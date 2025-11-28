Andrii Iermak a fost eliberat din funcție de președintele Zelenski

21:50

Proiectul de lege privind rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025 prevede mai mulți bani pentru salariile profesorilor, ajutoarele sociale și pentru plata facturilor. Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că diferențele dintre rectificările bugetare din primăvară și cele de final de an se explică prin trecerea de la un focus pe creștere economică și investiții spre asigurarea fondurilor pentru angajamente sociale urgente.