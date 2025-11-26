Investiţii majore şi colaborare strategică: BNM în dialog cu BERD pentru dezvoltarea economică a ţării
Democracy.md, 26 noiembrie 2025 11:40
Reprezentanţii Banca Națională a Moldovei (BNM) au avut recente discuţii cu noua conducere a BERD, vizând atragerea de investiţii semnificative şi lansarea unor proiecte noi în Republica Moldova. Obiectivul declarat este consolidarea infrastructurii, stimularea economiei şi atingerea unor standarde europene de dezvoltare. Potrivit părţilor implicate, planurile includ investiţii masive menite să modernizeze sectoare-cheie — transport, […] Articolul Investiţii majore şi colaborare strategică: BNM în dialog cu BERD pentru dezvoltarea economică a ţării apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Alte ştiri de Democracy.md
Acum 10 minute
11:40
Investiţii majore şi colaborare strategică: BNM în dialog cu BERD pentru dezvoltarea economică a ţării # Democracy.md
Reprezentanţii Banca Națională a Moldovei (BNM) au avut recente discuţii cu noua conducere a BERD, vizând atragerea de investiţii semnificative şi lansarea unor proiecte noi în Republica Moldova. Obiectivul declarat este consolidarea infrastructurii, stimularea economiei şi atingerea unor standarde europene de dezvoltare. Potrivit părţilor implicate, planurile includ investiţii masive menite să modernizeze sectoare-cheie — transport, […] Articolul Investiţii majore şi colaborare strategică: BNM în dialog cu BERD pentru dezvoltarea economică a ţării apare prima dată în DemocracyMD.
Acum o oră
11:00
Colaborare culturală intensificată: Jardan şi Ambasada României vor lansa noi inițiative comune # Democracy.md
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, şi reprezentantul Ambasadei României la Chișinău s-au întâlnit recent pentru a discuta extinderea colaborării culturale între Republica Moldova și România. În cadrul întrevederii au fost analizate proiectele curente și s-au evaluat posibilitățile de dezvoltare a unor inițiative culturale comune, menite să promoveze patrimoniul, arta și schimburile creative între cele două state. […] Articolul Colaborare culturală intensificată: Jardan şi Ambasada României vor lansa noi inițiative comune apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 2 ore
10:40
Bugetul pentru 2025 al municipiului Chișinău — proiectul nu trece și va fi împărțit în două variante distincte # Democracy.md
Consilierii municipali din Chișinău nu au reușit să aprobe bugetul pentru 2025, proiectul fiind retras de pe ordinea de zi după ce nu a acumulat voturile necesare. În urma acestui blocaj, Primăria propune ca la următoarea ședință să fie prezentate două variante separate de buget, pentru a facilita adoptarea rapidă a fondurilor necesare funcționării instituțiilor […] Articolul Bugetul pentru 2025 al municipiului Chișinău — proiectul nu trece și va fi împărțit în două variante distincte apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, își planifică o vizită la Moscova pentru a discuta cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Această potențială întâlnire ar marca una dintre primele contacte directe de înalt nivel dintre un lider european și Kremlin de la începutul războiului din Ucraina. Vizita survine într-o perioadă tensionată, când conflictul și negocierile internaționale pentru pace […] Articolul Viktor Orban pleacă la Moscova pentru o nouă întrevedere cu Vladimir Putin apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 4 ore
09:40
Relaţia Sino-Rusă sub tensiune: Rusia critică modul în care China furnizează componente militare # Democracy.md
Rusia a manifestat nemulţumire faţă de partenerul său tradiţional, China — oficialii de la Moscova susţin că Beijingul nu acţionează ca un aliat adevărat și reproşează creşteri mari de preţuri la componente militare furnizate de China. Potrivit declarațiilor, preţurile acestor livrări ar fi crescut cu circa 87%, ceea ce, în condiţiile presiunilor şi sancţiunilor occidentale, […] Articolul Relaţia Sino-Rusă sub tensiune: Rusia critică modul în care China furnizează componente militare apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Deputat PSRM: „Integrarea în UE este un proces care necesită control parlamentar strict” # Democracy.md
Un deputat al Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM) a afirmat că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană trebuie să fie însoţită de un control parlamentar activ și riguros. Potrivit parlamentarului, simpla adoptare a legilor nu este suficientă — este esenţial ca reforma să fie monitorizată, ca să se asigure că standardele europene sunt transpuse […] Articolul Deputat PSRM: „Integrarea în UE este un proces care necesită control parlamentar strict” apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 24 ore
