Trei judecători, transferați temporar la Curtea de Apel Centru. Zeci de funcții vacante

Bizlaw.md, 18 noiembrie 2025 15:40

Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat transferul temporar a ...

Acum o oră
15:40
Acum 4 ore
13:10
CSM a acordat permisiunea pentru pornirea urmăririi penale în privința unui judecător Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a examinat demersul Pro...
Acum 6 ore
11:00
Concurs pentru suplinirea funcției de inspector-judecător Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentr...
Acum 8 ore
09:40
Achiziționarea Moldasig SA de către VIG, analizată de Consiliul Concurenței Bizlaw.md
Consiliul Concurenței analizează formularul de notificare privind&nb...
09:10
Noua lume a criminalității create de AI: atacuri automate, furturi de identitate în masă și o poliție depășită Bizlaw.md
Tentativele de fraudă cu deepfake au crescut cu 3.000% în 2023...
Ieri
16:10
Autorizaţia de schimbare a destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor, poate fi obținută online Bizlaw.md
Cetățenii și agenții economici pot solicita și obține acum online Au...
15:20
CtEDO: Prin redeschiderea dosarului, statul i-a oferit reclamantului o șansă reală de a-și apăra drepturile, îndeplinindu-și obligațiile, chiar dacă soluția finală nu i-a fost favorabilă Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat decizia de inadmis...
14:30
Comisia de evaluare a finalizat procedurile în privința procurorilor Grigore Clevadî și Irina Catan. Ce decizii a luat Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a încheiat procedura de eva...
13:00
Termenul de soluționare a contestației. Explicațiile ANSC Bizlaw.md
Autoritatea Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) solu...
11:20
Mediul de afaceri critică modificările propuse la regulile de control în domeniul muncii Bizlaw.md
Asociația Patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova&rd...
08:40
Un juriu american a decis că Apple trebuie să plătească 634 milioane de dolari companiei Masimo, în procesul privind tehnologia de monitorizare a saturaţiei de oxigen de pe Apple Watch Bizlaw.md
Un juriu federal din California a decis că Apple datorează 634 de mi...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Moldcell intenționează să preia o companie care comercializează echipamente IT. Consiliul Concurenței analizează tranzacția Bizlaw.md
Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice ce...
14:40
Regulile privind drepturile acționarilor și comunicarea informațiilor corporative, armonizate cu legislația europeană Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (...
14:20
Webinarii în pauza de prânz, organizate de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară Bizlaw.md
Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) va organiza ultimele t...
11:10
Nereguli la mai multe unități de schimb valutar, depistate după un control inopinat al CNPF Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a depistat nereguli la ...
11:00
Servicii notariale digitale: Noul Sistem informațional „Registrul dosarelor succesorale și a testamentelor”, lansat Bizlaw.md
Înregistrarea dosarelor succesorale și a testamentelor devine ...
07:00
Red Bull, investigată de Comisia Europeană pentru posibile practici anticoncurențiale Bizlaw.md
Autoritățile de concurență ale Uniunii Europene au deschis o investiga...
13 noiembrie 2025
17:00
Concurs pentru selectarea reprezentanților societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor Bizlaw.md
Comisia de selecție a reprezentanților societății civile în Co...
15:20
Curtea a verificat constituționalitatea limitării dreptului de proprietate asupra armelor atunci când titularul este învinuit în cauze penale Bizlaw.md
Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea privind excepția ...
13:40
40 de noi avocați intră în breaslă. Cinci candidați au ratat examenul final Bizlaw.md
Comisia de licențiere a profesiei de avocat a finalizat această săpt...
12:30
CJUE: Judecătorii care preiau sarcini suplimentare din cauza posturilor vacante nu au dreptul la compensații financiare. Timpul liber poate fi o măsură suficientă Bizlaw.md
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) susține că un judecător...
10:30
CSM a anunțat concurs pentru suplinirea posturilor vacante de judecător în completele specializate anticorupţie la Curtea de Apel Centru Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat concurs...
09:00
Starbucks şi Tesla - mărcile care au pierdut cel mai mult din valoare, într-un an Bizlaw.md
Nici cele mai cunoscute mărci din lume nu sunt imune la schimbările ...
12 noiembrie 2025
16:00
Avocații din Baroul Chișinău sunt convocați la Adunarea Generală Bizlaw.md
Decanul Baroului avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișin...
12:50
Procurorul General l-a prezentat pe noul șef al PCCOCS echipei de procurori Bizlaw.md
