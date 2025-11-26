Scandal la audierile TUX: Costiuc explodează — „Șeful CNPF, plătit cu 112 mii, a aflat totul de la copii!”
EA.md, 26 noiembrie 2025 07:10
Șeful CNPF, Dumitru Budianschi, a fost supus tirului de întrebări din partea deputatului Vasile Costiuc, în timpul audierilor publice desfășurate în Comisia parlamentară economie, buget și finanțe pe tema piramidei TUX, scrie UNIMEDIA. „Atunci când șeful CNPF află despre o piramidă financiară de la copii și vine în fața deputaților și ne povestește asta –
07:30
O dronă a aterizat pe acoperișul unei case din satul Cuhureștii de Jos, fără a provoca pagube, arată fotografiile publicate de Poliția Moldovei. Incidentul a generat însă sute de comentarii pline de ironie pe rețelele sociale. Sute de comentarii au fost lăsate la postarea Poliției Naționale, prin care s-a anunțat incidentul, relatează unimedia.info. „Știe
07:30
Ouăle s-au scumpit în Republica Moldova în principal din cauza cererii crescute de pe piața Uniunii Europene, unde prețurile au urcat pe fondul unui val sever de gripă aviară. Explicațiile au fost oferite de directorul ANSA, Radu Musteața, în cadrul unor declarații publice. „În special Uniunea Europeană se confruntă cu un val foarte mare
07:30
Consumatorii care au primit până acum facturi mai mari pentru consumul de gaze naturale vor recepționa, luna viitoare, date rectificate, dă asigurări ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Ministrul Energiei a precizat că cele mai multe plângeri privind facturile cu date exagerate sunt de la locuitorii din municipiul Chișinău. Erorile au apărut din cauza datelor transmise
07:30
Jurnal TV amendat cu 10.000 de lei pentru încălcarea protecției minorilor la difuzarea serialului „Plaha” # EA.md
Postul de televiziune „Jurnal TV" a fost sancționat cu 10.000 de lei pentru încălcarea normelor privind protecția minorilor în difuzarea serialului „Plaha", a anunțat luni, 24 noiembrie, Consiliul Audiovizualului (CA). Conform verificărilor autorității de reglementare, postul TV a difuzat programul audiovizual „Plaha" în perioada 15 – 26 septembrie. Ora de difuzare, în majoritatea cazurilor,
07:30
Procesul de examinare a proceselor-verbale care descriu acțiunile procurorilor în faza de urmărire penală din dosarul „Frauda bancară" – episodul Plahotniuc – a ajuns la jumătate. Din aproape 100 de volume ale dosarului, în doar trei ședințe au fost analizate documentele din 55 de volume, 15 dintre acestea fiind cercetate în ședința de luni, 24
07:30
Fostul ministru al Apărării, Valeriu Pleșca, este vizat într-un dosar în care oamenii legii desfășoară percheziții marți dimineață, precizează sursele TVR Moldova. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat pentru TVR Moldova că Valeriu Pleșca nu a fost reținut din cauza unor probleme de sănătate. „La această oră, ofițerii INI, în comun cu
07:30
La final de mandat de deputat, Marina Tauber și-a publicat declarația de avere pentru 2025, arătând un salariu modest de la Parlament, dar și cadouri de lux, printre care un ceas Rolex, bijuterii Van Cleef și Boucheron în valoare de 6.000 de euro și un cadou bănesc de circa 17.000 de euro, scrie TVR.md. Documentul
07:20
(Video) Imaginea neputinței: Un tată își ia rămas-bun de la fiul său, rămas singur după atac # EA.md
Ultima legănare a unui tată din Ternopil: singurul supraviețuitor al unei tragedii devastatoare Scene cutremurătoare au marcat orașul Ternopil, Ucraina, unde un tată a fost surprins legănând pentru ultima dată fiul său de un an și jumătate, așezat într-un sicriu alb. În urma unui atac aerian rusesc care a lovit orașul pe 19 noiembrie, bărbatul
07:20
Crăciun fără colete de acasă: Germania confiscă aproape 2 tone de carne, brânză și ouă din Moldova # EA.md
Un control vamal efectuat pe A44, în apropiere de Bad Wünnenberg, s-a transformat într-o descoperire majoră pentru autoritățile germane. Un microbuz înmatriculat în Republica Moldova, care tracta o remorcă frigorifică, a fost oprit, iar în interiorul acesteia vameșii au găsit aproximativ două tone de produse alimentare interzise, transmite presa română. Acțiunea a avut loc pe
07:20
