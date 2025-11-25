Ce mănânci când ești răcit: alimentele care te pun rapid pe picioare

16:50

Doi români au fost arestați de autoritățile germane, după ce au spart geamul unei ieșiri de urgență și au încercat să alerge după avion pe pista de decolare, după ce au ratat îmbarcarea pentru un zbor spre România, transmite DailyMail. Cei doi bărbați, în vârstă de 28 și 47 de ani, au fost văzuți alergând [...]