(VIDEO) Speluncă de droguri, descoperită la Cimișlia
Provincial, 27 noiembrie 2025 15:50
În urma unei informații operative privind funcționarea unei spelunci pentru consumul de droguri într-un apartament din Cimișlia, polițiștii au efectuat o percheziție autorizată. În locuința unui bărbat de 41 de ani, au fost ridicate mai multe aparate confecționate artizanal pentru consumul de droguri și o pungă cu masă vegetală uscată, asemănătoare marijuanei. Toate obiectele au […]
• • •
Acum 15 minute
15:50
15:50
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, împreună cu directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Ion Dodon, au efectuat astăzi, 27 noiembrie, o vizită de lucru la Edineț, unde au avut o întrevedere cu medicii, managerii instituțiilor și reprezentanții administrațiilor din sistemul medical local, dar și cu specialiști din raioanele Ocnița, Briceni, Dondușeni și Rîșcani. […]
Acum 30 minute
15:40
Astăzi, vicepremierul Vladimir Bolea a fost prezent la semnarea contractului de antrepriză între Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Primăria municipiului Ungheni și compania care va efectua lucrările de construcției a pieței agroalimentare din localitate. Pe lângă cele 48 de gherete moderne montate, vor fi efectuate lucrări de pavare a spațiului cu plăci prefabricate din beton, […]
Acum o oră
15:30
Alexandru Munteanu: Fructele moldovenești merită să fie pe rafturile magazinelor din Europa și din lume # Provincial
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, astăzi, la Conferința Businessul Fructelor în Republica Moldova, organizată de Asociația Moldova Fruct. Evenimentul a reunit peste 300 de producători, exportatori, experți și furnizori de tehnologii din sectorul pomicol din Republica Moldova. Aflat la cea de-a XI-a ediție, acesta reprezintă o platformă de dialog, schimb de experiență și soluții comerciale pentru fiecare verigă a lanțului […]
Acum 2 ore
14:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, subliniază că bugetul municipal este un subiect exploatat politic și nu se votează intenționat de către consilieri pentru a crea blocaje. „Așa cum nu au votat nici pentru salariile profesorilor și au fugit din sala CMC cei de la PAS. Toate proiectele de decizie cu privire la bugetul […]
14:40
Centrul de Sănătate Ungheni, modernizat cu echipamente performante de fizioterapie, finanțate de CNAM # Provincial
Cabinetul de fizioterapie al Centrului de Sănătate Ungheni a fost dotat recent cu echipamente medicale moderne, achiziționate în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Valoarea totală a investiției depășește 45 de mii de lei, sumă care a […]
14:30
La ședința de astăzi a Adunării Populare a Găgăuziei (APG) a fost decisă data alegerilor pentru deputații Adunării — 22 martie 2026. Al doilea tur de scrutin este programat peste două săptămâni, pe 5 aprilie. Totodată, potrivit Gagauzia24, Adunarea Populară a luat act de demisia lui Dmitri Constantinov din funcția de președinte al legislativului. În […]
14:10
Elevii de la șase licee din țară au învățat despre energie și egalitate de gen prin quiz interactiv # Provincial
Pe parcursul lunilor octombrie și noiembrie, peste 450 de elevi și eleve din Drochia, Chișinău, Leova, Călărași, Vulcănești și Bălți au participat la quiz-ul interactiv „Energie cu șanse egale" – un joc intelectual menit să-i provoace să gândească diferit despre energie, obiceiuri zilnice și sustenabilitate. Împărțit în cinci runde de întrebări, quiz-ul a testat cunoștințele […]
Acum 4 ore
13:20
R. Moldova accelerează energia verde. Capacitățile regenerabile cresc la 932 MW, cu un avans de 353 MW în ultimul an # Provincial
Republica Moldova înregistrează creșteri constante ale capacităților instalate din surse regenerabile. La sfârșitul lunii octombrie 2025, capacitatea totală a ajuns la 932,81 MW, ceea ce reprezintă +35,31 MW față de luna precedentă și +353,41 MW comparativ cu finele anului 2024. În ultimii cinci ani, capacitățile instalate au crescut de 12 ori, de la 77,37 MW […]
13:20
Conferința „Orașe inteligente”: noi contracte de finanțare și direcții de dezvoltare pentru municipiul Bălți și localitățile din Nord # Provincial
Dezvoltarea urbană a regiunii de Nord a țării a fost abordată astăzi la Conferința „Orașe inteligente – viitorul urban al regiunii", organizată de ADR Nord, sub egida MIDR, în colaborare cu Centrul de inovare și transfer tehnologic „Nortek". În deschiderea conferinței, vicepremierul Vladimir Bolea a adresat un cuvânt de salut participanților, subliniind că MIDR este […]
