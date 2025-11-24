Peste 3 800 de încălcări rutiere în weekend. Zeci de șoferi prinși băuți la volan

11:30

Percheziții ale ofițerilor Centrului Național Anticorupție (CNA) și ale Procuraturii Anticorupție (PA) au avut loc în această dimineață la biroul, domiciliul și automobilul unui avocat, precum și la Biroul de Probațiune Dondușeni, în cadrul unui dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Potrivit materialelor cauzei, avocatul ar fi pretins bani de la soția unui […]