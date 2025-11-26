Percheziții în Chișinău și Strășeni: grup infracțional suspectat de falsificarea actelor românești
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, au desfășurat percheziții la doi bănuiți din Chișinău și Strășeni, cercetați penal pentru falsificarea cărților de identitate și permiselor de conducere românești. În scopul cercetării acestora și a altor membri ai grupului infracțional organizat, procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au […]
Primăria orașului Cimișlia informează că, pe str. Cogîlnic și str. Mihail Kogălniceanu se desfășoară lucrări de schimbare a pilonilor de iluminat conectați la transformatorul TP44 din regiunea Cogîlnic. Pe durata intervențiilor, până la sfârșitul săptămânii, iluminatul public nu va funcționa pe aceste străzi. „Ne cerem scuze pentru disconfort și vă mulțumim pentru înțelegere. Echipele depun […]
Mâine, 27 noiembrie, premierul Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită în teritoriu, în raionul Ungheni. "Este o ocazie importantă pentru a-l cunoaște și pentru a discuta despre prioritățile regiunii," menționează CR Ungheni. Precizăm că, Munteanu va participa la ceremonia de primire a noilor autobuze pentru transportul public urban, achiziționate cu suportul Guvernului și al […]
(VIDEO) Chișinăul se pregătește pentru sărbători. Târgul de Crăciun se deschide pe 5 decembrie
Chișinăul intră în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă. Primarul capitalei, Ion Ceban a invitat toți locuitorii și oaspeții Capitalei la deschiderea oficială a celui mai mare Târg de Crăciun care este amenajat în Piața Marii Adunări Naționale de Primăria Chișinău. Evenimentul de lansare a Târgului și a principalului Pom de Crăciun va avea loc […]
Guvernul va finanța realizarea tuturor proiectele selectate în cadrul Programului „Curtea Europeană". O decizie de completare a Documentul unic de program pentru anii 2025-2027 cu alte 380 de proiecte de amenajare a curților blocurilor de locuit din Chișinău a fost aprobată de Executiv. Valoarea totală a proiectelor incluse astăzi este de peste 1,7 miliarde de lei, bani alocați […]
Astăzi, la Primăria municipiului Strășeni, are loc seminarul „Utilizarea MS Excel", desfășurat în cadrul Programului de mentorat „Buna guvernare prin prisma datelor statistice". Pe parcursul întregii zile, participanții – angajați ai Primăriei și ai instituțiilor subordonate – își dezvoltă competențele digitale prin: Bazele Excel-ului: interfață, tipuri de date, sortare, filtrare, instrumente utile precum freeze panes […]
Toate autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS pentru siguranța elevilor și asigurarea utilizării eficiente a mijloacelor de transport. Fiecare unitate utilizată la transportarea copiilor va fi monitorizată prin intermediul unei platforme digitale, care poate fi accesată atât prin interfața web, cât și prin aplicații mobile dedicate. Dispozitivele au fost achiziționate cu sprijinul Uniunii […]
Polițiștii din municipiul Bălți au ridicat droguri în valoare de aproximativ 60.000 de lei, în urma documentării activității ilegale a unui bărbat suspectat de comercializarea substanțelor narcotice și psihotrope în zona de nord a țării. În cadrul măsurilor speciale de investigație și al acțiunilor de urmărire penală, s-a stabilit că, pe parcursul anului curent, un […]
Banca Națională a Moldovei a aplicat o amendă de 2 015 365,12 lei companiei „INTACT Asigurări Generale". Motivul?!
