Sindicatele solicită un salariu minim de cel puțin 7.800 de lei în 2026: „Salariații nu trebuie să fie expuși fenomenului sărăciei”
Radio Moldova, 28 noiembrie 2025 14:00
Sindicatele resping propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale privind majorarea salariului minim de la 5.500 la 6.300 de lei pentru anul 2026. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) susține că suma nu acoperă nici măcar minimul de existență al unui salariat cu un copil la întreținere și cere un salariu minim de cel puțin 7.800 de lei.
ANRE, despre ieftinirea carburanților: factorii geopolitici și deciziile OPEC+ modelează cotațiile petrolului # Radio Moldova
Prețurile la benzină și motorină s-au ieftinit cu până la 2% în această săptămână. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), evoluția este determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts.
Dosarul contrabandei cu arme: Cel de-al patrulea bărbat implicat în transportul munițiilor, adus în fața judecătorilor # Radio Moldova
Bărbatul care ar fi organizat transportul armelor depistate în camionul reținut la vama Leușeni - Albița a fost adus, pe 28 noiembrie, în fața magistraților. Procurorii solicită plasarea acestuia în arest preventiv pentru 30 de zile. Suspectul, originar din Chișinău, și-a acoperit capul și a evitat orice interacțiune cu presa pe holurile instanței, trecând rapid prin fața jurnaliștilor fără a răspunde la întrebări.
Criza politică din Găgăuzia: Cine controlează regiunea și cum trebuie să acționeze Chișinăul # Radio Moldova
Deciziile Adunării Populare (AP) a Găgăuziei, adoptate cu încălcarea legislației, au declanșat o criză politică în autonomie. Activistul civic Mihail Sirkeli afirmă că actuala componență a AP își exercită atribuțiile ilegal, iar influența grupului politic condus de Ilan Șor și a Moscovei asupra regiunii rămâne dominantă. La rândul său, analistul politic Nicolae Negru consideră că autoritățile centrale de la Chișinău trebuie să-și revizuiască abordarea și să reia controlul efectiv asupra proceselor electorale și administrative din Găgăuzia.
Several American citizens were duped into making advance payments for non-existent cars, trucks, tractors, and farm machinery in an online fraud scheme managed by four young men, aged 20 to 25, from Chișinău.
Chișinăul, atacat din nou de propaganda rusă. Expert: R. Moldova trebuie „să își consolideze capacitățile de apărare, chiar dacă ele sunt foarte modeste” # Radio Moldova
Federația Rusă acuză din nou autoritățile de la Chișinău că folosesc o „amenințare rusească inventată” pentru a justifica apropierea R. Moldova de Uniunea Europeană și NATO și că ar „militariza” teritoriul țării. Experții de a Chișinău susțin, însă, că aceste afirmații sunt false, părtinitoare și fac parte din strategia Kremlinului de a submina parcursul european al statului.
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a aprobat ajustarea bugetului pentru domeniul educației, ceea ce va permite achitarea salariilor profesorilor pentru luna noiembrie și a primelor anuale. Decizia a fost adoptată în ședința din 28 noiembrie, cu 40 de voturi. Consilierii Partidului Socialiștilor au lipsit din sală în momentul votului.
„Nu putem minimaliza incidentul”. Măsurile pe care trebuie să le întreprindă autoritățile după survolarea ilegală a spațiului aerian de către drone rusești # Radio Moldova
Republica Moldova trebuie să reacționeze ferm, să-și întărească apărarea și să investească în securitatea spațiului aerian, urmare a survolării ilegale, repetate și chiar a căderii dronelor rusești pe teritoriul țării noastre. Atât experții, cât și politicienii invitați la emisiunea „Bună seara” de la Moldova 1, ediția din 27 noiembrie, au pledat pentru implementarea de măsuri urgente - de la investiții masive în apărare, până la reacții diplomatice și combaterea dezinformării.
Cetățenii mai pot depune doar vineri, 28 noiembrie, cereri pentru a beneficia de compensații la energie pentru luna noiembrie, în sezonul rece 2025 - 2026. Solicitările depuse după data de 28 noiembrie vor fi luate în calcul abia din luna următoare.
