii în pivniță
Un italian și-a ținut mama moartă în casă timp de trei ani și a continuat să-i încaseze pensia, deghizându-se în ea. Acesta își aranja părul și folosea machiaj și haine de femeie, reușind să păcălească mai multe persoane. Înșelătoria a ieșit la iveală când a încercat să obțină un nou act de identitate pe numele
Camionul cu armament depistat la vama Leușeni-Albița: Procuratura Generală vine cu precizări
În cadrul dosarului investigat de către autorități, a fost creat un grup de lucru comun cu autoritățile din România, urmând a fi efectuate acțiuni de urmărire penală și schimb de informații și probe, informează Procuratura Generală a Republicii Moldova. Potrivit datelor obținute în cadrul anchetei pe linie de cooperare internațională, au fost stabilite drept
„16 Zile de Activism Împotriva Violenței în Bază de Gen" – campanie la care s-a alăturat și Inspectoratul de Poliție Soroca
Inspectorarul de Poliție soroca s-a alăturat campaniei „16 Zile de Activism Împotriva Violenței în Bază de Gen". Polițiștii din Soroca au desfășurat la CSPT Pro-Viața YK Soroca activități de informare privind prevenirea violenței, inclusiv a celei digitale. Sub genericul „Moldova fără violență „Nicio scuză pentru violența digitală", campania promovează respectul și raportarea comportamentelor abuzive.
Igor Dodon are motive de „palpitații" – gosarul „kuliok" a fost reluat de la zero
Dosarul denumit generic „kuliok", în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este judecat pentru corupere pasivă și acceptarea finanțării partidului din surse ilegale, a fost realuat de la zero, cu un alt complet de judecată. Decizia a fost luată de magistrații Curții Supreme de Justiție, iar prima ședință a avut loc marți, la CSJ.
Curs valutar, 26 noiembrie 2025: euro coboară cu doi bani, iar dolarul urcă cu un ban
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 26 noiembrie 2026, euro coboară la valoarea de 19 lei și 80 de bani, cu 2 bani mai puțin decât ieri. Dolarul american urcă la valoarea de 17 lei și 18 bani, cu un ban mai mult. Leul românesc va fi
Drochia și alte cinci orașe au recepționat seturi moderne de utilaje pentru a interveni mai prompt în situații de urgență, din partea UE
Locuitorii din Drochia, Iargara, Sîngerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir vor fi mai bine protejați în fața calamităților, după ce de întreprinderile municipale au recepționat seturi moderne de utilaje pentru a interveni mai prompt în situații de urgență, în valoare totală de aproape 2 milioane de lei. Echipamentele au fost oferite de Uniunea Europeană prin proiectul
În acest sezon de încălzire, moldovenii vor primi compensații la căldură de până la 1.000 de lei. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost deja elaborat de Guvern și avizat de secretarii de stat. Ca și în anii precedenți, de compensații vor beneficia gospodăriile cu venituri mici, transmite stiri.md/ cu referire la
Horoscopul zilei de 26 noiembrie 2025. Vărsătorii se simt în siguranță. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Spiritul rebel al Vărsătorului îi face pe nativi să aibă mai multă încredere în deciziile lor. Se simt inspirați să încalce reguli, însă nu pentru o durată prea mare de viață. Rutele alternative sunt necesare în acest moment, asta pentru că vor apărea oportunități neașteptate. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în
Astăzi, benzina este mai ieftină cu un ban, iar motorina s-a ieftinit cu cinci bani
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 26 noiembrie 2025 – costul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,36 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 21,12 lei. Astfel, prețurile respective înseamnă o ieftinire cu un
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 26 noiembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme posomorâtă, iar probabilitatea unor precipitații este de doar 10 la sută. Temperatura aerului se va încadra între +8 și +13 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 86 procente, iar vântul va bate cu viteza de 23 km/oră.
