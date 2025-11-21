CSJ: Încetarea procesului penal în ședința preliminară, pe motiv de împăcare a părților, nu poate avea loc
Bizlaw.md, 21 noiembrie 2025 15:50
Curtea Supremă de Justiție a emis încă un aviz consultativ. Ea...
• • •
În viața de zi cu zi, consumatorul contemporan încheie p...
Decizie controversată a CJUE: Poliţia unui stat membru poate păstra datele biometrice şi genetice ale unui suspect de infracţiuni # Bizlaw.md
Poliţia dintr-un stat membru al Uniunii Europene (UE) poate decide s...
Regulamentul cu privire la modul de planificare a achizițiilor publi...
Sectorul construcțiilor în expansiune. Care categorii înregistrează cele mai mari creșteri # Bizlaw.md
Volumul lucrărilor de construcții a crescut semnificativ în tr...
Comisia de Evaluare a Judecătorilor începe verificarea a încă patru candidați la funcția de judecător la CSJ # Bizlaw.md
Dosarele a patru candidați înscriși în concursul pentru ...
Restituirea taxei de stat pentru contestațiile din achizițiile publice ar putea deveni automată # Bizlaw.md
Restituirea taxei de stat achitate la depunerea contestațiilor &icir...
Piața criptoactivelor ar putea fi reglementată. Ministerul Finanțelor lucrează la un nou cadru legal # Bizlaw.md
Piața criptoactivelor ar putea fi reglementată în Republica Mo...
Rata amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate ...
Uniunea Europeană a anunţat o serie de măsuri în vederea unei ...
Codul personal de asigurări sociale ar putea să dispară. Cum va fi ținută evidența drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale # Bizlaw.md
Codul personal de asigurări sociale ar putea să dispară încep&ac...
CtEDO obligă statul să execute în trei luni o hotărâre din 2007 privind acordarea locuinței unei procuroare # Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a publicat hotărârea &ic...
Sindicatele cer majorarea salariilor în sectorul bugetar și stabilirea valorii de referință la minimum 3.000 lei în 2026 # Bizlaw.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solici...
Wizz Air a fost amendată cu 500.000 de euro pentru promovarea înșelătoare a unui abonament # Bizlaw.md
Wizz Air a fost amendată cu 500.000 de euro de autoritățile din Ital...
Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat transferul temporar a ...
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a examinat demersul Pro...
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentr...
Consiliul Concurenței analizează formularul de notificare privind&nb...
Noua lume a criminalității create de AI: atacuri automate, furturi de identitate în masă și o poliție depășită # Bizlaw.md
Tentativele de fraudă cu deepfake au crescut cu 3.000% în 2023...
Autorizaţia de schimbare a destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor, poate fi obținută online # Bizlaw.md
Cetățenii și agenții economici pot solicita și obține acum online Au...
CtEDO: Prin redeschiderea dosarului, statul i-a oferit reclamantului o șansă reală de a-și apăra drepturile, îndeplinindu-și obligațiile, chiar dacă soluția finală nu i-a fost favorabilă # Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat decizia de inadmis...
Comisia de evaluare a finalizat procedurile în privința procurorilor Grigore Clevadî și Irina Catan. Ce decizii a luat # Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a încheiat procedura de eva...
Autoritatea Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) solu...
Mediul de afaceri critică modificările propuse la regulile de control în domeniul muncii # Bizlaw.md
Asociația Patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova&rd...
Un juriu american a decis că Apple trebuie să plătească 634 milioane de dolari companiei Masimo, în procesul privind tehnologia de monitorizare a saturaţiei de oxigen de pe Apple Watch # Bizlaw.md
Un juriu federal din California a decis că Apple datorează 634 de mi...
Moldcell intenționează să preia o companie care comercializează echipamente IT. Consiliul Concurenței analizează tranzacția # Bizlaw.md
Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice ce...
Regulile privind drepturile acționarilor și comunicarea informațiilor corporative, armonizate cu legislația europeană # Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (...
Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) va organiza ultimele t...
Nereguli la mai multe unități de schimb valutar, depistate după un control inopinat al CNPF # Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a depistat nereguli la ...
Servicii notariale digitale: Noul Sistem informațional „Registrul dosarelor succesorale și a testamentelor”, lansat # Bizlaw.md
Înregistrarea dosarelor succesorale și a testamentelor devine ...
Autoritățile de concurență ale Uniunii Europene au deschis o investiga...
Concurs pentru selectarea reprezentanților societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor # Bizlaw.md
Comisia de selecție a reprezentanților societății civile în Co...
Curtea a verificat constituționalitatea limitării dreptului de proprietate asupra armelor atunci când titularul este învinuit în cauze penale # Bizlaw.md
Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea privind excepția ...
Comisia de licențiere a profesiei de avocat a finalizat această săpt...
CJUE: Judecătorii care preiau sarcini suplimentare din cauza posturilor vacante nu au dreptul la compensații financiare. Timpul liber poate fi o măsură suficientă # Bizlaw.md
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) susține că un judecător...
CSM a anunțat concurs pentru suplinirea posturilor vacante de judecător în completele specializate anticorupţie la Curtea de Apel Centru # Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat concurs...
Nici cele mai cunoscute mărci din lume nu sunt imune la schimbările ...
Decanul Baroului avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișin...
Victor Furtuna a intrat oficial în funcția de procuror-șef al Procur...
Achizițiile publice din Republica Moldova vor fi reglementate de o nou...
Ministerul Justiției caută avocat care să reprezinte Republica Moldova în procedura de recunoaștere a unei hotărâri judecătorești în Ucraina # Bizlaw.md
Ministerul Justiției a anunțat organizarea concursului de selectare ...
Maksym Barabash: „De 30 de ani, Philip Morris investește în economia Republicii Moldova” # Bizlaw.md
Compania Philip Morris se apropie de aniversarea de 30 de ani de activ...
Italia reglementează prin lege activitatea influencerilor care vorbesc despre mâncare. Amenzile pot ajunge până la 600.000 euro # Bizlaw.md
Influencerii și creatorii de conținut din Italia care discută public...
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat o hotărâ...
Depunerea online a cererii de înregistrare a beneficiarului ef...
Examenul de calificare în profesia de notar va avea loc la începutul anului viitor. Care este termenul limită pentru înscriere # Bizlaw.md
Comisia de Licențiere a activității notariale a stabilit calendarul ...
Iute Grup înregistrează rezultate solide la finele trimestrului III al anului 2025, cu profit și venituri în creștere # Bizlaw.md
Iute Grup, companie fintech cu sediul central în Est...
Fiecare adult ar trebui să câștige peste 26 mii de lei pentru un trai decent. Sindicatele cer majorarea salariului minim la 8.050 lei # Bizlaw.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a îna...