Banca Națională a Moldovei a aplicat o amendă de 2 015 365,12 lei companiei „INTACT Asigurări Generale" SA, sancțiune echivalentă cu 8% din cerința de capital minim, după un control tematic desfășurat între 28 octombrie și 6 decembrie 2024. În Hotărârea din 5 noiembrie 2025, Comitetul executiv al BNM menționează că sancțiunea financiară este justificată „în […]
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat câteva demisii. Ion Bulmaga a fost eliberat din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în baza cererii de demisie. Ivan Bocancea a fost eliberat din funcția de director adjunct al Agenției Naționale Transport Auto. Viorel Garaz a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului […]
53 de proiecte de tineret din Ialoveni primesc finanțare în cadrul noii runde de granturi
Partenerii Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni": Consiliul raional Ialoveni și Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni" au semnat Acordurile de colaborare și au înmânat Certificatele de grant celor 53 de echipe finaliste ale rundei a XXXI-a a Programului de granturi mici a Fondului pentru Tineri Ialoveni. Cele 53 de proiecte sunt implementate în 20 de localităţi ale […]
În seara zilei de 25 noiembrie 2025, la ora 21:54, pompierii din sudul țării au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o locuință din satul Tomai, raionul Ceadîr-Lunga. Potrivit informațiilor înregistrate, în interiorul casei a fost observat fum dens, iar proprietarul a reușit să iasă de sine stătător din încăpere. La fața locului au intervenit […]
Peste 40 de copii au participat la primul Atelier de Reciclare SENSE organizat la Bălți
Ieri, 25 noiembrie, în Bălți, s-a desfășurat primul Atelier de Reciclare & Reutilizare în cadrul proiectului transfrontalier SENSE. La eveniment au participat copii din Bălți (Centrul de Creație „Miron Blanc") și Botoșani (Școala nr. 10). "Copiii din Bălți și Botoșani (de la Centrul de Creație „Miron Blanc" de la Bălți și Școala nr. 10 din […]
Șase orașe din țară au primit utilaje pentru intervenții rapide în situații de urgență din partea UE
Locuitorii din Drochia, Iargara, Sîngerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir vor fi mai bine protejați în fața calamităților. Ieri, 25 noiembrie, întreprinderile municipale din aceste orașe au recepționat seturi moderne de utilaje pentru a interveni mai prompt în situații de urgență, în valoare totală de aproape 2 milioane de lei. Echipamentele au fost oferite de Uniunea […]
În cadrul dosarului investigat de către autorități, a fost creat un grup de lucru comun cu autoritățile din România, urmând a fi efectuate acțiuni de urmărire penală și schimb de informații și probe. Potrivit datelor obținute în cadrul anchetei pe linie de cooperare internațională, au fost stabilite drept corp delict următoarele: – 18 elemente de […]
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) își exprimă profunda îngrijorare față de decizia Ministerului Finanțelor de a refuza finanțarea sporului salarial de 50% pentru primari, viceprimari și secretarii consiliilor locale din bugetul de stat. Această măsură contravine legii și angajamentelor publice asumate, pune administrația publică locală în blocaj financiar, afectează stabilitatea comunităților și subminează demnitatea […]
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor" a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare
La data de 25 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința vicepreședintelui Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor", pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani și […]
În data de 25 noiembrie 2025, în satul Stoicani raionul Soroca s-au desfășurat aplicații practice la Protecția Civilă, în conformitate cu Planul de activitate a Protecției Civile pentru anul 2025, aprobat de către Președintele Comisiei Situații Excepționale a raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac. Genericul evenimentului a fost măsurile organelor de conducere și formațiunilor Protecției Civile […]
Compania KirsanCom din Republica Moldova, într-o declarație, se arată indignată de faptul că, „cetățeanul estonian Kirill Tripolski este prezentat în calitate de victimă în țara noastră, în timp ce este condamnat în Estonia pentru delapidări de fonduri". Mai mult – potrivit companiei, „anume Kirill Tripolski este cel care a depus eforturi pentru a falimenta compania KirsanCom […]
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), condamnă vehement „toate declarațiile publice, eronate și chiar pe alocuri în batjocură, inclusiv din partea reprezentanților puterii, cu privire la drona care a fost depistată la Florești, dar și asupra altor subiecte de interes major pentru cetățeni și țară". „Atât în cazul camionului cu arme, depistat în vama […]
Comunitățile Popeștii de Jos, Popeștii de Sus și Azilul pentru persoane în etate din satul Gribova au primit recent un lot de ajutor umanitar din partea Fundației de caritate „Daniel" și a donatorilor din Olanda. Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, a adresat mulțumiri organizației și tuturor celor implicați în această acțiune de solidaritate. Astfel, potrivit […]
Astăzi, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a convocat ședința staff-ului Zonei de Nord a țării. La întrevedere a participat Ala Pilipețcaia
Astăzi, 25 noiembrie 2025, municipiul Bălți a fost vizitat de către Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova, Excelența Sa, Yamada Yoichiro. În cadrul întrevederii, Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, și ambasadorul Yamada Yoichiro au discutat despre perspectivele de cooperare între municipiul Bălți și orașe din Japonia, identificând domenii de interes comun, precum […] Post-ul Alexandr Petkov s-a întâlnit cu Ambasadorul Japoniei, Yamada Yoichiro apare prima dată în Provincial.
