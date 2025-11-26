Audieri publice a proiectului bugetului raionului Cahul pentru anul 2026
Provincial, 26 noiembrie 2025 16:40
Astăzi, Consiliul Raional Cahul a desfășurat audieri publice privind proiectul de decizie pentru aprobarea bugetului raionului Cahul pentru anul 2026, organizate în conformitate cu prevederile legale și cu scopul de a asigura transparența procesului decizional și participarea activă a cetățenilor. Valentina Smeșnoi, șef adjunct al Direcției Generale Finanțe, a prezentat principalele elemente ale proiectului bugetar […] Post-ul Audieri publice a proiectului bugetului raionului Cahul pentru anul 2026 apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 30 minute
16:40
Acum o oră
16:20
În raionul Ialoveni au început lucrările la apeductul magistral care va alimenta cinci sate cu apă potabilă # Provincial
Agenția de Dezvoltare Regională Centru, astăzi, au efectuat o vizită pe șantierul de la Dănceni, unde au început lucrările de construcție a apeductului magistral ce va asigura alimentarea cu apă a satelor Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni și Malcoci. „Pe teren am găsit echipele de muncitori în plină activitate: se sapă tranșeele, se așterne stratul de […] Post-ul În raionul Ialoveni au început lucrările la apeductul magistral care va alimenta cinci sate cu apă potabilă apare prima dată în Provincial.
16:10
Fotbal feminin. Rezultatul primului meci al etapei a 6-a din Liga Națională, ediția 2025/26 # Provincial
Astăzi a avut loc primul meci al etapei a șasea. Agarista-CSF Anenii Noi 2020 a învins-o pe CF Nistru-Cioburciu cu scorul de 1-0. Al doilea meci al etapei a șasea, Real Succes-ȘS-11– FC Zimbru, va avea loc pe 18 decembrie 2025, cu începere de la ora 12:00. Etapa 6 26 noiembrie, Miercuri CF Nistru-Cioburciu – […] Post-ul Fotbal feminin. Rezultatul primului meci al etapei a 6-a din Liga Națională, ediția 2025/26 apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
15:50
Dotări noi pentru Gimnaziul Racovăț prin parteneriat cu Euroregiunea „Siret–Prut–Nistru” # Provincial
În data de 26 noiembrie 2025, Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac a convocat membrii Comisiei de transmitere cu titlu gratuit a bunurilor aferente depunerii și implementării proiectului „Dotarea Instituției Publice Gimnaziul Racovăț cu echipamente educaționalșe și logistice”, realizat cu sprijinul financiar al Asociației Euroregiunea „Siret–Prut–Nistru”, în calitate de partener și finanțator, întru semnarea actelor finale. […] Post-ul Dotări noi pentru Gimnaziul Racovăț prin parteneriat cu Euroregiunea „Siret–Prut–Nistru” apare prima dată în Provincial.
15:20
Lucrările de reparație a podului de șosea și a pasajului din apropierea localității Cimișeni, raionul Criuleni, se desfășoară conform graficului stabilit de implementare și au ajuns la un progres fizic de 95%. Despre aceasta a anunțat Administraţia Națională a Drumurilor. Menționăm că antreprenorul a finalizat lucrările de așternere a straturilor îmbrăcăminții din beton asfaltic pe calea […] Post-ul Modernizarea podului de la Cimișeni se apropie de finalizare apare prima dată în Provincial.
15:10
În data de 26 noiembrie 2025, Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac a participat la Forumul Raional al Tinerilor din raionul Soroca, organizat de către Instituția Publică Centrul Raional pentru Tineret din Soroca în parteneriat cu Consiliul Raional al Tinerilor din raionul Soroca, desfășurat în sala mică a Instituției Publice Palatul de Cultură din Soroca. Scopul […] Post-ul Veaceslav Rusnac a participat la Forumul Tinerilor din raionul Soroca apare prima dată în Provincial.
