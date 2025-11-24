DEZINFORMARE: Maia Sandu împiedică instalarea păcii în Ucraina
Veridica.md, 24 noiembrie 2025 10:10
Președinta Maia Sandu și oficialii de la Bruxelles, urmărind interesele lor economice și de grup, încearcă să obstrucționeze eforturile de pace în Ucraina ale președintelui american Donald Trump, a declarat liderul socialist, Igor Dodon, citat de presa pro-Kremlin de la Moscova.