De la 25 noiembrie 2025, tarifele pentru asigurarea auto obligatorie (RCA) se schimbă, conform noilor prime de referință stabilite de BNM. Unele categorii de vehicule vor înregistra creșteri semnificative, iar altele reduceri, reflectând costurile reale ale reparațiilor și nivelul ridicat al daunelor, în special în Chișinău. Cea mai mare majorare va afecta autoturismele electrice:
07:20
Republica Moldova se pregătește să introducă un sistem de returnare a ambalajelor, care va transforma modul în care sunt colectate și reciclate deșeurile din plastic, sticlă și metal. Reforma, obligatorie pentru toți producătorii, ar putea duce la o scumpire de 2–9 eurocenți pentru fiecare sticlă de băutură, a declarat ecologista și fosta ministră a Mediului,
07:10
(Foto) Misha Miller strălucește pe Times Square: „Privește, mamă!” — imaginea ei pe ecranele uriașe din New York # EA.md
Misha Miller trăiește unul dintre cele mai mari momente ale carierei: imaginea ei a luminat ecranele gigantice din Times Square, în centrul vibrant al New Yorkului. „Nu pot descrie în cuvinte… e real și ireal în același timp", a spus artista, vizibil emoționată. „Look, mom! I made it to Times Square! Nu mi-am imaginat
07:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile prețuri maxime de referință pentru carburanți, valabile pentru 26 noiembrie 2025. Benzina va costa 23,36 lei/litru, în scădere cu 1 ban, iar motorina va ajunge la 21,12 lei/litru, mai puțin cu 5 bani față de ziua precedentă. Articolul Vești bune la pompă: Prețurile la carburant coboară din nou astăzi apare prima dată în ea.md.
18:20
De ce cuplurile publică relațiile lor pe rețelele de socializare? Iată 6 motive descoperite de un studiu # EA.md
Potrivit unor studii recente, efectuate de cercetători în psihologie, postarea online a lucrurilor legate de relațiile noastre, cum ar fi: fotografii, starea relației, texte lungi, declarații de dragoste este ceea ce psihologii numesc „afișări diadice". Afișările diadice sunt expresii sau comportamente ale persoanelor care comunică că se află în prezent într-o relație romantică. Constatările arată
16:00
SEOLITTE, agenție specializată în marketing digital și optimizare SEO, a analizat comunicarea brandurilor din Moldova în perioada Black Friday 2025, pe baza observațiilor din social media și a vizualurilor folosite în campanii. Rezultatul oferă o imagine realistă asupra felului în care piața locală a evoluat: între strategii solide și improvizații evidente. Black Friday 2025: o
14:10
Acuzații frontale la audieri: Costiuc către Cernăuțeanu — „Dacă tăinuiți, deveniți complice!” # EA.md
Deputatul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, l-a întrebat pe șeful Poliției Naționale, în cadrul audierilor privind piramida TUX, câți angajați ai MAI ar fi fost implicați în schema de escrocherie. Viorel Cernăuțeanu a evitat un răspuns direct, însă l-a atenționat pe parlamentar că orice persoană care deține și tăinuiește astfel de informații ar trebui să
14:00
În ultimele zile ale lunii noiembrie, Teatrul Național „Eugène Ionesco" invită publicul la o serie de trei spectacole-eveniment, construite pe temelia marilor texte clasice care au traversat timpul și au modelat cultura teatrală universală. De la magia și spiritul transformator al Crăciunului, la satira mușcătoare a societății în declin și până la comedia amară despre
07:30
Rompetrol Moldova, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața petrolieră din țară, ar putea fi vândut anul viitor, împreună cu alte active deținute de statul kazah prin compania KazMunayGas. Astfel, Agenția pentru Protecția și Dezvoltarea Concurenței din Kazahstan a propus vânzarea a până la 50% din acțiunile KMG International N.V. (KMGI –
07:20
Peste o tonă de „Ceai negru” de import, distrusă de ANSA: Ce au descoperit testele de laborator # EA.md
Peste o tonă de „Ceai negru (frunze)" a fost distrusă de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce testele de laborator au descoperit niveluri ridicate de pesticid „Dinotefuran", încălcând astfel legislația alimentară. „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială, iar ulterior – nimicirea unui lot importat de „Ceai negru (frunze)"
07:20
(Video) Haos pe aeroport în Germania: Doi români au smuls butonul de urgență și au fugit pe pistă după un avion # EA.md