Soroca și Bistrița se unesc și prin Folk: vineri sorocenii sunt invitați la un recital de excepție
Primăria Municipiului informează că în această săptămână va fi lansată prima ediție „SOROCA FOLK FESTIVAL", un eveniment ce va lega malurile Prutului prin muzică. Soroca va găzdui acest eveniment la 28 noiembrie la Palatul de Cultură, de la ora 18:00. Intrarea este liberă. Primăria Soroca informează că Festivalul este susținut de Primăria și Consiliul Local
Ucraina ar fi acceptat planul de pace propus de SUA. Discuțiile continuă la Abu Dhabi
Ucraina a acceptat planul de pace propus de Statele Unite ale Americii, însă anumite detalii urmează să fie finalizate, a declarat pentru CBS News un oficial american. Potrivit sursei, delegația ucraineană se află astăzi la Abu Dhabi, unde ministrul american Driscoll discută cu reprezentanții Federației Ruse o versiune actualizată a documentului, transmite moldpres.md „Ucrainenii au
„Cutie cu produse la 50 de lei". O nouă escrocherie cu folosirea abuzivă a imaginii Linella
„Cutie cu produse Linella" la doar 50 de lei. Este anunțul promovat cu plată de contul de Facebook Natalia Ursu, în care oamenii sunt îndemnați să beneficieze de o „promoție" cu mai multe produse livrate direct acasă: „carne din regiune, brânză excelentă, mere proaspete, câteva iaurturi, paste și chiar o tabletă de ciocolată". Linkul postării duce spre un
Campanie națională împotriva violenței digitale lansată de Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord-Est
Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord-Est a lansat Campania Națională „16 Zile de Activism împotriva Violenței de Gen". Startul a fost dat împreună cu Serviciile Teritoriale de Asistență Socială din subordine. Evenimentul marchează începutul unei perioade dedicate informării și prevenirii tuturor formelor de violență de gen. Mesajul central din acest an este „NICIO SCUZĂ pentru
În perioada 18–25 noiembrie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Drochia au desfășurat o amplă campanie de informare în instituțiile de învățământ din raion, având drept scop promovarea unui stil de viață sănătos și prevenirea consumului de alcool, tutun și substanțe interzise. Pe parcursul întâlnirilor, elevii au discutat cu ofițerii de prevenire despre riscurile consumului de substanțe
Copiii de la grădinița nr. 6 „Ghiocel" au descoperit magia lecturii la Filiala Steliana Grama
Filiala pentru copii Steliana Grama a găzduit recent o activitate plină de energie și interes. Evenimentul a avut ca scop apropierea celor mici de carte și de lumea lecturii, iar rezultatele au fost vizibile încă din primele minute. Copiii de la IET nr. 6 „Ghiocel”, grupele Clopoțel și Buburuzele, însoțiți de educatorii Ana Maria Chiroșca, […] Post-ul Copiii de la grădinița nr. 6 „Ghiocel” au descoperit magia lecturii la Filiala Steliana Grama apare prima dată în Observatorul de Nord.
Detalii noi despre una dintre dronele rusești, aterizată la Chuhureștii de Sus # Observatorul de Nord
Specialiștii din cadrul Poliției Republicii Moldova, aflați la fața locului în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, au identificat drona aterizată pe acoperișul unei case ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Verificările au stabilit că drona era fără încărcătură explozivă. Aceasta este una dintre cele șase drone rusești, care au survolat în dimineața zilei de […] Post-ul Detalii noi despre una dintre dronele rusești, aterizată la Chuhureștii de Sus apare prima dată în Observatorul de Nord.
