Patru candidați se vor lupta pentru șefia TRACOM: jumătate dintre dosare au fost respinse
Bani.md, 26 noiembrie 2025 11:30
Patru candidați au trecut de etapa de preselecție în concursul pentru funcția de director al S.A. „TRACOM", organizat de Agenția Proprietății Publice. În total, au fost depuse opt dosare, însă patru dintre ele au fost respinse. Două au fost eliminate în baza criteriilor prevăzute la punctele 5 și 7 ale Regulamentului, iar alte două au
• • •
Acum 30 minute
11:30
Patru candidați au trecut de etapa de preselecție în concursul pentru funcția de director al S.A. „TRACOM", organizat de Agenția Proprietății Publice. În total, au fost depuse opt dosare, însă patru dintre ele au fost respinse. Două au fost eliminate în baza criteriilor prevăzute la punctele 5 și 7 ale Regulamentului, iar alte două au
Acum o oră
10:50
Trei companii sunt în prezent în negocieri directe cu Lukoil pentru achiziția rafinăriei Petrotel și a rețelei de benzinării din România, a anunțat ministrul energiei, Bogdan Ivan. Potrivit acestuia, discuțiile au început acum câteva săptămâni, iar statul român a fost notificat oficial privind intențiile investitorilor. „Există trei companii care și-au manifestat intenția de a cumpăra
Acum 2 ore
10:10
Lovitură pentru un operator de gaze: Consiliul Concurenței caută dovezi de sabotaj comercial # Bani.md
Consiliul Concurenței a efectuat o inspecție inopinată la sediul unui operator de distribuție a gazelor naturale, în cadrul unei investigații deschise prin Dispoziția Plenului nr. 13 din 29 august 2025. Autoritatea examinează indicii privind o posibilă încălcare a legislației concurențiale, mai exact art. 11 alin. (1) lit. f) din Legea concurenței, care interzice refuzul neîntemeiat
Acum 4 ore
09:40
Co-fondatorul Lukoil, Leonid Fedun, și-a vândut pachetul de circa 7 miliarde de dolari înapoi companiei # Bani.md
Leonid Fedun, co-fondator al gigantului petrolier rusesc Lukoil, și-a vândut în 2025 pachetul de aproximativ 10% din acțiuni înapoi companiei, au declarat trei surse apropiate tranzacției, confirmate și de date financiare analizate de Reuters. Valoarea pachetului era estimată la circa 7 miliarde de dolari, însă nu este clar dacă aceasta a fost suma efectiv primită
Acum 24 ore
17:30
Compania petrolieră națională a Kazahstanului, KazMunayGas (KMG), a anunțat astăzi că, „cel puțin pentru moment", nu se discută vânzarea Grupului Rompetrol, inclusiv Rompetrol Moldova, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața produselor petroliere din Republica Moldova. Reacția oficială vine după ce, în ultimele zile, în presă au apărut informații privind o posibilă vânzare
17:30
Transportul feroviar din Republica Moldova își continuă declinul. În perioada ianuarie–septembrie 2025, Căile Ferate din Moldova au transportat doar 232,7 mii de pasageri, cu 49,2% mai puțini decât în aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică. Parcursul pasagerilor s-a redus, de asemenea, cu 34,9%, până la 26,1 milioane pasageri-km.