În satul Alexandru cel Bun, raionul Soroca, a fost construită o rețea de alimentare cu apă cu o lungime de 8.880 de metri. Totodată, a fost montată o stație de dezinfectare a apei, au fost montate sisteme electrice și au fost executate lucrări de amenajare a platformei B, unde a fost semănată iarbă și plantați […] Post-ul Locuitorii din satul Alexandru cel Bun au acces la apă potabilă apare prima dată în Provincial.
Supraaglomerarea școlilor din Chișinău. Ceban: Primăria Chișinău este gata să examineze propunerile privind instituțiile propuse # Provincial
Cu circa 23 de mii de elevi mai mulți elevi frecventează instituțiile educaționale din Chișinău, în ultimii ani. Supra aglomerația în școlile din Chișinău se datorează inclusiv faptului că pe teritoriul țării au fost închise mai multe instituții de învățământ, dar și părinții aleg să vină în Chișinău, după condiții mai bune pentru copiii săi. […] Post-ul Supraaglomerarea școlilor din Chișinău. Ceban: Primăria Chișinău este gata să examineze propunerile privind instituțiile propuse apare prima dată în Provincial.
La Bălți s-a lansat Campania națională „16 Zile de Activism împotriva Violenței în bază de Gen” # Provincial
Astăzi, 25 noiembrie 2025, în Piața Independenței din fața Primăriei municipiului Bălți, a avut loc evenimentul public de lansare a Campaniei naționale „16 Zile de Activism împotriva Violenței în bază de Gen”, organizat sub egida campaniei globale #OrangeTheWorld. Evenimentul a reunit aproximativ 150 de participanți, printre care reprezentanți ai administrației publice locale și centrale, ai […] Post-ul La Bălți s-a lansat Campania națională „16 Zile de Activism împotriva Violenței în bază de Gen” apare prima dată în Provincial.
Primăria Bălți consolidează controlul asupra activității adăpostului pentru animale fără stăpân # Provincial
În cadrul unei ședințe de lucru cu administratorii întreprinderilor municipale, Vitalie Balan a subliniat importanța reacționării prompte la solicitările locuitorilor adresate adăpostului pentru animale fără stăpân. Acesta a solicitat administrației adăpostului să nu întârzie cu răspunsurile și să asigure soluționarea la timp a sesizărilor. De asemenea, viceprimarul a menționat că cetățenii au venit cu propuneri […] Post-ul Primăria Bălți consolidează controlul asupra activității adăpostului pentru animale fără stăpân apare prima dată în Provincial.
Alexandr Odințov, despre scandalul salariilor profesorilor din Chișinău: fără dialog nu există compromis # Provincial
Consilierii municipali ai PSRM au declarat astăzi, în cadrul unui briefing susținut la Consiliul Municipal Chișinău, că sunt gata să voteze proiectul de modificare a bugetului provizoriu pentru anul 2025, dacă acesta va respecta legislația și nu va conține formulări interpretabile. Președintele fracțiunii socialiștilor în CMC, Alexandr Odințov, a subliniat că fracțiunea PSRM a apărat […] Post-ul Alexandr Odințov, despre scandalul salariilor profesorilor din Chișinău: fără dialog nu există compromis apare prima dată în Provincial.
Dorin Junghietu: Telenești este un exemplu clar că modernizarea inteligentă oferă rezultate vizibile într-un timp scurt # Provincial
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat astăzi o vizită de lucru în raionul Telenești, în cadrul căreia a discutat despre proiecte strategice de dezvoltare a infrastructurii energetice regionale, cu accent pe promovarea surselor regenerabile de energie. Vizita a început cu o întrevedere cu președintele raionului, Iurie Tulgara, și cu reprezentanți ai administrației publice locale, care […] Post-ul Dorin Junghietu: Telenești este un exemplu clar că modernizarea inteligentă oferă rezultate vizibile într-un timp scurt apare prima dată în Provincial.
