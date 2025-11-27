Estonia va deschide o ambasadă în Republica Moldova
Veridica.md, 27 noiembrie 2025 11:00
Anunțul a fost făcut de ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, după o discuție telefonică cu omologul său estonian, Margus Tsahkna.
• • •
Acum 30 minute
11:00
Acum o oră
10:30
Dacă livrările se opresc, Guvernul poate interveni printr-un mecanism de sprijin susținut de UE.
Acum 2 ore
09:30
E ciudat să vezi reacții similare din partea lui Dodon și a unor foști unioniști din mass-media lui Plahotniuc la așa-zisul „plan de pace” din 28 de puncte, atribuit lui Trump.
09:30
Maia Sandu: „Să ne ridicăm la înălțimea generației Marii Uniri prin fapte, nu doar cuvinte” # Veridica.md
Într-un discurs rostit la recepția dedicată Zilei Naționale a României, președinta a subliniat rolul crucial al sprijinului Bucureștiului și a reafirmat obiectivul ferm al Chișinăului de a adera la Uniunea Europeană.
09:20
Suspectul este un refugiat afgan, care a colaborat cu forțele americane în timpul prezenței acestora în Afganistan.
Acum 24 ore
19:00
Lilian Carp despre cazul contrabandei cu muniții: Acțiunile pe care le întreprind autoritățile noastre împreună cu cele române au ca obiectiv destructurarea întregii grupări # Veridica.md
Încă o persoană a fost reținută în dosarul camionului cu armament descoperit la vama Leușeni. Organele de anchetă au stabilit deja traseul camionului până la punctul de trecere al frontierei.
17:10
Subsidiara din Republica Moldova a Bursei Române de Mărfuri (BRM EST) a înregistrat tranzacţii de peste 650 milioane de euro, în trei ani de la lansare # Veridica.md
Circa 52 milioane de euro au reprezentat contribuţia la bugetul de stat, prin taxe, TVA şi impozite.
15:10
MAE despre dronele rusești: o încălcare gravă a suveranității R. Moldova și o amenințare directă la adresa securității naționale # Veridica.md
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat miercuri, 26 noiembrie, pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a înmânat o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de șase drone,
13:20
Pentru cele trei capete de acuzare – escrocherie, îmbogățire ilicită și trafic de influență – acuzarea solicită o pedeapsă totală de 15 ani de închisoare.
13:20
Jurnalistul turc Fatih Altayli a fost condamnat la patru ani și două luni de închisoare fiindcă l-ar fi „amenințat” pe președintele Recep Tayyip Erdogan # Veridica.md
El amintise doar că mulți sultani otomani au sfârșit prin a fi „asasinați” sau „strangulați”.
12:50
Toată lumea a observat diferența dintre mesajul personal al Maiei Sandu, transmis cu ocazia morții lui Ilie Ilașcu, și mesajul semnat de ea ca președintă a Republicii Moldova?
12:20
Şapte suspecţi, cetăţeni români şi moldoveni, sunt cercetaţi pentru falsificarea de acte de identitate şi permise de conducere # Veridica.md
Autorităţile judiciare din cele două state au constituit o echipă comună de anchetă.
12:10
ION IOVCEV: „Chișinăul a avut o atitudine disprețuitoare față de toți cei care apărau Republica Moldova dincolo de Nistru” # Veridica.md
Relatările lui Ion Iovcev despre cei 30 de ani în care a condus Liceul „Lucian Blaga” din Tiraspol parcă ar fi desprinse dintr-un thriller, pe care el, de fapt, l-a și relatat în cartea sa, „Ostatic în propria țară”. Mai bine zis, viața sa deconspiră o istorie mai puțin cunoscută a Republicii Moldova și interesul ascuns al Chișinăului față de conflictul transnistrean. Chiar și în interviul de mai jos, pentru Veridica, Ion Iovcev răspunde la mute întrebări prin exemple cutremurătoare din propria sa experiență.
11:20
Curtea a desfășurat prima ședință în noua formulă a completului de judecată.