16:50
Guvernul taie compensațiile la energie: plafonul maxim se va reduce de la 1400 lei până la 1000 lei # Bani.md
Suma maximă a compensației la energie pentru sezonul rece 2025–2026 se reduce de la 1400 la 1000 de lei, iar cea minimă se fixează la 500 de lei, potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru ajustarea mecanismului de sprijin acordat consumatorilor casnici, aprobat în cadrul unei ședințe a secretarilor generali de la Cancelaria de
16:20
Ioniță a detonat bomba: Statul aruncă 180 de milioane de lei pe fereastră doar din proasta gestionare a împrumuturilor # Bani.md
Republica Moldova riscă să plătească sute de milioane de lei în plus doar din cauza faptului că Guvernul se împrumută tot mai mult pe piața internă, unde dobânzile sunt de trei ori mai mari decât cele externe. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru ziua.md, în care expertul a explicat cum evoluează datoria publică în
16:10
Banii mafiei din Transnistria se întorc acasă! Oligarhul Gușan, favorit al justiției letone? # Bani.md
Letonia se află în centrul unui scandal financiar major, după ce instanțele au decis să NU confiște cele 80 de milioane de euro arestate în 2020 în ABLV Bank – fonduri atribuite unor persoane din anturajul gigantului economic transnistrean „Sheriff", controlat de Moscova. Decizia a provocat reacții dure din partea anchetatorilor, care acuză judecătorii că
14:40
Serbia rămâne fără carburant? Singura rafinărie a țării, oprită din cauza sancțiunilor SUA # Bani.md
Activitatea singurei rafinării din Serbia, deținută de compania petrolieră NIS, la care care Rusia deține o participație majoritară, a fost oprită din cauza lipsei livrărilor de țiței, cel mai recent semnal că sancțiunile americane ar putea amenința aprovizionarea cu carburant a țării vecine, transmite agerpres.ro. NIS deține singura rafinărie din Serbia, amplasată la Pancevo, în
14:20
Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Dumitru Budianschi, a dezvăluit în cadrul audierilor publice privind fraudele pe platforme online de presupuse investiții că informațiile despre fenomenul „TUX" nu au venit din surse oficiale sau investigații jurnalistice, ci chiar din discuțiile cu elevii, în timpul campaniilor de educație financiară. „Noi am aflat acest lucru nu
13:20
Republica Moldova se numără printre statele cu cel mai accentuat declin demografic din țările BERD, potrivit noului Transition Report 2025-26, publicat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Documentul arată că Moldova, alături de Bosnia și Herțegovina și Georgia, „a pierdut aproximativ 30% din populație din 1990 încoace, aproape exclusiv din cauza emigrării". Raportul descrie
13:00
Capacitatea de transport a gazelor naturale pe „Ruta 1" – coridorul care aduce gaze, inclusiv de origine americană, din Grecia, prin Bulgaria, România și Republica Moldova către Ucraina – a fost rezervată ieri, 24 noiembrie, la un nivel-record pentru luna decembrie 2025. Potrivit Ministerului Energiei, licitația a stabilit o rezervare totală de aproximativ 1,3 milioane
12:40
Marele scandal TUX! Deputatul Istrati: zero dovezi de milioane furate, doar 13 victime confirmate # Bani.md
Deputatul Dorian Istrati a declarat, în cadrul audierilor publice privind fraudele comise prin platforme online de presupuse investiții, că amploarea reală a fenomenului nu poate fi stabilită în lipsa unor plângeri oficiale din partea cetățenilor. Potrivit acestuia, până în prezent autoritățile au recepționat doar 13 cereri, fiecare dintre ele vizând prejudicii de câteva sute de
12:40
Șoferii de taxi din 4 raioane, luați la puricat: au fost aplicate amenzi de peste 15 000 de lei # Bani.md
Mai mulți șoferi de taxi au fost sancționați, în perioada 17–21 noiembrie 2025, în urma controalelor efectuate de inspectorii fiscali împreună cu Agenția Națională Transport Auto și Inspectoratul Național de Securitate Publică. Verificările au avut loc în Chișinău, Ialoveni, Hîncești și Cimișlia și au vizat atât prestatorii ocazionali de servicii taxi, cât și pe cei
12:00
Smartlink Communications, cu sprijinul Băncii Transilvania, a prezentat un amplu studiu privind evoluția birourilor familiale (family offices), subliniind transformarea lor într-o forță economică majoră cu impact asupra finanțelor globale, inovării tehnologice și investițiilor sustenabile. Potrivit autorilor, family offices au depășit de mult rolul tradițional de administratori pasivi ai averilor familiale și devin actori strategici pe
Ieri
11:30
A început colectarea datelor la gaze: Moldovagaz avertizează despre riscul facturilor umflate # Bani.md
Procesul de colectare a indicațiilor contoarelor de gaze naturale pentru luna curentă a început pe 24 noiembrie și se va desfășura până pe 5 decembrie. În această perioadă, citirile sunt efectuate atât de angajații operatorului de distribuție, cât și prin sistemul informațional de la distanță. Moldovagaz atenționează că, în lipsa accesului la echipamentele de măsurare,
11:20
