Procuratura: munițiile depistate la vama Leușeni-Albița au fost introduse pe teritoriul R. Moldova prin contrabandă cu un camion din Ucraina

11:10

Regiunea transnistreană a rămas, din nou, pentru puțin timp, fără volumul necesar de gaze naturale din cauza că Moscova nu a plătit pentru livrarea acestora. În același timp, deputații ruși și alți promotori ai intereselor Kremlinului au transmis mesaje, în contextul apropierii „algerilor” din stânga Nistrului, prin care legiferează regimul separatist de la Tiraspol și îndeamnă locuitorii să iasă la „votare” pentru a arăta că pot avea „propriul destin”.