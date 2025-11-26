Fără oameni și fără economie! BERD arată cum declinul demografic al Moldovei taie din PIB

11:30

Patru candidați au trecut de etapa de preselecție în concursul pentru funcția de director al S.A. „TRACOM”, organizat de Agenția Proprietății Publice. În total, au fost depuse opt dosare, însă patru dintre ele au fost respinse. Două au fost eliminate în baza criteriilor prevăzute la punctele 5 și 7 ale Regulamentului, iar alte două au […] Articolul Patru candidați se vor lupta pentru șefia TRACOM: jumătate dintre dosare au fost respinse apare prima dată în Bani.md.