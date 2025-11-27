Iarna vine cu tăieri: Compensațiile pentru încălzire scad, iar criteriile devin mai stricte
EA.md, 27 noiembrie 2025 11:00
Compensațiile pentru încălzire se reduc în acest an. Un proiect discutat la Cancelaria de Stat prevede micșorarea ajutorului de la 1400 la 1000 de lei și introducerea unei compensații minime de 500 de lei pentru perioada noiembrie 2025 – martie 2026. Potrivit documentului, toți beneficiarii vor primi cel puțin 500 de lei, dacă suma calculată
• • •
Acum 30 minute
11:00
Află ce probleme ascunse pot afecta o locuință și cum pot fi acestea prevenite: instalații, structură, umiditate și riscuri invizibile. Trăiești într-o casă zi de zi și te obișnuiești în asemenea măsură încât rareori îți mai aduci aminte că pot existe unele probleme nevăzute care s-ar putea să-ți dea bătăi de cap. Majoritatea locuințelor funcționează
11:00
Acum 4 ore
07:20
Poliția RM se restructurează: activitatea va fi organizată pe trei regiuni – Nord, Centru și Sud # EA.md
Poliția Republicii Moldova va fi reorganizată pe trei regiuni – Nord, Centru și Sud. Măsura este inclusă în Programul național de ordine și securitate publică pentru 2026–2030, aprobat de Guvern. Totodată, Chișinăul și Găgăuzia își vor păstra propriile direcții teritoriale. De asemenea, este prevăzută reducerea în continuare a timpului mediu de reacție la apelurile
07:20
BERD trage semnalul de alarmă: Moldova se depopulează masiv — populația a scăzut cu aproape 30% # EA.md
Republica Moldova se află printre statele cu cel mai puternic declin demografic din țările BERD, arată noul Transition Report 2025–26 al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Documentul arată că Moldova, alături de Bosnia și Herțegovina și Georgia, „a pierdut aproximativ 30% din populație din 1990 încoace, aproape exclusiv din cauza emigrării", transmite bani.md.
07:20
Planul de pace în 28 de puncte, susținut de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care a devenit public săptămâna trecută, s-a inspirat dintr-un document scris de autor rus, prezentat administrației Trump în octombrie, potrivit unor surse, transmite Reuters. Rușii au distribuit documentul, care sublinia condițiile Moscovei pentru încheierea războiului, unor înalți oficiali
Acum 6 ore
07:10
Ministerul Energiei a convocat marți o ședință ca urmare a numeroaselor plângeri ale consumatorilor privind facturile la gaze naturale pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. „Am atras atenția asupra numărului foarte mare de plângeri primite în ultimele săptămâni – estimativ între 20 și 30 de mii. Majoritatea consumatorilor au indicat în sesizările depuse
07:10
Gimnaziu renovat cu 700.000 lei, dar închis imediat după! Perciun critică: „Unele decizii ale autorităților sunt greu de înțeles” # EA.md
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, afirmă că autoritățile publice locale și centrale nu iau întotdeauna „decizii inspirate". Declarația a fost făcută în contextul situației de la gimnaziul din satul Illiciovca, raionul Florești, unde s-au investit sute de mii de lei, iar instituția urmează să fie închisă. „Dacă ar exista o predictibilitate mai bună cu
07:10
Primăria Chișinău anunță că, în perioada 8–31 decembrie, în toate sectoarele capitalei va fi organizată vânzarea brazilor de Crăciun, pentru a facilita accesul locuitorilor la pomii de sărbători. Măsura a fost aprobată prin dispoziția primarului general, Ion Ceban. Potrivit documentului, consiliile de sector vor stabili regulile comerciale și vor elibera permise pentru vânzarea brazilor persoanelor
07:10
Dodon cere scoaterea lui Gribincea din dosarul „Kuliok” de la CSJ: „Nu poate asigura un proces imparțial” # EA.md
