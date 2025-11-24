Peste 3 800 de încălcări rutiere în weekend. Zeci de șoferi prinși băuți la volan
TV Nord, 24 noiembrie 2025 11:40
Inspectoratul Național de Securitate Publică a prezentat sinteza intervențiilor din weekend, iar datele arată o situație alarmantă pe drumurile din țară. În doar două zile, polițiștii au documentat peste 3 800 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere. Potrivit INSP, cele mai frecvente abateri au fost: – 67 de șoferi au fost trași pe dreapta fiind […]
Acum 10 minute
11:50
Organismul are nevoie de un aport constant de vitamine pentru a funcționa corect, iar atunci când acestea lipsesc, corpul începe să transmită semnale. Deși multe simptome pot părea banale sau trecătoare, ele pot indica dezechilibre nutriționale importante. O dietă haotică, stresul, lipsa somnului sau anumite afecțiuni pot favoriza scăderea vitaminelor esențiale. Iată cele mai clare […]
Acum 30 minute
11:40
Inspectoratul Național de Securitate Publică a prezentat sinteza intervențiilor din weekend, iar datele arată o situație alarmantă pe drumurile din țară. În doar două zile, polițiștii au documentat peste 3 800 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere. Potrivit INSP, cele mai frecvente abateri au fost: – 67 de șoferi au fost trași pe dreapta fiind […] Acest articol Peste 3 800 de încălcări rutiere în weekend. Zeci de șoferi prinși băuți la volan a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 2 ore
10:40
Pompierii din nordul țării au prevenit o explozie evacuând patru butelii de gaz dintr-o locuință cuprinsă de flăcări # TV Nord
O casă din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni, a fost mistuită de flăcări în noaptea de 23 noiembrie 2025, iar intervenția promptă a pompierilor a prevenit o posibilă explozie. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 23:11, iar la fața locului au fost trimise două echipe de intervenție. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de […]
Acum 4 ore
09:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea oficială și ulterior nimicirea unui lot importat de 1120 kg de „ceai negru (frunze)", după ce investigațiile de laborator au confirmat cantități ridicate de reziduuri ale pesticidului „Dinotefuran", peste limitele maxime admise de legislația alimentară. În urma rezultatelor de laborator, inspectorii ANSA au inițiat imediat un control […]
09:00
Alertă în România: Armata a ridicat avioanele F-16 după noi atacuri aeriene ale Rusiei în apropierea graniței # TV Nord
Federația Rusă a reluat atacurile aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în proximitatea graniței cu România, declanșând o reacție rapidă a forțelor NATO și a Armatei Române, potrivit știrileprotv.ro. Sistemele de monitorizare radar au detectat ținte aeriene pe direcția Ismail, iar două aeronave Eurofighter Typhoon ale aliaților germani, din serviciul de luptă Poliție Aeriană […]
Acum 24 ore
18:40
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Naționale a Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare, adresându-se agricultorilor ca unor „profesioniști curajoși și inovatori", esențiali pentru economia și identitatea agroalimentară a țării. Șeful Executivului a subliniat rolul decisiv al fermierilor în menținerea calității produselor moldovenești și în promovarea lor […]
15:30
Ucraina a lovit cu drone duminică dimineață o importantă centrală termoelectrică din regiunea Moscova , provocând un incendiu și forțând pornirea alimentării de rezervă cu energie electrică și termică, a declarat guvernatorul regiunii din jurul capitalei ruse, potrivit Reuters și Kyiv Independent, citate de hotnews.ro. Dronele ucrainene au lovit duminică centrala Șatura, situată la aproximativ 120 […]
Ieri
11:10
Noaptea trecută, în jurul orei 03:00, poliția a fost alertată despre un furt de proporții comis într-un schimb valutar din municipiul Florești. Sesizarea a venit din partea unei companii private de pază, responsabilă de securitatea sediului. La fața locului, oamenii legii au depistat dispariția unei sume mari de bani. Primele cercetări arată că safeul se […]
10:40
Administrația Națională a Drumurilor anunță că pe sectorul G12 G11 – Plopi – Horodiște – Teleșeuca – Grigorăuca – R14, la podul peste râul Cubolta, situat în comuna Plop, raionul Dondușeni, aflat în gestiunea AND, au fost inițiate de către Primărie lucrări de curățare a albiei râului. În urma acestor intervenții, talpa fundației culeei nr. […]
08:50
