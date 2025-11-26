Un italian s-a deghizat în propria mamă ca să-i poată lua pensia timp de 3 ani după moartea ei. El a păstrat cadavrul femeii în pivniță

10:10

Când planificăm mesele săptămânale, avem nevoie de soluții care să îmbine rapiditatea, costul accesibil și, mai ales, calitatea nutrițională. Carnea de pui este o alegere excelentă, fiind o sursă de proteine complete. Pentru a avea mereu la îndemână o bază de calitate pentru mesele rapide, este util să păstrați pui congelat (de la furnizori de încredere, care […] Post-ul 5 rețete uimitoare cu pui pentru toată familia (ușor de pregătit) apare prima dată în Observatorul de Nord.