13:10
(VIDEO) Tragedie pe traseul Ohrincea–Cruglic: șoferul unui Volkswagen moare după ce a ignorat semnalele poliției și s-a izbit de stația de așteptare # Provincial
În această dimineață, Poliția din Criuleni a fost sesizată despre producerea unui accident grav pe traseul Ohrincea–Cruglic. Conform datelor preliminare, un Volkswagen s-a tamponat în stația de așteptare a transportului public din apropierea satului Cruglic. În urma impactului, automobilul a luat foc, iar conducătorul auto, un bărbat de 33 de ani, originar din raionul Rîbnița, […]
12:50
O delegație din cadrul APL Chișinău a participat la un schimb de experiență la Alba Iulia # Provincial
O delegație a Primăriei Chișinău a participat la un schimb de experiență desfășurat recent la Alba Iulia, România. Reprezentanții municipalității au fost implicați într-un program dedicat accesării, aplicării și gestionării fondurilor europene, un domeniu esențial pentru modernizarea și dezvoltarea durabilă a orașelor. Fondurile europene facilitează implementarea unor proiecte complexe și contribuie direct la îmbunătățirea calității […]
12:30
Partidul Nostru cere suplinirea Fondului pentru Agricultură cu 500 milioane de lei pentru plata subvențiilor restante, iar PAS se opune # Provincial
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, cere suplimentarea cu 500 milioane de lei a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru a achita restanțele către fermierii care au depus cereri de subvenționare în 2024 și pentru a evita blocajele financiare din sectorul agricol. Amendamentul la proiectul […]
12:20
Și-a atacat amicul cu o furculiță în scop de a-i sustrage bunurile. Inculpatul – condamnat # Provincial
Procuratura Bălți informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 42 de ani pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie. Acesta a fost sancționat cu 9 ani de închisoare. Potrivit probelor, în anul 2024, făptuitorul, fiind declarant de instanța de judecată ca agresor familial și obligat să-și părăsească locuința pe o perioadă determinată de […]
12:10
Proiectul de modernizare și extindere a sistemului de iluminat public stradal pe întreg teritoriul municipiului Cahul se apropie de etapa finală de implementare. Despre aceasta a comunicat Primăria municipiului, transmite PROVINCIAL. În acest sens, începând cu săptămîna viitoare, vor fi puse în funcțiune primele puncte de transformare în sectoarele municipiului: Zona Focșa; Zona Valincea; Micro 15; […]
12:10
În dimineața zilei de 27 noiembrie, în scuarul Casei Raionale de Cultură „Nicolae Iorga" din orașul Sîngerei, au fost depuse flori la bustul marelui istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar și academician român, Nicolae Iorga, cu ocazia comemorării decesului său. Gestul solemn a fost un omagiu adus personalității […]
Acum 6 ore
11:50
Autoritățile locale trebuie să aibă dreptul să blocheze accesul la clădirile abandonate # Provincial
După audierile de ieri, în Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică, vicepreședintele Comisiei, Renato Usatîi, a declarat că este necesară modificarea legislației pentru a permite autorităților publice locale să intervină în cazul clădirilor abandonate sau nesecurizate, care reprezintă un pericol pentru comunitate. Potrivit lui Usatîi, astfel de obiective, inclusiv fostul Hotel „Național" din […]
11:30
CCRM a prezentat în cadrul Comisiei parlamentare rezultatele auditurilor la Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 26 noiembrie curent, în cadrul Comisiei pentru control al finanțelor publice, rezultatele Raportului de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2024 și rezultatele Raportului de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) încheiate la 31 decembrie […]
11:30
AFD va acorda Republicii Moldova un împrumut de 25 de milioane de euro pentru implementarea reformelor în sectorul energetic # Provincial
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va acorda Republicii Moldova un împrumut de 25 de milioane de euro pentru implementarea reformelor în sectorul energetic, în mod special, pentru tranziția spre energie verde. Parlamentul a ratificat în un Acord de facilitate de credit. Scopul tratatului este de a finanța necesitățile bugetului de stat și de a contribui, în același […]
11:20
Escrocherie cu carduri bancare în Taraclia. Doi suspecți reținuți după ce au sustras peste 22.000 de lei # Provincial
