Ryanair renunță la programul de beneficii pentru pasagerii fideli: Care este motivul

Afecțiunile oftalmologice necesită astăzi mai mult decât un simplu control periodic. Precizia diagnosticului, calitatea imaginii, capacitatea de a observa cele mai discrete leziuni și intervenția corectă — fie ea conservativă sau chirurgicală — pot face diferența dintre o vedere stabilă și o evoluție cu risc de pierdere vizuală. Departamentul de Oftalmologie al Spitalului Repromed funcționează ca un centru complet, unde pacienții — atât copii, cât și adulți — beneficiază de evaluare avansată, tratament modern și o abordare medicală matură.