Șoferii din Republica Moldova vor achita, începând de astăzi, tarife mai mari pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA). Noile prețuri intră în vigoare după ce Banca Națională a Moldovei a aprobat un set actualizat de prime de referință și coeficienți de risc, stabilite în baza evoluțiilor din ultimii cinci ani privind accidentele, despăgubirile
10:30
Instituțiile statului, în pericol să rămână fără combustibil din cauza sancțiunilor pe Lukoil # Bani.md
Ministerul Finanțelor a transmis un avertisment oficial către toate autoritățile publice centrale și locale, precum și către direcțiile finanțe și trezoreriile regionale, privind necesitatea evaluării imediate a contractelor încheiate cu S.R.L. „Lukoil-Moldova". Notificarea survine după deciziile recente ale Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, care pot afecta capacitatea operatorului economic de
10:10
Planul de investiții pentru anul 2025 al S.A. „CET-Nord" a fost aprobat, valoarea totală a acestuia ridicându-se la 107,03 milioane lei. Bugetul a fost majorat cu 35,48 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 50% față de versiunea inițială, potrivit unei hotărâri ANRE. Potrivit reglementatorului, investițiile sunt orientate prioritar spre continuarea implementării proiectului
09:50
Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT) s-a autosesizat după apariția unor informații în spațiul public privind o posibilă trecere a responsabilității de elaborare a politicilor și gestionare a instituțiilor din domeniul turismului de la Ministerul Culturii către un alt minister. Reacția vine în urma numeroaselor adresări primite din partea membrilor săi, a
09:40
Scăderile recente de pe piața monedelor digitale au diminuat averea familiei Trump cu aproximativ un miliard de dolari, conform unei analize realizate de Bloomberg. Familia Trump a fost afectată semnificativ de deprecierile abrupte ale criptomonedelor din ultimele săptămâni. Valoarea netă a averii clanului a scăzut de la 7,7 miliarde de dolari la 6,7 miliarde începând
09:40
Guvernul Republicii Moldova urmează să aprobe, printr-un proiect de hotărâre transmis Cancelariei de Stat, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2026, stabilit la 17 400 de lei. Documentul este elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și se bazează pe prognoza actualizată a principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2026–2028, prezentată de Ministerul Dezvoltării
09:30
Restanțierii, „șifonați” de Fisc: aproape 39 milioane de lei, confiscate prin executare silită # Bani.md
Prin proceduri de executare silită, Serviciul Fiscal de Stat a încasat 38,81 milioane de lei de la contribuabilii care aveau restanțe la buget, în perioada 17–21 noiembrie 2025. În aceeași săptămână, încasările totale administrate de Fisc au ajuns la aproximativ 1,2 miliarde lei. Totodată, Direcția generală control a emis 87 de decizii privind încălcări depistate
24 noiembrie 2025
17:50
Miliardarul Abramovici și-a parcat banii în offshorurile britanice, înainte de războiul din Ucraina # Bani.md
Oligarhul rus Roman Abramovici și partenerii săi au transferat în secret 7 miliarde de dolari în structuri offshore din Jersey – un teritoriu britanic – cu puțin timp înainte de declanșarea războiului din Ucraina. Dezvăluirea apare într-o investigație The Guardian, bazată pe hotărâri judecătorești anterior clasificate, pe care autoritățile din Jersey le-au făcut publice în
17:30
14:30
Peste 1,3 miliarde de euro, transferați prin SEPA. Anca Dragu: Comisioanele bancare au scăzut de 18 ori # Bani.md
Tranzacțiile efectuate prin SEPA în și din Republica Moldova au depășit 1,3 miliarde de euro în doar o lună, înregistrându-se o creștere de 300 de milioane de euro față de perioada anterioară aderării la sistemul european de plăți. Mai bine de jumătate dintre transferuri au fost realizate de persoane fizice, iar economiile directe generate deja
14:30
Moldelectrica, despre achiziția curentului de la Cuciurgan: Lista de precalificați nu înseamnă contract # Bani.md
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica" dezminte speculațiile apărute în spațiul public potrivit cărora „Chișinăul reia importul de curent de la Cuciurgan" sau că „MGRES reapare pe lista furnizorilor Moldelectrica pentru acoperirea pierderilor". Operatorul de transport și sistem subliniază că informațiile sunt eronate și prezintă mai multe clarificări privind procedurile oficiale de achiziție a energiei. Potrivit Moldelectrica,
14:00
Entitatea responsabilă (Moldovagaz n.a) de aprovizionarea regiunii transnistrene a constituit stocuri strategice de gaze în volum de 57 102 mii m³ (echivalentul a 602 889 MWh), potrivit datelor prezentate în raportul ANRE privind pregătirile pentru sezonul rece 2025–2026. Calculele ar
13:40
La situația din 30 septembrie 2025, pe piața de comercializare cu amănuntul a benzinei și motorinei activau 79 de titulari de licență, care operau 562 de stații de alimentare. P segmentul gazului lichefiat, funcționau 71 de operatori, cu 487 de stații autorizate în nouă luni ale anului 2025, potrivit datelor ANRE. În 9 luni ale […] Articolul ANRE trage alarma! Motorina domină vânzările, iar stocurile acoperă doar 16 zile apare prima dată în Bani.md.