15:10
Activitate de audit: CCRM a evaluat modul de autorizare și monitorizare a ajutoarelor de stat # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 26 noiembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra procesului de autorizare, monitorizare și raportare a ajutorului de stat acordat beneficiarilor în Republica Moldova, în anii 2023-2025. Scopul auditului a constat în evaluarea conformității procesului de autorizare, monitorizare și raportare a ajutorului […] Post-ul Activitate de audit: CCRM a evaluat modul de autorizare și monitorizare a ajutoarelor de stat apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
14:50
La Bălți a avut loc concertul corului TRONOS Junior, dedicat Zilei Naționale a României # Provincial
Pe 25 noiembrie, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, a avut loc concertul corului bisericesc de copii TRONOS Junior, organizat cu prilejul Zilei Naționale a României. A fost prima apariție a colectivului în Republica Moldova, ceea ce a conferit evenimentului o importanță deosebită. Organizatorul concertului a fost Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. La eveniment a […] Post-ul La Bălți a avut loc concertul corului TRONOS Junior, dedicat Zilei Naționale a României apare prima dată în Provincial.
14:50
Proiectul „Extinderea serviciilor de alimentare cu apă potabilă a raionului Glodeni” este la etapa de montare a utilajelor. Astfel, vicepreședinele raionului, Mihail Dobrovolschi, împreună cu șef interimar Direcția Economie, Construcții, Agricultură, Cadastru și Atragerea Investițiilor, Petru Taci, au efectuat vizite în teritoriu în scopul monitorizării procesului de implementare a proiectului. Potrivit autorităților, în localitatea Clococenii […] Post-ul Etapă avansată în proiectul de apă potabilă din raionul Glodeni apare prima dată în Provincial.
14:30
Întreprinderile mici și mijlocii vor putea beneficia de granturi europene pentru a-și îmbunătăți reziliența energetică # Provincial
Republica Moldova va beneficia de un grant de aproape 185 000 de euro pentru implementarea unui proiect de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii din sectoarele agroalimentar și comerț. Astfel, IMM-urile vor putea să își îmbunătățească reziliența energetică. Membrii Comisiei pentru politică externă au aprobat raportul pentru avizul consultativ care referitor la semnarea acordului de […] Post-ul Întreprinderile mici și mijlocii vor putea beneficia de granturi europene pentru a-și îmbunătăți reziliența energetică apare prima dată în Provincial.
13:50
Cetățenii din zona de frontieră dintre Republica Moldova și România vor beneficia de intervenții medicale rapide și bine coordonate. Prin proiectul „Sistem de sănătate modern pentru populație”, la Spitalul MAI din Moldova va fi creată, pentru prima dată, o Unitate de Primiri Urgențe modernă. Aceasta va permite medicilor să gestioneze mai bine cazurile critice și […] Post-ul Spitalul MAI din Moldova va avea prima Unitate de Primiri Urgențe modernă apare prima dată în Provincial.
13:20
Igor Dodon, întrevedere cu un grup de foști deținători de patentă din Căușeni, Ștefan Vodă și Bălți # Provincial
Astăzi, Igor Dodon, președintele fracțiunii parlamentare PSRM și liderul Partidului Socialiștilor, a avut o întrevedere cu un grup de foști deținători de patentă din Căușeni, Ștefan Vodă și Bălți, care au solicitat sprijin în soluționarea dificultăților cu care se confruntă. În cadrul discuției, aceștia au semnalat probleme majore apărute după implementarea Legii nr. 356 din […] Post-ul Igor Dodon, întrevedere cu un grup de foști deținători de patentă din Căușeni, Ștefan Vodă și Bălți apare prima dată în Provincial.
13:00
Circa 148 milioane de lei alocați din bugetul de stat pe anul 2025 pentru autoritățile locale # Provincial
Guvernul a aprobat astăzi avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Principala sursă realocată, în sumă de 147,6 milioane de lei, este destinată autorităților publice locale de nivelul întâi, pentru a acoperi cheltuielile legate de plățile salariale. Suma va fi direcționată către majorarea transferurilor cu destinație generală, […] Post-ul Circa 148 milioane de lei alocați din bugetul de stat pe anul 2025 pentru autoritățile locale apare prima dată în Provincial.