19:10
SUA și Rusia poartă discuții de pace la Abu Dhabi, în paralel cu negocierile ucrainene # Democracy.md
Negocieri importante pentru pacea din Ucraina au loc la Abu Dhabi, unde secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, se întâlnește cu o delegație rusă. Discuțiile sunt parte dintr-un efort american de a mediate un acord stabil între părți. Conform oficialilor americani, discuțiile decurg „bine” și există optimism cu privire la obținerea unui acord durabil. Driscoll figurează […] Articolul SUA și Rusia poartă discuții de pace la Abu Dhabi, în paralel cu negocierile ucrainene apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Fosta deputată PAS Iulia Dascălu demisionează din partid, invocând schimbări de principii # Democracy.md
Iulia Dascălu a anunțat demisia sa din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), motivând că ceea ce se petrece în interiorul formațiunii nu mai reflectă valorile ei personale. Ea afirmă că respectul și spiritul de echipă, pe care le considera fundamentale, au fost compromise de „transformările” interne prin care trece partidul. Dascălu spune că solicitarea ei de […] Articolul Fosta deputată PAS Iulia Dascălu demisionează din partid, invocând schimbări de principii apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Ion Ceban critică gestionarea incidentelor de către autorități: „Oamenii nu sunt informați corect” # Democracy.md
Condamnăm vehement toate declarațiile publice, eronate și chiar pe alocuri în batjocură, inclusiv din partea reprezentanților puterii, cu privire la drona care a fost depistată la Florești, dar și asupra altor subiecte de interes major pentru cetățeni și țară. Atât în cazul camionului cu arme, depistat în vama României , în cazul dronei, dar și […] Articolul Ion Ceban critică gestionarea incidentelor de către autorități: „Oamenii nu sunt informați corect” apare prima dată în DemocracyMD.
16:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat dur după ce unii deputați au minimalizat sau ironizat recentul incident cu drone care au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova. El a avertizat că tratarea evenimentului „ca pe o glumă” este „și grav, și periculos.” Grosu a acuzat că astfel de narațiuni fac parte din „tactica veche de […] Articolul Igor Grosu critică deputații care au tratat incidentul cu drone cu superficialitate apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Moldova va putea accesa fonduri europene nerambursabile de miliarde pentru transport, energie și digitalizare # Democracy.md
Republica Moldova a obținut acces la fonduri europene nerambursabile prin programul „Mecanismul pentru Interconectarea Europei”, a anunțat un oficial guvernamental. Acest instrument va permite finanțarea unor proiecte-cheie de infrastructură în sectoarele transporturilor, energiei și digitalizării. Potrivit autorităților, asocierea la acest mecanism reprezintă un pas strategic major: va facilita conectarea rețelelor de transport și energie cu […] Articolul Moldova va putea accesa fonduri europene nerambursabile de miliarde pentru transport, energie și digitalizare apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Terenurile publice ar putea fi folosite pentru proiecte rezidențiale, anunță Radu Marian # Democracy.md
Terenurile statului ar putea fi oferite pentru dezvoltarea de locuințe pentru a reduce deficitul de domicilii, a declarat președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian. „Trebuie să pornim de la faptul că suntem o autoritate cu principii de centru-dreapta și căutăm să încurajăm inițiativa privată”, a declarat Radu Marian, președintele Comisiei pentru […] Articolul Terenurile publice ar putea fi folosite pentru proiecte rezidențiale, anunță Radu Marian apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
PNM anunță protest la Ambasada Rusiei după ce șase drone au traversat spațiul aerian al Moldovei # Democracy.md
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a anunțat organizarea unui protest miercuri la Ambasada Federației Ruse la Chișinău, în reacție la incidentul în care șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit liderului partidului, Dragoș Galbur, aceste incursiuni pun în pericol siguranța cetățenilor și reprezintă un act de agresiune. Protestul va avea loc la […] Articolul PNM anunță protest la Ambasada Rusiei după ce șase drone au traversat spațiul aerian al Moldovei apare prima dată în DemocracyMD.