Ieri
09:50
Procuratura: munițiile depistate la vama Leușeni-Albița au fost introduse pe teritoriul R. Moldova prin contrabandă cu un camion din Ucraina # Veridica.md
Din probele preliminare nu s-a identificat că armele și munițiile ar fi provenit din depozite de la Cobasna sau cele ale Armatei Naționale.
05:20
Emisarul preşedintelui american este acuzat că ar fi dat sfaturi Rusiei despre cum să-l abordeze pe Donald Trump.
25 noiembrie 2025
17:10
Dronele au schimbat fața războiului. Rușii nu se mai mulțumesc să atace orașele ucrainene și să omoare civili, trimit drone și în Europa, adânc în teritoriul statelor membre NATO. Sunt acestea provocări și parte a războiului hibrid dus de Kremlin sau incidente izolate?
16:50
Volumul schimburilor comerciale bilaterale a crescut cu 13% după aderarea României la spaţiul Schengen.
16:00
Poliția spune că aparatul nu conținea încărcătură explozivă.
16:00
Trei companii şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele companiei rusești Lukoil din România - anunță ministrul Energiei în guvernul de la București, Bogdan Ivan # Veridica.md
El amintește că România, spre deosebire de statele vecine, nu este dependentă de producţia de hidrocarburi şi de importurile din Federaţia Rusă.
14:00
E prima oară când un astfel de dispozitiv ajunge atât de departe de granița cu Ucraina invadată de trupele ruse.
13:20
Crearea unui nou Bloc Patriotic în Găgăuzia, bilanțul activității președintelui Adunării Populare a Găgăuziei și discuțiile privind încercarea eșuată de a introduce arme din Republica Moldova în România sunt subiectele care au fost dezbătute în mass-media găgăuză în ultima săptămână.
13:20
R. Moldova convoacă ambasadorul Rusiei după incidentele cu drone care au violat spațiul aerian # Veridica.md
Ministerul Afacerilor Externe a condamnat încălcarea gravă a spațiului aerian al R. Moldova.
12:30
FAKE NEWS: Zelenski se menține la putere prin teroare, iar ucrainenii nu îl pot răsturna # Veridica.md
Poporul ucrainean nu se poate organiza pentru a-l răsturna pe Zelenski, deoarece președintele a eliminat opoziția și orice voce critică, potrivit presei pro-Kremlin.
11:50
Anchetă pentru destructurarea unei reţele ce ar fi obţinut documente de identitate româneşti neconforme cu realitatea # Veridica.md
Sunt urmăriți penal 18 beneficiari, originari din spațiul ex-sovietic.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
România a ridicat avioane de luptă, pentru a urmări drone care i-au încălcat spațiul aerian, în apropierea graniţei cu Ucraina # Veridica.md
Locuitorii din judeţele Tulcea, Galați și Vrancea au fost avertizaţi să se adăpostească.
10:30
Ministerul Apărării: Șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova în această dimineață # Veridica.md
Una dintre cele șase drone care au violat spațiul aerian al R. Moldova s-a prăbușit pe o locuință.
10:10
Dona a căzut într-o livadă din raionul Florești, pe casa paznicului.
09:50
Poliția de Frontieră a anunțat detectarea unei drone Shahed în sudul țării, dispozitivul fiind ulterior semnalat în spațiul aerian al României.
24 noiembrie 2025
22:00
Camera de Comerţ şi Industrie a României: schimburile comerciale cu Republica Moldova s-au dublat în ultimii 10 ani, ajungând la 3,3 miliarde de euro în 2024 # Veridica.md
În septembrie 2025, în România activau 8.070 de companii cu capital moldovenesc.
20:10
Cele mai sensibile elemente vor fi discutate între Trump și Zelenski.
18:30
Prima ședință în noua componență este programată pentru marți, 25 noiembrie.
14:20
Sprijinul pentru Ucraina rămâne un angajament ferm al R. Moldova, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea.
14:00
Africa de Sud: o fiică a fostului președinte Jacob Zuma ar fi racolat combatanți pentru Moscova # Veridica.md
Potrivit poliției, „bărbații au fost atrași în Rusia sub pretexte false și predați unui grup de mercenari ruși, pentru a lupta în războiul din Ucraina, fără știrea sau consimțământul lor”.
