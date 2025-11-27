Contrabanda cu armament — Grosu cere măsuri concrete, nu doar demisii
Democracy.md, 27 noiembrie 2025 14:40
Președintele Parlamentului declară că simpla demitere a unor funcționari nu este suficientă pentru a stopa contrabanda cu arme. În contextul recentei descoperiri a unui transport ilegal de muniții la frontieră, el susține că trebuie determinate toate responsabilitățile — cine a permis sau facilitat traficul, ce breșe există în sistem, și dacă sunt necesare modificări legislative
• • •
Acum 15 minute
14:40
Președintele Parlamentului declară că simpla demitere a unor funcționari nu este suficientă pentru a stopa contrabanda cu arme. În contextul recentei descoperiri a unui transport ilegal de muniții la frontieră, el susține că trebuie determinate toate responsabilitățile — cine a permis sau facilitat traficul, ce breșe există în sistem, și dacă sunt necesare modificări legislative
Acum o oră
14:00
Primarul capitalei, Ion Ceban, acuză consilierii municipali că blochează intenționat aprobarea bugetului Chișinăului, transformând tema financiară într-un instrument politic. Potrivit edilului, proiectul bugetului a fost inclus pe ordinea de zi de opt ori, iar toate propunerile venite din partea consilierilor au fost integrate. Ceban afirmă că situația actuală afectează direct angajații din sistemul educațional.
Acum 2 ore
13:40
Chișinău refuză expulzarea lui Oleg Ozerov: autoritățile vor să folosească alte instrumente # Democracy.md
Autoritățile de la Chișinău au anunțat că nu vor expulza ambasadorul rus Oleg Ozerov, deşi unii politicieni ceruseră această măsură după incidente recente. În loc de expulzare, oficialii spun că există instrumente mai eficiente și potrivite pentru a gestiona situațiile cu potențial de risc pentru securitatea națională. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că statul
13:20
Partidul Nostru cere suplinirea Fondului pentru Agricultură cu 500 milioane de lei pentru plata subvențiilor restante, iar PAS se opune # Democracy.md
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, cere suplimentarea cu 500 milioane de lei a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru a achita restanțele către fermierii care au depus cereri de subvenționare în 2024 și pentru a evita blocajele financiare din sectorul agricol. Amendamentul la proiectul
Acum 4 ore
12:10
Republica Moldova şi Franța lansează un program major de eficiență energetică în clădirile publice # Democracy.md
Guvernul Republicii Moldova, prin ministrul Energiei, a demarat un parteneriat cu Agenția Franceză de Dezvoltare (AFD) pentru a îmbunătăți eficiența energetică în clădirile publice din țară. Ca urmare, a fost semnat un acord de finanțare, care prevede renovarea energetică a instituțiilor-cheie — spitale, universități, alte clădiri publice — pentru a reduce consumul de energie și
11:40
Ungheni: Prima oprire oficială a lui Alexandru Munteanu ca premier — noi autobuze și întâlnire cu localnicii # Democracy.md
Premierul Alexandru Munteanu va face joi prima sa vizită de lucru în teritoriu, alegând municipiul Ungheni pentru debutul. În cadrul vizitei, el va participa la prezentarea noilor autobuze destinate transportului public urban, achiziționate cu sprijinul Guvernului și administrației locale. Evenimentul va avea loc în Piața Independenței, iar mai târziu premierul va avea o întrevedere cu
11:00
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 27 noiembrie 2025
Acum 6 ore
10:10
Mark Rutte: „Ucraina ar putea primi până la 5 miliarde de dolari până la finele anului” # Democracy.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că, prin programul de sprijin PURL, Ucraina ar putea primi până la 5 miliarde de dolari în ajutor militar până la sfârșitul anului. Această sumă s-ar traduce prin livrări de arme și echipamente militare necesare apărării, cu o rată estimată la aproximativ 1 miliard de dolari pe
10:10
Astăzi, împreună cu deputații Partidului MAN, am înregistrat în Parlament proiectul de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto din Chișinău și din întreaga țară. Este o lege specială, necesară de ani de zile, care va pune bazele unui sistem modern și european de gestionare a parcărilor din intravilanul administrat de autoritățile locale.