Medicina viitorului, la USMF: simulare, VR și platforme digitale în locul instruirii pe materiale cadaverice # Radio Moldova
Materiale cadaverice și biomateriale naturale nu vor mai fi utilizate de studenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” pentru a învăța meserie. Instituția anunță tranziția către instruirea prin centre de simulare, realitate virtuală și programe digitale avansate. Infrastructura modernă de pregătire a studenților a fost procurată cu sprijinul României și a fost inaugurată vineri, 28 noiembrie.
Zece milioane de lei în trei luni: cetățeni americani, storși de bani printr-o schemă gestionată din R. Moldova # Radio Moldova
Mai mulți cetățeni americani au fost păcăliți să facă plăți în avans pentru autoturisme, camioane, tractoare și utilaje agricole care de fapt nu existau în realitate. Schema de escrocherie era gestionată de patru tineri din Chișinău, cu vârste între 20 și 25 de ani. Suma totală încasată fraudulos, timp de trei luni, de către suspecți se ridică la aproximativ 10 milioane de lei.
Cezariană fatală la Ștefan Vodă: un medic a fost condamnat la închisoare, fiind găsit vinovat de malpraxis # Radio Moldova
O femeie de 28 de ani din raionul Ștefan Vodă a decedat la scurt timp după o operație de cezariană efectuată la spitalul raional. Medicul obstetrician care a efectuat intervenția chirurgicală în iunie 2022 a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare, cu interdicția de a exercita profesia de medic timp de doi ani. Totuși, executarea pedepsei a fost suspendată pe un termen de probă de un an.
Echipa națională a României a început în mod superb Campionatul Mondial de handbal feminin, găzduit de Germania și Țările de Jos. În meciul lor de d3ebut în grupa A „tricolorele” au învins reprezentativa Croației cu 33:24.
„Vedem dinamizarea industriei, a exporturilor de servicii”: autoritățile anticipează o creștere economică de 2-3% în 2026 # Radio Moldova
Proiectul de lege privind rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025 prevede mai mulți bani pentru salariile profesorilor, ajutoarele sociale și pentru plata facturilor. Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că diferențele dintre rectificările bugetare din primăvară și cele de final de an se explică prin trecerea de la un focus pe creștere economică și investiții spre asigurarea fondurilor pentru angajamente sociale urgente.
Chișinăul – fără viceprimari: propunerile nu au întrunit voturile necesare pentru a fi incluse pe ordinea de zi # Radio Moldova
Municipiul Chișinău rămâne fără viceprimari. Tentativa primarului general, Ion Ceban, de a propune repetat candidaturile Olesei Psenițchi și Victor Pruteanu nu a acumulat suficiente voturi pentru includerea acestora pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal din 28 noiembrie.
Echipa bucureșteană FCSB nu se regăsește în această ediție a Ligii Europei. Campioana României a suferit a patra înfrângere consecutivă în grupă unică # Radio Moldova
De această dată, FCSB a pierdut meciul cu Țrvena Zvezda Blegrad, chiar dacă a evoluat de la mijlocul primei reprize în superioritate numerică. FCSB a pierdut meciul de la Belgrad cu scorul de 0-1. Gazdele au rămas în inferioritate numerică încă din minutul 27.
Revista presei internaționale | Pretențiile ruse asupra Donbasului compromit planul american de pace; Parlamentul European critică politica SUA # Radio Moldova
Presa internațională scoate în evidență mesajele transmise de liderii de la Moscova și Kiev privind perspectivele încetării focului în Ucraina. Evoluțiile legate de planul american de pace, poziția Uniunii Europene și dinamica negocierilor diplomatice se numără printre principalele subiecte analizate de publicațiile străine.
Incendiul devastator din Hong Kong: peste 90 de persoane au decedat, peste 270 sunt dispărute # Radio Moldova
Bilanțul incendiului devastator din complexul rezidențial Wang Fuk Court din Hong Kong a urcat la cel puțin 94 de morți, potrivit presei locale care citează serviciile de intervenție. Alte peste 80 de persoane au fost rănite, inclusiv pompieri care au suferit arsuri și intoxicații cu fum.