Ofițerii de investigații ai Inspectoratului de Poliție Taraclia, în comun cu procurorii din Cahul, oficiul Taraclia, au documentat și deconspirat activitatea ilegală a unui grup de persoane suspectate de comiterea infracțiunilor de escrocherie prin utilizarea cardurilor bancare. În cadrul măsurilor speciale desfășurate pe parcursul a trei luni, s-a stabilit că suspecții au obținut în mod […]
11:20
La 25 noiembrie 2025, Directorul General al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova", Serghei Cotelinic, împreună cu o echipă de specialiști, a efectuat testarea tehnică a tronsonului feroviar Chișinău–Revaca. Astfel, potrivit CFM, călătoria experimentală a devenit necesară după efectuarea lucrărilor de reparație și reabilitare, care au inclus înlocuirea traverselor uzate și a șinelor pe […]
11:20
O captură semnificativă de țigarete și alcool a fost documentată de ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, urmare a misiunii de control desfășurată în regiunea de nord a țării. Cazul a fost înregistrat astăzi, 27 noiembrie, după ce în localitatea Petreni, r-nul Drochia, ofițerii vamali au stopat pentru control un mijloc de transport de model […]
10:50
Ludmila Catlabuga: Invităm asociațiile să devină parteneri de încredere în dezvoltarea viitoarelor camere agricole # Provincial
Ieri, au avut loc discuții tehnice cu reprezentanți ai mai multor asociații din sectorul agricol. La reuniune a participat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, precum și secretarii de stat ai instituției. În cadrul discuțiilor, ministerul a reiterat că intervenția statului constă în instituirea cadrului legislativ necesar, întrucât camerele agricole sunt concepute ca organizații […]
10:40
Au fost finalizate lucrările de reparație a unei porțiunii de drum Ratuș – Chițcanii Noi # Provincial
Consiliul raional Telenești informează că, lucrările de reparație a unei porțiuni de drum Ratuș – Chițcanii Noi au fost finalizate cu succes. „A fost reparată porțiunea de drum deteriorată, care crea dificultăți în trafic. Deși expertizele tehnice repetate nu au evidențiat abateri de la respectarea caietului de sarcini, drumul a prezentat totuși deteriorări premature. Astfel, […]
10:40
1600 de locuri noi pentru elevi. MEC transmite două instituții în comodat Primăriei Chișinău # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării va transmite în comodat primăriei Chișinău două clădiri ale unor instituții de învățământ pentru extinderea rețelei școlare din capitală. Este vorba de blocul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică și sediul actual al Liceului cu profil de arte „Igor Vieru" din municipiul Chișinău. Prin valorificarea acestor spații vor putea fi […]
10:30
Ion Ceban: propunem adoptarea unei Legi Speciale care să reglementeze modul în care funcționează parcările în orașe # Provincial
Primarul municipiului Chișinău și președintele MAN, Ion Ceban, împreună cu deputații formațiunii, au înregistrat în Parlament proiectul de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto în Chișinău și pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Inițiativa își propune să ofere o bază legală clară și modernă, armonizată cu practicile europene, pentru gestionarea spațiilor de parcare […]
10:30
Poliția din Ungheni a prevenit comiterea unei tragedii în trafic. Un bărbat a fost depistat beat la volan în plină zi, iar rezultatul Dragerului a arătat o concentrație de 1,32 mg/l vapori de alcool în aerul expirat. Polițiștii au observat pe o stradă din satul Pîrlița un Renault Megane, care se deplasa neuniform și au […]
Acum 8 ore
09:50
Primarul mun. Soroca, Lilia Pilipețchi, a convocat în ședință, Grupul Participativ pentru îmbunătățirea mediului de afaceri din Soroca. Ședința de lucru, cu nr. 9, a fost de totalizare și a avut loc în cadrul proiectului Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova (SBC). La eveniment a fost prezent și managerul Componentei Dezvoltare Economică Regională și Locală, […]
09:10

08:40
27 de tineri antreprenori din Chișinău primesc finanțare prin programul „STARTUP pentru TINERI și MIGRANȚI” # Provincial
27 de idei de afaceri au fost selectate pentru finanțare în cadrul Programului municipal „STARTUP pentru TINERI și MIGRANȚI”, implementat de Primăria Chișinău prin intermediul Centrului Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Primarul General, Ion Ceban, a participat la evenimentul de înmânare a certificatelor tinerilor câștigători, care vor iniția afaceri, iar aceste evenimente ne dau multă încredere […] Post-ul 27 de tineri antreprenori din Chișinău primesc finanțare prin programul „STARTUP pentru TINERI și MIGRANȚI” apare prima dată în Provincial.