14:50
Premierul și ministrul Energiei au purtat discuții cu președintele Bursei Române de Mărfuri # Democracy.md
Premierul Republicii Moldova și ministrul Energiei au avut o întrevedere cu președintele Bursei Române de Mărfuri (BRM), la care au discutat perspectivele colaborării în domeniul energiei și al comerțului cu resurse strategice. În cadrul întâlnirii, oficialii au abordat posibilitatea folosirii infrastructurii bursiere românești pentru tranzacționarea de produse energetice, în special gaze naturale și energie electrică. […] Articolul Premierul și ministrul Energiei au purtat discuții cu președintele Bursei Române de Mărfuri apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Deputatul Partidului Nostru, Elena Grițco: Guvernarea trebuie să renunțe la secretomanie și să înceapă un dialog deschis cu cetățenii! # Democracy.md
Oamenii sunt sătui de faptul că puterea ascunde mereu totul: contractele de gaze – secret, planul de reintegrare a țării – de asemenea secret. A venit timpul să învățăm să vorbim cu cetățenii cinstit și deschis. Despre aceasta a vorbit vicepreședinta fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, Elena Grițco, în cadrul programului „Новая неделя” cu Anatol […] Articolul Deputatul Partidului Nostru, Elena Grițco: Guvernarea trebuie să renunțe la secretomanie și să înceapă un dialog deschis cu cetățenii! apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
MAE condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al R. Moldova și convoacă ambasadorul rus Ozerov # Democracy.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat cu fermitate un incident grav: o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al țării. Instituția consideră aceasta o „încălcare gravă” a suveranității naționale, avertizând că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor și stabilitatea regională. Ca răspuns, ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, va fi convocat […] Articolul MAE condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al R. Moldova și convoacă ambasadorul rus Ozerov apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
Primăria Chișinău acuză manipularea subiectului privind plata salariilor cadrelor didactice și afirmă că decizia legală privind includerea transferurilor financiare trebuie votată în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), nu emisă prin dispoziție a primarului. Municipalitatea susține că Ministerul Finanțelor „prezintă doar o parte din cadrul legal”, lăsând impresia că primarul poate introduce transferuri salariale printr-o simplă dispoziție. […] Articolul Primăria respinge acuzațiile PAS și condamnă sesizarea depusă la CNA apare prima dată în DemocracyMD.
13:20
„Situația e gravă” – Ion Ceban solicită unitate în lupta împotriva consumului de droguri # Democracy.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că miercuri, problema răspândirii și consumului de droguri va fi examinată în Comisia Parlamentară pentru Securitate. Edilul subliniază că acest subiect trebuie abordat separat de traficul și contrabanda de armament, fiind teme distincte care necesită soluții diferite și intervenții urgente. Ion Ceban a menționat că, în ultimele zile, a […] Articolul „Situația e gravă” – Ion Ceban solicită unitate în lupta împotriva consumului de droguri apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Vicepremierul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a reprezentat Republica Moldova la Summitul Global pentru Industrie și la cea de-a 21-a sesiune a Conferinței Generale UNIDO. În discursul său, Osmochescu a subliniat provocările economiei globale și a pledat pentru o transformare industrială sustenabilă, bazată pe lideri guvernamentali coerenți, instituții solide și un sector […] Articolul Moldova promovează modernizarea și economia verde la conferința UNIDO apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit la Stockholm cu membrii comunității moldovenești din Suedia, unde a vorbit despre parcursul european al Republicii Moldova și rolul crucial al diasporei în acest proces. În cadrul discuțiilor, Grosu a subliniat că fiecare moldovean stabilit peste hotare contribuie la imaginea și evoluția țării, iar sprijinul lor este esențial în […] Articolul Grosu către moldovenii din Stockholm: „Împreună vom aduce UE acasă” apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Stoianoglo condamnă războiul din Ucraina, dar pledează pentru reluarea dialogului cu Rusia # Democracy.md
Alexandr Stoianoglo, fost procuror general și figură politică importantă din Republica Moldova, și-a exprimat o poziție complexă față de războiul din Ucraina: deși condamnă ferm agresiunea, el consideră necesară reluarea dialogului cu Rusia. Într-un interviu, Stoianoglo a declarat că războiul reprezintă o tragedie continuă și că este important să se evite escaladările, pledând pentru inițiative […] Articolul Stoianoglo condamnă războiul din Ucraina, dar pledează pentru reluarea dialogului cu Rusia apare prima dată în DemocracyMD.