Acum 6 ore
12:50
Începând cu 1 ianuarie 2026, artiștii și alți profesioniști din domeniul culturii vor avea acces la mai multe oportunități de finanțare și colaborare internațională. Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea țării noastre la Programul „Europa Creativă”. Astfel, Republica Moldova va beneficia de […] Post-ul UE sprijină sectorul cultural din Moldova prin Programul „Europa Creativă” apare prima dată în Provincial.
12:30
Sesiune de informare la Bălți privind noile reglementări și abaterile frecvente în achizițiile publice # Provincial
Ministerul Finanțelor a organizat la Bălți o sesiune de informare dedicată noilor reglementări în domeniul achizițiilor publice, abaterilor frecvent constatate și noului sistem de profesionalizare și certificare a specialiștilor în achiziții publice. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților contractate și mediului de afaceri. În deschiderea sesiunii, Ana Luca, secretară generală adjunctă a Ministerului Finanțelor, a […] Post-ul Sesiune de informare la Bălți privind noile reglementări și abaterile frecvente în achizițiile publice apare prima dată în Provincial.
12:20
Șase cămine studențești, dintre care trei ale Universității de Stat din Moldova (USM) și trei ale Universității Tehnice a Moldovei (UTM), cu suprafață locativă totală de cca 28.000 de m2 vor fi reabilitate energetic în cadrul Proiectului INSPIREE. Ceremonia de semnare a Acordului de colaborare cu privire la implementarea proiectului a avut loc astăzi cu […] Post-ul Șase cămine studențești vor fi renovate energetic cu suportul Proiectului INSPIREE apare prima dată în Provincial.
12:20
Astăzi, aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a din întreaga țară își testează, în premieră, competențele digitale în cadrul unui exercițiu național organizat de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Testarea se desfășoară în 74 de instituții de învățământ, desemnate în calitate de Centre de Testare […] Post-ul MEC: 3200 de elevi își evaluează competențele digitale în premieră la nivel național apare prima dată în Provincial.
12:10
Percheziții în Chișinău și Strășeni: grup infracțional suspectat de falsificarea actelor românești # Provincial
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, au desfășurat percheziții la doi bănuiți din Chișinău și Strășeni, cercetați penal pentru falsificarea cărților de identitate și permiselor de conducere românești. În scopul cercetării acestora și a altor membri ai grupului infracțional organizat, procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au […] Post-ul Percheziții în Chișinău și Strășeni: grup infracțional suspectat de falsificarea actelor românești apare prima dată în Provincial.
12:00
Primăria orașului Cimișlia informează că, pe str. Cogîlnic și str. Mihail Kogălniceanu se desfășoară lucrări de schimbare a pilonilor de iluminat conectați la transformatorul TP44 din regiunea Cogîlnic. Pe durata intervențiilor, până la sfârșitul săptămânii, iluminatul public nu va funcționa pe aceste străzi. „Ne cerem scuze pentru disconfort și vă mulțumim pentru înțelegere. Echipele depun […] Post-ul Lucrări la iluminatul public pe străzile Cogîlnic și Mihail Kogălniceanu din Cimișlia apare prima dată în Provincial.
11:50
Mâine, 27 noiembrie, premierul Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită în teritoriu, în raionul Ungheni. “Este o ocazie importantă pentru a-l cunoaște și pentru a discuta despre prioritățile regiunii,” menționează CR Ungheni. Precizăm că, Munteanu va participa la ceremonia de primire a noilor autobuze pentru transportul public urban, achiziționate cu suportul Guvernului și al […] Post-ul Alexandru Munteanu va efectua o vizită în raionul Ungheni apare prima dată în Provincial.
11:20
(VIDEO) Chișinăul se pregătește pentru sărbători. Târgul de Crăciun se deschide pe 5 decembrie # Provincial
Chișinăul intră în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă. Primarul capitalei, Ion Ceban a invitat toți locuitorii și oaspeții Capitalei la deschiderea oficială a celui mai mare Târg de Crăciun care este amenajat în Piața Marii Adunări Naționale de Primăria Chișinău. Evenimentul de lansare a Târgului și a principalului Pom de Crăciun va avea loc […] Post-ul (VIDEO) Chișinăul se pregătește pentru sărbători. Târgul de Crăciun se deschide pe 5 decembrie apare prima dată în Provincial.
