Muzeul Luvru majorează biletele cu 45% pentru o categorie de turiști. Vizitatorii vor plăti cu 10 euro mai mult
UNIMEDIA, 28 noiembrie 2025 14:00
Muzeul Luvru a decis joi să majoreze cu 45% preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei începând cu 2026, o măsură promovată de guvern şi denunţată de sindicate, relatează presa franceză, citată de protv.ro.
Acum 30 minute
14:00
14:00
UNInterviu cu Vasile Chirtoca, despre ce ne așteaptă pe piața auto, comunicare la zero între business și guvernare, moldovenism și politică: „Sunt optimist, mai rău nu are cum fi” # UNIMEDIA
Omul de afaceri Vasile Chirtoca, fondatorul uneia dintre cele mai mari companii importatoare de automobile din țară, deținător al Ordinului Republicii, Gloria Muncii, fost consilier municipal, a vorbit, în premieră, la UNInterviu pentru UNIMEDIA despre cum războiul din Ucraina a afectat businessul, cum colaborează actuala guvernare cu oamenii de afaceri, de ce consideră trădare de țară o eventuală aderare la Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană, familie, copilărie lângă Odesa, moldovenism și limba moldovenească.
Acum o oră
13:50
(video) CMC, în ședință cu strigăte și replici: - Ușa e în partea dreaptă. - Nu trebuie să ne arătați dvs ușa. Proiectul pe salarizarea profesorilor, votat # UNIMEDIA
Consilierii se întrunesc din nou, astăzi, după două încercări eșuate, la începutul săptămânii, de a continua ședința începută pe 21 noiembrie. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
13:50
(video) Bărbatul care ar fi organizat transportarea armelor depistate la Albița, adus în instanță pentru arest preventiv: Ce a declarat avocatul acestuia # UNIMEDIA
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru bărbatul suspectat că ar fi organizat transportul de arme de contrabandă descoperit la vama Leușeni - Albița. Acesta a fost adus astăzi, 28 noiembrie, în fața magistraților, scrie realitatea.
13:40
(foto) Scandal în Europa League. Un fotbalist și-a ironizat adversarul pentru aspectul fizic: „Asta se numește bullying, ar trebui luat de urechi” # UNIMEDIA
Fotbaliștii Victor Edvardsen și Angelo Stiller s-au aflat în centrul unui conflict la partida Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart 0-4, disputată joi seară, în Europa League, scrie sport.ro.
13:30
Un medic ginecolog din Ștefan Vodă, condamnat la pușcărie, pentru decesul unei gravide: I-a lezat organe vitale, în timpul cezarienei. Spitalul, obligat să plătească prejudiciu moral # UNIMEDIA
Un medic obstetrician-ginecolog a fost condamnat la 1 an și 6 luni închisoare cu interdicția de a exercita profesia de lucrător medical pe o perioadă de 2 ani, după decesul unei femei însărcinate. Doctorul va sta după gratii pentru că i-a lezat victimei organele vitale, în timpul unei intervenții chirurgicale.
Acum 2 ore
13:20
(video) „Puteți să puneți 200 de lei pe pieptul copilului”. Pavel Sîrbu, în culmea fericirii, după ce soția sa a născut încă o fetiță. Ce nume a primit # UNIMEDIA
Fericire în familia comediantului Pavel Sîrbu. Pe 1 octombrie, soția acestuia a adus pe lume o fetiță, care a primit numele Evelina. Invitat la emisiunea „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, Pavel ne-a mărturisit că trăiește o perioadă extrem de frumoasă din viața sa.
13:00
13:00
13:00
Ministrul Apărării din România a demisionat, după scandalul cu CV-ul falsificat: Cine va asigura interimatul # UNIMEDIA
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării din România, și-a depus vineri, 28 noiembrie, demisia din funcție, pe fondul scandalului provocat de infomaţiile contradictorii din CV-ul său, scrie presa română.
13:00
Fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, reținut pentru spălare de bani, a fost adus astăzi în fața magistraților. Procurorii cer prelungirea arestului preventiv cu 30 de zile. „Sunt jertfă”, a declarat acesta pentru protv.