Ieri
11:40
ANSA confirmă dialog limitat cu Rusia — cooperare păstrată, dar doar pe canale tehnice # Democracy.md
Directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a declarat că, deși relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Rusia nu sunt întrerupte, dialogul între autorități este în prezent redus la nivel tehnic. Potrivit șefului ANSA, această comunicare limitată vizează aspecte stricte, procedurale, fără a implica negocieri politice majore sau decizii strategice importante. Declarația vine într-un context […] Articolul ANSA confirmă dialog limitat cu Rusia — cooperare păstrată, dar doar pe canale tehnice apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Vladimir Putin urmărește un „scenariu periculos”: recunoașterea legală a teritoriilor pe care le-a anexat sau ocupat în Ucraina. Potrivit lui Zelenski, cererea Rusiei este un atac direct asupra suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Zelenski susține că Moscova încearcă să transforme ocupația militară într-un „fapt stabilit legal” și […] Articolul Zelenski: „Putin vrea recunoașterea legală a ceea ce a furat” apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Bulgaria și Republica Moldova continuă să întărească relațiile bilaterale, iar oficialii de la Sofia au reconfirmat sprijinul ferm pentru integrarea europeană a Chișinăului. Ministrul Afacerilor Externe al Bulgariei a subliniat că țara sa vede drumul Moldovei spre Uniunea Europeană drept o „cale dreaptă a dezvoltării și reformelor”. Un punct strategic al cooperării este deschiderea unei […] Articolul Bulgaria rămâne un susținător ferm al parcursului european al Republicii Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Drumul Bălți — Criva intră pe agenda lui Bolea: licitația urmează să pornească curând # Democracy.md
Ministerul Infrastructurii a anunțat lansarea în curând a unei licitații pentru reabilitarea drumului național M5, tronsonul Bălți‑Criva. Proiectul vizează modernizarea infrastructurii rutiere pe această rută strategică, care leagă nordul Moldovei de granița cu Ucraina. Lucrările vor include repararea drumului, actualizarea studiului de fezabilitate și refacerea structurilor de artă, cum ar fi poduri și viaducte, pentru a […] Articolul Drumul Bălți — Criva intră pe agenda lui Bolea: licitația urmează să pornească curând apare prima dată în DemocracyMD.
09:30
Transparennță pe X: mulți influenceri pro-Trump au fost deconspirați ca fiind străini # Democracy.md
Platforma X a lansat recent funcția „About This Account”, care permite utilizatorilor să vadă țara din care este administrat un cont, data creării acestuia și schimbările recente ale numelui de utilizator. Imediat după activarea funcției, au apărut surprize majore în zona politică. Mai multe conturi MAGA, foarte populare și cunoscute pentru promovarea mesajelor pro-Trump, au […] Articolul Transparennță pe X: mulți influenceri pro-Trump au fost deconspirați ca fiind străini apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
La Geneva, delegațiile Statelor Unite și Ucrainei au anunțat progres semnificativ în negocieri, elaborând un „cadrul de pace actualizat și rafinat” menit să înlocuiască o versiune mai controversată a unui plan anterior. Noul document cuprinde aproximativ 19 puncte, redus față de varianta inițială de 28, și reflectă concesii negociate între părți, dar lasă pentru liderii celor […] Articolul Planul de pace pentru Ucraina, negociat la Geneva, se reduce la 19 puncte apare prima dată în DemocracyMD.