11:10
Guvernul va finanța realizarea tuturor proiectele selectate în cadrul Programului „Curtea Europeană”. O decizie de completare a Documentul unic de program pentru anii 2025-2027 cu alte 380 de proiecte de amenajare a curților blocurilor de locuit din Chișinău a fost aprobată de Executiv. Valoarea totală a proiectelor incluse astăzi este de peste 1,7 miliarde de lei, bani alocați […] Post-ul Guvernul va reabilita încă 380 de curți ale blocurilor de locuit din Chișinău apare prima dată în Provincial.
Acum 8 ore
10:50
Astăzi, la Primăria municipiului Strășeni, are loc seminarul „Utilizarea MS Excel”, desfășurat în cadrul Programului de mentorat „Buna guvernare prin prisma datelor statistice”. Pe parcursul întregii zile, participanții – angajați ai Primăriei și ai instituțiilor subordonate – își dezvoltă competențele digitale prin: Bazele Excel-ului: interfață, tipuri de date, sortare, filtrare, instrumente utile precum freeze panes […] Post-ul Seminar „Utilizarea MS Excel” la Primăria Strășeni apare prima dată în Provincial.
10:50
Toate autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS pentru siguranța elevilor și asigurarea utilizării eficiente a mijloacelor de transport. Fiecare unitate utilizată la transportarea copiilor va fi monitorizată prin intermediul unei platforme digitale, care poate fi accesată atât prin interfața web, cât și prin aplicații mobile dedicate. Dispozitivele au fost achiziționate cu sprijinul Uniunii […] Post-ul Toate autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS apare prima dată în Provincial.
10:50
Polițiștii din municipiul Bălți au ridicat droguri în valoare de aproximativ 60.000 de lei, în urma documentării activității ilegale a unui bărbat suspectat de comercializarea substanțelor narcotice și psihotrope în zona de nord a țării. În cadrul măsurilor speciale de investigație și al acțiunilor de urmărire penală, s-a stabilit că, pe parcursul anului curent, un […] Post-ul Trafic de droguri în nordul țării: poliția ridică droguri de peste 60.000 de lei apare prima dată în Provincial.
10:40
Banca Națională a Moldovei a aplicat o amendă de 2 015 365,12 lei companiei „INTACT Asigurări Generale”. Motivul?! # Provincial
Banca Națională a Moldovei a aplicat o amendă de 2 015 365,12 lei companiei „INTACT Asigurări Generale” SA, sancțiune echivalentă cu 8% din cerința de capital minim, după un control tematic desfășurat între 28 octombrie și 6 decembrie 2024. În Hotărârea din 5 noiembrie 2025, Comitetul executiv al BNM menționează că sancțiunea financiară este justificată „în […] Post-ul Banca Națională a Moldovei a aplicat o amendă de 2 015 365,12 lei companiei „INTACT Asigurări Generale”. Motivul?! apare prima dată în Provincial.
10:30
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat câteva demisii. Ion Bulmaga a fost eliberat din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în baza cererii de demisie. Ivan Bocancea a fost eliberat din funcția de director adjunct al Agenției Naționale Transport Auto. Viorel Garaz a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului […] Post-ul Schimbări în instituțiile de stat: trei demisii aprobate, un mandat prelungit apare prima dată în Provincial.
10:30
53 de proiecte de tineret din Ialoveni primesc finanțare în cadrul noii runde de granturi # Provincial
Partenerii Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”: Consiliul raional Ialoveni și Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” au semnat Acordurile de colaborare și au înmânat Certificatele de grant celor 53 de echipe finaliste ale rundei a XXXI-a a Programului de granturi mici a Fondului pentru Tineri Ialoveni. Cele 53 de proiecte sunt implementate în 20 de localităţi ale […] Post-ul 53 de proiecte de tineret din Ialoveni primesc finanțare în cadrul noii runde de granturi apare prima dată în Provincial.
