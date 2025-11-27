(VIDEO) Speluncă de droguri, descoperită la Cimișlia

13:00

Guvernul a aprobat astăzi avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Principala sursă realocată, în sumă de 147,6 milioane de lei, este destinată autorităților publice locale de nivelul întâi, pentru a acoperi cheltuielile legate de plățile salariale. Suma va fi direcționată către majorarea transferurilor cu destinație generală,