CSJ: Încetarea procesului penal în ședința preliminară, pe motiv de împăcare a părților, nu poate avea loc

Bizlaw.md, 21 noiembrie 2025 15:50

Curtea Supremă de Justiție a emis încă un aviz consultativ. Ea...

Acum 30 minute
15:50
Acum 2 ore
14:30
Contractele negociate în afara spațiilor comerciale Bizlaw.md
În viața de zi cu zi, consumatorul contemporan încheie p...
Acum 4 ore
13:30
Criticat de unii, susținut de alții: CCI se declară în favoarea proiectului noii legi a medierii Bizlaw.md
După ce mai multe
Acum 8 ore
09:10
Decizie controversată a CJUE: Poliţia unui stat membru poate păstra datele biometrice şi genetice ale unui suspect de infracţiuni Bizlaw.md
Poliţia dintr-un stat membru al Uniunii Europene (UE) poate decide s...
Acum 24 ore
16:10
Noul Regulament privind planificarea achizițiilor publice intră în vigoare Bizlaw.md
Regulamentul cu privire la modul de planificare a achizițiilor publi...
Ieri
15:30
Sectorul construcțiilor în expansiune. Care categorii înregistrează cele mai mari creșteri Bizlaw.md
Volumul lucrărilor de construcții a crescut semnificativ în tr...
15:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor începe verificarea a încă patru candidați la funcția de judecător la CSJ Bizlaw.md
Dosarele a patru candidați înscriși în concursul pentru ...
14:30
Restituirea taxei de stat pentru contestațiile din achizițiile publice ar putea deveni automată Bizlaw.md
Restituirea taxei de stat achitate la depunerea contestațiilor &icir...
13:10
Piața criptoactivelor ar putea fi reglementată. Ministerul Finanțelor lucrează la un nou cadru legal Bizlaw.md
Piața criptoactivelor ar putea fi reglementată în Republica Mo...
10:50
BNM majorează rata amortizorului anticiclic pentru credite Bizlaw.md
Rata amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate ...
08:50
UE vrea să relaxeze reglementările cu privire la inteligenţa artificială și GDPR Bizlaw.md
Uniunea Europeană a anunţat o serie de măsuri în vederea unei ...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Codul personal de asigurări sociale ar putea să dispară. Cum va fi ținută evidența drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale Bizlaw.md
Codul personal de asigurări sociale ar putea să dispară încep&ac...
14:20
CtEDO obligă statul să execute în trei luni o hotărâre din 2007 privind acordarea locuinței unei procuroare Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a publicat hotărârea &ic...
13:10
Proiectul Legii privind medierea revine în discuții înainte de lectura a doua. Reprezentanții comunității de afaceri avertizează că, în forma actuală, riscă să afecteze accesul la justiție Bizlaw.md
11:00
Sindicatele cer majorarea salariilor în sectorul bugetar și stabilirea valorii de referință la minimum 3.000 lei în 2026 Bizlaw.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solici...
08:50
Wizz Air a fost amendată cu 500.000 de euro pentru promovarea înșelătoare a unui abonament Bizlaw.md
Wizz Air a fost amendată cu 500.000 de euro de autoritățile din Ital...
18 noiembrie 2025
15:40
Trei judecători, transferați temporar la Curtea de Apel Centru. Zeci de funcții vacante Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat transferul temporar a ...
13:10
CSM a acordat permisiunea pentru pornirea urmăririi penale în privința unui judecător Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a examinat demersul Pro...
11:00
Concurs pentru suplinirea funcției de inspector-judecător Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentr...
09:40
Achiziționarea Moldasig SA de către VIG, analizată de Consiliul Concurenței Bizlaw.md
Consiliul Concurenței analizează formularul de notificare privind&nb...
09:10
Noua lume a criminalității create de AI: atacuri automate, furturi de identitate în masă și o poliție depășită Bizlaw.md
Tentativele de fraudă cu deepfake au crescut cu 3.000% în 2023...
17 noiembrie 2025
16:10
Autorizaţia de schimbare a destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor, poate fi obținută online Bizlaw.md
Cetățenii și agenții economici pot solicita și obține acum online Au...
15:20
CtEDO: Prin redeschiderea dosarului, statul i-a oferit reclamantului o șansă reală de a-și apăra drepturile, îndeplinindu-și obligațiile, chiar dacă soluția finală nu i-a fost favorabilă Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat decizia de inadmis...
14:30
Comisia de evaluare a finalizat procedurile în privința procurorilor Grigore Clevadî și Irina Catan. Ce decizii a luat Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a încheiat procedura de eva...
13:00
Termenul de soluționare a contestației. Explicațiile ANSC Bizlaw.md
Autoritatea Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) solu...
11:20
Mediul de afaceri critică modificările propuse la regulile de control în domeniul muncii Bizlaw.md
