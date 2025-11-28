Muzeul Luvru majorează biletele cu 45% pentru o categorie de turiști. Vizitatorii vor plăti cu 10 euro mai mult

12:20

O angajată din domeniul social din Chișinău imploră consilierii municipali să voteze proiectul prin care bugetarii capitalei își vor primi salariile la timp, fără întârzieri, la începutul noului an. Femeia, cu voce tremurândă, a ținut un discurs la tribuna CMC, la începutul ședinței de astăzi: „Lucrătorii sociali au 5000 lei și lucrează 8 ore în picioare, deservesc oamenii, vă rog frumos, PAS, sunteți la guvernare și ați promis că toate programele sociale vor fi respectate”.