Șeful IGP vine cu detalii despre drona căzută la Florești „Am solicitat și sprijinul colegilor de la Ministerul Apărării” # Observatorul de Nord
O dronă s-a prăbușit în această dimineață peste acoperișul unei case dintr-o livadă din raionul Florești, provocând pagube materiale și mobilizând de urgență structurile de intervenție. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat presei moldpres.md „Colegii au plecat să o dezamorseze. Au solicitat și sprijinul colegilor de la Ministerul Apărării”, a precizat Cernăuțeanu, […] Post-ul Șeful IGP vine cu detalii despre drona căzută la Florești „Am solicitat și sprijinul colegilor de la Ministerul Apărării” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Femeia din spatele uniformei: o lansare de carte care a emoționat comunitatea # Observatorul de Nord
În după-amiaza zilei de 23 noiembrie plină de emoție și lumină, Biblioteca Publică Șuri a devenit din nou spațiul în care comunitatea s-a regăsit în jurul lecturii și al poveștilor de viață. De această dată, biblioteca a găzduit un eveniment deosebit: lansarea volumului „Memoriile unei polițiste”, semnat de autoarea Veronica Boldurat, o femeie care […] Post-ul Femeia din spatele uniformei: o lansare de carte care a emoționat comunitatea apare prima dată în Observatorul de Nord.
ANSA îndeamnă toți operatorii să revizuiască urgent materia primă utilizată la fabricarea produselor alimentare # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reamintește operatorilor din domeniul alimentar (producători, procesatori, importatori, distribuitori și comercianți) despre OBLIGATIVITATEA de a respecta legislația aplicabilă contaminanților alimentari. REITERĂM! Începând cu 12.12.2024 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 724/2024 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare. Acest Regulament sanitar transpune legislația europeană relevantă […] Post-ul ANSA îndeamnă toți operatorii să revizuiască urgent materia primă utilizată la fabricarea produselor alimentare apare prima dată în Observatorul de Nord.
Comunitatea din Visoca a trăit ieri un moment istoric – sfințirea Schitului „Sfântul Mina”, un loc ridicat cu mult efort în ultimele săptămâni și destinat să devină punct de rugăciune, refugiu duhovnicesc și loc de întâlnire pentru credincioși. Lucrările au început într-o perioadă dificilă, în care ploile aproape neîntrerupte au transformat zona într-un adevărat șantier […] Post-ul La Visoca a fost sfințit Schitul „Sfântul Mina” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri valabile pentru astăzi, 25 noiembrie 2025 – benzina se va ieftini cu 2 bani, iar motorina cu 4 bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 37 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la […] Post-ul După o perioadă de scumpiri, prețul la benzină și motorină scade apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 25 noiembrie 2025. Gemenii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de astăzi îți oferă un amestec armonios de introspecție, acțiune și claritate. Indiferent de zodia ta, ești susținută de energie astrală benefică, care te încurajează să ieși din tipare vechi și să-ți construiești viața în mod autentic. Fiecare decizie contează, iar fiecare emoție îți arată exact ce ai nevoie pentru a evolua. Descoperă ce […] Post-ul Horoscopul zilei de 25 noiembrie 2025. Gemenii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
CNAS îndeamnă angajatorii din agricultură să achite obligațiile aferente perioadelor ianuarie–octombrie 2025 pînă pe data de 25 noiembrie 2025. # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește, că angajatorilor din agricultură care practică în decursul anului 2025 nu mai puțin de 70% din activitățile stipulate în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei, pentru lunile ianuarie – septembrie ale anului 2025, în cazul în care nu au fost achitate contribuții de asigurări sociale de stat […] Post-ul CNAS îndeamnă angajatorii din agricultură să achite obligațiile aferente perioadelor ianuarie–octombrie 2025 pînă pe data de 25 noiembrie 2025. apare prima dată în Observatorul de Nord.
Lemn de foc ajunge pentru toată lumea – ministrul Gheorghe Hajder este optimist # Observatorul de Nord
În cadrul unui interviu televizat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că stocurile de lemn pentru foc sunt suficiente pentru toți cetățenii, iar riscul unui deficit în această iarnă este exclus. Conform oficialului, prețul lemnului depinde de ce fel de lemn este vorba or, un metru cub de lemn moale poate fi procurat cu 250-600 […] Post-ul Lemn de foc ajunge pentru toată lumea – ministrul Gheorghe Hajder este optimist apare prima dată în Observatorul de Nord.