24 noiembrie 2025
17:20
Profesorii au cerut astăzi consilierilor PAS să revină în sala Consiliului Municipal Chișinău (CMC) pentru a vota ajustările necesare bugetului municipal, în conformitate cu bugetul de stat, astfel încât cadrele didactice să își poată primi salariile și premiile fără rețineri. Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban, într-o postare pe rețelele de socializare. […] Articolul Profesorii cer vot în CMC pentru a-și primi salariile: Ceban acuză PAS de blocaj apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Salariile profesorilor din Chișinău riscă să fie blocate. Ceban acuză consilierii de sabotaj # Democracy.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, solicită Consiliului Municipal Chișinău să aprobe urgent proiectul de decizie care permite plata salariilor și premiilor pentru angajații din sistemul educațional municipal, acuzând fracțiunile care au blocat bugetul de opt ori în acest an că pun în pericol drepturile financiare ale profesorilor. Apelul a fost făcut public într-o postare pe rețelele […] Articolul Salariile profesorilor din Chișinău riscă să fie blocate. Ceban acuză consilierii de sabotaj apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Mândrie pentru Republica Moldova: Robert Badinter, omagiat la Panthéon de Emmanuel Macron # Democracy.md
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a inaugurat astăzi un cenotaf în memoria lui Robert Badinter la Panthéon, mausoleul național din Paris unde sunt onorate cele mai importante personalități ale statului francez. Ceremonia reprezintă un omagiu oficial pentru una dintre cele mai respectate voci morale ale Europei moderne. Robert Badinter, fost ministru al Justiției și fost președinte […] Articolul Mândrie pentru Republica Moldova: Robert Badinter, omagiat la Panthéon de Emmanuel Macron apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Noul deputat al Partidului Nostru, Constantin Cuiumju: „Conștientizez că mandatul de deputat înseamnă, înainte de toate, slujirea interesului public” # Democracy.md
Noul deputat al Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, s-a adresat cetățenilor după ce, pe 24 noiembrie, Curtea Constituțională i-a validat mandatul de parlamentar. Potrivit declarațiilor sale, pentru el este o mare onoare să facă parte din organul legislativ al țării și să aibă posibilitatea de a contribui la consolidarea transparenței și libertății. „Primesc această responsabilitate cu […] Articolul Noul deputat al Partidului Nostru, Constantin Cuiumju: „Conștientizez că mandatul de deputat înseamnă, înainte de toate, slujirea interesului public” apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
VIDEO// Trei studenți de la un colegiu din Chișinău, prinși în timp ce distribuiau droguri în raionul Orhei # Democracy.md
Trei tineri, studenți la un colegiu din municipiul Chișinău, sunt documentați de poliție, după ce au fost prinși când distribuiau substanțe interzise pe teritoriul raionului Orhei. Este vorba despre doi adolescenți cu vârste de 15 și 16 ani, precum și de un tânăr de 18 ani. Aceștia au fost surprinși de polițiștii din Orhei în […] Articolul VIDEO// Trei studenți de la un colegiu din Chișinău, prinși în timp ce distribuiau droguri în raionul Orhei apare prima dată în DemocracyMD.
13:20
Marina Tauber declară cadouri de peste 45.000 de euro la încheierea mandatului de deputată # Democracy.md
Fosta deputată Marina Tauber a indicat în declarația de avere pentru anul 2025 că a primit zeci de mii de euro cadouri, la scurt timp după eliberarea sa din funcție. Documentul arată că Tauber a beneficiat de 28.500 de euro drept cadou la ziua de naștere și alți 17.000 de euro la 8 martie. Conform […] Articolul Marina Tauber declară cadouri de peste 45.000 de euro la încheierea mandatului de deputată apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Primăria Chișinău blochează accesul în Hotelul Național și instalează sistem de supraveghere video # Democracy.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că autoritățile locale au inițiat lucrări de securizare a clădirii abandonate Hotelul Național, după multiple incidente și semnalări privind pericolele din zonă. Potrivit edilului, echipele Preturii Centru au intervenit pentru a bloca accesul în imobil. Au fost sudate și închise mai multe intrări, au fost instalate gratii […] Articolul Primăria Chișinău blochează accesul în Hotelul Național și instalează sistem de supraveghere video apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, România, au depistat şi predat autorităţilor competente un cetăţean din Republica Moldova care era urmărit de Interpol. În data de 23 noiembrie, în jurul orei 16:40, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei de stat, pe […] Articolul Polițiștii de frontieră din România au reținut un moldovean urmărit de Interpol apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Curtea Constituțională (CC) a validat mandatele a opt deputați aleși pe listele Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidului Politic „Partidul Nostru” și Blocului Electoral „Alternativa”. Astfel, a fost validate cinci mandate ale deputaților aleși candidaților supleanți pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Este vorba despre Vladimir Rusu, care este la primul mandat […] Articolul CC a validat mandatele a opt deputați apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Gripa aviară a distrus aproape jumătate din populația de elefanți de mare din Georgia de Sud # Democracy.md
Gripa aviară H5N1 a dus la o mortalitate masivă a elefanților de mare de pe insula Georgia de Sud din Atlanticul de Sud. Un nou studiu a descoperit că aproximativ 53.000 de femele au murit din 2023, echivalentul a 47% din populația de foci – cea mai mare din lume, titrează The Guardian. Oamenii de știință […] Articolul Gripa aviară a distrus aproape jumătate din populația de elefanți de mare din Georgia de Sud apare prima dată în DemocracyMD.