13:00
Va rămâne la putere doar un an, înainte de alegerile generale din octombrie 2026.
12:20
Un contingent de militari ai R. Moldova a plecat, astăzi, la București, pentru a participa la parada militară care va avea loc pe 1 decembrie, cu prilejul Zilei Naţionale a României.
11:40
Mandatele noilor deputați au fost validate după ce anterior opt persoane au renunțat la fotoliile de parlamentar și au ales să-și continue activitatea în funcțiile deținute până la alegeri.
11:10
Comitetul Regiunilor și-a început lucrările la Chișinău. Premierul Alexandru Munteanu: „Drumul european trece prin fiecare localitate” # Veridica.md
Evenimentul a reunit 10 membri ai Comitetului European al Regiunilor și primari din Republica Moldova și România.
11:10
Regiunea transnistreană a rămas, din nou, pentru puțin timp, fără volumul necesar de gaze naturale din cauza că Moscova nu a plătit pentru livrarea acestora. În același timp, deputații ruși și alți promotori ai intereselor Kremlinului au transmis mesaje, în contextul apropierii „algerilor” din stânga Nistrului, prin care legiferează regimul separatist de la Tiraspol și îndeamnă locuitorii să iasă la „votare” pentru a arăta că pot avea „propriul destin”.
10:10
Președinta Maia Sandu și oficialii de la Bruxelles, urmărind interesele lor economice și de grup, încearcă să obstrucționeze eforturile de pace în Ucraina ale președintelui american Donald Trump, a declarat liderul socialist, Igor Dodon, citat de presa pro-Kremlin de la Moscova.
09:10
Ultimele evenimente de pe scena politică locală ne-au arătat că suntem departe de o rezoluție și liniște în societate. Guvernul Munteanu a luat decizii curajoase încă din debut, dar care inevitabil aveau să primească un răspuns pe măsură. Mai precis, este vorba despre închiderea Centrului de cultură și știință rus, adevărată oficină de spionaj și acțiuni FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference).
05:20
Zelenski i-a mulţumit lui Trump personal pentru sprijin, după ce liderul american a acuzat Ucraina de "zero recunoştinţă".
23 noiembrie 2025
16:10
Un fotbalist iranian a fost suspendat după apariţia unui videoclip în care pare să ţină în mână un pahar cu alcool # Veridica.md
În ultimele săptămâni, autoritățile au închis mai multe cafenele și restaurante din țară, acuzate că servesc alcool, al cărui consum este interzis în Iran încă de la Revoluția Islamică din 1979, inclusiv pentru străini.
15:10
Circa trei mii de militari defilează la parada organizată pe 1 Decembrie, la Bucureşti, de Ziua Naţională a României # Veridica.md
Participă şi un detaşament din Republica Moldova.
14:30
Noua Strategie Naţională de Apărare a României va fi, luni, pe agenda Consiliului Suprem de Apărare a Ţării # Veridica.md
Acţiunile ostile ale Rusiei sunt considerate principala ameninţare la adresa securităţii naţionale.
13:50
Funcţia este vacantă după ce fostul edil, Nicuşor Dan, a devenit şef al statului.
13:40
Ar fi vorba despre Petrivske, din regiunea Donețk, Tike și Otradne, din regiunea Dinpropetrovsk.
22 noiembrie 2025
21:10
Maia Sandu: Stabilitatea Europei depinde de garantarea deplină a independenței, suveranității și securității Ucrainei # Veridica.md
Aliații Ucrainei și-au exprimat îngrijorarea cu privire la planul SUA de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.
20:40
Comisia parlamentară pentru securitate organizează audieri în cazul camionului cu armament # Veridica.md
Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică va audia, miercuri, 26 noiembrie, autoritățile competente privind cazul depistării unui camion cu muniții militare pe 20 noiembrie, la punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița.
16:10
Fotbal, Cupa Mondială: suporterii haitieni și iranieni nu vor putea intra pe teritoriul Statelor Unite # Veridica.md
Administraţia președintelui Donald Trump a confirmat că aceştia nu vor fi lăsaţi să intre în ţară.