Ziua de 23 noiembrie 2025 se va caracteriza prin cer predominant noros și un regim de precipitații variat. Dimineața și în prima parte a zilei, local vor cădea ploi slabe, iar pe parcursul nopții, precipitațiile se vor transforma în fază mixtă, acoperind arii extinse ale țării. În intervalele nocturne și în orele dimineții, pe arii […]
22 noiembrie 2025
16:20
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a anunțat că a împlinit doi ani de la preluarea mandatului și a publicat un video pe pagina sa oficială de Facebook, în care a vorbit despre proiectele realizate și despre direcția administrativă adoptată în această perioadă. În mesajul adresat locuitorilor, Petkov a subliniat că mandatul său se desfășoară „fără […]
13:20
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) s-a întrunit în ședință publică pentru a examina și aproba decizii importante pentru sectorul energetic. În cadrul ședinței, ANRE a modificat Hotărârea nr. 272/2025, introducând două produse speciale de capacitate — „Ruta 2" și „Ruta 3", valabile pentru perioada decembrie 2025 – aprilie 2026. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
În timpul exercitării misiunilor de supraveghere a frontierei de stat, o patrulă mobilă din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Cuhnești a contracarat un caz de transport ilicit de masă lemnoasă în zona de responsabilitate. Pe parcursul verificărilor de serviciu, polițiștii au stopat un tractor cu remorcă încărcată cu lemne, care se deplasa prin localitatea Moara […]
09:10
Locuitorii satului Cernița, raionul Florești, beneficiază în premieră de apă potabilă la robinet, datorită construcției unui apeduct modern finanțat împreună de Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, în cadrul Programului Național „Satul European". Proiectul vine ca răspuns la problema acută a lipsei de apă cu care comunitatea s-a confruntat timp de mulți ani, mai ales […]
08:20
Ziua de 22 noiembrie aduce o atmosferă închisă, cu cer predominant noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Pe parcursul zilei, izolat vor cădea ploi slabe, iar în orele nocturne și ale dimineții, local se va forma ceață slabă, care poate reduce vizibilitatea. Vântul va sufla slab până la moderat, din direcție variabilă. Temperaturile aerului Fii […]
21 noiembrie 2025
17:30
/VIDEO/ Sub aripa Arhanghelilor. Cum îi cinstesc pe Sfinții Mihail și Gavriil oamenii la sate # TV Nord
În una din diminețile reci de noiembrie mii de creștini ortodocși își încep ziua la biserică pentru a-i cinsti pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil — păzitorii nevăzuți ai lumii și vestitorii luminii dumnezeiești. Lumânările aprinse tremură ușor în mâinile credincioșilor, iar oamenii stau la rând, în tăcere, cu gândurile lor, cu dorințele lor, cu […]
15:30
Polițiștii din Bălți anunță destructurarea activității infracționale a unui grup specializat în comercializarea drogurilor în nordul țării și alte regiuni ale Republicii Moldova. În urma măsurilor speciale de investigație, au fost identificați doi tineri de 19 și 22 de ani, originari din raionul Strășeni, care distribuiau droguri inclusiv prin intermediul aplicației Telegram. Potrivit anchetatorilor, drogurile […]
15:10
Actualizare în dosarul contrabandei cu arme de la Leușeni: a fost reținută a treia persoană # TV Nord
Oamenii legii anunță o nouă reținere în cazul contrabandei cu arme, muniții și dispozitive militare depistate la Vama Leușeni. A treia persoană a fost pusă în arest după extinderea acțiunilor de urmărire penală, iar ancheta relevă o schemă coordonată de transport ilegal al mărfurilor care ar fi urmat să ajungă în România. Toți cei trei […]
14:10
Alegerea alimentației pentru un animal de companie nu este un detaliu minor, ci un element esențial pentru sănătatea și longevitatea acestuia. Într-o piață în continuă expansiune, stăpânii sunt puși în fața unui număr tot mai mare de opțiuni – de la hrana uscată, la conservele umede și până la populara dietă crudă BARF. Specialiștii subliniază […]
13:50
Maia Sandu discută cu Secretarul General al Consiliului Europei despre prioritățile Președinției moldovenești la Strasbourg # TV Nord
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Noua Președinție, lansată sub motto-ul „Pentru o Europă a Păcii și a Rezilienței", pune în prim-plan promovarea păcii pe continent, sprijinirea mecanismelor unei păci juste […]
10:50