09:40
Patrimoniul cultural al Moldovei, mai bine protejat: Executivul acceptă aderarea la Protocolul II al Convenției de la Haga # Democracy.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat decizia de a adera la al doilea Protocol al Convenției de la Haga din 1954 privind protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat. Ministrul Culturii a explicat în ședința Cabinetului că acest pas va consolida mecanismele de protejare a patrimoniului cultural național. Protocolul modernizează regulile existente și introduce cerințe
09:10
Controverse la Florești: Socialiștii denunță închiderea școlilor, iar PAS vorbește despre optimizare # Democracy.md
Partidul Socialiștilor acuză actuala guvernare că ar pune în pericol viitorul copiilor din raionul Florești prin închiderea unor instituții de învățământ. Formațiunea susține că decizia autorităților de a sista activitatea mai multor școli afectează sute de elevi și zeci de angajați din domeniul educației, care riscă să rămână fără loc de muncă. Potrivit PSRM, astfel
Acum 24 ore
17:10
Președintele american, Donald Trump, a anunțat că proiectul planului de pace elaborat de SUA pentru a pune capăt războiului în Ucraina a fost perfecționat, incluzând condiții suplimentare acceptate de ambele părți beligerante, iar „câteva puncte" de dezacord rămân nerezolvate. Trump l-a însărcinat pe emisarul său, Steve Witkoff, să se întâlnească la Moscova cu președintele rus
16:40
Potențial plan de discreditare: arma și munițiile găsite la vamă, evaluate ca tentativă de manipulare externă # Democracy.md
Autoritățile moldovene au deschis o anchetă cu mare atenție după ce un lot de arme și muniții a fost interceptat la frontiera moldo‑română. Conducerea Ministerul Afacerilor Interne (MAI) afirmă că în evaluările preliminare iau în calcul scenariul conform căruia transportul ar putea face parte dintr-o provocare deliberată — cu scopul de a discredita imaginea Republicii Moldova. Potrivit
16:10
Dialog Chișinău–Washington: Moldova își reafirmă angajamentul față de stabilitate și securitate regională # Democracy.md
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vladislav Kulminski, a avut recent o întrevedere cu un general american, în cadrul căreia au fost discutate angajamentele Moldovei privind pacea și stabilitatea regională. În discuție a fost subliniat rolul țării noastre ca stat neutru, dar implicat în apărarea securității și menținerea liniștii pe parcursul conflictelor regionale. Kulminski a reiterat
15:30
Siguranța și infrastructura rutieră, priorități în orașul Drochia: primăria investește în utilaje și drumuri # Democracy.md
Drochia a intrat în rândul celor șase orașe ale Republicii Moldova care devin mai bine pregătite pentru situații de urgență! Nina Cereteu, primar: „Siguranța locuitorilor și drumurile – priorități ale primăriei" Întreprinderea municipală din Drochia a primit un set modern de utilaje pentru intervenții rapide în caz de furtuni, inundații, ninsori abundente sau căderi de
15:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că majorările nejustificate observate în facturile la gaze sunt, în mare parte, rezultatul tranziției de la furnizorul Moldovagaz către Energocom și a dificultăților întâmpinate în procesul de citire a contoarelor. Oficialul a precizat că, în ultimele săptămâni, numeroși consumatori i-au semnalat personal aceste discrepanțe, chiar pe stradă. „Inclusiv pe
Ieri
14:50
Moldova va participa din anul viitor la programul „Europa Creativă". Astfel, organizațiile culturale și industriile creative vor putea solicita finanțare europeană și aplica la proiecte internaționale. Guvernul a aprobat astăzi proiectul de lege privind ratificarea acordului care deschide accesul la program. Autoritățile subliniază că programul va impulsiona mobilitatea artiștilor, cooperarea internațională și vizibilitatea creației moldovenești
14:40