Fostul președinte al Republicii Moldova și deputatul Igor Dodon solicită excluderea judecătorului Vladislav Gribincea din completul Curții Supreme de Justiție care judecă dosarul „Kuliok". Dodon susține că „există îndoieli rezonabile privind imparțialitatea sa, ceea ce afectează dreptul la un proces echitabil", scrie UNIMEDIA. „Conform principiilor de exercitare obiectivă și corectă a legilor, Vladislav Gribincea trebuie
07:10
Nagacevschi: Arestul lui Plahotniuc costă staul peste 1000 de lei pe zi! De ce am mai investit milioane în monitorizarea electronică? # EA.md
„Statul cheltuie zilnic cel puțin 1000 de lei pentru arestul lui Vlad Plahotniuc, în loc să folosească mecanisme alternative pentru măsurile preventive, în care s-au investit milioane, precum monitorizarea electronică", a declarat fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi. Acesta susține că, în dosarul Plahotniuc, autoritățile centrale au încălcat mai multe standarde CEDO, riscând ca Moldova
07:10
(Video) Irina Rimes și Jerry Heil reinventează hitul „Hora fetelor”! Ascultă noua versiune remixată # EA.md
După succesul uriaș al piesei „Hora fetelor", care a stat timp de 15 săptămâni consecutive în Top 10 cele mai difuzate piese de la radio, Irina Rimes face echipă cu artista ucraineană Jerry Heil pentru o versiune cu totul specială: „HORA", scrie presa română. Această colaborare reunește două dintre cele mai puternice voci feminine din
07:10
Invitată la Podcastul ZdCe, directoarea Agenției de Investiții, Natalia Bejan, a explicat de ce branduri internaționale precum Zara, IKEA sau Decathlon nu au deschis magazine în Republica Moldova. Ea a precizat că Agenția se concentrează pe atragerea investițiilor în producție, nu doar pe deschiderea de unități comerciale ale marilor branduri. Potrivit Nataliei Bejan, prezența
07:10
Autoritățile au lansat în dezbatere publică proiectul prin care salariul mediu lunar pe economie pentru 2026 este propus la 17.400 de lei, în creștere cu 1.300 de lei față de nivelul estimat pentru 2025. Este cea mai mare valoare a salariului mediu pe economie din istoria Republicii Moldova și prima dată când salariul mediu
07:10
A spus tot adevărul! Gabriel Nebunu dezvăluie ce legătură are cu maestrul Nicolae Botgros: „Dacă am greșit cu ceva, să-mi spună” # EA.md
Într-un interviu pentru „Podcastul Lorenei", Gabriel Nebunu a vorbit deschis despre experiența sa alături de Orchestra „Lăutarii" și despre sprijinul primit la început de la Corneliu Botgros. Artistul a dezvăluit însă că, în prezent, simte o atitudine ostilă din partea maestrului Nicolae Botgros, fără să-i fie clar motivul. În discuția cu Lorena Bogza, Gabriel a
07:10
„Șefa statului, Maia Sandu, ar trebui să fie chemată în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară" în care este vizat Vlad Plahotniuc", susține fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi. Fadei Nagacevschi reamintește că, acum mai bine de un deceniu, Maia Sandu ar fi votat, în calitatea ei de ministru, pentru o garanție bancară
07:00
A adormit cu țigara aprinsă și s-a trezit în flăcări! Bărbat din Ceadîr-Lunga, salvat ca prin minune în miez de noapte # EA.md
Un incendiu izbucnit în seara de 25 noiembrie 2025, într-o locuință din satul Tomai, raionul Ceadîr-Lunga, a mobilizat două echipaje de pompieri, după ce din interiorul casei a fost observat fum dens. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 21:54. „În seara zilei de 25 noiembrie 2025, la ora 21:54, pompierii din
07:00
Alexandru Tănase, despre dosarul Plahotniuc: „Dacă puterea vânează răzbunări, riscăm un regim în stil Putin” # EA.md
Alexandru Tănase, fost ministru al Justiției și ex-președinte al Curții Constituționale, avertizează autoritățile să evite orice formă de răzbunare în cazul dosarului Plahotniuc, pentru a nu compromite și mai mult sistemul judiciar. El subliniază că această cauză trebuie tratată strict în spiritul statului de drept, nu al „legii junglei", altfel abordarea riscă să devină una
07:00
Băiețelul de 3 ani lovit pe trotuar la Comrat a fost externat! Medicii vin cu noi detalii despre starea lui # EA.md