Revista presei | Maia Sandu retrage cetățenia a cinci bărbați înrolați în trupele ruse din stânga Nistrului; Parlamentul denunță Acordul cultural cu Federația Rusă # Radio Moldova
Pe primele pagini ale publicațiilor naționale citim că președinta Maia Sandu a retras cetățenia pentru cinci persoane înrolate în Grupul Operativ al Trupelor Ruse. Din presă mai aflăm că după ore de discuții aprinse, deputații găgăuzi au stabilit data alegerilor pentru o nouă componență a Adunării Populare. Instituțiile de presă anunță între timp că podul de la Ungheni ar urma să fie dat în exploatare în septembrie 2026.
Agenți anticorupție din Ucraina au percheziționat biroul lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Zelenski # Radio Moldova
Autoritățile anticorupție din Ucraina au efectuat percheziții la biroul lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, au declarat oficiali vineri, 28 noiembrie, informează Reuters.
Decizie CSJ: CEC din Găgăuzia reintră în drepturi. Adunarea Populară de la Comrat a desființat ilegal această autoritate # Radio Moldova
Hotărârea Adunării Populare din anul 2023, care a dus la desființarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) a Găgăuziei ca organ permanent și activ, a fost anulată. Punctul final în acest proces a fost pus de Curtea Supremă de Justiție (CSJ), prin decizia pronunțată la 27 noiembrie.
Moldova's tourism sector is experiencing a period of consistent growth, a trend unequivocally confirmed by recent statistics.
Grup de contrabandiști, destructurat: cocaină, zeci de mii de euro și mașini de lux ridicate în urma perchezițiilor # Radio Moldova
Aduceau din Italia piese de schimb pentru automobile de lux, fără să le declare la vamă. Un grup infracțional implicat într-o schemă de contrabandă cu automobile și piese auto, estimată la peste 1.2 milioane de lei a fost destructurat de procurori în colaborare cu Poliția de Frontieră.
Investigațiile oamenilor legii în cadrul dosarului penal care vizează schema „TUX” continuă. În dimineața zilei de vineri, 28 noiembrie, au loc 20 de percheziții simultan în mai multe localități din R. Moldova la domiciliile unor persoane vizate în anchetă.
Șapte ani de detenție pentru un bărbat din sudul țării care a abuzat sexual o femeie de 75 de ani # Radio Moldova
O femeie de 75 de ani a fost abuzată sexual de vecinul său, un bărbat de 53 de ani din sudul Republicii Moldova. Pentru fapta comisă, bărbatul a fost condamnat la șapte ani de închisoare.
Organizatorii de evenimente, invitați să-și anunțe proiectele planificate pentru anul 2026 în agenda cultural-turistică „Pomul Vieții” # Radio Moldova
Turismul din Republica Moldova traversează o perioadă de creștere constantă, iar cifrele o confirmă. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în primele nouă luni ale acestui an, peste 480.000 de persoane au apelat la serviciile agențiilor de turism și tur-operatorilor, cu 6.5% mai mult decât în aceeași perioadă din 2024.
Tânăra gardistă Sarah Beckstrom a murit la spital după atacul armat de lângă Casa Albă, anunță Donald Trump # Radio Moldova
Soldata Gărzii Naționale a SUA Sarah Beckstrom, rănită în urma atacului armat produs lângă Casa Albă, la Washington, a murit la spital. Anunțul a fost făcut de președintele american Donald Trump, joi, 27 noiembrie, în timpul unui discurs adresat militarilor. Informația este citată de agenția AFP și DW.
Creștinii ortodocși de stil vechi au intrat astăzi, 28 noiembrie, în Postul Nașterii Domnului, o perioadă de 40 de zile de pregătire spirituală care se va încheia pe 7 ianuarie, odată cu sărbătoarea Crăciunului. Postul este marcat prin abținerea de la carne, lactate și ouă, iar în zilele de sâmbătă și duminică, până pe 31 decembrie, sunt permise dezlegări la pește, precum și la anumite sărbători religioase importante.
«Cine e gata să moară pentru Moldova?» Franța reintroduce serviciul militar, deocamdată voluntar # Radio Moldova
Franța a devenit joi, 27 noiembrie, cea mai recentă țară din UE care prezintă planuri de extindere a efectivelor armatei sale. Președintele Emmanuel Macron a anunțat că serviciul militar va fi restabilit - deși pe bază voluntară - la aproape 30 de ani de la sfârșitul recrutării obligatorii. În fața amenințării militare a Rusiei și a incertitudinii cu privire la angajamentul SUA de a-și apăra aliații transatlantici, Europa se grăbește să-și consolideze industria de apărare și capacitatea de desfășurare a trupelor, după ce le-a redus radical de la începutul Războiului Rece încoace.