Imagini uluitoare surprinse pe aeroportul din Köln. Doi români au alergat direct pe pistă, încercând să oprească un avion Wizz Air care se pregătea să decoleze spre București. Deși porțile erau închise, iar motoarele funcționau, cei doi au ignorat orice regulă de securitate, scrie presa română. Incidentul s-a petrecut vineri seara, 21 noiembrie, când cei
07:20
Dosarul „kuliok” reîncepe de la zero: Schimbarea completului de judecată rescrie epopeea, spune avocatul fostului șef de stat # EA.md
Dosarul numit generic „Kuliok", în care este judecat fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, va fi reluat de la zero. Decizia a fost luată de magistrații Curţii Supremă de Justiţie, scrie tvr.md. Şedinţele au fost puse pe pauză încă de la sfârşitul lunii iunie, după ce unul dintre cei trei judecători din complet a
07:20
„El zăcea în sânge, iar ei serveau bere la capul lui”. Un bărbat din Mărăndeni a murit la spital, după ce ar fi fost bătut de 5 tineri la barul din sat # EA.md
Un bărbat de 54 de ani din satul Mărăndeni, raionul Fălești, a murit după ce a fost bătut cu cruzime de cinci tineri, în urma unui conflict izbucnit la barul local, spun rudele. Incidentul a avut loc pe 5 octombrie, iar victimei i-au fost provocate leziuni grave, inclusiv traumatisme cranio-cerebrale, scrie UNIMEDIA. Potrivit nepoatei victimei,
07:20
Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrație Acasă", îl acuză pe președintele Parlamentului, Igor Grosu, că a constituit o delegație „strict PAS" pentru vizita oficială la București, unde s-a semnat un acord de cooperare între Comisiile de politică externă ale Republicii Moldova și României. Potrivit acestuia, deși în Comisia pentru politică externă sunt reprezentanți ai tuturor
07:20
Un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto va fi depus în această săptămână la Parlamentul Republicii Moldova, a anunțat Primăria Chișinău în cadrul ședinței operative din 24 noiembrie. „Acest segment trebuie să fie reglementat prin lege, astfel încât să fie stabilite prin lege statutul, cadrul juridic, principiile, misiunea, atribuțiile, drepturile, obligațiile,
07:20
Un microbuz care transporta 18 persoane din Republica Moldova a fost cuprins de flăcări în timp ce se deplasa pe drumul național 11A, în județul Bacău. Incidentul s-a produs pe porțiunea dintre localitățile Huruiești și Homocea. Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic al Poliției Române, vehiculul a luat foc în mers, însă șoferul a
07:20
Începând cu 2027, manualele de matematică din Republica Moldova vor fi înlocuite cu cele estoniene. Autoritățile renunță la experimentele cu producția locală și optează pentru conținuturi europene moderne, care vor fi traduse și adaptate cu sprijinul Uniunii Europene. Potrivit profesorilor de matematică, manualele școlare locale tind să fie prea teoretice și le lipsesc elementele
07:20
Moldelectrica a lansat o licitație pentru achiziționarea energiei electrice destinată acoperirii consumului tehnologic și pierderilor din rețeaua de transport, de data aceasta pentru întreg anul 2026. Anterior, licitațiile vizau doar primul trimestru. Printre furnizorii precalificați se află și Centrala de la Cuciurgan. Potrivit caietului de sarcini, furnizorii precalificați depun la Moldelectrica două oferte separate
07:20
Pe măsură ce noiembrie se apropie de sfârșit, atmosfera sărbătorilor de iarnă se simte deja în gospodării. Magazinele din Capitală se umplu zilnic de cumpărători, majoritatea în căutarea pomului perfect de Crăciun. Cei mai mulți optează pentru brazii artificiali, considerați mai rezistenți și mai practici. La un magazin de profil, familia Batrînac — Daniela,
07:10
„Vă implor, majorați salariile!” – Funcționară în lacrimi la CMC: „Ar trebui să trăiesc 150 de ani ca să achit creditele” # EA.md
O funcționară din Chișinău a izbucnit în lacrimi în fața consilierilor municipali, rugându-i insistent să aprobe majorarea salariilor în cadrul ședinței de luni a CMC, scrie UNIMEDIA. „Trebuie să trăiesc până la 150 de ani ca să-mi plătesc toate creditele. Noi doar vă rugăm să aprobați majorarea lefii, care e mizeră la moment, nu […] Articolul „Vă implor, majorați salariile!” – Funcționară în lacrimi la CMC: „Ar trebui să trăiesc 150 de ani ca să achit creditele” apare prima dată în ea.md.