08:10
Deputații PSRM au susținut un briefing în care s-au pronunțat categoric împotriva închiderii școlilor din mediul rural. Este vorba despre patru localități din raionul Florești, unde autoritățile locale au decis închiderea școlilor pentru 370 de elevi, inclusiv a celor din ciclul primar. În urma acestor decizii, 95 de cadre didactice, precum și personalul tehnic, riscă […] Post-ul PSRM: Solicităm instituirea unui moratoriu asupra închiderii școlilor apare prima dată în Provincial.
Acum 12 ore
07:40
Programul Național „Acces la Cultură” invită pe locuitorii din Chișinău, Strășeni și Călărași să participe la o vizită la Muzeul de Istorie și Etnografie din Ungheni. Participanții vor putea descoperi orașul celor 98 de sculpturi, podul de peste Prut și poveștile regiunii păstrate în muzeu. Inițiativa urmărește promovarea patrimoniului cultural și conectarea oamenilor la istoria […] Post-ul Programul „Acces la Cultură” invită la Muzeul de Istorie și Etnografie Ungheni apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
16:40
Astăzi, Consiliul Raional Cahul a desfășurat audieri publice privind proiectul de decizie pentru aprobarea bugetului raionului Cahul pentru anul 2026, organizate în conformitate cu prevederile legale și cu scopul de a asigura transparența procesului decizional și participarea activă a cetățenilor. Valentina Smeșnoi, șef adjunct al Direcției Generale Finanțe, a prezentat principalele elemente ale proiectului bugetar […] Post-ul Audieri publice a proiectului bugetului raionului Cahul pentru anul 2026 apare prima dată în Provincial.
16:20
În raionul Ialoveni au început lucrările la apeductul magistral care va alimenta cinci sate cu apă potabilă # Provincial
Agenția de Dezvoltare Regională Centru, astăzi, au efectuat o vizită pe șantierul de la Dănceni, unde au început lucrările de construcție a apeductului magistral ce va asigura alimentarea cu apă a satelor Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni și Malcoci. „Pe teren am găsit echipele de muncitori în plină activitate: se sapă tranșeele, se așterne stratul de […] Post-ul În raionul Ialoveni au început lucrările la apeductul magistral care va alimenta cinci sate cu apă potabilă apare prima dată în Provincial.
16:10
Fotbal feminin. Rezultatul primului meci al etapei a 6-a din Liga Națională, ediția 2025/26 # Provincial
Astăzi a avut loc primul meci al etapei a șasea. Agarista-CSF Anenii Noi 2020 a învins-o pe CF Nistru-Cioburciu cu scorul de 1-0. Al doilea meci al etapei a șasea, Real Succes-ȘS-11– FC Zimbru, va avea loc pe 18 decembrie 2025, cu începere de la ora 12:00. Etapa 6 26 noiembrie, Miercuri CF Nistru-Cioburciu – […] Post-ul Fotbal feminin. Rezultatul primului meci al etapei a 6-a din Liga Națională, ediția 2025/26 apare prima dată în Provincial.