10:30
Ion Ceban anunță proiect de lege pentru reglementarea parcărilor în Republica Moldova # Democracy.md
Primarul general Ion Ceban a anunțat că, în această săptămână, va fi înregistrat în Parlament un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto în Republica Moldova. Potrivit edilului, în prezent nu există un cadru legal clar, ceea ce generează haos în administrarea și taxarea parcărilor, inclusiv în Chișinău. Proiectul va stabili cine gestionează […] Articolul Ion Ceban anunță proiect de lege pentru reglementarea parcărilor în Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Grevă națională în Belgia: Transporturile blocate și creșele închise timp de trei zile # Democracy.md
Trenuri suspendate, zboruri anulate și grădinițe închise: Belgia se pregătește pentru trei zile de grevă începând de luni, ca reacție la reformele propuse de guvernul De Wever pentru redresarea finanțelor publice, pe care sindicatele le califică drept un dezastru social. Mişcarea este organizată în trei etape. Transportul public şi căile ferate vor demara acţiunea luni. […] Articolul Grevă națională în Belgia: Transporturile blocate și creșele închise timp de trei zile apare prima dată în DemocracyMD.
09:00
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 68.977 de traversări. Totodată, 28 de persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 18.937 de traversări persoane; PTF Leușeni – […] Articolul Situația la frontieră: Circa 69.000 de traversări în ultimele 24 de ore apare prima dată în DemocracyMD.
21 noiembrie 2025
23:30
Ceban acuză guvernarea de eșec în combaterea drogurilor: „Responsabili sunteți voi, nu sala Parlamentului” # Democracy.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție dură la declarațiile președintelui Parlamentului, Igor Grosu, făcute după conferința susținută de edil în Legislativ. Ceban afirmă că a atras atenția asupra unei probleme grave — creșterea alarmantă a consumului și vânzării de droguri în Republica Moldova — însă, în loc să fie discutate soluții, reacția […] Articolul Ceban acuză guvernarea de eșec în combaterea drogurilor: „Responsabili sunteți voi, nu sala Parlamentului” apare prima dată în DemocracyMD.
18:00
Investiții și securitate: Moldova și Marea Britanie își întăresc parteneriatul strategic # Democracy.md
Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii își întăresc cooperarea strategică, punând accent pe investiții și securitate. În cadrul celei de-a patra sesiuni a Dialogului Strategic de la Chișinău, cele două țări au abordat teme precum consolidarea instituțiilor naționale, reziliența la amenințările externe și întărirea cooperării economice. Regatul Unit a anunțat investiții semnificative în capacități […] Articolul Investiții și securitate: Moldova și Marea Britanie își întăresc parteneriatul strategic apare prima dată în DemocracyMD.