07:10
Theo Rose a anunțat despărțirea chiar în timpul unui concert. În fața publicului, cântăreața a transmis că ea și Alessandra au încheiat colaborarea lor muzicală. Chiar dacă nu vor mai lucra împreună în aceeași formulă artistică, legătura lor personală rămâne la fel de puternică, bazată pe ani de prietenie autentică și sprijin necondiționat, scrie cancan.ro. […] Articolul Theo Rose, în lacrimi: „Totul s-a terminat” – anunțul care a șocat fanii apare prima dată în ea.md.
07:10
O femeie din satul Mihăileni, raionul Rîșcani, a fost bătută mortal duminică dimineață de concubinul ei, la o stână. Bărbatul a fost reținut de polițiști, iar în caz a fost deschis un dosar penal, scrie UNIMEDIA. „Inspectoratul de Poliție Rîșcani a fost sesizat în după-amiaza zilei de 23 noiembrie 2025 despre un caz de violență […] Articolul Crimă șocantă la o stână din Rîșcani: O femeie, bătută până la moarte de concubin apare prima dată în ea.md.
15:00
O criză financiară amenință sistemul educațional din Chișinău, 91 de instituții riscând să nu poată plăti salariile pentru luna decembrie și primele anuale ale angajaților. Avertizarea a fost făcută de șeful adjunct al DGETS, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței serviciilor Primăriei Chișinău din 24 noiembrie. Potrivit lui, mai mulți directori de școli și grădinițe au […] Articolul Alertă în educație: 91 de școli și grădinițe din Chișinău riscă să rămână fără salarii apare prima dată în ea.md.
14:40
Tragedie la Blindești: Un polițist era în mașină cu tânăra fără permis care s-a izbit mortal de un copac # EA.md
Apar noi informații despre accidentul teribil de la Blindești: Pasagerul din mașina condusă de tânăra fără permis s-a dovedit a fi polițist. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de ofițera de presă a Inspectoratului General de Poliție, Mariana Bețivu. Un accident tragic a avut loc în după-amiaza zilei de 22 noiembrie, pe traseul național […] Articolul Tragedie la Blindești: Un polițist era în mașină cu tânăra fără permis care s-a izbit mortal de un copac apare prima dată în ea.md.
07:30
Examenul de clasa a IX-a continuă în 2026 cu aceleași măsuri stricte de integritate, iar autoritățile pregătesc și noutăți organizatorice la cererea direcțiilor raionale. O premieră pentru sesiunea viitoare este posibilitatea ca elevii să susțină examenele în centre raionale, după modelul bacalaureatului, atunci când într-o școală se prezintă doar câțiva elevi. Anunțul a fost făcut […] Articolul Vești noi pentru elevii de gimnaziu: Propunerea lui Perciun privind examenele de absolvire apare prima dată în ea.md.
07:20
Deputatul PAS Boris Marcoci, intrat în Parlament în 2021, și-a văzut averea crescând vertiginos în doar patru ani de mandat. Între 2020 și 2025, alesul și-a cumpărat un apartament, o vilă, mai multe terenuri și o mașină de lux în valoare de 1,1 milioane de lei. Cea mai veche declarație de avere pe care […] Articolul Mandat cu „noroc”: deputat PAS și-a tras vilă, terenuri și mașină de lux în doar patru ani apare prima dată în ea.md.
