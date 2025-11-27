Carabinierii, în negocieri de securitate la Sofia: discuţii privind cooperarea internaţională

14:00

Oamenii sunt sătui de faptul că puterea ascunde mereu totul: contractele de gaze – secret, planul de reintegrare a țării – de asemenea secret. A venit timpul să învățăm să vorbim cu cetățenii cinstit și deschis. Despre aceasta a vorbit vicepreședinta fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, Elena Grițco, în cadrul programului „Новая неделя" cu Anatol