Drogurile și contrabanda cu armament în atenția autorităților: MAI și Poliția propun incriminări mai dure # Provincial
Pentru a răspunde riscurilor tot mai mari legate de consumul și traficul de droguri, Ministerul Afacerilor Interne, de comun cu Poliția Republicii Moldova, inițiază procesul de actualizare a legislației, prin introducerea unor măsuri mai ferme de control și supraveghere, precum și prin înăsprirea pedepselor aplicate celor care se implică în traficul de droguri, astfel încât […] Post-ul Drogurile și contrabanda cu armament în atenția autorităților: MAI și Poliția propun incriminări mai dure apare prima dată în Provincial.
Ministerul Finanțelor: Primăria Chișinău trebuie să aplice prevederile legale cu promptitudine și corectitudine # Provincial
În legătură cu discuțiile publice privind achitarea salariilor angajaților din instituțiile municipale de învățământ, Ministerul Finanțelor a comunicat că, în anul 2025, Guvernul a alocat circa 190,7 milioane de lei pentru salarii, dintre care pentru achitarea premiului anual pentru 2025 – 73,8 milioane de lei, sumă suficientă pentru a acoperi integral atât necesitățile salariale, cât și premiile […] Post-ul Ministerul Finanțelor: Primăria Chișinău trebuie să aplice prevederile legale cu promptitudine și corectitudine apare prima dată în Provincial.
Primăria orașului Drochia anunță organizarea tradiționalului eveniment de inaugurare a Pomului de Crăciun, care va marca deschiderea oficială a sezonului festiv în comunitate. Evenimentul va avea loc vineri, 13 decembrie, la ora 15:00, în centrul orașului. În cadrul evenimentului, vor urca pe scenă copiii din grădinițele din localitate, Fanfara „Hașnaș”, ansamblurile „Altița” și „Sudarușca”, precum […] Post-ul Pomul de Crăciun din Drochia va fi inaugurat pe 13 decembrie apare prima dată în Provincial.
Ceban: blocarea votului înseamnă blocarea salariilor și afectarea directă a funcționării instituțiilor municipale # Provincial
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, spune că blocarea votului înseamnă blocarea salariilor și afectarea directă a funcționării instituțiilor municipale – o responsabilitate pe care consilierii trebuie să și-o asume în fața locuitorilor municipiului Chișinău. „Nu faceți politică pe seama oamenilor! Ministerul Finanțelor prezintă doar o parte din cadrul legal și lasă impresia că Primarul General […] Post-ul Ceban: blocarea votului înseamnă blocarea salariilor și afectarea directă a funcționării instituțiilor municipale apare prima dată în Provincial.
Primăria Chișinău informează că, în perioada 08 – 31 decembrie, în sectoarele Capitalei va fi organizat comerțul cu arbori de conifere, în contextul desfășurării sărbătorilor de iarnă și asigurarea accesului populației orașului la marfă respectivă în zonele în care locuiesc. O dispoziție în acest sens a fost semnată de Primarul General, Ion Ceban. Potrivit documentului, […] Post-ul Brazi de Crăciun în Capitală: iată unde pot fi cumpărați apare prima dată în Provincial.
MEC transferă două clădiri mari Primăriei Chișinău pentru extinderea rețelei școlare și reducerea supraaglomerării # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va transmite în comodat Primăriei Chișinău două clădiri mari ale unor foste instituții de învățământ, astfel încât acestea să poată fi folosite pentru extinderea rețelei școlare din capitală. Decizia vine după o analiză efectuată de minister, care arată că unele școli din Chișinău au un număr de elevi care depășește […] Post-ul MEC transferă două clădiri mari Primăriei Chișinău pentru extinderea rețelei școlare și reducerea supraaglomerării apare prima dată în Provincial.
Igor Grosu, președintele Parlamentului, a lansat un apel către unii politicieni, în contextul dronelor care au survolat astăzi spațiul aerian al Republicii Moldova. „Să iei în derâdere căderea dronelor pe teritoriul nostru – mai ales când asta fac politicieni și deputați în Parlament – este și grav, și periculos. Asemenea narațiuni de ridiculizare se înscriu […] Post-ul Apelul lui Igor Grosu: lăsați fițuicile străine și gândiți-vă la securitatea Moldovei apare prima dată în Provincial.