Deputatul Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Alexandru Tarnavschi, consideră că autonomia găgăuză nu are nevoie de un „administrator extern", chiar dacă regiunea se confruntă cu influențe politice puternice și lipsă de stabilitate. Acesta afirmă că influența politicianului fugar Ilan Șor „este încă prea mare în Găgăuzia", iar actualul context este marcat de „prea mult haos
13:30
Ion Ceban informează: investiții de peste 12 milioane de euro pentru un Chișinău mai curat # Democracy.md
Lucrările din cadrul etapei a II-a a proiectului municipal „Deșeuri Solide Chișinău" avansează rapid pe cele două șantiere din sectorul Ciocana, fiind chiar înaintea graficului aprobat. Acesta este un proiect important, care va transforma complet modul în care Capitala gestionează deșeurile. LOT I – Recultivarea gunoiștii temporare:Lucrările de recultivare a terenului unde s-au depozitat ilegal
13:10
Chișinăul și Bucureștiul deblochează procedurile: viză-waiver pentru pașapoarte diplomatice, pe agenda bilaterală # Democracy.md
Republica Moldova urmează să inițieze negocieri oficiale cu România pentru eliminarea obligativității vizelor pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu. Autoritățile de la Chișinău au pregătit proiectul necesar pentru lansarea tratativelor, măsură ce urmează să fie aprobată de Guvern. Acordul propus ar permite diplomaților, oficialilor guvernamentali și angajaților cu statut special să circule liber
13:10
Chișinăul pornește magia sărbătorilor — Primarul Ion Ceban dă startul sezonului de iarnă # Democracy.md
Chișinăul intră, oficial, în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă! Invit cu drag toți locuitorii și oaspeții Capitalei la deschiderea celui mai mare Târg de Crăciun din Republica Moldova, amenajat de Primăria Chișinău în Piața Marii Adunări Naționale. Evenimentul de lansare a Târgului, împreună cu aprinderea principalului Pom de Crăciun al orașului, va avea loc
12:40
„Le strâng maxilarele” — purtătoarea de cale a Rusiei acuză UE de obstrucționarea păcii # Democracy.md
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a lansat noi acuzații dure la adresa Uniunii Europene, susținând că statele europene ar încerca să saboteze discuțiile de pace privind conflictul ruso-ucrainean. Zaharova afirmă că reacțiile liderilor europeni față de negocierile în curs ar demonstra o opoziție clară față de orice inițiativă de
12:10
Propunere-șoc: Nagacevschi vrea ca Maia Sandu să depună mărturie în cazul Vladimir Plahotniuc # Democracy.md
Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, a solicitat ca Maia Sandu să fie audiată în calitate de martor în cadrul procesului privind dosarul „frauda bancară", în care este inculpat Vladimir Plahotniuc. Nagacevschi argumentează că, în perioada în care s-ar fi aprobat garanții bancare — parte din schema acuzată de fraudă — Maia Sandu ar fi
11:40
Investiţii majore şi colaborare strategică: BNM în dialog cu BERD pentru dezvoltarea economică a ţării # Democracy.md
Reprezentanţii Banca Națională a Moldovei (BNM) au avut recente discuţii cu noua conducere a BERD, vizând atragerea de investiţii semnificative şi lansarea unor proiecte noi în Republica Moldova. Obiectivul declarat este consolidarea infrastructurii, stimularea economiei şi atingerea unor standarde europene de dezvoltare. Potrivit părţilor implicate, planurile includ investiţii masive menite să modernizeze sectoare-cheie — transport,
11:00
Colaborare culturală intensificată: Jardan şi Ambasada României vor lansa noi inițiative comune # Democracy.md
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, şi reprezentantul Ambasadei României la Chișinău s-au întâlnit recent pentru a discuta extinderea colaborării culturale între Republica Moldova și România. În cadrul întrevederii au fost analizate proiectele curente și s-au evaluat posibilitățile de dezvoltare a unor inițiative culturale comune, menite să promoveze patrimoniul, arta și schimburile creative între cele două state.