Copilul de trei ani, transportat cu AVIASAN la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău după ce a fost lovit de o mașină la Comrat, a fost externat. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de purtătorul de cuvânt al instituției, Maxim Cazacu. „Copilul a fost externat din spital vineri, 21 noiembrie. Starea micuțului este satisfăcătoare",
07:00
„Era acolo de vreo două săptămâni!” — Localnicii din Cuhureștii de Jos, despre drona găsită pe acoperiș # EA.md
Locuitorii din Cuhureștii de Jos pun sub semnul întrebării versiunea oficială privind drona găsită pe acoperișul unei case din sat, susținând că aparatul s-ar fi aflat acolo „de săptămâni bune", potrivit nordnews.md. Potrivit oamenilor din sat, situația ar fi fost „exagerată" sau chiar „inscenată". „E un show aici, mi se pare că. Drona ceea stătea
Acum 24 ore
19:30
Sezonul sărbătorilor de iarnă se apropie vertiginos. Cultura organizațională s-a schimbat comparativ cu tendințele ultimilor ani, iar companiile acordă o atenție tot mai mare modului în care își exprimă recunoștința față de angajați și parteneri. Cadourile corporate nu mai sunt simple obiecte simbolice, ci instrumente de comunicare strategică, alese pentru a reflecta valorile brandului și
15:00
Alimentația ancestrală a revenit în atenția tuturor în ultimii ani, atât datorită simplității ei, cât și pentru faptul că se potrivește foarte bine cu dorința noastră de a mânca mai natural, mai curat și mai puțin procesat. Ideea centrală este că organismul nostru este, în mare parte, calibrat pe tiparele alimentare ale strămoșilor – oameni
Ieri
09:50
Infertilitatea, definită ca incapacitatea unui cuplu de a concepe un copil după un an de contact sexual neprotejat, a fost, timp de decenii, o problemă învăluită în tăcere și adesea atribuită, în mod eronat și nedrept, exclusiv partenerei de sex feminin. Astăzi, datorită progreselor în medicină și a unei mai bune informări, această perspectivă s-a
07:30
O dronă a aterizat pe acoperișul unei case din satul Cuhureștii de Jos, fără a provoca pagube, arată fotografiile publicate de Poliția Moldovei. Incidentul a generat însă sute de comentarii pline de ironie pe rețelele sociale. Sute de comentarii au fost lăsate la postarea Poliției Naționale, prin care s-a anunțat incidentul, relatează unimedia.info. „Știe
07:30
Ouăle s-au scumpit în Republica Moldova în principal din cauza cererii crescute de pe piața Uniunii Europene, unde prețurile au urcat pe fondul unui val sever de gripă aviară. Explicațiile au fost oferite de directorul ANSA, Radu Musteața, în cadrul unor declarații publice. „În special Uniunea Europeană se confruntă cu un val foarte mare
07:30
Consumatorii care au primit până acum facturi mai mari pentru consumul de gaze naturale vor recepționa, luna viitoare, date rectificate, dă asigurări ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Ministrul Energiei a precizat că cele mai multe plângeri privind facturile cu date exagerate sunt de la locuitorii din municipiul Chișinău. Erorile au apărut din cauza datelor transmise
07:30
Jurnal TV amendat cu 10.000 de lei pentru încălcarea protecției minorilor la difuzarea serialului „Plaha” # EA.md
Postul de televiziune „Jurnal TV" a fost sancționat cu 10.000 de lei pentru încălcarea normelor privind protecția minorilor în difuzarea serialului „Plaha", a anunțat luni, 24 noiembrie, Consiliul Audiovizualului (CA). Conform verificărilor autorității de reglementare, postul TV a difuzat programul audiovizual „Plaha" în perioada 15 – 26 septembrie. Ora de difuzare, în majoritatea cazurilor,
07:30
Procesul de examinare a proceselor-verbale care descriu acțiunile procurorilor în faza de urmărire penală din dosarul „Frauda bancară" – episodul Plahotniuc – a ajuns la jumătate. Din aproape 100 de volume ale dosarului, în doar trei ședințe au fost analizate documentele din 55 de volume, 15 dintre acestea fiind cercetate în ședința de luni, 24
07:30