07:20
O crimă șocantă a avut loc la Nisporeni. Două femei, mamă și fiică, au fost găsite fără viață în gospodăria lor. Potrivit anchetei, trupurile au fost descoperite de un bărbat, care a anunțat imediat Poliția. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru crimă, iar în urma investigațiilor a fost reținut un bărbat de 48 de […] Articolul Ucigașul din Nisporeni, tată a 10 copii: o crimă șocantă cu rădăcini greu de imaginat apare prima dată în ea.md.
07:20
„Oleacă lucrurile nu se leagă” Costiuc: „La SPPS totul e mai grav, iar tăcerea guvernării trezește dubii”. # EA.md
Demisia conducerii Serviciului Protecție și Pază de Stat, instituție aflată în subordinea Președinției, a aprins un val de întrebări privind motivele care au dus la plecarea lui Vasile Popa — omul care ani la rând a fost, „prin voluntariat”, bodyguardul personal al Maiei Sandu. Liderul Partidului Democrația Acasă susține că în spatele demiterii s-ar afla […] Articolul „Oleacă lucrurile nu se leagă” Costiuc: „La SPPS totul e mai grav, iar tăcerea guvernării trezește dubii”. apare prima dată în ea.md.
07:20
(Foto/video) Iubita lui Cristi Botgros a dat „lovitura”: Apariția care a făcut senzație online și reacția neașteptată a tânărului instrumentist # EA.md
Cătălina Leca a pus internauții pe jar cu ultimele postări. Cristi Botgros a rămas și el fără cuvinte în fața frumuseții iubitei sale, scrie presa română. Vezi cum a reacționat artistul. Cristi Botgros a trecut prin momente extrem de dificile în ultimele două luni. După o perioadă petrecută în comă și câteva săptămâni bune de […] Articolul (Foto/video) Iubita lui Cristi Botgros a dat „lovitura”: Apariția care a făcut senzație online și reacția neașteptată a tânărului instrumentist apare prima dată în ea.md.
07:20
Grosu, despre cererea lui Ceban privind starea de urgență antidrog: „O manevră politică, nimic mai mult” # EA.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat la solicitarea primarului Ion Ceban de a declara stare de urgență pentru combaterea consumului și distribuției drogurilor. „E clar că e o mișcare electorală, post-electorală. Domnul primar a dat-o în bară cu municipiul Chișinău. El, al doilea an deja, merge fără buget. Dimineață, orașul e plin de ambuteiaje, […] Articolul Grosu, despre cererea lui Ceban privind starea de urgență antidrog: „O manevră politică, nimic mai mult” apare prima dată în ea.md.
07:20
Ministerul Finanțelor spune „nu” sindicatelor: Salariul minim de 8.050 de lei rămâne doar o propunere # EA.md
Confederația Națională a Patronatelor susține că salariul minim lunar ar trebui să fie considerabil mai mic decât cei 8.050 de lei propuși de sindicate. În același timp, Ministerul Finanțelor analizează o creștere până la cel mult 6.300 de lei, transmiteipn.md. Vicepreședintele CNSM, Sergiu Sainciuc, a prezentat un raport conform căruia, sărăcia monetară a crescut […] Articolul Ministerul Finanțelor spune „nu” sindicatelor: Salariul minim de 8.050 de lei rămâne doar o propunere apare prima dată în ea.md.
07:20
Limba chineză va fi introdusă în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, în baza unui acord semnat între Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Educației din China. MEC precizează că în cadrul acestui acord, partea chineză va sprijini dezvoltarea curriculumului și a resurselor educaționale pentru predarea limbii chineze, precum și formarea cadrelor didactice prin […] Articolul Limba chineză intră în orarul școlilor din Moldova apare prima dată în ea.md.
07:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat două noi produse speciale de capacitate – „Ruta 2” și „Ruta 3” – care vor facilita transportul gazelor naturale din Grecia către Ucraina prin coridorul transbalcanic. Noile rute, valabile între decembrie 2025 și aprilie 2026, vor oferi și o reducere de aproximativ 50% la tarifele de […] Articolul Gazul american, pe fast-track spre Moldova și Ucraina: ANRE deschide rute noi de acces apare prima dată în ea.md.
