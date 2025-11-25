Anexă la situația de profit și pierdere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem,
BNM.md, 25 noiembrie 2025 12:00
Anexă la situația de profit și pierdere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem,
• • •
Alte ştiri de BNM.md
Acum 10 minute
12:10
Acum 30 minute
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
11:50
Acum o oră
11:40
Acum 2 ore
Ieri
Mai mult de 2 zile în urmă
02:30
21 noiembrie 2025
20:30
17:40
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, la Conferința privind Integrarea Economică Europeană: BNM dezvoltă infrastructura financiară și sprijină inovația digitală # BNM.md
Astăzi, 21 noiembrie, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), doamna Anca Dragu, a participat la Conferința privind Integrarea Economică Europeană (CEEI 2025), eveniment organizat de Banca Națională a Austriei la Viena.
16:20
În luna octombrie 2025, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 82,0% comparativ cu 83,6% în luna septembrie 2025.
16:20
Activitatea Băncii Naționale a Moldovei pe piața valutară se desfășoară în strictă conformitate cu obiectivele politicii monetare și valutare a BNM. Banca Națională utilizează în calitate de instrumente ale intervențiilor valutare atât operațiunile directe (cumpărări sau vânzări la vedere de valută contra lei moldovenești), care influențează masa monetară, cât și operațiunile de ajustare (swap-uri valutare), care sunt instrumente reversibile și care nu au impact asupra masei monetare pe termen...
16:20
Rulajul pieţei valutare în numerar cuprinde totalitatea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a valutei străine contra monedă naţională, efectuate de unităţile de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice şi raportate în conformitate cu Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 53 din 5 martie 2009). Determinarea echivalentului în euro a volumului operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a nume...
16:20
Piața valutară fără numerar a Republicii Moldova este caracterizată de volumul tranzacțiilor de cumpărare/vânzare a valutei, cu excepția celor efectuate de către Banca Națională a Moldovei. Printre segmentele pieței monitorizate, în particular se numără piața interbancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între băncile comerciale) și piața intrabancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între bănci și clienții acestora). Informația privind piața valutară...
16:20
Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate. Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliu...
14:30
13:40
13:30
13:30
13:30
12:50
12:50
12:40
12:40
11:50
HCE al BNM nr.252/2025 pentru modificarea unor acte normative ale BNM (privind raportarea efectului de levier) # BNM.md
Hotărârea Hotărîrea privind raportarea efectului de levier raportarea efectului de levier HCE al BNM nr. 252 din 06.11.2025 Hotărârea 252 Hotararea 252 Hotătîrea 252 Hotarirea 252 252 nr. 252 nr 252 HCE 252 HCE al BNM 252 din 6 moiembrie 2025 6 noiembrie 2025 în vigoare 01.01.2026 în vigoare din 01.01.2026 1 ianuarie 2026
08:30
02:30
20 noiembrie 2025
20:20
19:40
Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie – octombrie 2025 # BNM.md
În ianuarie – octombrie 2025, volumul eliberărilor cumulative de numerar în casele băncilor a depășit cu 4 210,9 milioane lei volumul încasărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar.
19:20
În luna octombrie 2025, baza monetară a constituit 83 181,8 milioane lei, ceea ce reprezintă o scădere cu 0,3 la sută față de luna septembrie 2025 și cu 2,9 la sută față de perioada similară a anului precedent.
18:50
În luna octombrie 2025, depozitele noi atrase la termen au constituit 4 475,9 milioane lei, micșorându-se cu 1,5 la sută față de luna septembrie 2025.
18:20
În luna octombrie 2025, creditele noi acordate au constituit 7 044,4 milioane lei, în descreștere cu 2,7 la sută față de luna precedentă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.