13:00
Zeci de mii de plângeri la facturile de gaze: Ministerul Energiei cere corectarea urgentă a datelor greșite # Bani.md
Ministerul Energiei a organizat o ședință cu reprezentanții Moldovagaz, Chișinău-gaz, Energocom și ai operatorilor regionali de distribuție, în contextul unui număr foarte mare de sesizări privind facturile la gaze pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. Potrivit datelor prezentate, estimativ 20–30 de mii de consumatori au reclamat consumuri exagerate, facturare pe baza unor volume estimate […] Articolul Zeci de mii de plângeri la facturile de gaze: Ministerul Energiei cere corectarea urgentă a datelor greșite apare prima dată în Bani.md.
12:10
Mașini, case și terenuri confiscate: ARBI a pus sub sechestru bunuri de circa 6 milioane de lei # Bani.md
Bunuri în valoare de circa 6 milioane de lei au fost sechestrate săptămâna trecută de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA, în dosare ce vizează migrația ilegală, spălarea banilor, coruperea pasivă, coruperea activă și traficul de influență. Printre bunurile indisponibilizate se numără o construcție locativă, o încăpere locativă și una nelocativă, un […] Articolul Mașini, case și terenuri confiscate: ARBI a pus sub sechestru bunuri de circa 6 milioane de lei apare prima dată în Bani.md.
12:00
11:50
Peste 14,38 milioane de lei au fost aprobate pentru plată în perioada 17–21 noiembrie 2025. Despre acest lucru a anunțat Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), care a raportat noi autorizări de sprijin financiar pentru fermieri. Din totalul sumei, 0,47 milioane de lei provin din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului […] Articolul Peste 13 milioane de lei, direcționați către fermierii loviți de calamități apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Exodul milionarilor! Taxa pe avere alungă cei mai bogați norvegieni în Elveția și Singapore # Bani.md
Borger Borgenhaug își privește lacul liniștit din Lucerna, Elveția, dar recunoaște că îi lipsesc nepoții și mirosul mării nordice. Fostul tâmplar devenit magnat imobiliar spune că acesta este prețul pe care îl plătește pentru a scăpa de taxa pe avere întărită de Norvegia – o taxă anuală care a împins sute de milionari să părăsească […] Articolul Exodul milionarilor! Taxa pe avere alungă cei mai bogați norvegieni în Elveția și Singapore apare prima dată în Bani.md.
11:00
Sectorul imobiliar, în agonie! Creșterea de 37% nu poate acoperi găurile lăsate de crizele ultimilor ani # Bani.md
Creșterea de 37% anunțată în ramura construcțiilor nu reprezintă un nou boom imobiliar, ci o revenire parțială după căderea severă din 2022–2023, explică economistul Veaceslav Ioniță, într-o analiză bazată pe date oficiale. Conform acestuia, sectorul construcțiilor se află puternic influențat de ciclurile economice, șocurile externe și condițiile financiare interne, iar interpretarea cifrelor „brute” poate crea […] Articolul Sectorul imobiliar, în agonie! Creșterea de 37% nu poate acoperi găurile lăsate de crizele ultimilor ani apare prima dată în Bani.md.
