(foto) Cine ar putea deveni consilierul principal al lui Zelenski și care e viitorul lui Iermak, după „cel mai mare scandal de corupție din Ucraina”

Un bărbat de 26 de ani, originar din raionul Fălești, angajat de circa jumătate de an la o întreprindere specializată în producerea articolelor decorative și arhitecturale din beton și metal din Orhei a fost reținut de polițiști, pentru că ar fi cultivat și îngrijit la locul de muncă plante de marijuana, pe care ulterior le-ar fi prelucrat și distribuit angajaților și persoanelor apropiate.