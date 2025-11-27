Primăria Soroca a convocat Grupul Participativ pentru dezvoltarea mediului de afaceri

16:50

Cu circa 23 de mii de elevi mai mulți elevi frecventează instituțiile educaționale din Chișinău, în ultimii ani. Supra aglomerația în școlile din Chișinău se datorează inclusiv faptului că pe teritoriul țării au fost închise mai multe instituții de învățământ, dar și părinții aleg să vină în Chișinău, după condiții mai bune pentru copiii săi. […] Post-ul Supraaglomerarea școlilor din Chișinău. Ceban: Primăria Chișinău este gata să examineze propunerile privind instituțiile propuse apare prima dată în Provincial.