Victor Furtuna a intrat oficial în funcția de procuror-șef al Procur...
12:20
Achizițiile publice vor fi reglementate de o nouă lege Bizlaw.md
Achizițiile publice din Republica Moldova vor fi reglementate de o nou...
11:10
Ministerul Justiției caută avocat care să reprezinte Republica Moldova în procedura de recunoaștere a unei hotărâri judecătorești în Ucraina Bizlaw.md
Ministerul Justiției a anunțat organizarea concursului de selectare ...
09:00
Maksym Barabash: „De 30 de ani, Philip Morris investește în economia Republicii Moldova” Bizlaw.md
Compania Philip Morris se apropie de aniversarea de 30 de ani de activ...
07:00
Italia reglementează prin lege activitatea influencerilor care vorbesc despre mâncare. Amenzile pot ajunge până la 600.000 euro Bizlaw.md
Influencerii și creatorii de conținut din Italia care discută public...
11 noiembrie 2025
16:20
CSM recomandă participarea avocaților prin videoconferință în procesele civile Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat o hotărâ...
15:00
Declarația privind beneficiarul efectiv. Depunerea online este gratuită Bizlaw.md
Depunerea online a cererii de înregistrare a beneficiarului ef...
12:40
Examenul de calificare în profesia de notar va avea loc la începutul anului viitor. Care este termenul limită pentru înscriere Bizlaw.md
Comisia de Licențiere a activității notariale a stabilit calendarul ...
10:00
Iute Grup înregistrează rezultate solide la finele trimestrului III al anului 2025, cu profit și venituri în creștere Bizlaw.md
Iute Grup, companie fintech cu sediul central în Est...
10 noiembrie 2025
16:00
Fiecare adult ar trebui să câștige peste 26 mii de lei pentru un trai decent. Sindicatele cer majorarea salariului minim la 8.050 lei Bizlaw.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a îna...
14:30
Comisia de Evaluare a Judecătorilor are o nouă conducere Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor și-a desemnat noua echipă de con...
11:30
Dreptul contractelor în Republica Moldova – un cadru modern, deschis lumii afacerilor Bizlaw.md
Acest articol a fost elaborat de av. Oleg Efrim...
10:40
Raportorii Comisiei de la Veneția vin la Chișinău pentru a examina inițiativa de creare a PACCO Bizlaw.md
Raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 10...
08:50
Visa şi Mastercard, aproape de o înţelegere cu comercianţii din SUA pentru reducerea comisioanelor Bizlaw.md
Gigantii americani ai plăţilor Visa şi Mastercard sunt aproape de un...
7 noiembrie 2025
14:00
Autoritățile de concurență din România, Bulgaria și Moldova au dat undă verde pentru preluarea Purcari de către Maspex Bizlaw.md
Consiliile Concurenței din România, Bulgaria și Republica Mold...
13:50
Statul refuză oferta Lukoil de a vinde infrastructura din Aeroport. Guvernul vrea să preia activele companiei Bizlaw.md
Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Secur...
13:00
Tichetele de vacanță vor putea fi utilizate doar pentru cazări în mediul rural Bizlaw.md
Tichetele de vacanță ar putea fi folosite exclusiv în unități ...
08:50
Un judecător care a depășit viteza legală a contestat amenda: a spus că avea impresia că e urmărit de un fost inculpat Bizlaw.md
Un judecător a ajuns în fața colegilor, cerându-le să-i ...
6 noiembrie 2025
17:00
Bitcoin se prăbușește: Piața cripto pierde 300 de miliarde de dolari, iar investitorii se tem de scăderi și mai mari Bizlaw.md
Piața criptomonedelor traversează cea mai slabă săptămână de l...
16:20
Mediul de afaceri propune noului Guvern 10 măsuri pentru relansarea economică și creșterea competitivității Bizlaw.md
Reprezentanții mediului de afaceri au prezentat noului Guvern un pac...
15:10
BNM reduce normele rezervelor obligatorii, dar menține rata de bază la 6% anual Bizlaw.md
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis să mențină...
13:50
Certificatul de concediu medical va fi eliberat doar în format electronic. Instrucțiunea a fost publicată și va intra în vigoare din 1 martie 2026 Bizlaw.md
Instrucțiunea privind constatarea incapacității temporare de muncă, ...
11:20
CNPF a pornit o investigație după ce o companie a anunțat lansarea unei ”criptomonede” în Republica Moldova Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) s-a autosesizat și inve...
08:50
Judecătorii Curţii Supreme americane, sceptici faţă de legalitatea tarifelor comerciale impuse de Donald Trump Bizlaw.md
Judecătorii Curţii Supreme a Statelor Unite şi-au exprimat scepticis...
5 noiembrie 2025
16:20
Doar 2-3% dintre locuințele din Republica Moldova sunt asigurate. Ce trebuie să știi înainte să îți protejezi casa Bizlaw.md
Pentru mulți dintre noi, locuința este mai mult decât un spați...
15:40
Concediul paternal pentru tații de gemeni sau tripleți va fi de câte 15 zile pentru fiecare copil Bizlaw.md
Concediul paternal pentru tații de gemeni sau tripleți va constitui ...