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 25 noiembrie 2025, euro își menține valoarea de 19 lei și 82 de bani. Dolarul american coboară la valoarea de 17 lei și 17 bani, cu 6 bani mai puțin. Leul românesc va fi cotat la valoarea de 3 lei și […] Post-ul Curs valutar, 25 noiembrie 2025: apare prima dată în Observatorul de Nord.
Salariul mediu lunar pe economie pentru anul 2026 ar urma să crească cu 1300 lei și să ajungă la suma de 17 400 lei. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat în cadrul ședinței secretarilor generali, transmite deschide.md De menționat că, salariul mediu lunar pe economie, prognozat se utilizează la determinarea […] Post-ul Salariul mediu lunar pe economie, în 2026, va depăși 17 000 lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Bunuri de proveniență ilicită în valoare de circa 6 milioane de lei au fost sechestrate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrul Național Anticorupție (CNA) pe parcursul săptămânii trecute. Alte peste șase milioane de lei din sechestre aplicate anterior de ARBI, au fost confirmate prin încheieri judecătorești, scrie anticoruptie.md. Printre bunurile sechestrate […] Post-ul Milioane la buget din bunuri sechestrate de oamenii legii apare prima dată în Observatorul de Nord.
Încă un Shahed nedorit – dronele continuă să survoleze spațiul aerian al Republicii Moldova # Observatorul de Nord
În această dimineață, Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către o dronă de tip Shahed, în regiunea de sud a Republicii Moldova. Potrivit informațiilor, drona a fost detectată pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior în direcția frontierei de stat cu […] Post-ul Încă un Shahed nedorit – dronele continuă să survoleze spațiul aerian al Republicii Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
Amendă de 42.500 lei pentru organizarea unui sondaj ilegal privind „unirea Găgăuziei cu Rusia” # Observatorul de Nord
Judecătoria Bălți, sediul Central, a pronunțat sentința în dosarul a doi inculpați acuzați că au colectat ilegal informații cu potențial de a afecta suveranitatea și securitatea Republicii Moldova. Cei doi au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii prevăzute la articolul 338 din Codul Penal, după ce, în primăvara anului 2025, au organizat un pretins sondaj în […] Post-ul Amendă de 42.500 lei pentru organizarea unui sondaj ilegal privind „unirea Găgăuziei cu Rusia” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum câteva minute, o dronă a căzut pe acoperișul casei paznicului unei livezi din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Echipa Secției tehnico-explozive a Poliției se deplasează în aceste momente la fața locului pentru a evalua situația și a stabili natura obiectului prăbușit. Paznicul și alte persoane din apropiere au fost evacuați preventiv, iar perimetrul […] Post-ul Dronă prăbușită pe casa unui paznic din Florești apare prima dată în Observatorul de Nord.
1.120 kilograme de ceai negru au fost nimicite pentru că conținea cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran” # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială, ulterior, nimicirea unui lot importat de „Ceai negru (frunze)” în mărime de 1120 kg. Investigațiile de laborator au stabilit cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran”, ceea ce constituie o neconformitate cu legislația din domeniul alimentar, informează ansa.gov.md Inspectorii ANSA au inițiat, imediat, un control inopinat la importator, lotul […] Post-ul 1.120 kilograme de ceai negru au fost nimicite pentru că conținea cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran” apare prima dată în Observatorul de Nord.
La următoarea ședință a Consiliului Raional Soroca, autoritățile raionale propun aprobarea Planului de acțiuni pentru anul 2026. Acestea prevăd inclusiv investiții în infrastructura rutieră. Este vorba de reparația, reconstrucția sau modernizarea unor drumuri publice locale din mai multe regiuni ale raionului Soroca. Printre proiectele propuse se numără continuarea lucrărilor începute anterior de reparație capitală a […] Post-ul Care drumuri din satele raionului Soroca ar putea fi reparate anul viitor? apare prima dată în Observatorul de Nord.