Fostul ministru al Apărării, Valeriu Pleșca, este vizat într-un dosar în care oamenii legii desfășoară percheziții marți dimineață, precizează sursele TVR Moldova. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat pentru TVR Moldova că Valeriu Pleșca nu a fost reținut din cauza unor probleme de sănătate. „La această oră, ofițerii INI, în comun cu
07:30
La final de mandat de deputat, Marina Tauber și-a publicat declarația de avere pentru 2025, arătând un salariu modest de la Parlament, dar și cadouri de lux, printre care un ceas Rolex, bijuterii Van Cleef și Boucheron în valoare de 6.000 de euro și un cadou bănesc de circa 17.000 de euro, scrie TVR.md. Documentul
07:20
(Video) Imaginea neputinței: Un tată își ia rămas-bun de la fiul său, rămas singur după atac # EA.md
Ultima legănare a unui tată din Ternopil: singurul supraviețuitor al unei tragedii devastatoare Scene cutremurătoare au marcat orașul Ternopil, Ucraina, unde un tată a fost surprins legănând pentru ultima dată fiul său de un an și jumătate, așezat într-un sicriu alb. În urma unui atac aerian rusesc care a lovit orașul pe 19
07:20
Crăciun fără colete de acasă: Germania confiscă aproape 2 tone de carne, brânză și ouă din Moldova # EA.md
Un control vamal efectuat pe A44, în apropiere de Bad Wünnenberg, s-a transformat într-o descoperire majoră pentru autoritățile germane. Un microbuz înmatriculat în Republica Moldova, care tracta o remorcă frigorifică, a fost oprit, iar în interiorul acesteia vameșii au găsit aproximativ două tone de produse alimentare interzise, transmite presa română. Acțiunea a avut loc pe […] Articolul Crăciun fără colete de acasă: Germania confiscă aproape 2 tone de carne, brânză și ouă din Moldova apare prima dată în ea.md.
07:20
De la 25 noiembrie 2025, tarifele pentru asigurarea auto obligatorie (RCA) se schimbă, conform noilor prime de referință stabilite de BNM. Unele categorii de vehicule vor înregistra creșteri semnificative, iar altele reduceri, reflectând costurile reale ale reparațiilor și nivelul ridicat al daunelor, în special în Chișinău. Cea mai mare majorare va afecta autoturismele electrice: […] Articolul RCA mai scump: Cine va plăti mai mult pentru asigurarea auto apare prima dată în ea.md.
07:20
Republica Moldova se pregătește să introducă un sistem de returnare a ambalajelor, care va transforma modul în care sunt colectate și reciclate deșeurile din plastic, sticlă și metal. Reforma, obligatorie pentru toți producătorii, ar putea duce la o scumpire de 2–9 eurocenți pentru fiecare sticlă de băutură, a declarat ecologista și fosta ministră a Mediului, […] Articolul Vești la raft: Berea, sucurile și apa s-ar putea scumpi — iată motivul apare prima dată în ea.md.
07:10
Scandal la audierile TUX: Costiuc explodează — „Șeful CNPF, plătit cu 112 mii, a aflat totul de la copii!” # EA.md
Șeful CNPF, Dumitru Budianschi, a fost supus tirului de întrebări din partea deputatului Vasile Costiuc, în timpul audierilor publice desfășurate în Comisia parlamentară economie, buget și finanțe pe tema piramidei TUX, scrie UNIMEDIA. „Atunci când șeful CNPF află despre o piramidă financiară de la copii și vine în fața deputaților și ne povestește asta – […] Articolul Scandal la audierile TUX: Costiuc explodează — „Șeful CNPF, plătit cu 112 mii, a aflat totul de la copii!” apare prima dată în ea.md.
07:10
(Foto) Misha Miller strălucește pe Times Square: „Privește, mamă!” — imaginea ei pe ecranele uriașe din New York # EA.md
Misha Miller trăiește unul dintre cele mai mari momente ale carierei: imaginea ei a luminat ecranele gigantice din Times Square, în centrul vibrant al New Yorkului. „Nu pot descrie în cuvinte… e real și ireal în același timp”, a spus artista, vizibil emoționată. „Look, mom! I made it to Times Square! Nu mi-am imaginat […] Articolul (Foto) Misha Miller strălucește pe Times Square: „Privește, mamă!” — imaginea ei pe ecranele uriașe din New York apare prima dată în ea.md.
07:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile prețuri maxime de referință pentru carburanți, valabile pentru 26 noiembrie 2025. Benzina va costa 23,36 lei/litru, în scădere cu 1 ban, iar motorina va ajunge la 21,12 lei/litru, mai puțin cu 5 bani față de ziua precedentă. Articolul Vești bune la pompă: Prețurile la carburant coboară din nou astăzi apare prima dată în ea.md.
25 noiembrie 2025
18:20
De ce cuplurile publică relațiile lor pe rețelele de socializare? Iată 6 motive descoperite de un studiu # EA.md
Potrivit unor studii recente, efectuate de cercetători în psihologie, postarea online a lucrurilor legate de relațiile noastre, cum ar fi: fotografii, starea relației, texte lungi, declarații de dragoste este ceea ce psihologii numesc „afișări diadice”. Afișările diadice sunt expresii sau comportamente ale persoanelor care comunică că se află în prezent într-o relație romantică. Constatările arată […] Articolul De ce cuplurile publică relațiile lor pe rețelele de socializare? Iată 6 motive descoperite de un studiu apare prima dată în ea.md.
16:00
SEOLITTE, agenție specializată în marketing digital și optimizare SEO, a analizat comunicarea brandurilor din Moldova în perioada Black Friday 2025, pe baza observațiilor din social media și a vizualurilor folosite în campanii. Rezultatul oferă o imagine realistă asupra felului în care piața locală a evoluat: între strategii solide și improvizații evidente. Black Friday 2025: o […] Articolul Cum a arătat Black Friday 2025 în online-ul moldovenesc? apare prima dată în ea.md.
14:10
Acuzații frontale la audieri: Costiuc către Cernăuțeanu — „Dacă tăinuiți, deveniți complice!” # EA.md
Deputatul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, l-a întrebat pe șeful Poliției Naționale, în cadrul audierilor privind piramida TUX, câți angajați ai MAI ar fi fost implicați în schema de escrocherie. Viorel Cernăuțeanu a evitat un răspuns direct, însă l-a atenționat pe parlamentar că orice persoană care deține și tăinuiește astfel de informații ar trebui să […] Articolul Acuzații frontale la audieri: Costiuc către Cernăuțeanu — „Dacă tăinuiți, deveniți complice!” apare prima dată în ea.md.
14:00
În ultimele zile ale lunii noiembrie, Teatrul Național „Eugène Ionesco” invită publicul la o serie de trei spectacole-eveniment, construite pe temelia marilor texte clasice care au traversat timpul și au modelat cultura teatrală universală. De la magia și spiritul transformator al Crăciunului, la satira mușcătoare a societății în declin și până la comedia amară despre […] Articolul Călătorie prin clasicii lumii – pe scena TNI „Eugène Ionesco” apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:30
Rompetrol Moldova, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața petrolieră din țară, ar putea fi vândut anul viitor, împreună cu alte active deținute de statul kazah prin compania KazMunayGas. Astfel, Agenția pentru Protecția și Dezvoltarea Concurenței din Kazahstan a propus vânzarea a până la 50% din acțiunile KMG International N.V. (KMGI – […] Articolul Rompetrol Moldova, la vânzare împreună cu activele KazMunayGas apare prima dată în ea.md.
07:20
Peste o tonă de „Ceai negru” de import, distrusă de ANSA: Ce au descoperit testele de laborator # EA.md
Peste o tonă de „Ceai negru (frunze)” a fost distrusă de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce testele de laborator au descoperit niveluri ridicate de pesticid „Dinotefuran”, încălcând astfel legislația alimentară. „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială, iar ulterior – nimicirea unui lot importat de „Ceai negru (frunze)” […] Articolul Peste o tonă de „Ceai negru” de import, distrusă de ANSA: Ce au descoperit testele de laborator apare prima dată în ea.md.
07:20
(Video) Haos pe aeroport în Germania: Doi români au smuls butonul de urgență și au fugit pe pistă după un avion # EA.md
Imagini uluitoare surprinse pe aeroportul din Köln. Doi români au alergat direct pe pistă, încercând să oprească un avion Wizz Air care se pregătea să decoleze spre București. Deși porțile erau închise, iar motoarele funcționau, cei doi au ignorat orice regulă de securitate, scrie presa română. Incidentul s-a petrecut vineri seara, 21 noiembrie, când cei […] Articolul (Video) Haos pe aeroport în Germania: Doi români au smuls butonul de urgență și au fugit pe pistă după un avion apare prima dată în ea.md.