07:20
Vacanță plătită pentru angajații din Moldova? Tichetele de vacanță devin realitate – iată ce condiții trebuie îndeplinite # EA.md
Salariații din Moldova ar putea primi tichete de vacanță: Ministerul Culturii pregătește un proiect de lege pentru implementarea facilității. Biletele urmează să aibă termen de valabilitate de un an. Acestea se vor acorda prin intermediul unui operator autorizat, în baza ordinului semnat de conducerea companiei sau instituției, transmite realitatea.md. Angajatorul nu va avea dreptul […] Articolul Vacanță plătită pentru angajații din Moldova? Tichetele de vacanță devin realitate – iată ce condiții trebuie îndeplinite apare prima dată în ea.md.
07:20
Viitorul benzinăriilor Lukoil-Moldova sub semnul întrebării: Ce urmează după sancțiunile americane # EA.md
Odată cu intrarea în vigoare a sancțiunilor americane, Lukoil nu va mai putea importa sau vinde niciun litru de benzină în Moldova. Rămâne însă întrebarea: ce se va întâmpla cu rețeaua de benzinării Lukoil? Sancțiunile au intrat în vigoare pe 21 noiembrie, cu o derogare până pe 13 decembrie pentru a permite Lukoil să-și […] Articolul Viitorul benzinăriilor Lukoil-Moldova sub semnul întrebării: Ce urmează după sancțiunile americane apare prima dată în ea.md.
07:10
Șoc în România: salariile ar putea fi tăiate cu până la 10% în 2026. Bolojan: „Unii concediază, alții umblă la sporuri” # EA.md
Ilie Bolojan a declarat, miercuri, faptul că în pachetul de reformă în administraţie, s-a prevăzut ca toate ministerele să aibă în vedere o reducere a cheltuielilor de până la 10% din anvelopa salarială, în 2026. Acesta a mai spus că unii pot să facă reduceri de personal, alții să lucreze la sporuri sau la alte […] Articolul Șoc în România: salariile ar putea fi tăiate cu până la 10% în 2026. Bolojan: „Unii concediază, alții umblă la sporuri” apare prima dată în ea.md.
07:10
Femeie de 65 de ani, victima unui atac violent la Fălești: Un consătean, principalul suspect # EA.md
O femeie de 65 de ani a fost târâtă cu forța de către un consătean în casa acestuia și violată. Cazul s-a înregistrat într-o localitate din raionul Fălești, scrie nordinfo.md. Potrivit sursei, totul s-ar fi produs pe data de 18 noiembrie, iar a doua zi au fost anunțați și oamenii legii. Aceleași surse susțin că […] Articolul Femeie de 65 de ani, victima unui atac violent la Fălești: Un consătean, principalul suspect apare prima dată în ea.md.
16:50
Verificarea periodică a nivelului de vitamine și minerale este un pas esențial pentru menținerea sănătății pe termen lung. Deficitele pot apărea chiar și la persoanele care se alimentează corect, mai ales din cauza stresului, a fluctuațiilor hormonale sau a absorbției slabe. Studiile recente arată că evaluarea acestor valori o dată sau de două ori pe […] Articolul Cât de des ar trebui să-ți verifici nivelul de vitamine și minerale apare prima dată în ea.md.
16:50
Somnul este un proces biologic activ care influențează direct funcționarea sistemului imunitar. Cercetările din ultimul deceniu au demonstrat că lipsa acestuia scade eficiența răspunsului imunitar, crește inflamația cronică și afectează chiar și eficiența vaccinurilor. Pentru că somnul este adesea sacrificat în favoarea productivității, știința ne arată clar că un sistem imunitar puternic începe în fiecare […] Articolul Cum îți influențează somnul sistemul imunitar, conform cercetărilor recente apare prima dată în ea.md.
16:50
Burnout-ul, definit de Organizația Mondială a Sănătății ca o stare de epuizare fizică și emoțională cauzată de stres profesional cronic, afectează femeile într-un mod distinct față de bărbați. Diferențele nu țin doar de biologie, ci și de contextul social, de presiunea rolurilor multiple și de modul în care femeile procesează emoțiile. Studiile recente arată că […] Articolul Cum se manifestă burnout-ul feminin și de ce e diferit de cel masculin? apare prima dată în ea.md.