Veste bună pentru notari. A fost lansat sistemul digital pentru succesiuni și testamente # Observatorul de Nord
Ministerul Justiției a lansat sistemul informațional destinat dosarelor succesorale și testamentelor. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, care a subliniat că platforma oferă un acces rapid, sigur și eficient la informațiile necesare, comunică moldpres.md Potrivit sursei citate, noul registru permite notarilor să înregistreze dosarele succesorale și testamentele, să verifice informațiile existente și […] Post-ul Veste bună pentru notari. A fost lansat sistemul digital pentru succesiuni și testamente apare prima dată în Observatorul de Nord.
Parbrizul mașinii îți îngheață pe dinăuntru: ce funcționează cu adevărat și ce trebuie neapărat evitat # Observatorul de Nord
Iarna nu mai înseamnă doar parbriz înghețat pe exterior. Tot mai mulți șoferi se trezesc dimineața cu gheață sau un strat gros de brumă pe interiorul geamurilor, exact când se grăbesc mai tare. Problema nu ține doar de confort, ci și de siguranță: vizibilitatea redusă poate duce rapid la accidente, iar unele „trucuri” folosite din […] Post-ul Parbrizul mașinii îți îngheață pe dinăuntru: ce funcționează cu adevărat și ce trebuie neapărat evitat apare prima dată în Observatorul de Nord.
Tânărul sorocean Matei Ciomârtan a câștigat medalia de bronz la un turneu internațional de la Varșovia # Observatorul de Nord
Un nou succes al tinerilor luptători soroceni. Matei Cemârtan a ocupat locul III și a câștigat medalia de bronz la un Turneu internațional la sambo, care a avut loc în capitala Poloniei, Varșovia! Bravo tânărului luptător! Respect antrenorilor1 (Sursa foto: Șoimii soroceni Club Sportiv) Post-ul Tânărul sorocean Matei Ciomârtan a câștigat medalia de bronz la un turneu internațional de la Varșovia apare prima dată în Observatorul de Nord.
Copiii de la cercul „Micul Actor” au adus zâmbete și bucurie la IET nr. 17 „Cheița de Aur” / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Recent, micii artiști din grupa a II-a a cercului „Micul Actor” au pășit cu emoție în sala grădiniței nr. 17 „Cheița de Aur”, fiind întâmpinați de cei mai calzi spectatori: copiii de la grădiniță. Vizita a fost un prilej de bucurie și apropiere, consolidând colaborarea dintre cele două instituții. Gazdele au creat o atmosferă primitoare […] Post-ul Copiii de la cercul „Micul Actor” au adus zâmbete și bucurie la IET nr. 17 „Cheița de Aur” / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Accident rutier în apropiere de satul Șeptelici: Două persoane au ajuns la spital # Observatorul de Nord
Poliția din Soroca a fost sesizată în această dimineață, în jurul orei 07:40, despre producerea unui accident rutier în apropierea satului Șeptelici. Din primele cercetări, s-a stabilit că o femeie de 53 de ani, conducând un automobil de marca Ford, ajunsă în intersecție, nu ar fi acordat prioritate unui automobil de marca Toyota, condus de […] Post-ul Accident rutier în apropiere de satul Șeptelici: Două persoane au ajuns la spital apare prima dată în Observatorul de Nord.
După câteva zile de la tragedia în care s-a aflat că Axenia Manoli, în vârstă de 31 de ani, originară din Soroca și stabilită de câțiva ani în Italia, a fost găsită fără viață într-o zonă cu vegetație de lângă via di Santa Maria del Monte, în apropierea localității Cave, mama tinerei a publicat un […] Post-ul Mama Axeniei Manoli solicită ajutor în aceste zile grele apare prima dată în Observatorul de Nord.