12:50
12:30
Acum 4 ore
12:20
(video) „Cu 5000 lei lucrăm. PAS, ați promis altceva.” Angajată din domeniul social, la CMC: Beneficiarii noștri au pensii mai mari decât salariile noastre # UNIMEDIA
O angajată din domeniul social din Chișinău imploră consilierii municipali să voteze proiectul prin care bugetarii capitalei își vor primi salariile la timp, fără întârzieri, la începutul noului an. Femeia, cu voce tremurândă, a ținut un discurs la tribuna CMC, la începutul ședinței de astăzi: „Lucrătorii sociali au 5000 lei și lucrează 8 ore în picioare, deservesc oamenii, vă rog frumos, PAS, sunteți la guvernare și ați promis că toate programele sociale vor fi respectate”.
12:20
Linia roșie a Ucrainei, dezvăluită de șeful staffului lui Volodimir Zelenski: „Nicio persoană sănătoasă nu ar semna asta” # UNIMEDIA
Ucraina rămâne fermă în poziția sa privind integritatea teritorială, conform declarațiilor recente ale oficialilor de la Kiev. Andrii Ermak, șeful Biroului Executiv al Președinției Ucrainene, a subliniat că nu va exista nicio cedare de teritorii în schimbul păcii atât timp cât Volodimir Zelenski este președinte, potrivit publicației Meduza, citată de Libertatea.
12:10
12:10
Șoferi, mergeți la PECO, în weekend: Prețurile la benzină și motorină scad, în următoarele trei zile # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) atestă că, începând cu săptămâna curentă, prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus cu până la 2%, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts.
11:50
11:40
(video) „Vot surpriză” la CMC: Fracțiunea MAN s-a abținut să susțină introducerea pe ordine a 2 proiecte propuse de Ceban: Nu vrem show # UNIMEDIA
Vot neașteptat la ședința de astăzi a CMC. Consilierii MAN s-au abținut să susțină propunerea primarului Ion Ceban, lider MAN, de a introduce pe ordinea de zi proiectele privind numirea Olesei Pșenițchi și a lui Victor Pruteanu ca viceprimari de Chișinău.
11:30
Doi ani de groază pentru o bătrână din sudul țării: A fost violată repetat de un vecin, apoi maltratată și amenințată cu moartea ca să nu meargă la poliție. Bărbatul, condamnat # UNIMEDIA
Un bărbat din sudul țării a fost condamnat la 7 ani de închisoare, fiind acuzat că doi ani la rând a violat o femeie în etate, anunță Procuratura Generală.
11:20
11:20
Cât costă o pereche de ochelari cu Inteligenţă Artificială: Rivalii Meta deja i-au pus la vânzare # UNIMEDIA
Alibaba a lansat joi pe piaţă noii săi ochelari inteligenţi alimentaţi de inteligenţă artificială, Quark AI Glasses, pe măsură ce gigantul tehnologic chinez îşi intensifică ofensiva pe segmentul de consum al AI, unde concurenţa devine tot mai puternică, scrie observatornews.ro.
11:10
Întâlnire surpriză Viktor Orbán-Vladimir Putin la Moscova, într-un moment critic al negocierilor de pace din Ucraina: Ce se va discuta # UNIMEDIA
Premierul maghiar, care a păstrat relații prietenoase cu liderul de la Kremlin în ciuda războiului de peste graniță, a anunțat vineri că va discuta despre livrările rusești de petrol către Ungaria, dar și despre Ucraina, scrie Reuters, potrivit hotnews.ro.
11:10
(video) „De unde ai banii?” Angajatul unei întreprinderi din Orhei, încătușat și pus cu fața la pământ: Creștea marijuana la locul de muncă și o vindea colegilor # UNIMEDIA
Un bărbat de 26 de ani, originar din raionul Fălești, angajat de circa jumătate de an la o întreprindere specializată în producerea articolelor decorative și arhitecturale din beton și metal din Orhei a fost reținut de polițiști, pentru că ar fi cultivat și îngrijit la locul de muncă plante de marijuana, pe care ulterior le-ar fi prelucrat și distribuit angajaților și persoanelor apropiate.
10:50
10:50
(video) Mașini „pe bucăți”, aduse prin contrabandă din Italia: Captură de piese de 1,2 mil. lei în capitală. Polițiștii au ridicat și cocaină de la unul dintre suspecți # UNIMEDIA
Procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Poliției de Frontieră, anunță destructurarea unui grup infracțional implicat într-o amplă schemă de contrabandă cu mijloace de transport și piese auto, în valoare de peste 1.200.000 lei.