Atacul asupra podului Kerci: opt bărbați, condamnați la închisoare pe viață în Rusia # Radio Moldova
Opt bărbați au fost condamnați la închisoare pe viață în Rusia pentru atacul asupra podului Kerci, fiind acuzați de terorism. Aceștia sunt cetățeni ai Rusiei, Ucrainei, Georgiei și Armeniei și, potrivit anchetatorilor, au fost implicați în transportul mărfii utilizate în atacul terorist în urma căruia a fost distrus podul construit de ruși după anexarea peninsulei Crimeea. Inculpații nu și-au recunoscut vina.
Construcția podului de la Ungheni avansează: lucrările au depășit 20 - 25% pe ambele maluri ale Prutului # Radio Moldova
Lucrările la viitorul pod peste Prut, de la Ungheni, înaintează într-un ritm constant. Construcția, considerată una dintre cele mai importante investiții transfrontaliere din ultimele decenii, a depășit 20% pe malul Republicii Moldova și 25% pe partea românească, potrivit datelor prezentate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România.
Putin răspunde planului de pace propus de SUA: retragerea armatei ucrainene sau continuarea ofensivelor # Radio Moldova
Pentru prima dată după discuțiile de la Geneva privind noul plan de pace elaborat de Statele Unite, Vladimir Putin a reacționat public și a transmis mesaje care contrazic esența oricăror negocieri reale. Liderul de la Kremlin le cere ucrainenilor să renunțe la teritoriile ocupate de Rusia în estul Ucrainei, teritorii pe care Moscova le-a anexat ilegal în 2022.
Cazul platformei TUX a reaprins disputele în Parlament: socialiștii au cerut instituirea unei comisii de anchetă # Radio Moldova
Cazul platformei investiționale TUX a reaprins disputele în Parlament, după ce socialiștii au cerut instituirea unei comisii de anchetă. Majoritatea a respins inițiativa, invocând numărul redus de plângeri și prejudicii raportate. De cealaltă parte, persoane care se declară victime susțin că pagubele reale se ridică la milioane de euro și că mii de oameni ar fi fost afectați, în timp ce datele oficiale indică, deocamdată, doar 13 plângeri și aproximativ 100 de persoane vizate de investigații.
Incendiul devastator din Hong Kong: peste 80 de persoane au decedat, peste 270 sunt dispărute # Radio Moldova
Un incendiu masiv a cuprins miercuri, 26 noiembrie, complexul rezidențial Wang Fuk Court din districtul Tai Po din Hong Kong, provocând moartea a peste 40 de persoane, și evacuări pe scară largă. Flăcările au izbucnit în jurul orei 14:51, iar autoritățile au ridicat rapid nivelul de alertă până la gradul 5, cel mai înalt posibil, transmit BBC și Reuters.
Igor Grosu: „Expulzarea ambasadorului agreat al Federației Ruse la Chișinău nu este luată în calcul” # Radio Moldova
Expulzarea ambasadorului Rusiei la Chișinău nu este luată în calcul, a precizat președintele Parlamentului. Există măsuri mult mai eficiente, a subliniat Igor Grosu, fără a intra în detalii. Între timp, unii deputați din opoziție continuă să ironizeze pericolul dronelor rusești care survolează ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Iar Renato Usatîi spune că drona găsită pe acoperișul unei case din Florești ar fi putut fi folosită de contrabandiști.
Petrocub Hîncești încheie în forță prima parte a campionatului Republicii Moldova! Fotbaliștii visează la un nou titlu # Radio Moldova
Echipa este lider autoritar al clasamentului și va încheia anul pe primul loc, în postura de campioană de toamnă, chiar dacă mai este o etapă de disputat. Fotbaliștii hânceșteni visează tot mai intens la titlul de campioni și vor să lupte până la capăt pentru ca gruparea din Hâncești să devină bicampioană a Republicii Moldova.