Ieri
15:50
Dotări noi pentru Gimnaziul Racovăț prin parteneriat cu Euroregiunea „Siret–Prut–Nistru” # Provincial
În data de 26 noiembrie 2025, Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac a convocat membrii Comisiei de transmitere cu titlu gratuit a bunurilor aferente depunerii și implementării proiectului „Dotarea Instituției Publice Gimnaziul Racovăț cu echipamente educaționalșe și logistice”, realizat cu sprijinul financiar al Asociației Euroregiunea „Siret–Prut–Nistru”, în calitate de partener și finanțator, întru semnarea actelor finale. […] Post-ul Dotări noi pentru Gimnaziul Racovăț prin parteneriat cu Euroregiunea „Siret–Prut–Nistru” apare prima dată în Provincial.
15:20
Lucrările de reparație a podului de șosea și a pasajului din apropierea localității Cimișeni, raionul Criuleni, se desfășoară conform graficului stabilit de implementare și au ajuns la un progres fizic de 95%. Despre aceasta a anunțat Administraţia Națională a Drumurilor. Menționăm că antreprenorul a finalizat lucrările de așternere a straturilor îmbrăcăminții din beton asfaltic pe calea […] Post-ul Modernizarea podului de la Cimișeni se apropie de finalizare apare prima dată în Provincial.
15:10
În data de 26 noiembrie 2025, Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac a participat la Forumul Raional al Tinerilor din raionul Soroca, organizat de către Instituția Publică Centrul Raional pentru Tineret din Soroca în parteneriat cu Consiliul Raional al Tinerilor din raionul Soroca, desfășurat în sala mică a Instituției Publice Palatul de Cultură din Soroca. Scopul […] Post-ul Veaceslav Rusnac a participat la Forumul Tinerilor din raionul Soroca apare prima dată în Provincial.
15:10
Activitate de audit: CCRM a evaluat modul de autorizare și monitorizare a ajutoarelor de stat # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 26 noiembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra procesului de autorizare, monitorizare și raportare a ajutorului de stat acordat beneficiarilor în Republica Moldova, în anii 2023-2025. Scopul auditului a constat în evaluarea conformității procesului de autorizare, monitorizare și raportare a ajutorului […] Post-ul Activitate de audit: CCRM a evaluat modul de autorizare și monitorizare a ajutoarelor de stat apare prima dată în Provincial.
14:50
La Bălți a avut loc concertul corului TRONOS Junior, dedicat Zilei Naționale a României # Provincial
Pe 25 noiembrie, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, a avut loc concertul corului bisericesc de copii TRONOS Junior, organizat cu prilejul Zilei Naționale a României. A fost prima apariție a colectivului în Republica Moldova, ceea ce a conferit evenimentului o importanță deosebită. Organizatorul concertului a fost Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. La eveniment a […] Post-ul La Bălți a avut loc concertul corului TRONOS Junior, dedicat Zilei Naționale a României apare prima dată în Provincial.
14:50
Proiectul „Extinderea serviciilor de alimentare cu apă potabilă a raionului Glodeni” este la etapa de montare a utilajelor. Astfel, vicepreședinele raionului, Mihail Dobrovolschi, împreună cu șef interimar Direcția Economie, Construcții, Agricultură, Cadastru și Atragerea Investițiilor, Petru Taci, au efectuat vizite în teritoriu în scopul monitorizării procesului de implementare a proiectului. Potrivit autorităților, în localitatea Clococenii […] Post-ul Etapă avansată în proiectul de apă potabilă din raionul Glodeni apare prima dată în Provincial.
14:30
Întreprinderile mici și mijlocii vor putea beneficia de granturi europene pentru a-și îmbunătăți reziliența energetică # Provincial
Republica Moldova va beneficia de un grant de aproape 185 000 de euro pentru implementarea unui proiect de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii din sectoarele agroalimentar și comerț. Astfel, IMM-urile vor putea să își îmbunătățească reziliența energetică. Membrii Comisiei pentru politică externă au aprobat raportul pentru avizul consultativ care referitor la semnarea acordului de […] Post-ul Întreprinderile mici și mijlocii vor putea beneficia de granturi europene pentru a-și îmbunătăți reziliența energetică apare prima dată în Provincial.