Asociația Patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova&rd...
08:40
Un juriu american a decis că Apple trebuie să plătească 634 milioane de dolari companiei Masimo, în procesul privind tehnologia de monitorizare a saturaţiei de oxigen de pe Apple Watch Bizlaw.md
Un juriu federal din California a decis că Apple datorează 634 de mi...
14 noiembrie 2025
15:50
Moldcell intenționează să preia o companie care comercializează echipamente IT. Consiliul Concurenței analizează tranzacția Bizlaw.md
Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice ce...
14:40
Regulile privind drepturile acționarilor și comunicarea informațiilor corporative, armonizate cu legislația europeană Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (...
14:20
Webinarii în pauza de prânz, organizate de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară Bizlaw.md
Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) va organiza ultimele t...
11:10
Nereguli la mai multe unități de schimb valutar, depistate după un control inopinat al CNPF Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a depistat nereguli la ...
11:00
Servicii notariale digitale: Noul Sistem informațional „Registrul dosarelor succesorale și a testamentelor”, lansat Bizlaw.md
Înregistrarea dosarelor succesorale și a testamentelor devine ...
07:00
Red Bull, investigată de Comisia Europeană pentru posibile practici anticoncurențiale Bizlaw.md
Autoritățile de concurență ale Uniunii Europene au deschis o investiga...
13 noiembrie 2025
17:00
Concurs pentru selectarea reprezentanților societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor Bizlaw.md
Comisia de selecție a reprezentanților societății civile în Co...
15:20
Curtea a verificat constituționalitatea limitării dreptului de proprietate asupra armelor atunci când titularul este învinuit în cauze penale Bizlaw.md
Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea privind excepția ...
13:40
40 de noi avocați intră în breaslă. Cinci candidați au ratat examenul final Bizlaw.md
Comisia de licențiere a profesiei de avocat a finalizat această săpt...
12:30
CJUE: Judecătorii care preiau sarcini suplimentare din cauza posturilor vacante nu au dreptul la compensații financiare. Timpul liber poate fi o măsură suficientă Bizlaw.md
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) susține că un judecător...
10:30
CSM a anunțat concurs pentru suplinirea posturilor vacante de judecător în completele specializate anticorupţie la Curtea de Apel Centru Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat concurs...
09:00
Starbucks şi Tesla - mărcile care au pierdut cel mai mult din valoare, într-un an Bizlaw.md
Nici cele mai cunoscute mărci din lume nu sunt imune la schimbările ...
12 noiembrie 2025
16:00
Avocații din Baroul Chișinău sunt convocați la Adunarea Generală Bizlaw.md
Decanul Baroului avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișin...
12:50
Procurorul General l-a prezentat pe noul șef al PCCOCS echipei de procurori Bizlaw.md
Victor Furtuna a intrat oficial în funcția de procuror-șef al Procur...
12:20
Achizițiile publice vor fi reglementate de o nouă lege Bizlaw.md
Achizițiile publice din Republica Moldova vor fi reglementate de o nou...
11:10
Ministerul Justiției caută avocat care să reprezinte Republica Moldova în procedura de recunoaștere a unei hotărâri judecătorești în Ucraina Bizlaw.md
Ministerul Justiției a anunțat organizarea concursului de selectare ...
09:00
Maksym Barabash: „De 30 de ani, Philip Morris investește în economia Republicii Moldova” Bizlaw.md
Compania Philip Morris se apropie de aniversarea de 30 de ani de activ...
07:00
Italia reglementează prin lege activitatea influencerilor care vorbesc despre mâncare. Amenzile pot ajunge până la 600.000 euro Bizlaw.md
Influencerii și creatorii de conținut din Italia care discută public...
11 noiembrie 2025
16:20
CSM recomandă participarea avocaților prin videoconferință în procesele civile Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat o hotărâ...
15:00
Declarația privind beneficiarul efectiv. Depunerea online este gratuită Bizlaw.md
Depunerea online a cererii de înregistrare a beneficiarului ef...
12:40
Examenul de calificare în profesia de notar va avea loc la începutul anului viitor. Care este termenul limită pentru înscriere Bizlaw.md
Comisia de Licențiere a activității notariale a stabilit calendarul ...
10:00
Iute Grup înregistrează rezultate solide la finele trimestrului III al anului 2025, cu profit și venituri în creștere Bizlaw.md
Iute Grup, companie fintech cu sediul central în Est...
10 noiembrie 2025
16:00
Fiecare adult ar trebui să câștige peste 26 mii de lei pentru un trai decent. Sindicatele cer majorarea salariului minim la 8.050 lei Bizlaw.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a îna...