07:20
Dosarul „kuliok” reîncepe de la zero: Schimbarea completului de judecată rescrie epopeea, spune avocatul fostului șef de stat # EA.md
Dosarul numit generic „Kuliok”, în care este judecat fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, va fi reluat de la zero. Decizia a fost luată de magistrații Curţii Supremă de Justiţie, scrie tvr.md. Şedinţele au fost puse pe pauză încă de la sfârşitul lunii iunie, după ce unul dintre cei trei judecători din complet a […] Articolul Dosarul „kuliok” reîncepe de la zero: Schimbarea completului de judecată rescrie epopeea, spune avocatul fostului șef de stat apare prima dată în ea.md.
07:20
„El zăcea în sânge, iar ei serveau bere la capul lui”. Un bărbat din Mărăndeni a murit la spital, după ce ar fi fost bătut de 5 tineri la barul din sat # EA.md
Un bărbat de 54 de ani din satul Mărăndeni, raionul Fălești, a murit după ce a fost bătut cu cruzime de cinci tineri, în urma unui conflict izbucnit la barul local, spun rudele. Incidentul a avut loc pe 5 octombrie, iar victimei i-au fost provocate leziuni grave, inclusiv traumatisme cranio-cerebrale, scrie UNIMEDIA. Potrivit nepoatei victimei, […] Articolul „El zăcea în sânge, iar ei serveau bere la capul lui”. Un bărbat din Mărăndeni a murit la spital, după ce ar fi fost bătut de 5 tineri la barul din sat apare prima dată în ea.md.
07:20
Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrație Acasă”, îl acuză pe președintele Parlamentului, Igor Grosu, că a constituit o delegație „strict PAS” pentru vizita oficială la București, unde s-a semnat un acord de cooperare între Comisiile de politică externă ale Republicii Moldova și României. Potrivit acestuia, deși în Comisia pentru politică externă sunt reprezentanți ai tuturor […] Articolul Costiuc îl acuză pe Grosu: Parlamentari „doar pe culoare PAS” trimiși la București apare prima dată în ea.md.
07:20
Un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto va fi depus în această săptămână la Parlamentul Republicii Moldova, a anunțat Primăria Chișinău în cadrul ședinței operative din 24 noiembrie. „Acest segment trebuie să fie reglementat prin lege, astfel încât să fie stabilite prin lege statutul, cadrul juridic, principiile, misiunea, atribuțiile, drepturile, obligațiile, […] Articolul Ceban vine cu un proiect de lege pentru parcări: reguli inexistente, probleme reale apare prima dată în ea.md.
07:20
Un microbuz care transporta 18 persoane din Republica Moldova a fost cuprins de flăcări în timp ce se deplasa pe drumul național 11A, în județul Bacău. Incidentul s-a produs pe porțiunea dintre localitățile Huruiești și Homocea. Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic al Poliției Române, vehiculul a luat foc în mers, însă șoferul a […] Articolul Microbuz cu 18 moldoveni ia foc în România: Toți pasagerii evacuați în siguranță apare prima dată în ea.md.
07:20
Începând cu 2027, manualele de matematică din Republica Moldova vor fi înlocuite cu cele estoniene. Autoritățile renunță la experimentele cu producția locală și optează pentru conținuturi europene moderne, care vor fi traduse și adaptate cu sprijinul Uniunii Europene. Potrivit profesorilor de matematică, manualele școlare locale tind să fie prea teoretice și le lipsesc elementele […] Articolul Matematică pe stil estonian: Elevii învață din manuale noi, profesorii își spun părerea apare prima dată în ea.md.
07:20
Moldelectrica a lansat o licitație pentru achiziționarea energiei electrice destinată acoperirii consumului tehnologic și pierderilor din rețeaua de transport, de data aceasta pentru întreg anul 2026. Anterior, licitațiile vizau doar primul trimestru. Printre furnizorii precalificați se află și Centrala de la Cuciurgan. Potrivit caietului de sarcini, furnizorii precalificați depun la Moldelectrica două oferte separate […] Articolul Centrala de la Cuciurgan, pe cale să redea energia electrică în Chișinău apare prima dată în ea.md.
