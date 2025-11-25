FAKE NEWS: Zelenski se menține la putere prin teroare, iar ucrainenii nu îl pot răsturna

10:00

Eroul național Ilie Ilașcu a fost evocat pe malurile Prutului și ale Nistrului după ce a decedat pe 17 noiembrie a.c. La Chișinău și București, a fost omagiat pentru faptele sale de eroism pentru independența Republicii Moldova și pentru valorile naționale. La Tiraspol, a fost demonizat pentru că a avut curajul să lupte împotriva URSS și a regimului separatist pro-rus. Aeroportul Internațional Chișinău a preluat gestionarea depozitului petrolier pentru alimentarea aeronavelor, în acest fel fiind depășită o eventuală criză provocată de sancțiunile aplicate companiei rusești Lukoil. Vladimir Plahotniuc s-a ales cu alte 30 de zile de arest în toate dosarele gestionate de procurori. Acestea sunt subiectele reflectate în Sinteza Săptămânii de astăzi.