Conferința Businessul Fructelor: „Fructele moldovenești merită să fie pe rafturile magazinelor din Europa și din lume” # Radio Moldova
Fructele moldovenești merită să fie pe rafturile magazinelor din Europa și din lume, iar locul agricultorilor moldoveni este în rândul celor mai respectați și competitivi producători, a declarat premierul Alexandru Munteanu la cea de-a 11-a ediție a Conferinței Businessul Fructelor, care a reunit la Chișinău peste 300 de producători și exportatori de fructe, experți naționali și internaționali în pomicultură.
Table interactive, calculatoare și alte echipamente moderne din partea României pentru 40 de școli # Radio Moldova
Patruzeci de școli au primit table interactive, calculatoare și alte echipamente pe care profesorii le vor folosi pentru a face orele mai interesante. Este o donație făcută de Guvernul României, prin proiectul „Digitalizarea în educație”, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM). Programul a ajuns la a treia ediție.
Singurul apicultor moldovean inclus în ruta transfrontalieră gastronomică România – R. Moldova # Radio Moldova
Constantin Stegărescu de la Răciula, raionul Călărași, așteaptă turiștii să-i răsfețe cu miere de calitate și cu alte produse melifere. Afacerea apicultorului a fost inclusă în ruta transfrontalieră Gastronomică România – Republica Moldova, lansată la mijlocul lunii noiembrie curent.
Vladimir Bolea, planuri pentru extinderea Aeroportului „Eugen Doga”: „În 2026, începem reconstrucția, ne apropiem de șase milioane de pasageri” # Radio Moldova
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău parcurge cea mai accelerată perioadă de creștere din istoria sa. După ce anul trecut a înregistrat 4.1 milioane de pasageri, în 2025 fluxul a depășit deja cinci milioane, iar până la finele anului ar putea ajunge la șase milioane. Extinderea terminalului cu încă 5.000 de metri pătrați devine, astfel, o necesitate urgentă.
Adolescenții, vulnerabili în fața drogurilor: specialiștii explică factorii care duc la dependență și cum poate fi prevenit consumul # Radio Moldova
Singurătatea, hărțuirea la școală și timpul petrecut în exces în fața ecranelor pot favoriza apariția stărilor depresive la adolescenți. În lipsa unui sprijin adecvat, mulți dintre ei ajung să caute refugiu în consumul de droguri. Dependența rămâne un fenomen extrem de delicat și complicat al societății actuale.
DECRET | Cetățenia R. Moldova, retrasă pentru șapte persoane înrolate în Grupul Operativ al Trupelor Ruse # Radio Moldova
Cinci moldoveni înrolați în Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) din regiunea transnistreană au rămas fără cetățenia Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu a semnat joi, 27 noiembrie, decretul prin care statutul de cetățeni ai R. Moldova a fost retras în cazul celor cinci persoane.
Transport modern la Ungheni: 14 microbuze noi vor fi introduse pe rute începând de anul viitor # Radio Moldova
Un lot de microbuze a fost procurat pentru municipiul Ungheni cu sprijinul Guvernului. Cele 14 unități noi, care vor fi integrate în transportul public de pasageri începând de anul viitor, au fost prezentate joi, 27 noiembrie, în cadrul unei ceremonii la care a participat și prim-ministrul Alexandru Munteanu.
Biserica din Dubăsarii Vechi trece în folosința Mitropoliei Basarabiei. Mitropolia Moldovei anunță că va ataca hotărârea # Radio Moldova
Mitropolia Basarabiei, subordonată canonic Bisericii Ortodoxe Române, a obținut, în instanță, dreptul de folosință asupra bisericii-monument din Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni. Dreptul de a folosi gratuit clădirile a peste 800 de biserici din R. Moldova i-a fost acordat de către guvernarea comunistă, încă în 2003, doar Mitropoliei Moldovei, care aparține de Patriarhia Rusă.
Jurnalistă DW, despre modelul german de gestionare a problemei drogurilor: „Cooperare instituțională” # Radio Moldova
Consumul și traficul de droguri se intensifică periculos în Europa, inclusiv în Republica Moldova, constată jurnalista Deutsche Welle (DW) Alina Kühnel. În cadrul unui interviu la Moldova 1, jurnalista a avertizat că extinderea rețelelor de distribuție, cu implicarea tinerilor, pune presiune pe autorități, specialiști și sistemele medicale din întreaga lume și sugerează necesitatea unor soluții urgente pentru combaterea acestui flagel.