10:20
În seara zilei de 25 noiembrie 2025, la ora 21:54, pompierii din sudul țării au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o locuință din satul Tomai, raionul Ceadîr-Lunga. Potrivit informațiilor înregistrate, în interiorul casei a fost observat fum dens, iar proprietarul a reușit să iasă de sine stătător din încăpere. La fața locului au intervenit […] Post-ul Locuință în flăcări la Tomai din cauza neglijenței la fumat apare prima dată în Provincial.
09:40
Peste 40 de copii au participat la primul Atelier de Reciclare SENSE organizat la Bălți # Provincial
Ieri, 25 noiembrie, în Bălți, s-a desfășurat primul Atelier de Reciclare & Reutilizare în cadrul proiectului transfrontalier SENSE. La eveniment au participat copii din Bălți (Centrul de Creație „Miron Blanc”) și Botoșani (Școala nr. 10). “Copiii din Bălți și Botoșani (de la Centrul de Creație „Miron Blanc” de la Bălți și Școala nr. 10 din […] Post-ul Peste 40 de copii au participat la primul Atelier de Reciclare SENSE organizat la Bălți apare prima dată în Provincial.
09:40
Șase orașe din țară au primit utilaje pentru intervenții rapide în situații de urgență din partea UE # Provincial
Locuitorii din Drochia, Iargara, Sîngerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir vor fi mai bine protejați în fața calamităților. Ieri, 25 noiembrie, întreprinderile municipale din aceste orașe au recepționat seturi moderne de utilaje pentru a interveni mai prompt în situații de urgență, în valoare totală de aproape 2 milioane de lei. Echipamentele au fost oferite de Uniunea […] Post-ul Șase orașe din țară au primit utilaje pentru intervenții rapide în situații de urgență din partea UE apare prima dată în Provincial.
09:30
În cadrul dosarului investigat de către autorități, a fost creat un grup de lucru comun cu autoritățile din România, urmând a fi efectuate acțiuni de urmărire penală și schimb de informații și probe. Potrivit datelor obținute în cadrul anchetei pe linie de cooperare internațională, au fost stabilite drept corp delict următoarele: – 18 elemente de […] Post-ul Precizări cu privire la camionul cu armament depistat la vama Leușeni-Albița apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
17:40
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) își exprimă profunda îngrijorare față de decizia Ministerului Finanțelor de a refuza finanțarea sporului salarial de 50% pentru primari, viceprimari și secretarii consiliilor locale din bugetul de stat. Această măsură contravine legii și angajamentelor publice asumate, pune administrația publică locală în blocaj financiar, afectează stabilitatea comunităților și subminează demnitatea […] Post-ul CALM solicită Guvernului plata sporului salarial pentru primari și viceprimari apare prima dată în Provincial.
17:30
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare # Provincial
La data de 25 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința vicepreședintelui Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani și […] Post-ul Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare apare prima dată în Provincial.
17:30
În data de 25 noiembrie 2025, în satul Stoicani raionul Soroca s-au desfășurat aplicații practice la Protecția Civilă, în conformitate cu Planul de activitate a Protecției Civile pentru anul 2025, aprobat de către Președintele Comisiei Situații Excepționale a raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac. Genericul evenimentului a fost măsurile organelor de conducere și formațiunilor Protecției Civile […] Post-ul Aplicații practice la Protecția Civilă în comuna Stoicani apare prima dată în Provincial.
17:30
Compania KirsanCom din Republica Moldova, într-o declarație, se arată indignată de faptul că, „cetățeanul estonian Kirill Tripolski este prezentat în calitate de victimă în țara noastră, în timp ce este condamnat în Estonia pentru delapidări de fonduri”. Mai mult – potrivit companiei, „anume Kirill Tripolski este cel care a depus eforturi pentru a falimenta compania KirsanCom […] Post-ul Compania KirsanCom: Nu vom permite înșelarea cetățenilor Republicii Moldova apare prima dată în Provincial.
17:10
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), condamnă vehement „toate declarațiile publice, eronate și chiar pe alocuri în batjocură, inclusiv din partea reprezentanților puterii, cu privire la drona care a fost depistată la Florești, dar și asupra altor subiecte de interes major pentru cetățeni și țară”. „Atât în cazul camionului cu arme, depistat în vama […] Post-ul Ion Ceban critică reacția autorităților la incidentul cu drona de la Florești apare prima dată în Provincial.