10:40
Bugetul pentru 2025 al municipiului Chișinău — proiectul nu trece și va fi împărțit în două variante distincte # Democracy.md
Consilierii municipali din Chișinău nu au reușit să aprobe bugetul pentru 2025, proiectul fiind retras de pe ordinea de zi după ce nu a acumulat voturile necesare. În urma acestui blocaj, Primăria propune ca la următoarea ședință să fie prezentate două variante separate de buget, pentru a facilita adoptarea rapidă a fondurilor necesare funcționării instituțiilor
10:00
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, își planifică o vizită la Moscova pentru a discuta cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Această potențială întâlnire ar marca una dintre primele contacte directe de înalt nivel dintre un lider european și Kremlin de la începutul războiului din Ucraina. Vizita survine într-o perioadă tensionată, când conflictul și negocierile internaționale pentru pace
09:40
Relaţia Sino-Rusă sub tensiune: Rusia critică modul în care China furnizează componente militare # Democracy.md
Rusia a manifestat nemulţumire faţă de partenerul său tradiţional, China — oficialii de la Moscova susţin că Beijingul nu acţionează ca un aliat adevărat și reproşează creşteri mari de preţuri la componente militare furnizate de China. Potrivit declarațiilor, preţurile acestor livrări ar fi crescut cu circa 87%, ceea ce, în condiţiile presiunilor şi sancţiunilor occidentale,
09:10
Deputat PSRM: „Integrarea în UE este un proces care necesită control parlamentar strict” # Democracy.md
Un deputat al Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM) a afirmat că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană trebuie să fie însoţită de un control parlamentar activ și riguros. Potrivit parlamentarului, simpla adoptare a legilor nu este suficientă — este esenţial ca reforma să fie monitorizată, ca să se asigure că standardele europene sunt transpuse
25 noiembrie 2025
19:10
SUA și Rusia poartă discuții de pace la Abu Dhabi, în paralel cu negocierile ucrainene # Democracy.md
Negocieri importante pentru pacea din Ucraina au
17:40
Fosta deputată PAS Iulia Dascălu demisionează din partid, invocând schimbări de principii # Democracy.md
Iulia Dascălu a anunțat demisia sa din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), motivând că ceea ce se petrece în interiorul formațiunii nu mai reflectă valorile ei personale. Ea afirmă că respectul și spiritul de echipă, pe care le considera fundamentale, au fost compromise de „transformările” interne prin care trece partidul. Dascălu spune că solicitarea ei de […] Articolul Fosta deputată PAS Iulia Dascălu demisionează din partid, invocând schimbări de principii apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Ion Ceban critică gestionarea incidentelor de către autorități: „Oamenii nu sunt informați corect” # Democracy.md
Condamnăm vehement toate declarațiile publice, eronate și chiar pe alocuri în batjocură, inclusiv din partea reprezentanților puterii, cu privire la drona care a fost depistată la Florești, dar și asupra altor subiecte de interes major pentru cetățeni și țară. Atât în cazul camionului cu arme, depistat în vama României , în cazul dronei, dar și […] Articolul Ion Ceban critică gestionarea incidentelor de către autorități: „Oamenii nu sunt informați corect” apare prima dată în DemocracyMD.
16:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat dur după ce unii deputați au minimalizat sau ironizat recentul incident cu drone care au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova. El a avertizat că tratarea evenimentului „ca pe o glumă” este „și grav, și periculos.” Grosu a acuzat că astfel de narațiuni fac parte din „tactica veche de […] Articolul Igor Grosu critică deputații care au tratat incidentul cu drone cu superficialitate apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Moldova va putea accesa fonduri europene nerambursabile de miliarde pentru transport, energie și digitalizare # Democracy.md
Republica Moldova a obținut acces la fonduri europene nerambursabile prin programul „Mecanismul pentru Interconectarea Europei”, a anunțat un oficial guvernamental. Acest instrument va permite finanțarea unor proiecte-cheie de infrastructură în sectoarele transporturilor, energiei și digitalizării. Potrivit autorităților, asocierea la acest mecanism reprezintă un pas strategic major: va facilita conectarea rețelelor de transport și energie cu […] Articolul Moldova va putea accesa fonduri europene nerambursabile de miliarde pentru transport, energie și digitalizare apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Terenurile publice ar putea fi folosite pentru proiecte rezidențiale, anunță Radu Marian # Democracy.md