10:50
În luna octombrie 2025, volumul total al operațiunilor de cumpărare și vânzare de valută străină contra lei moldovenești pe piața valutară internă în numerar a însumat echivalentul a 438,2 milioane de euro, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Euro a continuat să domine piața, cu o pondere totală de 73,8%, urmat de dolarul SUA cu […] Articolul Euro face legea! Dolarul s-a prăbușit în tranzacțiile moldovenilor apare prima dată în Bani.md.
10:40
Război pentru activele Lukoil! Un gigant din Abu Dhabi sfidează Moscova și se înscrie în cursa globală # Bani.md
International Holding Company (IHC), una dintre cele mai mari companii de investiții din Orientul Mijlociu, a notificat oficial Departamentul Trezoreriei SUA că este interesată să preia activele internaționale ale Lukoil, gigantul petrolier rus aflat sub sancțiuni. Confirmarea intenției de achiziție a venit chiar din partea IHC, conglomerat controlat de un membru important al familiei conducătoare […] Articolul Război pentru activele Lukoil! Un gigant din Abu Dhabi sfidează Moscova și se înscrie în cursa globală apare prima dată în Bani.md.
10:40
După mai mulți ani de degradare, în anul 2022, Primăria Chișinău a inițiat un amplu proces de reparație a Teatrului Verde, acesta fiind redeschis publicului în 2023. De atunci, Teatrul a găzduit multiple spectacole și concerte, oferind locuitorilor și oaspeților capitalei evenimente cu artiști de renume național și internațional. Acesta a fost construit în anul […] Articolul Teatrul Verde – unul dintre cele mai mari amfiteatre în aer liber din Europa apare prima dată în Bani.md.
10:10
Gigantul petrolier prezent în Moldova vrea să-și vândă rafinăriile și benzinăriile din România # Bani.md
KazMunayGas (KMG), compania națională de petrol și gaze a Kazahstanului, se pregătește să renunțe la o parte importantă a portofoliului său european. Până la 50% din activele deținute pe continent vor fi scoase la vânzare în perioada 2026–2027, anunță portalul Orda.kz. Potrivit Agenției pentru Protecția și Dezvoltarea Concurenței din Kazahstan, pachetul scos la vânzare include […] Articolul Gigantul petrolier prezent în Moldova vrea să-și vândă rafinăriile și benzinăriile din România apare prima dată în Bani.md.
10:00
Moldova are stocurile de gaze pregătite pentru iarnă. ANRE: Doar un furnizor nu și-a îndeplinit obligația # Bani.md
Furnizorii de gaze naturale din Republica Moldova au constituit stocurile strategice obligatorii pentru sezonul rece 2025-2026, conform noilor prevederi ale Legii gazelor naturale. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, toți furnizorii, cu excepția unuia, și-au îndeplinit integral obligațiile legale. Pentru operatorul care nu a reușit să constituie cantitatea necesară, Agenția a inițiat procedurile prevăzute […] Articolul Moldova are stocurile de gaze pregătite pentru iarnă. ANRE: Doar un furnizor nu și-a îndeplinit obligația apare prima dată în Bani.md.
10:00
Peste o tonă de ceai negru a fost reținută și ulterior nimicită de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce testele de laborator au arătat niveluri periculos de ridicate ale pesticidului „Dinotefuran”. Lotul, în cantitate de 1120 kg, provenea din import și nu a fost permis pe piața Republicii Moldova. Inspectorii ANSA au efectuat […] Articolul Ceai cu pesticide, descoperit în cantități uriașe: peste o tonă a fost distrusă de ANSA apare prima dată în Bani.md.
09:50
Cine vrea să jefuiască Moldova? Licitația centralelor de cogenerare, deturnată spre oferte cu 40% mai scumpe # Bani.md
Procedura de licitație pentru instalarea centralelor de cogenerare de înaltă eficiență la CT Vest și CET Sursa 3, o investiție de peste 81 milioane de euro din cadrul proiectului PIESACET-2 — a ajuns într-un moment complicat. În timp ce mai mulți participanți acuză trucarea licitației și excluderea abuzivă a unor ofertanți, Ministerul Energiei confirmă oficial […] Articolul Cine vrea să jefuiască Moldova? Licitația centralelor de cogenerare, deturnată spre oferte cu 40% mai scumpe apare prima dată în Bani.md.