17:20
Primăria Chișinău, într-o nouă formulă: Ion Ceban înaintează propuneri pentru funcțiile vacante de viceprimar # Democracy.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a propus astăzi în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău candidaturile Olesei Pșenițchi și ale lui Victor Pruteanu pentru funcțiile de viceprimari ai municipiului. Edilul a mulțumit și viceprimarilor Angela Cutasevici și Olga Ursu, care își încheie mandatul la Primărie după ce au obținut funcția de deputat în Parlament din partea Partidului […] Articolul Primăria Chișinău, într-o nouă formulă: Ion Ceban înaintează propuneri pentru funcțiile vacante de viceprimar apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Parteneriat moldo‑chinez: profesori chinezi vor veni să predea la școlile din Moldova # Democracy.md
Republica Moldova și China își consolidează cooperarea în domeniul educației prin semnarea unui nou acord bilateral. Conform parteneriatului, profesori și voluntari chinezi vor fi trimiși în școlile și universitățile moldovenești, iar cadrele didactice locale vor beneficia de programe de formare și schimb de experiență. Acordul prevede, de asemenea, oferirea de burse de studii în China […] Articolul Parteneriat moldo‑chinez: profesori chinezi vor veni să predea la școlile din Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Președintele României susține integrarea Moldovei în UE ca o măsură strategică, nu filantropică # Democracy.md
Preşedintele României, Nicușor Dan, afirmă că extinderea Uniunii Europene spre Republica Moldova, Ucraina şi Balcanii de Vest nu trebuie văzută ca un gest de caritate, ci ca o investiţie strategică în securitate. El susține că integrarea acestor țări în UE va contribui semnificativ la stabilitatea și coeziunea regiunii. Dan subliniază că România va sprijini cu fermitate acest […] Articolul Președintele României susține integrarea Moldovei în UE ca o măsură strategică, nu filantropică apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
EPPO oferă asistență tehnică și training procurorilor moldoveni pentru combaterea fraudei # Democracy.md
Parchetul European (EPPO) s‑a angajat să ofere suport Republicii Moldova prin expertiză și formare profesională, ca parte a consolidării capacității instituționale în lupta împotriva corupției și fraudei. Această colaborare a fost confirmată în cadrul întrevederii dintre ministrul Justiției moldovean, Vladislav Cojuhari, și procurorul‑șef al EPPO, Laura Codruța Kövesi, unde s‑a discutat despre intensificarea cooperării judiciare. Ca parte a sprijinului, […] Articolul EPPO oferă asistență tehnică și training procurorilor moldoveni pentru combaterea fraudei apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Schimbări la Primăria Capitalei: Pruteanu și Pșenițchi, agreați pentru funcțiile de viceprimari # Democracy.md
Primarul Chișinăuului, Ion Ceban, a propus numirea lui Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi pentru funcțiile de viceprimari ai municipiului. Această decizie vine după plecarea din funcție a celor doi actuali viceprimari, ceea ce deschide o nouă etapă în echipa administrativă a capitalei. Victor Pruteanu este consilier al primarului și are experiență administrativă, în timp ce Olesea Pșenițchi a ocupat anterior poziții […] Articolul Schimbări la Primăria Capitalei: Pruteanu și Pșenițchi, agreați pentru funcțiile de viceprimari apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Maia Sandu promite reforme și cooperare extinsă cu CoE în contextul mandatului Moldovei la Comitetul Miniștrilor CoE # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării președinției Comitetului Miniștrilor CoE de către Moldova la finalul anului 2025. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării prin Planul de Acțiune CoE‑Moldova pentru perioada 2025‑2028, care va sprijini reformele democratice, statul de drept și protecția drepturilor omului în […] Articolul Maia Sandu promite reforme și cooperare extinsă cu CoE în contextul mandatului Moldovei la Comitetul Miniștrilor CoE apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Ucraina primeste proiectul planului american de pace: negocieri „oneste” între Kiev și Washington # Democracy.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat că a primit un proiect de plan de pace elaborat de Statele Unite pentru conflictul cu Rusia. Documentul urmează să fie analizat și discutat în detaliu cu autoritățile americane pentru a identifica măsurile necesare unui acord durabil. Zelenski a subliniat că principiile planului vor fi examinate astfel încât să fie protejate interesele […] Articolul Ucraina primeste proiectul planului american de pace: negocieri „oneste” între Kiev și Washington apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Președintele Parlamentului moldovean cere sprijin european pentru Ucraina: „Securitatea noastră este la mijloc” # Democracy.md
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a declarat, în cadrul reuniunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) desfășurate la Chișinău, că Moldova este „apărată de Ucraina” în contextul agresiunii ruse și al angajamentului european comun. Grosu a subliniat solidaritatea fermă a Chișinăului față de Kiev și importanța parteneriatului strategic între cele două țări. El a transmis […] Articolul Președintele Parlamentului moldovean cere sprijin european pentru Ucraina: „Securitatea noastră este la mijloc” apare prima dată în DemocracyMD.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.