Terenurile statului ar putea fi oferite pentru dezvoltarea de locuințe pentru a reduce deficitul de domicilii, a declarat președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian. „Trebuie să pornim de la faptul că suntem o autoritate cu principii de centru-dreapta și căutăm să încurajăm inițiativa privată”, a declarat Radu Marian, președintele Comisiei pentru […] Articolul Terenurile publice ar putea fi folosite pentru proiecte rezidențiale, anunță Radu Marian apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
PNM anunță protest la Ambasada Rusiei după ce șase drone au traversat spațiul aerian al Moldovei # Democracy.md
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a anunțat organizarea unui protest miercuri la Ambasada Federației Ruse la Chișinău, în reacție la incidentul în care șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit liderului partidului, Dragoș Galbur, aceste incursiuni pun în pericol siguranța cetățenilor și reprezintă un act de agresiune. Protestul va avea loc la […] Articolul PNM anunță protest la Ambasada Rusiei după ce șase drone au traversat spațiul aerian al Moldovei apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Premierul și ministrul Energiei au purtat discuții cu președintele Bursei Române de Mărfuri # Democracy.md
Premierul Republicii Moldova și ministrul Energiei au avut o întrevedere cu președintele Bursei Române de Mărfuri (BRM), la care au discutat perspectivele colaborării în domeniul energiei și al comerțului cu resurse strategice. În cadrul întâlnirii, oficialii au abordat posibilitatea folosirii infrastructurii bursiere românești pentru tranzacționarea de produse energetice, în special gaze naturale și energie electrică. […] Articolul Premierul și ministrul Energiei au purtat discuții cu președintele Bursei Române de Mărfuri apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Deputatul Partidului Nostru, Elena Grițco: Guvernarea trebuie să renunțe la secretomanie și să înceapă un dialog deschis cu cetățenii! # Democracy.md
Oamenii sunt sătui de faptul că puterea ascunde mereu totul: contractele de gaze – secret, planul de reintegrare a țării – de asemenea secret. A venit timpul să învățăm să vorbim cu cetățenii cinstit și deschis. Despre aceasta a vorbit vicepreședinta fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, Elena Grițco, în cadrul programului „Новая неделя” cu Anatol […] Articolul Deputatul Partidului Nostru, Elena Grițco: Guvernarea trebuie să renunțe la secretomanie și să înceapă un dialog deschis cu cetățenii! apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
MAE condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al R. Moldova și convoacă ambasadorul rus Ozerov # Democracy.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat cu fermitate un incident grav: o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al țării. Instituția consideră aceasta o „încălcare gravă” a suveranității naționale, avertizând că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor și stabilitatea regională. Ca răspuns, ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, va fi convocat […] Articolul MAE condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al R. Moldova și convoacă ambasadorul rus Ozerov apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
Primăria Chișinău acuză manipularea subiectului privind plata salariilor cadrelor didactice și afirmă că decizia legală privind includerea transferurilor financiare trebuie votată în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), nu emisă prin dispoziție a primarului. Municipalitatea susține că Ministerul Finanțelor „prezintă doar o parte din cadrul legal”, lăsând impresia că primarul poate introduce transferuri salariale printr-o simplă dispoziție. […] Articolul Primăria respinge acuzațiile PAS și condamnă sesizarea depusă la CNA apare prima dată în DemocracyMD.
13:20
„Situația e gravă” – Ion Ceban solicită unitate în lupta împotriva consumului de droguri # Democracy.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că miercuri, problema răspândirii și consumului de droguri va fi examinată în Comisia Parlamentară pentru Securitate. Edilul subliniază că acest subiect trebuie abordat separat de traficul și contrabanda de armament, fiind teme distincte care necesită soluții diferite și intervenții urgente. Ion Ceban a menționat că, în ultimele zile, a […] Articolul „Situația e gravă” – Ion Ceban solicită unitate în lupta împotriva consumului de droguri apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Vicepremierul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a reprezentat Republica Moldova la Summitul Global pentru Industrie și la cea de-a 21-a sesiune a Conferinței Generale UNIDO. În discursul său, Osmochescu a subliniat provocările economiei globale și a pledat pentru o transformare industrială sustenabilă, bazată pe lideri guvernamentali