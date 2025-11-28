Sindicatele solicită un salariu minim de cel puțin 7.800 de lei în 2026: „Salariații nu trebuie să fie expuși fenomenului sărăciei”

11:50

O femeie de 28 de ani din raionul Ștefan Vodă a decedat la scurt timp după o operație de cezariană efectuată la spitalul raional. Medicul obstetrician care a efectuat intervenția chirurgicală în iunie 2022 a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare, cu interdicția de a exercita profesia de medic timp de doi ani. Totuși, executarea pedepsei a fost suspendată pe un termen de probă de un an.