13:50
Cetățenii din zona de frontieră dintre Republica Moldova și România vor beneficia de intervenții medicale rapide și bine coordonate. Prin proiectul „Sistem de sănătate modern pentru populație”, la Spitalul MAI din Moldova va fi creată, pentru prima dată, o Unitate de Primiri Urgențe modernă. Aceasta va permite medicilor să gestioneze mai bine cazurile critice și […] Post-ul Spitalul MAI din Moldova va avea prima Unitate de Primiri Urgențe modernă apare prima dată în Provincial.
13:20
Igor Dodon, întrevedere cu un grup de foști deținători de patentă din Căușeni, Ștefan Vodă și Bălți # Provincial
Astăzi, Igor Dodon, președintele fracțiunii parlamentare PSRM și liderul Partidului Socialiștilor, a avut o întrevedere cu un grup de foști deținători de patentă din Căușeni, Ștefan Vodă și Bălți, care au solicitat sprijin în soluționarea dificultăților cu care se confruntă. În cadrul discuției, aceștia au semnalat probleme majore apărute după implementarea Legii nr. 356 din […] Post-ul Igor Dodon, întrevedere cu un grup de foști deținători de patentă din Căușeni, Ștefan Vodă și Bălți apare prima dată în Provincial.
13:00
Circa 148 milioane de lei alocați din bugetul de stat pe anul 2025 pentru autoritățile locale # Provincial
Guvernul a aprobat astăzi avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Principala sursă realocată, în sumă de 147,6 milioane de lei, este destinată autorităților publice locale de nivelul întâi, pentru a acoperi cheltuielile legate de plățile salariale. Suma va fi direcționată către majorarea transferurilor cu destinație generală, […] Post-ul Circa 148 milioane de lei alocați din bugetul de stat pe anul 2025 pentru autoritățile locale apare prima dată în Provincial.
12:50
Începând cu 1 ianuarie 2026, artiștii și alți profesioniști din domeniul culturii vor avea acces la mai multe oportunități de finanțare și colaborare internațională. Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea țării noastre la Programul „Europa Creativă”. Astfel, Republica Moldova va beneficia de […] Post-ul UE sprijină sectorul cultural din Moldova prin Programul „Europa Creativă” apare prima dată în Provincial.
12:30
Sesiune de informare la Bălți privind noile reglementări și abaterile frecvente în achizițiile publice # Provincial
Ministerul Finanțelor a organizat la Bălți o sesiune de informare dedicată noilor reglementări în domeniul achizițiilor publice, abaterilor frecvent constatate și noului sistem de profesionalizare și certificare a specialiștilor în achiziții publice. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților contractate și mediului de afaceri. În deschiderea sesiunii, Ana Luca, secretară generală adjunctă a Ministerului Finanțelor, a […] Post-ul Sesiune de informare la Bălți privind noile reglementări și abaterile frecvente în achizițiile publice apare prima dată în Provincial.
12:20
Șase cămine studențești, dintre care trei ale Universității de Stat din Moldova (USM) și trei ale Universității Tehnice a Moldovei (UTM), cu suprafață locativă totală de cca 28.000 de m2 vor fi reabilitate energetic în cadrul Proiectului INSPIREE. Ceremonia de semnare a Acordului de colaborare cu privire la implementarea proiectului a avut loc astăzi cu […] Post-ul Șase cămine studențești vor fi renovate energetic cu suportul Proiectului INSPIREE apare prima dată în Provincial.
12:20
Astăzi, aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a din întreaga țară își testează, în premieră, competențele digitale în cadrul unui exercițiu național organizat de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Testarea se desfășoară în 74 de instituții de învățământ, desemnate în calitate de Centre de Testare […] Post-ul MEC: 3200 de elevi își evaluează competențele digitale în premieră la nivel național apare prima dată în Provincial.
12:10
Percheziții în Chișinău și Strășeni: grup infracțional suspectat de falsificarea actelor românești # Provincial
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, au desfășurat percheziții la doi bănuiți din Chișinău și Strășeni, cercetați penal pentru falsificarea cărților de identitate și permiselor de conducere românești. În scopul cercetării acestora și a altor membri ai grupului infracțional organizat, procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au […] Post-ul Percheziții în Chișinău și Strășeni: grup infracțional suspectat de falsificarea actelor românești apare prima dată în Provincial.