Republica Moldova rămâne una dintre țările europene cele mai expuse presiunilor hibride, confruntându-se simultan cu campanii de dezinformare, vulnerabilități energetice și tentative de destabilizare politică. Potrivit policy brief-ului prezentat de experta în securitate Elena Mârzac, Moldova este „linie de front și laborator al războiului hibrid european" . Raportul subliniază că tacticile hibride – de la […]
10:10
România a cumpărat Portul Giurgiulești: Țara vecină va investi 24 de milioane de euro în infrastructură # TV Nord
Portul Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova a fost vândut României, declară eurodeputatul Nicu Ștefănuță, care este și unul dintre vicepreședinții Parlamentului European. Nu este vorba de portul, proprietate a statului, ci de infrastructura care a aparținut până acum Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Guvernul de la Chișinău, însă, sugerează că politicianul român s-a […] Acest articol România a cumpărat Portul Giurgiulești: Țara vecină va investi 24 de milioane de euro în infrastructură a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
/VIDEO/ Tinerii antreprenori din nordul Moldovei, susținuți printr-un nou proiect de dezvoltare cu impact social # TV Nord
Nordul Republicii Moldova continuă să-și consolideze ecosistemul antreprenorial datorită proiectului implementat de Asociația Obștească „Inima Nordului”, parte a unei inițiative naționale dedicate tinerilor și persoanelor social vulnerabile. Proiectul reprezintă o continuare firească a unei intervenții mai înainte în cadrul căruia a fost promovat conceptul de antreprenoriat social în zona de nord. DANIELA BILIC, administratoarea A.O. […] Acest articol /VIDEO/ Tinerii antreprenori din nordul Moldovei, susținuți printr-un nou proiect de dezvoltare cu impact social a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Procurorii PCCOCS anunță primele informații oficiale în cazul de contrabandă cu muniții depistat la punctul de trecere a frontierei Leușeni, după ce subiectul a generat un interes public sporit. Potrivit instituției, a fost pornită urmărirea penală în baza art. 248 alin. (7) din Codul penal, care se referă la introducerea sau scoaterea din Republica Moldova […] Acest articol Contrabandă cu muniții la Leușeni. Două persoane reținute, PCCOCS anunță primele detalii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
07:20
Biserica Ortodoxă îi cinstește pe 21 noiembrie pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, considerați cei mai cunoscuți dintre puterile cerești fără de trup. Învățătura creștină spune că îngerii au fost creați înaintea lumii materiale, iar prezența lor este confirmată în paginile Sfintei Scripturi. În Cartea lui Iov se arată că, la crearea luminătorilor, îngerii Îl […] Acest articol Sărbătoarea Arhanghelilor Mihail și Gavriil. Ocrotitorii nevăzuți ai fiecărui creștin a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
20 noiembrie 2025
17:30
/VIDEO/ Expoziție de artă la Conacul „Russo”. Elevii din Drochia au descoperit „Izvorul Inspirației” # TV Nord
Conacul „Russo” din Cotova, raionul Drochia – recent readus la viață prin restaurare – a devenit decorul unei zile dedicate culorilor, liniilor și poveștilor vizuale. Zeci de elevi din instituțiile de învățământ ale raionului au pășit în sălile istorice ale clădirii pentru a descoperi o expoziție de picturi care îmbină tradiția cu inspirația contemporană. „Astăzi […] Acest articol /VIDEO/ Expoziție de artă la Conacul „Russo”. Elevii din Drochia au descoperit „Izvorul Inspirației” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:50
„Nu aștepta momentul perfect ca să-ți lansezi o afacere – creează-l” – Gabriela Palimaru, antreprenoare, clientă Microinvest # TV Nord
Să fii mamă în concediu de maternitate și, în același timp, să construiești un brand de succes – sună imposibil, nu? Fondatoarea magazinului Legante, Gabriela Palimaru, demonstrează exact contrariul. De aproape doi ani, ea dezvoltă cu pasiune o afacere în domeniul hăinuțelor pentru copii, pornind de la o nevoie personală și transformând-o treptat într-un brand […] Acest articol „Nu aștepta momentul perfect ca să-ți lansezi o afacere – creează-l” – Gabriela Palimaru, antreprenoare, clientă Microinvest a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
/VIDEO/ Doi bărbați din Edineț, documentați pentru cultivarea și deținerea ilegală de droguri # TV Nord