10:30
(video) „Știți ce face Maniuc acum? Anestezie la IMC”: Reacția spitalului, după acuzațiile lansate de Roman Babuțchi, la 11 luni de la decesul soției sale într-un salon clandestin de frumusețe # UNIMEDIA
Roman Babuțchi a lansat, acum trei săptămâni, noi acuzații pe cazul decesului soției sale, Liubovi Babuțchi, și a menționat că investigarea acestuia este tărăgănată. Atunci, soțul victimei decedate într-un salon de frumusețe clandestin, în ianuarie 2025, a declarat în cadrul interviului „Verdict” cu Dorin Podlisnic că, anestezista Ecaterina Maniuc, învinuită pe cauza penală, ar continua să practice medicina la Spitalul Mamei și Copilului. Astfel, solicitați pentru reacție, reprezentanții instituției anunță că raporturile de muncă ale persoanei respective sunt suspendate.
Acum 6 ore
10:20
„Baby-gang” la Padova: Două fete de 16 ani, membre ale unei bande, reținute pentru furturi și violențe # UNIMEDIA
Două adolescente de 16 ani au fost reținute pentru jafuri, furturi și agresiuni, făcând parte dintr-un grup de minori care acționa frecvent în centrul orașului Padova, Italia. Ancheta poliției a descoperit că fetele amenințau și atacau alte tinere sau persoane vulnerabile, furând bunuri personale și telefoane. Una dintre ele a fost plasată într-un centru pentru minori, iar cealaltă într-o comunitate de reeducare, scrie presa italiană.
10:10
10:10
Afecțiunile oftalmologice necesită astăzi mai mult decât un simplu control periodic. Precizia diagnosticului, calitatea imaginii, capacitatea de a observa cele mai discrete leziuni și intervenția corectă — fie ea conservativă sau chirurgicală — pot face diferența dintre o vedere stabilă și o evoluție cu risc de pierdere vizuală. Departamentul de Oftalmologie al Spitalului Repromed funcționează ca un centru complet, unde pacienții — atât copii, cât și adulți — beneficiază de evaluare avansată, tratament modern și o abordare medicală matură.
10:10
09:50
09:40
(video) Pavel Sîrbu „rupe” scena la „Tinerii care împing Moldova înainte”: Mărturii neștiute despre Valea și Valera, noul membru al familiei, bani și cum a ajuns moderator la evenimente: „Mersi, Tolea” # UNIMEDIA
Protagonistul noii ediții a proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, este comediantul Pavel Sîrbu. Cunoscut publicului datorită aparițiilor din „Zebra Show”, acesta a povestit în emisiunea moderată de Beatricia Cojocaru despre traseul neașteptat al carierei sale - a cochetat cu muzica în adolescență, apoi a ales să studieze medicina, însă pasiunea pentru scenă, umor și personaje s-a dovedit a fi mai puternică decât orice altă opțiune.
09:30
„Tocmai a murit”. Trump a confirmat decesul unuia dintre cei doi membri ai Gărzii Naționale împușcați, o tânără de 20 de ani # UNIMEDIA
Președintele Donald Trump a anunțat moartea tinerei membre a Gărzii Naționale împușcate în centrul Washingtonului, în atacul care a avut loc la doar câteva străzi de Casa Albă, scrie adevarul.ro.
09:30
Dmitri Torner, despre alegerile din Găgăuzia: Şi Chişinăul, şi Comratul trebuie să facă totul ca alegerile să fie maximal libere şi corecte # UNIMEDIA
Dmitri Torner, lider al Partidului "NOI - Noua Opţiune Istorică", consideră că alegerile deputaţilor Adunării Populare a Găgăuziei, care au fost fixate pentru data de 22 martie 2026, și posibilele alegeri anticipate ale bașcanului trebuie să fie maximal libere și corecte.
09:20
Doar pe 28 noiembrie 2025, membrii FLYONE Club beneficiază de 50% reducere la toate zborurile spre și din Chișinău.
09:10
Pe 28 noiembrie, istoria a fost marcată de trecerea lui Magellan prin strâmtoarea sa și de unirea Bucovinei cu România.
09:10
Noi percheziții în dosarul „Tux”: Ofițerii INI și mascații „Fulger” descind pe întreg teritoriul țării, la casele și mașinile celor vizați # UNIMEDIA
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală ai INI, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, sub conducerea procurorilor PCCOCS, desfășoară astăzi, 28 noiembrie, noi acțiuni în cadrul cauzei penale „Tux”.