coerenți, instituții solide și un sector […] Articolul Moldova promovează modernizarea și economia verde la conferința UNIDO apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit la Stockholm cu membrii comunității moldovenești din Suedia, unde a vorbit despre parcursul european al Republicii Moldova și rolul crucial al diasporei în acest proces. În cadrul discuțiilor, Grosu a subliniat că fiecare moldovean stabilit peste hotare contribuie la imaginea și evoluția țării, iar sprijinul lor este esențial în […] Articolul Grosu către moldovenii din Stockholm: „Împreună vom aduce UE acasă” apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Stoianoglo condamnă războiul din Ucraina, dar pledează pentru reluarea dialogului cu Rusia # Democracy.md
Alexandr Stoianoglo, fost procuror general și figură politică importantă din Republica Moldova, și-a exprimat o poziție complexă față de războiul din Ucraina: deși condamnă ferm agresiunea, el consideră necesară reluarea dialogului cu Rusia. Într-un interviu, Stoianoglo a declarat că războiul reprezintă o tragedie continuă și că este important să se evite escaladările, pledând pentru inițiative […] Articolul Stoianoglo condamnă războiul din Ucraina, dar pledează pentru reluarea dialogului cu Rusia apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
ANSA confirmă dialog limitat cu Rusia — cooperare păstrată, dar doar pe canale tehnice # Democracy.md
Directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a declarat că, deși relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Rusia nu sunt întrerupte, dialogul între autorități este în prezent redus la nivel tehnic. Potrivit șefului ANSA, această comunicare limitată vizează aspecte stricte, procedurale, fără a implica negocieri politice majore sau decizii strategice importante. Declarația vine într-un context […] Articolul ANSA confirmă dialog limitat cu Rusia — cooperare păstrată, dar doar pe canale tehnice apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Vladimir Putin urmărește un „scenariu periculos”: recunoașterea legală a teritoriilor pe care le-a anexat sau ocupat în Ucraina. Potrivit lui Zelenski, cererea Rusiei este un atac direct asupra suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Zelenski susține că Moscova încearcă să transforme ocupația militară într-un „fapt stabilit legal” și […] Articolul Zelenski: „Putin vrea recunoașterea legală a ceea ce a furat” apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Bulgaria și Republica Moldova continuă să întărească relațiile bilaterale, iar oficialii de la Sofia au reconfirmat sprijinul ferm pentru integrarea europeană a Chișinăului. Ministrul Afacerilor Externe al Bulgariei a subliniat că țara sa vede drumul Moldovei spre Uniunea Europeană drept o „cale dreaptă a dezvoltării și reformelor”. Un punct strategic al cooperării este deschiderea unei […] Articolul Bulgaria rămâne un susținător ferm al parcursului european al Republicii Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Drumul Bălți — Criva intră pe agenda lui Bolea: licitația urmează să pornească curând # Democracy.md
Ministerul Infrastructurii a anunțat lansarea în curând a unei licitații pentru reabilitarea drumului național M5, tronsonul Bălți‑Criva. Proiectul vizează modernizarea infrastructurii rutiere pe această rută strategică, care leagă nordul Moldovei de granița cu Ucraina. Lucrările vor include repararea drumului, actualizarea studiului de fezabilitate și refacerea structurilor de artă, cum ar fi poduri și viaducte, pentru a […] Articolul Drumul Bălți — Criva intră pe agenda lui Bolea: licitația urmează să pornească curând apare prima dată în DemocracyMD.
09:30
Transparennță pe X: mulți influenceri pro-Trump au fost deconspirați ca fiind străini # Democracy.md
Platforma X a lansat recent funcția „About This Account”, care permite utilizatorilor să vadă țara din care este administrat un cont, data creării acestuia și schimbările recente ale numelui de utilizator. Imediat după activarea funcției, au apărut surprize majore în zona politică. Mai multe conturi MAGA, foarte populare și cunoscute pentru promovarea mesajelor pro-Trump, au […] Articolul Transparennță pe X: mulți influenceri pro-Trump au fost deconspirați ca fiind străini apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
La Geneva, delegațiile Statelor Unite și Ucrainei au anunțat progres semnificativ în negocieri, elaborând un „cadrul de pace actualizat și rafinat” menit să înlocuiască o versiune mai controversată a unui plan anterior. Noul document cuprinde aproximativ 19 puncte, redus față de varianta inițială de 28, și reflectă concesii negociate între părți, dar lasă pentru liderii celor […] Articolul Planul de pace pentru Ucraina, negociat la Geneva, se reduce la 19 puncte apare prima dată în DemocracyMD.