Victoria Pașchetova devine noul consilier al Fracțiunii Partidului Nostru în Consiliul Municipal Bălți, după ce locul a devenit vacant în urma alegerii Elenei Grițco în Parlamentul Republicii Moldova. Comisia Electorală Centrală a validat noul mandat de consilier municipal. Victoria Pașchetova s-a născut pe 7 septembrie 1990, este de profesie jurist. A absolvit Universitatea Liberă Internațională […] Post-ul Victoria Pașchetova, noul consilier al Partidului Nostru în Consiliul Municipal Bălți apare prima dată în Provincial.
PAS din CMC sesizează CNA privind pretinse ilegalități ale primarului Ion Ceban în gestionarea bugetului provizoriu # Provincial
Conducerea fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), astăzi, a depus o sesizare la CNA privind pretinsele ilegalități comise de primarul Ion Ceban în gestionarea bugetului provizoriu al municipiului Chișinău. Zinaida Popa, președintele fracțiunii, a spus că, un an întreg, banii orașului au fost cheltuiți după bunul plac, fără buget aprobat […] Post-ul PAS din CMC sesizează CNA privind pretinse ilegalități ale primarului Ion Ceban în gestionarea bugetului provizoriu apare prima dată în Provincial.
Specialiștii Poliției, aflați la fața locului în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, au identificat drona aterizată ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Verificările au stabilit că drona era fără încărcătură explozivă. Aparatele de tip Gerbera pot fi utilizate pentru inducerea în eroare, pentru misiuni de supraveghere și colectare de informații, dar și […] Post-ul Drona de tip Gerbera găsită în Cuhureștii de Jos: fără încărcătură explozivă apare prima dată în Provincial.
Academicianul Valeriu Pasat a primit titlul de „Cetățean de Onoare” al satului natal Scumpia: „Această recunoaștere are o încărcătură deosebită” # Provincial
Academicianul Valeriu Pasat, ex-ministru al Apărării al Republicii Moldova, a primit titlul de „Cetățean de Onoare” al satului natal Scumpia. „Cu deosebită bucurie și emoție, am primit titlul de Cetățean de Onoare al satului meu natal, Scumpia – un sat atât de drag inimii mele, pe cât de scump îi este însuși numele. Evenimentul a […] Post-ul Academicianul Valeriu Pasat a primit titlul de „Cetățean de Onoare” al satului natal Scumpia: „Această recunoaștere are o încărcătură deosebită” apare prima dată în Provincial.
(FOTO) Consiliul raional Ialoveni a găzduit lucrările Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor # Provincial
Consiliul raional Ialoveni a găzduit ieri, 24 noiembrie, lucrările Grupului de lucru pentru Republica Moldova al Comitetului European al Regiunilor (CoR), aflat la cea de-a doua ședință, desfășurată la Chișinău. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor europene, ai Guvernului Republicii Moldova, ai administrației publice locale din raionul Ialoveni, precum și agenți economici din regiune. În […] Post-ul (FOTO) Consiliul raional Ialoveni a găzduit lucrările Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor apare prima dată în Provincial.
În cadrul ședinței de lucru cu administratorii întreprinderilor municipale, viceprimarul Vitalie Balan a solicitat evacuarea cât mai rapidă a frunzelor colectate și a gunoiului stradal. Potrivit viceprimarului, chiar și o zi de întârziere la evacuare crește riscul ca locuitorii să arunce deșeuri menajere în aceste grămezi, ceea ce duce la apariția gunoiștelor neautorizate și îngreunează […] Post-ul Primăria Bălți intensifică controlul asupra evacuării frunzelor apare prima dată în Provincial.
Pacienții Centrului de Sănătate Iabloana din raionul Glodeni beneficiază de investigații hematologice realizate în condiții moderne, după ce instituția a fost dotată cu un analizator hematologic automat, achiziționat cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Valoarea totală a proiectului investițional este de 57.000 de lei, dintre care CNAM a alocat 53.900, iar 3.100 […] Post-ul Centrul de Sănătate Iabloana, dotat cu analizator hematologic modern cu sprijinul CNAM apare prima dată în Provincial.
