Audieri publice a proiectului bugetului raionului Cahul pentru anul 2026

Cetățenii din zona de frontieră dintre Republica Moldova și România vor beneficia de intervenții medicale rapide și bine coordonate. Prin proiectul „Sistem de sănătate modern pentru populație", la Spitalul MAI din Moldova va fi creată, pentru prima dată, o Unitate de Primiri Urgențe modernă. Aceasta va permite medicilor să gestioneze mai bine cazurile critice și […]