Polițiștii și procurorii din raionul Edineț au documentat activitatea ilegală a doi bărbați din satele Goleni și Cupcini, în cadrul unor percheziții desfășurate în ultimele zile. Operațiunile au vizat combaterea cultivării și deținerii substanțelor narcotice. În primul caz, la domiciliul unui bărbat de 48 de ani din satul Goleni, oamenii legii au depistat aproximativ 3,6 […] Acest articol /VIDEO/ Doi bărbați din Edineț, documentați pentru cultivarea și deținerea ilegală de droguri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Abonamentele pentru troleibuzele și autobuzele din Bălți vor putea fi cumpărate și în farmacii # TV Nord
Primarul orașului, Alexandr Petkov, a anunțat că abonamentele comune pentru troleibuze și autobuze vor deveni și mai accesibile pentru locuitorii orașului. În urma unui parteneriat cu o rețea de farmacii din oraș. Tichetele de călătorie vor putea fi procurate în 10 farmacii din municipiu, în puncte ușor accesibile și la ore convenabile pentru cetățeni. Autoritățile […] Acest articol Abonamentele pentru troleibuzele și autobuzele din Bălți vor putea fi cumpărate și în farmacii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Sezonul sărbătorilor de iarnă se apropie, iar designerii de interior au stabilit deja tendințele pentru împodobirea bradului în acest an. Specialiștii spun că 2025 aduce combinații îndrăznețe, materiale naturale și un strop de tehnologie, pentru un aspect modern și elegant chiar în propria casă. Culorile anului: verde salvie, cupru și alb satinat Decorurile în tonuri […] Acest articol /FOTO/ Vrei un brad în trend anul acesta? Iată ce recomandă specialiștii pentru 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:00
MAE convoacă ambasadorul Rusiei după survolul ilegal al unei drone în spațiul aerian al Republicii Moldova # TV Nord
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, în urma incidentului produs în noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă. Autoritățile moldovenești califică situația drept o încălcare gravă a suveranității și un risc direct la adresa […] Acest articol MAE convoacă ambasadorul Rusiei după survolul ilegal al unei drone în spațiul aerian al Republicii Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Anchetă la Vama Albiţa: arme de foc descoperite într-un camion condus de un cetățean moldovean # TV Nord
Mai multe structuri ale statului intervin, joi, în Vama Albiţa, unde, într-un un camion oprit la control, s-au depistat arme de foc şi lansatoare de rachetă. La ora transmiterii acestei ştiri, lucrătorii de la Vamă fac inventarul a ceea ce s-a găsit în container, potrivit digi24.ro. La Vama Albiţa este o amplă anchetă în derulare, […] Acest articol Anchetă la Vama Albiţa: arme de foc descoperite într-un camion condus de un cetățean moldovean a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
/VIDEO/ 15 tone de mărar și pătrunjel cu pesticide peste limita admisă. Lotul a fost nimicit # TV Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și nimicirea unui lot de 15.000 kg de mărar și pătrunjel proaspăt, importat în Republica Moldova, care nu corespundea normelor naționale de siguranță alimentară. Probele prelevate au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru Propiconazol, un pesticid periculos pentru sănătatea umană. Pentru a preveni riscurile asupra […] Acest articol /VIDEO/ 15 tone de mărar și pătrunjel cu pesticide peste limita admisă. Lotul a fost nimicit a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Accident grav pe traseul Rîșcani–Mihăileni. O tânără a murit, șoferul a fugit de la locul tragediei # TV Nord
Un grav accident rutier s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 01:00, pe traseul Rîșcani–Mihăileni, acolo unde un automobil Audi, înmatriculat în alt stat, a derapat de pe carosabil, a lovit parapetul metalic și s-a răsturnat. Șoferul, un tânăr de 25 de ani, a părăsit locul accidentului înainte ca poliția să ajungă. În mașină se […] Acest articol Accident grav pe traseul Rîșcani–Mihăileni. O tânără a murit, șoferul a fugit de la locul tragediei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
/VIDEO/ Percheziții la Drochia: arme, muniții și țigarete fără acte, confiscate de poliție # TV Nord
Polițiștii din Drochia au efectuat o serie de percheziții autorizate la domiciliile a patru bărbați, cu vârste cuprinse între 23 și 77 de ani, originari din diferite localități ale raionului. Acțiunile au avut loc în cadrul unei investigații privind deținerea ilegală de arme și comercializarea produselor fără acte de proveniență. În urma perchezițiilor, oamenii legii […] Acest articol /VIDEO/ Percheziții la Drochia: arme, muniții și țigarete fără acte, confiscate de poliție a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
/VIDEO/ Grup ilegal de comercializare a medicamentelor neautorizate, destructurat de INI Nord # TV Nord
Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații au destructurat un grup specializat în procurarea, depozitarea și comercializarea preparatelor medicamentoase și suplimentelor alimentare neautorizate, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste frontiera vamală. Potrivit oamenilor legii, produsele erau introduse ilegal în țară și vândute fără a deține autorizațiile necesare. Controlul inițiat de polițiști […] Acest articol /VIDEO/ Grup ilegal de comercializare a medicamentelor neautorizate, destructurat de INI Nord a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
O rutină sănătoasă de dimineață reprezintă baza unui start echilibrat și eficient al zilei. Specialiștii în sănătate atrag atenția asupra faptului că obiceiurile formate în primele minute după trezire pot influența semnificativ concentrarea, nivelul de energie și starea de bine pe parcursul întregii zile. Implementarea unor pași simpli, dar constanți, contribuie la funcționarea optimă a […] Acest articol Top 5 pași pentru o rutină sănătoasă de dimineață a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
Astăzi, 20 noiembrie 2025, în Republica Moldova este declarată zi de doliu național, în memoria lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a țării. Decizia a fost luată prin decret prezidențial, semnat de președinta Maia Sandu. Conform decretului: Autoritățile publice, instituțiile și organizațiile sunt îndemnate să renunțe la […] Acest articol Astăzi este zi de doliu național în Republica Moldova, în memoria lui Ilie Ilașcu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Asociația Moldova Fruct invită producătorii și exportatorii de fructe la Conferința Businessul Fructelor, ediția a XI-a # TV Nord
Asociația Moldova Fruct invită producătorii și exportatorii de fructe la Conferința Businessul Fructelor, ediția a XI-a. Cel mai important eveniment dedicat sectorului pomicol, care va avea loc pe 27 și 28 noiembrie, la Madison Park, Chișinău. Înregistrați-vă acum pe fbc.md și veniți să descoperiți:Tendințele actuale în tehnologii pomicole prezentate de specialiști și cercetători internaționali și […] Acest articol Asociația Moldova Fruct invită producătorii și exportatorii de fructe la Conferința Businessul Fructelor, ediția a XI-a a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
19 noiembrie 2025
18:40
/VIDEO/ Filtru-surpriză la Edineț. Șoferi trași pe dreapta, amenzi pentru pneuri de vară, faruri stinse și geamuri interzise # TV Nord
Zeci de șoferi au fost trași pe dreapta ca urmare a unui filtru desfășurat de către Polițiștii din cadrul Direcției Patrulare Nord „Pentru că nu sunt echipat cu pneuri de iarnă. -Cunoașteți că de la 1 noiembrie trebuie să fiți echipați? Da, nu degeaba. -O să fiți de-acord cu amenda? Ce avem de făcut.” „Da, […] Acest articol /VIDEO/ Filtru-surpriză la Edineț. Șoferi trași pe dreapta, amenzi pentru pneuri de vară, faruri stinse și geamuri interzise a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:10
/VIDEO/ Blocaj la Liceul „Dimitrie Cantemir”: lucrările sunt recepționate din 2023, dar panourile fotovoltaice nu pot fi folosite din cauza actelor întârziate. Ce spun autoritățile # TV Nord
Proiectul de eficiență energetică implementat la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Bălți continuă să genereze controverse. Deși lucrările au fost recepționate în 2023, sistemul fotovoltaic nu este încă funcțional. După ce într-un interviu acordat presei locale directoarea ADR Nord, Maria Prisăcari a dat vina pe Primăria Bălți care nu și-ar fi făcut treaba până la […] Acest articol /VIDEO/ Blocaj la Liceul „Dimitrie Cantemir”: lucrările sunt recepționate din 2023, dar panourile fotovoltaice nu pot fi folosite din cauza actelor întârziate. Ce spun autoritățile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:10
Fosta contabilă-șef adjunct a subdiviziunii unei bănci comerciale din Fălești, trimisă în judecată pentru delapidări # TV Nord
Procuratura Bălți, oficiul Fălești, anunță finalizarea urmăririi penale într-un caz de fraudă comis de o fostă contabilă-șef adjunct a unei bănci cu filiala în Fălești. Aceasta este acuzată de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și de falsificarea documentelor oficiale. Potrivit probatoriului, în perioada 2012–2015, inculpata, contabilă a băncii, prin falsificarea documentelor bancare, a sustras mijloace […] Acest articol Fosta contabilă-șef adjunct a subdiviziunii unei bănci comerciale din Fălești, trimisă în judecată pentru delapidări a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:20
La Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți a fost inaugurată astăzi expoziția „Madona din Ordașei”, un proiect realizat în colaborare cu specialiști din Republica Cehă și autoritățile locale. Evenimentul marchează finalizarea cu succes a unui program dedicat valorificării patrimoniului arheologic din nordul Republicii Moldova. JAROMÍR PLÍŠEK, ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova: „Pentru noi […] Acest articol /VIDEO/ Expoziția „Madona din Ordașei”, inaugurată la Bălți. Un proiect internațional a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis astăzi integral demersul Procuraturii Anticorupție privind prelungirea cu încă 30 de zile a măsurii preventive de arest aplicată în privința lui Vladimir Plahotniuc. Informația a fost confirmată de Procuratura Anticorupție. Tot în ședința de astăzi, instanța a dispus începerea examinării probelor materiale în dosarul penal în care Plahotniuc figurează […] Acest articol Arestul preventiv al lui Vladimir Plahotniuc, prelungit cu încă 30 de zile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
Extinderea UE nu mai e doar tehnică: devine strategie de securitate. Moldova, în prim-plan # TV Nord
La 18 noiembrie 2025, la Bruxelles, a avut loc Primul Forum de Extindere al Uniunii Europene, eveniment care a redefinit extinderea ca instrument central de securitate europeană și strategie geopolitică, depășind abordarea tehnică bazată exclusiv pe alinierea la acquis-ul comunitar. Forumul s-a desfășurat în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al intensificării presiunilor hibride în […] Acest articol Extinderea UE nu mai e doar tehnică: devine strategie de securitate. Moldova, în prim-plan a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
Un bărbat a trecut Prutul înot și a intrat ilegal în Moldova. Poliția de Frontieră l-a reținut # TV Nord
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Lipcani” au contracarat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat în timpul misiunilor de supraveghere desfășurate în zona de responsabilitate. Pe parcursul monitorizării, patrula de serviciu a observat un bărbat care se deplasa pe jos dinspre linia frontierei spre interiorul țării. Intervenția promptă și […] Acest articol Un bărbat a trecut Prutul înot și a intrat ilegal în Moldova. Poliția de Frontieră l-a reținut a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
O dronă a traversat noaptea trecută spațiul aerian al Moldovei. Ministerul Apărării vine cu precizări # TV Nord
Ministerul Apărării a confirmat oficial, în această dimineață, că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de o dronă în noaptea de 19 noiembrie 2025. Precizarea vine după schimbul de informații cu partenerii din Ucraina și România, care au transmis date ce confirmă trecerea aparatului de zbor peste teritoriul național. Potrivit autorităților, drona a […] Acest articol O dronă a traversat noaptea trecută spațiul aerian al Moldovei. Ministerul Apărării vine cu precizări a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Percheziții ale ofițerilor Centrului Național Anticorupție (CNA) și ale Procuraturii Anticorupție (PA) au avut loc în această dimineață la biroul, domiciliul și automobilul unui avocat, precum și la Biroul de Probațiune Dondușeni, în cadrul unui dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Potrivit materialelor cauzei, avocatul ar fi pretins bani de la soția unui […] Acest articol Percheziții anticorupție la Dondușeni. Un avocat, reținut pentru trafic de influență a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
O patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a raportat, în noaptea de 19 noiembrie 2025, detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, posibil o dronă, la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți (RM) – Lesnoe (UA). Potrivit informațiilor operative, aparatul s-ar fi deplasat la o altitudine de până la […] Acest articol Dronă neidentificată suspectată în zona Săiți–Tocuz. Poliția de Frontieră investighează a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 19 noiembrie 2025 pe teritoriul Liceului Teoretic „Dante Alighieri” din municipiul Chișinău, situat pe strada Ion Creangă nr. 80. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:41. Potrivit informațiilor preliminare, un transformator electric amplasat în zona cantinei liceului a fost cuprins de flăcări în urma […] Acest articol Incendiu la Liceul „Dante Alighieri” din Chișinău. Pompierii au intervenit prompt a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