09:40
Moldovenii au achitat peste 29,4 milioane de lei pentru bunurile importate care depășesc limita neimpozabilă de 150 de euro, în perioada 17–23 noiembrie 2025, arată datele Serviciului Vamal. Suma reprezintă 3,2% din totalul încasărilor săptămânale ale instituției. În aceeași perioadă, Serviciul Vamal a acumulat peste 924 milioane de lei la bugetul de stat, ceea ce […] Articolul Moldovenii au achitat peste 29,4 milioane lei pentru bunuri importate în ultima săptămână apare prima dată în Bani.md.
23 noiembrie 2025
16:20
Arabia Saudită a început să relaxeze, în mod discret, restricțiile privind accesul la alcool pentru străini, marcând un nou pas în transformarea regatului într-o destinație turistică majoră. Potrivit publicației Semafor, care citează surse informate, autoritățile saudite au permis unor categorii de rezidenți non-musulmani să cumpere băuturi alcoolice dintr-un magazin din Riad care, până recent, era […] Articolul Arabia Saudită sparge tabu-ul: alcoolul devine accesibil pentru expații cu statut special apare prima dată în Bani.md.
16:10
Centrala de la Curiurgan reintră în joc! MGRES reapare pe lista Moldelectrica pentru acoperirea pierderilor # Bani.md
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” a prezentat lista actualizată a furnizorilor precalificați pentru achiziționarea energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic și a pierderilor din rețeaua națională de transport. Procesul se desfășoară conform Procedurii de procurare a energiei electrice stabilite în Regulile pieței energiei electrice, aprobate de ANRE. Conform reglementărilor ANRE, Moldelectrica selectează sursele de energie prin […] Articolul Centrala de la Curiurgan reintră în joc! MGRES reapare pe lista Moldelectrica pentru acoperirea pierderilor apare prima dată în Bani.md.
22 noiembrie 2025
15:00
Gigantul energetic rus Lukoil a lansat un avertisment ferm autorităților de la Sofia, declarând că va recurge la acțiuni legale dacă administratorul special Rumen Spetsov va bloca procesul de vânzare a activelor companiei din Bulgaria. Lukoil se află în negocieri avansate pentru a găsi un cumpărător pentru rafinăria și operațiunile sale locale, scrie novinite.bg. Parlamentul […] Articolul Lukoil pune Bulgaria la zid: amenință cu procese dacă statul îi atinge rafinăria apare prima dată în Bani.md.
11:10
Până la sfârșitul acestui an, piața globală de media ar putea fi martora uneia dintre cele mai mari tranzacții din istoria industriei. Netflix, Paramount și Comcast și-au exprimat oficial interesul pentru achiziția gigantului Warner Bros. Discovery – conglomeratul care controlează HBO Max (platforma celebră pentru „Game of Thrones”), studioul Warner Bros. (deținătorul francizelor „Harry Potter” […] Articolul Tranzacția secolului în media: Warner Bros. Discovery, scos la vânzare apare prima dată în Bani.md.
10:50
Oficiali și diplomați europeni au criticat dur așa-numitul „plan de pace” elaborat de emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, împreună cu reprezentantul special al Rusiei, Kirill Dmitriev, acuzând Washingtonul că vrea să profite financiar de pe urma activelor rusești înghețate în Europa, sub pretextul reconstrucției Ucrainei. Potrivit Politico, tensiunile riscă să submineze negocierile sensibile […] Articolul Revoltă la Bruxelles: Washingtonul vrea 50% profit din activele rusești înghețate apare prima dată în Bani.md.
10:50
Presiune pe piața valutară! Companiile au cerut mai mult euro decât a vândut populația. BNM a intervenit cu 33 milioane # Bani.md
Piața valutară a Republicii Moldova a înregistrat în octombrie 2025 o presiune sporită pe segmentul cererii din partea agenților economici, care a depășit oferta netă de valută provenită de la populație. Datele Băncii Naționale arată că gradul de acoperire a cererii nete de valută prin oferta populației a coborât la 82%, față de 83,6% în […] Articolul Presiune pe piața valutară! Companiile au cerut mai mult euro decât a vândut populația. BNM a intervenit cu 33 milioane apare prima dată în Bani.md.