17:00
Comunitățile Popeștii de Jos, Popeștii de Sus și Azilul pentru persoane în etate din satul Gribova au primit recent un lot de ajutor umanitar din partea Fundației de caritate „Daniel” și a donatorilor din Olanda. Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, a adresat mulțumiri organizației și tuturor celor implicați în această acțiune de solidaritate. Astfel, potrivit […] Post-ul Ajutor umanitar pentru comunitățile din raionul Drochia apare prima dată în Provincial.
17:00
Astăzi, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a convocat ședința staff-ului Zonei de Nord a țării. La întrevedere a participat Ala Pilipețcaia, deputat PSRM, responsabilă pentru raioanele de nord ale țării. În cadrul întrunirii au fost discutate problemele stringente cu care se confruntă oamenii din raioanele de Nord, precum și necesitatea consolidării unui […] Post-ul Igor Dodon a convocat ședința staff-ului Zonei de Nord a țării apare prima dată în Provincial.
17:00
Astăzi, 25 noiembrie 2025, municipiul Bălți a fost vizitat de către Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova, Excelența Sa, Yamada Yoichiro. În cadrul întrevederii, Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, și ambasadorul Yamada Yoichiro au discutat despre perspectivele de cooperare între municipiul Bălți și orașe din Japonia, identificând domenii de interes comun, precum […] Post-ul Alexandr Petkov s-a întâlnit cu Ambasadorul Japoniei, Yamada Yoichiro apare prima dată în Provincial.
17:00
În satul Alexandru cel Bun, raionul Soroca, a fost construită o rețea de alimentare cu apă cu o lungime de 8.880 de metri. Totodată, a fost montată o stație de dezinfectare a apei, au fost montate sisteme electrice și au fost executate lucrări de amenajare a platformei B, unde a fost semănată iarbă și plantați […] Post-ul Locuitorii din satul Alexandru cel Bun au acces la apă potabilă apare prima dată în Provincial.
Ieri
16:50
Supraaglomerarea școlilor din Chișinău. Ceban: Primăria Chișinău este gata să examineze propunerile privind instituțiile propuse # Provincial
Cu circa 23 de mii de elevi mai mulți elevi frecventează instituțiile educaționale din Chișinău, în ultimii ani. Supra aglomerația în școlile din Chișinău se datorează inclusiv faptului că pe teritoriul țării au fost închise mai multe instituții de învățământ, dar și părinții aleg să vină în Chișinău, după condiții mai bune pentru copiii săi. […] Post-ul Supraaglomerarea școlilor din Chișinău. Ceban: Primăria Chișinău este gata să examineze propunerile privind instituțiile propuse apare prima dată în Provincial.
16:40
La Bălți s-a lansat Campania națională „16 Zile de Activism împotriva Violenței în bază de Gen” # Provincial
Astăzi, 25 noiembrie 2025, în Piața Independenței din fața Primăriei municipiului Bălți, a avut loc evenimentul public de lansare a Campaniei naționale „16 Zile de Activism împotriva Violenței în bază de Gen”, organizat sub egida campaniei globale #OrangeTheWorld. Evenimentul a reunit aproximativ 150 de participanți, printre care reprezentanți ai administrației publice locale și centrale, ai […] Post-ul La Bălți s-a lansat Campania națională „16 Zile de Activism împotriva Violenței în bază de Gen” apare prima dată în Provincial.
16:30
Primăria Bălți consolidează controlul asupra activității adăpostului pentru animale fără stăpân # Provincial
În cadrul unei ședințe de lucru cu administratorii întreprinderilor municipale, Vitalie Balan a subliniat importanța reacționării prompte la solicitările locuitorilor adresate adăpostului pentru animale fără stăpân. Acesta a solicitat administrației adăpostului să nu întârzie cu răspunsurile și să asigure soluționarea la timp a sesizărilor. De asemenea, viceprimarul a menționat că cetățenii au venit cu propuneri […] Post-ul Primăria Bălți consolidează controlul asupra activității adăpostului pentru animale fără stăpân apare prima dată în Provincial.