09:00
(video) De la Albița, în Parlament, apoi la „Patriot”: Adela Răileanu cere Centrului explicații despre cum a contracarat statul dezinformarea în cazul scandalului cu armament # UNIMEDIA
Deputata PSRM, Adela Răileanu a solicitat, printr-o interpelare oficială în plenul Parlamentului, explicații din partea Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării în legătură cu modul în care instituția a gestionat informațiile apărute după reținerea unui camion încărcat cu arme și muniții la punctul vamal Albița, pe 20 noiembrie.
08:40
(video) Rușii testează „porumbei-spioni” controlați prin cipuri cerebrale. „Biodronele lui Putin” ridică întrebări sumbre despre etică și militarizare # UNIMEDIA
O companie neurotehnologică apropiată de Kremlin susține că poate transforma porumbeii obișnuiți în „biodrone” – păsări controlate prin cipuri implantate în creier, manevrate de la distanță asemenea unor drone militare, scrie adevarul.ro.
08:30
Gemenii se confruntă cu decizii dificile, iar în relațiile nativilor Rac pot apărea schimbări bruște: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Astăzi, alinierea planetelor ne îndeamnă să ne reevaluăm prioritățile și să ne deschidem către noi începuturi. Fiecare semn zodiacal va resimți această influență într-un mod unic, încurajându-ne să ne ascultăm intuiția și să ne urmăm arhetipurile astrale.
Acum 8 ore
08:20
Scandal în România: Ministrul Apărării, acuzat că și-a falsificat primul CV ca membru al Guvernului. Universitatea Athenaeum: „Nu a fost niciodată student la noi” # UNIMEDIA
În primele poziții publice, consilier la Ministerul Transporturilor și membru în mai multe CA-uri, în CV-ul minitrului apărării român, Ionuț Moșteanu apare facultatea Athenaeum, în timp ce acum apare Bioterra, scrie Libertatea. Atheneum a negat că l-a avut student pe actualul ministru al Apărării. Într-o reacție pe Facebook, ministrul Ionuț Moșteanu a postat diploma de licență obținută la Universitatea Bioterra și spune că mențiunea Universității Athenaeum este o „greșeală care recunosc că mă jenează”.
08:00
Moldova taie încă trei legături cu CSI: Acordul de călătorii fără vize și două tratate economice, printre care unul - legat de exportul și importul de mărfuri # UNIMEDIA
Republica Moldova va denunța trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în prima lectură.
07:40
Leul moldovenesc s-a întărit astăzi în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:30
Marea Britanie amână aplicarea sancțiunilor împotriva Lukoil International până în luna februarie # UNIMEDIA
Guvernul britanic a amânat aplicarea sancțiunilor împotriva diviziei internaționale a companiei ruse Lukoil PJSC, cel mai recent exemplu al modului precaut în care acționează guvernele occidentale atunci când vizează gigantul energetic, scrie adevarul.ro.
07:20
Zi ploioasă de toamnă în Moldova: Meteorologii ne promit temperaturi oscilante, în prag de weekend # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță condiții meteorologice caracterizate de cer acoperit și ploaie ușoară în Moldova, cu temperaturi moderate pe parcursul zilei.
07:10
De ce nu vrea Putin să semneze un acord de pace cu Ucraina: „Rusia este pregătită să lupte până la ultimul ucrainean” # UNIMEDIA
Vladimir Putin a declarat că o delegație americană este așteptată să sosească la Moscova în prima jumătate a săptămânii viitoare pentru a discuta cea mai recentă propunere americană de a pune capăt războiului Kremlinului în Ucraina, transmit stirileprotv.ro.
Acum 24 ore
22:20
(video) „Camionul cu armament ar fi trecut vama fără sigiliu”. Novac: Lipsa verificărilor indică fie incompetență, fie undă verde pentru transport # UNIMEDIA
Deputatul PSRM Grigore Novac declară că camionul cu armament ar fi trecut vama fără sigiliu. „Vameșul nostru, dacă avea suspiciuni putea ușor să deschidă camionul pentru a face cercetări. Aici este vorba fie de incompetență, fie de undă verde”, a menționat Novac.
22:10
(doc) Daniel Vodă a câștigat peste jumătate milion lei în 2025, din funcția de purtător de cuvânt al premierului: Suma, de două mai mare decât leafa lui Recean # UNIMEDIA
Ex-purtătorul de cuvânt de la Guvern, Daniel Vodă, a câștigat, în anul 2025, doar din salariu, peste jumătate de milion de lei. Suma, indicată în declarația de avere și interese personale, este dublă față de remunerarea pe care a primit-o fostul premier, Dorin Recean. Leafa premierului a constituit, în total, 238.349 de lei, în anul curent.
21:50