Amenzi de peste 15 mii lei aplicate contribuabililor care prestează servicii de taxi cu abateri de la legislație # Provincial
În perioada 17-21 noiembrie 2025, de comun cu angajații Agenției Naționale Transport Auto și Inspectoratului Național de Securitate Publică, inspectorii fiscali au efectuat mai multe controale în Chișinău, Ialoveni, Hîncești și Cimișlia fiind vizați contribuabilii care prestează servicii în domeniul transportului de pasageri în regim de taxi, atât ocazional, cât și prin intermediul platformelor electronice […] Post-ul Amenzi de peste 15 mii lei aplicate contribuabililor care prestează servicii de taxi cu abateri de la legislație apare prima dată în Provincial.
Federația Moldovenească de Fotbal anunță organizarea unei noi ediții a turneului de fotbal „Viitorul”, competiție destinată jucătorilor U15 și structurilor fotbalistice de copii și juniori din întreaga țară. Evenimentul este coordonat de Departamentul de Dezvoltare Tehnică al FMF și reprezintă una dintre cele mai importante platforme de identificare, formare și promovare a tinerelor talente din […] Post-ul Turneul „Viitorul”. O nouă ediție pentru dezvoltarea tinerilor fotbaliști moldoveni apare prima dată în Provincial.
Astăzi, 25 noiembrie, este lansată Campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen” sub sloganul unificator „Moldova fără violență”. Ministerul Sănătății reafirmă angajamentul ferm de a preveni și combate toate formele de violență bazată pe gen, prin consolidarea serviciilor medicale, instruirea specialiștilor și promovarea unei culturi a respectului și protecției drepturilor omului. Instituția […] Post-ul Campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen” – lansată apare prima dată în Provincial.
Primarul Capitalei avertizează: problema drogurilor necesită atenție separată și efort comun # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, informează că municipalitatea așteaptă ziua de miercuri, când în Comisia Parlamentară de Securitate va fi abordată problema răspândirii și consumului de droguri. „Nu știu dacă se intenționează comasarea acesteia cu cele ale traficului și contrabandei de armament, dar acestea sunt teme distincte și necesită atenție separată. Am văzut săptămâna trecută o […] Post-ul Primarul Capitalei avertizează: problema drogurilor necesită atenție separată și efort comun apare prima dată în Provincial.
Primarul municipiului Bălți a felicitat cuplurile care au sărbătorit jubileele de aur și diamant ale vieții de familie # Provincial
Astăzi, 25 noiembrie 2025, în incinta Primăriei municipiului Bălți, au fost felicitate în mod festiv cuplurile care au trăit împreună 50 și 60 de ani, marcând jubileele de aur și diamant ale căsniciei. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a adresat felicitări celor 26 de familii sărbătorite, exprimându-și admirația și cele mai calde urări pentru aniversanți. […] Post-ul Primarul municipiului Bălți a felicitat cuplurile care au sărbătorit jubileele de aur și diamant ale vieții de familie apare prima dată în Provincial.
CIE „Moldexpo”: Sper că toți cei interesați de confortul casei au găsit exact ceea ce au avut nevoie Home Sweet Home & Expo Mobilă # Provincial
Expoziția Home Sweet Home & Expo Mobilă, care a avut loc la CIE „Moldexpo”, în perioada 20-23 noiembrie curent, s-a bucurat de mare succes în rândul vizitatorilor. Directoarea generală a CIE „Moldexpo”, Zinaida Popa și-a exprimat satisfacția față de modul în care s-a desfășurat evenimentul. „Sunt extrem de mulțumită de felul în care s-a desfășurat […] Post-ul CIE „Moldexpo”: Sper că toți cei interesați de confortul casei au găsit exact ceea ce au avut nevoie Home Sweet Home & Expo Mobilă apare prima dată în Provincial.
Cristina Gherasimov la Reuniunea CoR: Mă bucur că avem administrații locale active și o viziune clară de dezvoltare pentru fiecare regiune # Provincial
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat la cea de-a doua reuniune a Grupului de Lucru al Comitetului European al Regiunilor privind Republica Moldova. „Mă bucur că avem administrații locale active și o viziune clară de dezvoltare pentru fiecare regiune. Am discutat cu primarii din peste 100 de localități despre prioritățile de pe agenda […] Post-ul Cristina Gherasimov la Reuniunea CoR: Mă bucur că avem administrații locale active și o viziune clară de dezvoltare pentru fiecare regiune apare prima dată în Provincial.
