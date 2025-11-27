Riscurile ascunse într-o locuință – probleme nevăzute

07:20

Un bărbat de 54 de ani din satul Mărăndeni, raionul Fălești, a murit după ce a fost bătut cu cruzime de cinci tineri, în urma unui conflict izbucnit la barul local, spun rudele. Incidentul a avut loc pe 5 octombrie, iar victimei i-au fost provocate leziuni grave, inclusiv traumatisme cranio-cerebrale, scrie UNIMEDIA. Potrivit nepoatei victimei, […]