16:30
Alexandr Odințov, despre scandalul salariilor profesorilor din Chișinău: fără dialog nu există compromis # Provincial
Consilierii municipali ai PSRM au declarat astăzi, în cadrul unui briefing susținut la Consiliul Municipal Chișinău, că sunt gata să voteze proiectul de modificare a bugetului provizoriu pentru anul 2025, dacă acesta va respecta legislația și nu va conține formulări interpretabile. Președintele fracțiunii socialiștilor în CMC, Alexandr Odințov, a subliniat că fracțiunea PSRM a apărat […] Post-ul Alexandr Odințov, despre scandalul salariilor profesorilor din Chișinău: fără dialog nu există compromis apare prima dată în Provincial.
16:20
Dorin Junghietu: Telenești este un exemplu clar că modernizarea inteligentă oferă rezultate vizibile într-un timp scurt # Provincial
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat astăzi o vizită de lucru în raionul Telenești, în cadrul căreia a discutat despre proiecte strategice de dezvoltare a infrastructurii energetice regionale, cu accent pe promovarea surselor regenerabile de energie. Vizita a început cu o întrevedere cu președintele raionului, Iurie Tulgara, și cu reprezentanți ai administrației publice locale, care […] Post-ul Dorin Junghietu: Telenești este un exemplu clar că modernizarea inteligentă oferă rezultate vizibile într-un timp scurt apare prima dată în Provincial.
16:20
Drogurile și contrabanda cu armament în atenția autorităților: MAI și Poliția propun incriminări mai dure # Provincial
Pentru a răspunde riscurilor tot mai mari legate de consumul și traficul de droguri, Ministerul Afacerilor Interne, de comun cu Poliția Republicii Moldova, inițiază procesul de actualizare a legislației, prin introducerea unor măsuri mai ferme de control și supraveghere, precum și prin înăsprirea pedepselor aplicate celor care se implică în traficul de droguri, astfel încât […] Post-ul Drogurile și contrabanda cu armament în atenția autorităților: MAI și Poliția propun incriminări mai dure apare prima dată în Provincial.
15:50
Ministerul Finanțelor: Primăria Chișinău trebuie să aplice prevederile legale cu promptitudine și corectitudine # Provincial
În legătură cu discuțiile publice privind achitarea salariilor angajaților din instituțiile municipale de învățământ, Ministerul Finanțelor a comunicat că, în anul 2025, Guvernul a alocat circa 190,7 milioane de lei pentru salarii, dintre care pentru achitarea premiului anual pentru 2025 – 73,8 milioane de lei, sumă suficientă pentru a acoperi integral atât necesitățile salariale, cât și premiile […] Post-ul Ministerul Finanțelor: Primăria Chișinău trebuie să aplice prevederile legale cu promptitudine și corectitudine apare prima dată în Provincial.
15:50
Primăria orașului Drochia anunță organizarea tradiționalului eveniment de inaugurare a Pomului de Crăciun, care va marca deschiderea oficială a sezonului festiv în comunitate. Evenimentul va avea loc vineri, 13 decembrie, la ora 15:00, în centrul orașului. În cadrul evenimentului, vor urca pe scenă copiii din grădinițele din localitate, Fanfara „Hașnaș”, ansamblurile „Altița” și „Sudarușca”, precum […] Post-ul Pomul de Crăciun din Drochia va fi inaugurat pe 13 decembrie apare prima dată în Provincial.
15:50
Ceban: blocarea votului înseamnă blocarea salariilor și afectarea directă a funcționării instituțiilor municipale # Provincial
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, spune că blocarea votului înseamnă blocarea salariilor și afectarea directă a funcționării instituțiilor municipale – o responsabilitate pe care consilierii trebuie să și-o asume în fața locuitorilor municipiului Chișinău. „Nu faceți politică pe seama oamenilor! Ministerul Finanțelor prezintă doar o parte din cadrul legal și lasă impresia că Primarul General […] Post-ul Ceban: blocarea votului înseamnă blocarea salariilor și afectarea directă a funcționării instituțiilor municipale apare prima dată în Provincial.
