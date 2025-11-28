(video) „Știți ce face Maniuc acum? Anestezie la IMC”: Reacția spitalului, după acuzațiile lansate de Roman Babuțchi, la 11 luni de la decesul soției sale într-un salon clandestin de frumusețe

19:10

Un schimb tensionat de replici a avut loc în plenul Parlamentului între vicepreședintele Legislativului, Vlad Batrîncea, și secretarul de stat din Ministerul Economiei, Viorel Garaz, în timpul examinării proiectului de lege privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. „Ați evitat să vorbiți de concesiune... Haideți să dăm la o parte beletristica. Continuați ca și predecesorii să ne convingeți că statul nu poate fi un administrator bun”, a declarat Batrîncea. La rândul său, Garaz a declarat: „Nu am zis niciodată că statul e un administrator prost și că vrea să scape de active”.