Planul european de pace a fost publicat. Textul integral al contrapropunerii europene la planul de pace al SUA-Rusia pentru Ucraina # Observatorul de Nord
Un nou plan european de pace pentru Ucraina, elaborat de Marea Britanie, Germania și Franța, a fost dat presei. Documentul, cunoscut drept contrapropunerea „E3”, răspunde punct cu punct planului în 28 de puncte al administrației Trump, considerat de mulți politicieni occidentali ca fiind prea favorabil Moscovei, transmite mediafax.ro Conform planului european, Rusia „va fi […] Post-ul Planul european de pace a fost publicat. Textul integral al contrapropunerii europene la planul de pace al SUA-Rusia pentru Ucraina apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ministerul Justiției a lansat sistemul informațional destinat dosarelor succesorale și testamentelor. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, care a subliniat că platforma oferă un acces rapid, sigur și eficient la informațiile necesare, comunică moldpres.md Potrivit sursei citate, noul registru permite notarilor să înregistreze dosarele succesorale și testamentele, să verifice informațiile existente și […] Post-ul Veste bună pentru notari. A fost lansat sistemul digital pentru succesiuni și testamente apare prima dată în Observatorul de Nord.
Va fi cald la iarnă! Pentru sezonul rece suntem aprovizionați cu gaze naturale în proporție de 99,96 la sută # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul au constituit stocurile strategice de gaze naturale prevăzute de noile modificări ale Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale. Măsura urmărește atenuarea posibilelor majorări bruște ale prețurilor și asigurarea funcționării sigure și fiabile a pieței gazelor […] Post-ul Va fi cald la iarnă! Pentru sezonul rece suntem aprovizionați cu gaze naturale în proporție de 99,96 la sută apare prima dată în Observatorul de Nord.
Iarna nu mai înseamnă doar parbriz înghețat pe exterior. Tot mai mulți șoferi se trezesc dimineața cu gheață sau un strat gros de brumă pe interiorul geamurilor, exact când se grăbesc mai tare. Problema nu ține doar de confort, ci și de siguranță: vizibilitatea redusă poate duce rapid la accidente, iar unele „trucuri” folosite din […] Post-ul Parbrizul mașinii îți îngheață pe dinăuntru: ce funcționează cu adevărat și ce trebuie neapărat evitat apare prima dată în Observatorul de Nord.
Un nou succes al tinerilor luptători soroceni. Matei Cemârtan a ocupat locul III și a câștigat medalia de bronz la un Turneu internațional la sambo, care a avut loc în capitala Poloniei, Varșovia! Bravo tânărului luptător! Respect antrenorilor1 (Sursa foto: Șoimii soroceni Club Sportiv) Post-ul Tânărul sorocean Matei Ciomârtan a câștigat medalia de bronz la un turneu internațional de la Varșovia apare prima dată în Observatorul de Nord.
În atenția tinerilor soroceni, care pot câștiga 35.000 de lei. A fost lansat concursul pentru Premiul Național pentru Tineret 2025 # Observatorul de Nord
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat astăzi lansarea ediției 2025 a concursului pentru Premiul Național pentru Tineret, destinat tinerilor, profesioniștilor și structurilor care au demonstrat performanță și contribuții importante în dezvoltarea sectorului de tineret din Republica Moldova, transmite moldpres.md Concursul din acest an include zece categorii de premiere: cel mai activ specialist de tineret din […] Post-ul În atenția tinerilor soroceni, care pot câștiga 35.000 de lei. A fost lansat concursul pentru Premiul Național pentru Tineret 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Când planificăm mesele săptămânale, avem nevoie de soluții care să îmbine rapiditatea, costul accesibil și, mai ales, calitatea nutrițională. Carnea de pui este o alegere excelentă, fiind o sursă de proteine complete. Pentru a avea mereu la îndemână o bază de calitate pentru mesele rapide, este util să păstrați pui congelat (de la furnizori de încredere, care […] Post-ul 5 rețete uimitoare cu pui pentru toată familia (ușor de pregătit) apare prima dată în Observatorul de Nord.
